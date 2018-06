DHA YURT BÜLTENİ - 2

1 - (ÖZEL) - 'Fırat'ın doğusu'ndaki teröristleri korku sardı



Hasan KIRMIZITAŞ- Eyyüp BURUNCERABLUS (Suriye), () – TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin başarıyla sonuçlandırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile Menbiç'te başlattığı devriye faaliyetinin ardından gözlerin çevrildiği Fırat Nehri'nin doğusundaki teröristleri korku sardı. Türkiye'nin kırmızı çizgisi olarak belirlenen Fırat Nehri'nin batısına geçmelerine imkan verilmeyen teröristler, son zamanlarda TSK'nın olası harekat ve taarruzuna karşı sınırda yeni inşa ettiği kule ve barınaklarda nöbet tutmaya başladı.

Türkiye, terör örgütlerinin taciz ve saldırılarına son verip, sınır hattını güvenli hale getirip Suriyelilerin evlerine geri dönüşüne imkan sağlamak amacıyla 2016 yılı Ağustos ayında Fırat Kalkanı, bu yılın Ocak ayında ise Zeytin Dalı Harekatını düzenledi. Harekat kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu güçleri Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus, Azez, Afrin, El Bab gibi büyük ilçeleri ile kritik beldelerini terör örgütlerinden temizleyerek özgürleştirdi. 4 bin kilometre kareyi aşkın bölge teröristlerden temizleyen TSK, terör örgütü PYDPKK kontrolündeki Menbiç'te de devriye faaliyetine başladı. Türkiye sınırının tamamının güvenli hale gelmesi için Fırat'ın doğusundaki bölgelerin de teröristlerden arındırılacağına yönelik mesajlar son günlerde sıkça verilmeye başladı.

TERÖRİSTLERİ KORKU SARDI

TSK'nın terör örgütlerine peş peşe vurduğu darbeler ile sınır hattındaki birçok noktanın özgürleştirilmesi ile binlerce Suriyeli de zorunlu olarak göç ettiği kentlerine geri döndü. Terör örgütlerinin sınırdan uzaklaştırılmasına yönelik Türkiye’nin verdiği mesajlar, terör örgütlerinin baskısı ve çatışmalar nedeniyle ayrıldıkları evlerine geri dönme umutlarını da artırdı. Terör varlığının sona erdirilmesine yönelik Türkiye’nin kararlı mücadelesi ve sınırın tamamen güvenli hale getirilmesi için bundan sonraki süreçte Fırat’ın doğusuna yöneleceği mesajları teröristlerde panik ve korkuya yol açtı.

TERÖRİSTLER TEPELERDE 24 SAAT NÖBET TUTUYOR

Son süreçte yaşanan gelişmeler, Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Cerablus kentine sadece 2 kilometre mesafede Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki teröristlerde de paniğe yol açtı. Daha önce Cerablus'a yönelik sızma girişimleri TSK tarafından engellenen PKKPYD'li teröristler, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki Zormağara ve Şuh bölgesindeki hakim noktalarda 24 saat nöbet tutmaya başladı. Toprak setlerin ardına kurdukları kulübeler ve son yıllarda inşa ettikleri anlaşılan Zeytin Dalı Harekatı’nda imha edilenlerle benzerlik gösteren silindir kulelerden sürekli olarak Cerablus bölgesini izliyor. Teröristlerin aynı zamanda nöbet tuttukları noktada gece de olası hareketlilikleri tespit etmek amacıyla aydınlatma sistemi kurduğu görüldü.

TERÖRİSTLER BİR BİR KAÇIYOR

Öte yandan TSK'nın kararlı mücadelesinin de terör örgütü içerisinde çözülmeye yol açtığı belirlendi. İstihbarat birimlerinin saptamalarına göre Türkiye’nin etkin ve kararlı mücadelesi ile aldığı başarılı sonuçların ardından terör örgütü içerisindeki birçok militanın kaçtığı ortaya çıktı. Taban kaybeden terör örgütünün kaçmaya kalkan bazı kişileri infaz ederek diğer militanlar üzerinde baskı oluşturduğu kaydedildi. Örgüt içerisindeki birçok kişinin ise Türkiye’nin olası harekatı durumunda silahını bırakarak teslim olmayı ya da kaçmayı hedeflediği de belirtildi.

TÜRK ASKERİ DE TEYAKKUZDA

Korku ve paniğin hakim olduğu terör örgütüne göz açtırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri de sınır hattında teyakkuz durumunda. Olası saldırı ve tacizlerine karşı önlemlerin en üst seviyede tutulduğu Fırat Nehri kıyısında askerler zırhlı araçların konuşlu olduğu hakim tepelerde termal kameralar ve insansız hava araçları aracılığı ile teröristleri an be an takip etmeyi sürdürüyor.

- Tepedeki PKK mevzisi

- Mevzideki PKK'lı teröristler

- Tepedeki PKK mevzileri

- Cerablus kent görüntüsü

- Fırat nehri

- Genel ve detay görüntüler

2 - Sel suyuna kapılan eşeği güçlükle kurtardılar

NİĞDE'nin Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi beldesinde sel sularına kapılan eşek, vatandaşların çabası ile kurtarıldı. Cep telefonu ile görüntülenen kurtarma çalışmasında, eşek, güçlükle dere yatağından çıkarıldı.

Altunhisar ilçesinde etkili olan yağış sele dönüştü. Dere yatağında otlayan eşeğin sel suyuna kapıldığını gören belde halkı, eşeği bulunduğu yerden kurtarmak için seferber oldu. 4 kişi tarafından dere yatağındaki suyun içinde sele kapılması engellenmeye çalışılan eşek, 10 dakikalık çalışmanın ardından kıyıya çıkarıldı. Eşeğin kurtarılma anı başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şiddetli yağış bölgedeki ekili alanlarda da zarar neden oldu.

- 4 kişi eşeği suyun içinde tutumaya çalışırken

- Vatandaşlar sel suyunun içinden eşeği çıkarırken

3 - Bale salonundan hırsızlık yaptılar, önce kameraya sonra polise yakalandılar

Olay, Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir bale salonunda meydana geldi. İddiaya göre, bale salonunun penceresini kıran 2 hırsız, içeride bulunan televizyonu çaldı. Zanlıların televizyonla gitme anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Sabah soyulduğunu fark eden iş yeri sahibi polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan Nuri C., ve Şehmus Y.'nin kimliğini tespit etti. Zanlıların ayrıca 24 Mayıs'ta da bir otomobilden 180 lira para ve hardisk çaldığıda ortaya çıktı. kısa sürede yakalanan Nuri C., mahkemeye sevk edildi. Polis, firari Şehmus Y.'yi yakalamaya çalışıyor.

- Zanlıların birlikte görüntüsü

- Bale salonuna girmeleri

- Televizyonu alıp çıkmaları

- Ellerindeki eşyalarla yürürken görüntüleri

- Zanlıların bir otomobilin kapısını açmaları

- İçinden birşeyler almaları

- Bir vatandaşın gelişi

- Hırsızların kaçması

- Otomobilin sahibinin gelmesi

- Aracına bakması

- Polisi araması

- Polisin gelmesi ve araca bakması



4 - Polis, dolandırıcıyı bakkal çırağı gibi takip ederek yakaladı

ADANA'da kendisini başkomiser olarak tanıtarak özel güvenlik görevlisi Ahmet Bayçoral'ı dolandırmak isteyen 35 yaşındaki Hüseyin Yavuz'u bakkal görünümüyle takibe alan polisler yakaladı.

Olay, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Yavuz kendisini 'Başkomiser Kemal' olarak tanıtarak Ahmet Bayçoral'ı arayıp, " Bir kuyumcu soyuldu. Zanlılar adınıza düzenlenmiş sahte kimliği olay yerine atmış. Sizin masum olduğunuzu biliyoruz ancak her ihtimale karşı evinizde altın ve para var ise bunları kuyumcudakilerle karşılaştırmamız gerek" dedi. Bayçoral da bankada 40 bin lirasını olduğunu, seve seve yardımcı olacağını belirtti.

GAZETE KAĞIDIYLA YAKALATTI

Telefondaki kişinin sahte polis olduğu ve kendisini dolandırmak istediğini anlayan Bayçoral, şüphelinin fark etmeyeceği şekilde polisle irtibata geçti. Dolandırılmak üzere olduğunu söyleyen Bayçoral'a gerçek polisler, şüphelinin tüm isteklerini kabul etmesini söyledi. Bunun üzerine, Bayçoral parayı çekmek için bankaya gitti. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ise, dolandırıcıyı yakalamak için, gazete kağıtlarını para gibi keserek poşetin içine koydu. Sahte paralı alan Bayçoral ise, zanlı ile buluşma noktasına gitti. Bu sırada, dolandırıcı tekrar arayıp, para dolu poşeti mahallede bulunan çocuk parkına bırakmasını istedi. Hızla harekete geçen ekiplerden bazıları belediye temizlik görevlisi, simitçi ve bakkal çırağı gibi bekleyeme başladı. Paraları çocuk parkındaki oturma bankına koyan Bayçoral olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra, parka gelen zanlıyı yakındaki bakkalda görünümlü polis yakaladı. Gözaltına alınan zanlı ilk sorgusunda, dolandırıcı olmadığı parka oturmak için geldiğini, poşeti görünce merak edip baktığını söyledi. Emniyete götürülen Yavuz'un daha aynı yöntemle son bir ayda 4 kişinin 280 bin lirasını aldığı da ortaya çıktı. Paraları dolandırılan müştekiler ise, zanlıyı teşhis etti. İşlemleri tamamlanan Hüseyin Yavuz işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

- Kadının telefonla konuşarak gelmesi

- Zanlının kadının yanına gelmesi

- Birlikte yürümeleri

- Zanlının farklı bir yerde telefonla konuşurken görüntüleri

- Zanlının emniyet müdürlüğünden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

5 - Çaldığı kamyonet hararet yapınca yakalandı

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),() - İSTANBUL Ümraniye'den çaldığı kamyonete, babasına ait kamyonetin plakalarını takıp yola çıkan O.C. (19), araç Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hararet yaparak durunca yakalandı.

Önceki gün, TEM Otoyolu Körfez gişeleri mevkiinde arıza yapan kamyonetin yanına gelen trafik ekibi, sürücü ile görüştü. Polis, hararet yapan kamyonetin sürücüsünden ehliyetini ve aracın ruhsatını istedi. Sürücünün ehliyetinin olmadığını belirleyen polis, aracın üzerinde bulunan 31 D 7211 plakasının ise başka bir araca kayıtlı olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan O.C.'nin kamyoneti İstanbul Ümraniye'den çaldığı, araca babasına ait kamyonetin plakalarını taktığını ve aracın yolda hararet yapması üzerine durduğu belirlendi. Çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan O.C. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

-O.C.'nin adliyeye sevk edilmesi

-Çalınan kamyonetin fotoğrafları

-Detay görüntüler

6 - Çıralı'da yasaklar, Caretta caretta yuva sayısını artırdı

*- ANTALYA'nın dünyaca ünlü iki sahili Çıralı ve Olimpos'ta Caretta Caretta'ların yuvalama alanı sayısı, kumsallarda çadır kurmak, ateş yakmak, eğlence partileri düzenlemenin yasaklanması ve gönüllü 40 köylünün sabaha kadar nöbetleriyle 1.5 ayda 71'e yükseldi. Temmuz ortasına kadar 50 yuva daha bekleniyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde yan yana olan Çıralı ve Olimpos sahillerinde, nesli tehlike altındaki Caretta caretta türü deniz kaplumbağaları için konulan önlemler sayesinde kısa sürede olumlu sonuçlar alındı. Önceki yıllarda iki tatil beldesine gelen ziyaretçilerin sahilde çadır kurmaları, geceleri ateş yakıp eğlence partileri düzenlemeleri, araçlarla kumsala giriş gibi nedenlerle, Caretta caretta'ların 2.5 aylık yumurtlama dönemlerinde yuva sayısı 140'lardan 74'e kadar gerilemişti. 3.7 kilometrelik Çıralı sahilinde yuva sayısı yarıya düşerken, 300 metrelik Olimpos sahilinde ise tamamen yok olmuştu.

Caretta caretta yuvaları için Çıralı ve Olimpos esnafı ve halkının da içinde olduğu, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü kurumlarının da desteklediği Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu, nisan ayından itibaren çeşitli önlemler aldı ve tatilcileri bilgilendirme faaliyetleri başlattı. Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da desteğiyle, iki sahilde çadır kurmak, ateş yakmak, eğlence partileri düzenlemek ve araç girişleri yasaklandı. Ayrıca broşürler ve çeşitli faaliyetlerle de iki sahilin nesli tehlike altında olan Caretta caretta'ların yuvalama alanı olduğu yönünde bilgilendirici ve farkındalık yaratıcı çalışmalar sürdürülüyor.

1.5 AYDA GEÇEN YILIN RAKAMINA ULAŞTI

Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz, alınan önlemler ve hava şartlarına da bağlı olarak bu yıl ilk yuvanın 29 Nisan'da oluştuğunu belirterek, 18 Haziran tarihi itibariyle geçen yılın tüm yuvalama sezonundaki sayıya ulaşıldığını ve 71 yuva oluştuğunu kaydetti. Bu rakamın sevindirici olduğunu ve rekora doğru gittiğini kaydeden Elginöz, “Tüm yuvalar, Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü'nün destekleriyle her gün saat 05.00'ten itibaren 3 kişilik yuva ekibimiz tarafından koruma altına alınıyor. Gece boyunca da esnafımız ve halkımızın maaşını karşıladığı 4 kişi ve 40'a yakın gönüllümüzle sabaha kadar sahil boyunca nöbetlerimiz sürüyor" dedi.

50 YUVA DAHA BEKLENİYOR

Yaklaşık 1.5 ayda 71 yuvaya ulaşıldığını, yumurtlama döneminin temmuz ortasına kadar yaklaşık 1 ay daha süreceğini kaydeden Elginöz, “Bu dönemde 0 yuva daha bekliyoruz. Ayrıca artık buraya gelen tatilcilerimiz bu konuda daha bilinçli hareket ediyor. Çıkan haberler nedeniyle, yaptığımız çalışmaların güzel olduğunu ve sevindiklerini söylüyorlar. Geceleri çadır kurmak, ateş yakmak ve eğlence partileri gibi faaliyetler düzenlenmiyor. Ancak bayramda yakın bölgelerden gelenler, sahilin orman kısmındaki alanda ateş yakma girişiminde bulundu ve bu açıdan biraz zorlandık. Bu konuda yine kaymakamlık ve jandarma ile işbirliği içerisinde çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.

OLİMPOS'A ÇIKIYOR AMA YUMURTLAMIYORLAR

Çıralı sahilinde sevindirici gelişmeler yaşanırken Olimpos sahilinde ise bir dönem 17'ye kadar çıkan yuva sayısının sıfıra düştüğünü hatırlatan Elginöz, “Olimpos sahilinde de aynı şekilde ateş yakılması, çadır kurulması, araç girişi ve eğlence partileri sona erdi. Artık yapılmıyor. Ancak yaptığımız gözlemlerde sahile geceleri Caretta caretta'lar çıkıyor fakat yumurtalarını bırakmadan geri dönüp gidiyorlar. Sanırım, bu sahilde ateş yakma olayları çok fazlaydı ve kumulu kazınca altından kömür ve kül çıkıyor ve yumurta bırakmaktan vazgeçiyor. Şu ana kadar Olimpos'a yumurta bırakan kaplumbağa olmadı ama sezon devam ediyor ve bekliyoruz" dedi.

- Sahil genel görüntü

- Caretta carettanın gelip yumurta bırakması

- Tekrar denize gidişi

- Gönüllülerin görüntüsü

- Görevlilerin yuvaları incelemesi

- Kafeslerin görüntüsü

- Uyarı işaretlerinden görüntü

- Detaylar

7 - 65 yıllık terzi Remzi dede teknolojiye yenildi

KAYSERİ'nin önemli ve tarihi alışveriş yerlerinden biri olan, Türkiye'de büyüklük açısından ilk 3.'ncü sırada yer alan Kapalı Çarşıda 65 yıldır baba mesleği erzilik yapan Remzi Kayaalp (83),sayısız çırak yetiştirse de, mesleğinin teknolojiye yenildiğini söyledi.

Terzilik mesleğinin öncülerinden olan ve baba mesleğini 65 yıldır Tarihi Kapalı çarşıda 5 metrekare dükkanında sürdüren 2 çocuk 3 torun sahibi 83 yaşındaki Remzi Kayaalp, teknolojiye yenik düşen mesleğinin var olması için her gün ilerleyen yaşına rağmen dükkanını açarak çalışmaya devam ediyor. Tarihi Kapalı çarşısının en eski esnaflarından biri olduğunu ifade eden Remzi dede, " 65 yıldır baba mesleği olan Terziliği kapalı çarşıda yaparım. Önceden elbise dikerdik, tamir yapardık. Şimdi herkes bedenine uygun olan hazır, konfeksiyon elbise alıp gidiyor. Mesleğe çok fazla itibar kalmadı. Oğlumun terzilik yapmasını bu yüzden istemedim. Bundan dolayı da kendisi başka iş yapıyor. Geçmiş yıllarda terzilik mesleği çok iyiydi. Ancak, şimdi teknoloji ile zaafa uğradı" dedi.

- Terzi Remzi dede'nin kapalı çarşıda içindeki dükkanına gelişi

- Terzi Remzi dedenin dikiş makinesi kullanması

- 65 yıllık terzinin elleri ile düğme dikmesi

- Remzi dede ile röportaj

- Diğer detay görüntüler

8 - 50 yaşındaki imam kep fırlattı

KARABÜK,() - KARABÜK Üniversitesi'nde bu yıl mezun olan 9 bin 45 öğrenci törenle diplomalarını alırken ilk 3 sırayı kız öğrenciler oluşturdu. Zonguldak'ta cami imamı 4 çocuk babası Halil İbrahim Üçüncü (50) öğrencilerle birlikte kep fırlatarak üniversiteyi bitirmenin mutluluğunu yaşadı. Törenin ardından öğrenciler, Manuş Baba konseriyle doyasıya eğlendi.

Karabük Üniversitesi'nde bulunan stadyumda düzenlenen mezuniyet töreninde 9 bin 45 öğrenci kep fırlattı. İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Zonguldak’ta Kemerbaca Camisi'nde imam olarak görev yapan 4 çocuk babası Halil İbrahim Üçüncü, "Benim büyük kızım anaokulunda öğretmen, eşim İlahiyat Fakültesi'nde okuyor, diğer çocuklarımda okuyor. Ben evde zayıf halka olmama adına okumaya karar verdim. Benim emekliliğim yaklaştı. Ben şunu öğrendim, okumaktan güzel bir şey yok" dedi. Yüksek lisans ve doktora yapmaya karar verdiğini belirten Üçüncü, "Okumanın yaşı yoktur, Okuyan kişinin ufku açılıyor. Okuyan insan suç işlemez, her şeyin en güzelini yapar, en güzeline karar verir. İnsanlarımızın okumalarını istiyorum." diye konuştu.

İLK 3 SIRAYI KIZ ÖĞRENCİLER PAYLAŞTI

Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Yağmur Tuğçe Güzelkokar birinci, Sağlık Yüksekokulu öğrencileri Ayşe Nur Demirhan ile Döndü Aslan 2 ve 3’üncü olarak mezuniyet belgelerini aldı. Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Refik Polat, "İlk 3 bayanlardan çıktı. Bu da üniversitemiz adına önemli bir gurur kaynağı. Bayan öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Mezun olan öğrencilerden Ekrem Yılmaz, törende sahneye çıkarak kız arkadaşı Damla Coşgun'a diz çöküp evlenme teklif etti. Damla Coşgun, teklife 'Evet' derken Yılmaz'ın verdiği çiçeği alıp yüzüğü parmağına taktı. Stadı dolduranlar gençleri alkışladı.

MANUŞ BABA 30 BİN KİŞİYİ COŞTURDU

Törenin ardından sahneye çıkan Manuş Baba, seslendirdiği şarkılarla öğrencileri coşturdu. Yaklaşık 30 bin kişi doyasıya eğlendi.Yağan yağmurdan ise bir çok kişi konser alanını terk etti. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Manuş Baba'ya, Rektör Prof. Dr. Refik Polat çiçek hediye etti.

-Öğrencilerin geçişi

-Halil İbrahim Üçüncü ile röp

-Okul birincisine diploması verilmesi

-Refik Polat'ın konuşması

-Yağmur Tuğçe Güzelkokar'ın konuşması

-Kep fırlatılması, havai fişek gösterisi

-Evlilik teklifi

-Manuş Baba konser

9 - Datça'da koylar pırıl pırıl oldu

MUĞLA'nın Datça ilçesinde birçoğuna karayoluyla gidilemeyen eşsiz güzellikteki koylar, turizm sezonu öncesi gönüllüler tarafından temizlendi.

Gezi teknesi sahibi ve kaptan 54 yaşındaki Ayhan Çıraklık ile 5 gönüllü arkadaşı, günübirlik turların en çok uğrak noktalarından olan 5 koyda, 5 saat süren temizlik çalışması yaptı. Datça Yarımadası'nın Akdeniz'e bakan bölümünde ilçe merkezine 20 kilometre mesafedeki Tabaklık Koyu'ndan başlayan temizlik çalışması İnceburun, Kunta Kinte Koyu ve İncirli İn'in ardından Armutlu Su Koyu'nda sona erdi. Günboyu toplanan 40 poşet çöp, gezi teknesi ile ilçe merkezine getirilerek, belediye temizlik görevlilerine teslim edildi.

İÇİ ATIK YAĞ DOLU BİDON BİLE VAR

Datça'da her turizm sezonu öncesi koylarda temizlik yapılması gerektiğini belirten Ayhan Çıraklık, "Datça, Türkiye'nin en güzel doğasına sahip. Birçok koyuna ise karayoluyla gidilemiyor. Bu eşsiz güzellikteki koylarda ne yazık ki yılların biriktirdiği çöpler çevreye rahatsızlık veriyor. Buralara gelen turistlere ve teknecilere büyük görev düşüyor. Dönerlerken, çöplerini lütfen beraberinde götürsünler. Aksi halde bırakılan çöpleri toplamak sorun oluyor. Kış ayları boyunca esen rüzgarların dalgalarla getirdiği çöpler buraları kirletiyor. Denizlerimize sahip çıkalım. Kirletmeyelim, kirletenleri uyaralım. Topladığımız çöpler arasında en çok pet şişeler dikkat çekiyor. Kilometrelerce uzaklıktaki seralardan sökülen plastik eski sulama tesisatları bile dalgalarla bu koylara geliyor. Bugün bizi en şaşırtan ise; Tabaklık Koyu'nda bulduğumuz, içi tamamen atık yağ dolu bidon oldu. Belli ki bu bidon, buraya gelen bir tekne sahibi tarafından bırakılmış. Bu koylardan ekmek yiyen bir insan, bu koylara sahip çıkmalı" diye konuştu.

KOYLAR ACIMASIZCA KİRLETİLİYOR

Koylardaki temizlik çalışmasına gönüllü olarak katılan Volkan Ülker (38), "Bugün bir kez daha gördüm ki, ülkemizin doğa harikası koyları acımasızca katlediliyor. Bu görüntüler karşısında maalesef insanlığımızdan utanıyorum. Bizim burada dört beş kişi ile yaptığımız temizlik ne yazık ki yeterli değil. Hep birlikte el ele verirsek, bütün koylarımız cennet olur" dedi.

- Datça'daki eşsiz güzellikteki beş koyda yapılan çöp toplama çalışmasından görüntüler….

- Toplanan çöplerden görüntüler…

- Koylardaki temizlik çalışmasına gönüllü olarak katılan Volkan Ülker (38) ile röp.

- Dadya isimli gezi teknesi sahibi Kaptan Ayhan Çıraklık (54) ile röp.

