DHA YURT BÜLTENİ-2

1)GAZİANTEP'TE BIÇAK VE SİLAHLI KAVGA: 3 ÖLÜ, 5 YARALI

GAZİANTEP’te, Suriyeli bir grup ile Türk vatandaşları arasında bilinmeyen nedenle çıkan, silahların da kullanıldığı kavgada 2'si Türk vatandaşı 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olay, gece geç saatlerde Hoşgör Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokakta oturan Mustafa Okan (46) ile ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Tartışma her iki tarafın yakınlarının da katılmasıyla bıçak ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Suriyelilerin ateşlediği tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mustafa Okan ve ismi öğrenilemeyen oğlu yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Av tüfeğiyle rastgele ateş etmeye devam eden Suriyeli ise ihbar üzerine olay yerine gelen polisin 'Dur' ihtarına uymayınca, açılan uyarı ateşiyle yaralandı. Yaralanan 6 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince hastanelere götürüldü. Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralılardan ismi öğrenilemeyen Suriyeli, doktorların çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Yaşamını yitiren 2'si Türk, 3 kişinin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurum’una götürüldü. Olayı duyan mahalle sakinleri ile Suriyeliler arasında gerginlik gece de yaşandı. Mahalleyi ablukaya alan polis herhangi bir gerginlik yaşanması ihtimaline karşı nöbet tutmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Olay yeri

- Polis araçları

- Güvenlik önlemleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 118 MB

======================================================

2)TATİLCİLER, UZUNGÖL’E AKIN ETTİ, KİLOMETRELERCE KONVOY OLUŞTU

TRABZON'un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, bayram tatili nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı. Göl kıyısında yürüyüş yapan, macera parklarında eğlenen turistler selfie yaptı, doğanın keyfini çıkardı.10 kilometreyi bulan araç konvoylarının oluştuğu Uzungöl girişinde, yokuşta dur-kalk yapan çok sayıda araç arıza yaptı, yolda kaldı.

Yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' bir yer olması özelliğiyle öne çıkan Uzungöl’de bayram tatili fırsat bilen yerli-yabancı turistler bölgeye akın etti. Çam ağaçları, yemyeşil bitki örtüsü ve gölüyle büyüleyen Uzungöl'ü en çok Körfez ülkelerinden turistleri ağırladı. Göl kıyısında yürüyüş yapan, macera parklarında eğlenen turistler selfie yaptı, doğanın keyfini çıkardı. Uzungöl’e araçlarıyla gitmek isteyenler uzun araç konvoyları oluştururken, bölgedeki otel ve konaklama tesisleri de yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Ramazan bayramında Uzungöl'de yaşanan doluluk oranı otel, pansiyon ve restoran sahiplerini memnun etti.

'10 KİLOMETRE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU'

Uzungöl'de yaşanan yoğunluk nedeniyle 10 kilometreyi bulan araç konvoyları oluştu. Dik yokuşta dur-kalk yapan araçlar, arızalandı, yolda kaldı.Yolda kalan araçlara çekicilerle müdahale edildi. Tatilciler, Uzungöl'de yaşanan park ve trafik sorununa çözüm bulunmamasına tepkilerini dile getirdi. Bayram tatili için Giresun’dan Uzungöl’e ailesiyle birlikte gelen Ömer Ege trafik yoğunluktan yakındı, "10 kilometreyi bulan araç kuyruğu var. 2 saattir kuyrukta bekliyoruz. Ailecek perişan oldukö dedi.

Uzungöl’de ki trafik sorununun çözümünün sadece trafiği Uzungöl’ün merkezinden çıkarılmasıyla mümkün olacağını söyleyen işletme sahibi olan Gökhan Kazaz ise, “Yol eksikliğinden dolayı burada kaldık. Yokuş çıkarken dur kalk yapan araçların çoğu arıza verdi. Uzungöl’ün trafik çilesinden kurtulması için merkezden geçmeyen bir alternatif yol yapılması gerekiyorö diye konuştu.

'HER YIL GELİYORUZ'

Bayram tatilini Uzungöl’de geçirmek için İstanbul’dan geldiğini belirten Yusuf Dilber de "Karadeniz başlı başına bir turizm cenneti ama Uzungöl dünyada sayılı yerlerden bir tanesi. Sırf Uzungöl’ü görebilmek için neredeyse her yıl geliyorum. Zaman zaman değişiklikler olsa da yine de görülmeye değer bir yerö ifadelerini kullandı.

UZUNGÖL

Çaykara İlçesi'ne 20 kilometre mesafedeki denizden bin 250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' bir yer olması özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında Tabiat Parkı ilan edilen Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ve sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikte Holdizon Dağları'nda, Balıklıgöl çevresinde yaya yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor. Son dönemde imar kirliliği ile gündeme gelen Uzungöl’de kaçak yapılar için Kentsel Dönüşüm Projesi planlanıyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

Araç konvoylarından detaylar

Arızalanan araçlar

Uzungöl detayları

Turistlerden detay

Vatandaşlarla röp.

Haber: Selçuk BAŞAR Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-

=====================================================

3)BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜ KAZA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

KONYA'da bayram tatilinden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin kontrolden çıkıp şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 23.00 sıralarında Konya- Ankara karayolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Antalya'dan bayram tatilinden Ankara'ya dönen Ali Gökay Çalışkan yönetimindeki 06 AF 0011 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Çalışkan yara almadan kurtulurken eşi Nazlı Çalışkan (38), çocukları Esin Yağmur (12) ve Ece Meyra Çalışkan (3) ile akrabası Muammer Eraslan yaralandı. Yaralı Nazlı Çalışkan, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar da ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ali Gökay Çalışkan da jandarma tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Kaza yerinden detay

- Araç ve cesetten detay

- Polis ve jandarmanın inceleme yapması

(Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA )

=======================================================

4)KURAMAYA YÜZ TUTAN AKŞEHİR GÖLÜ'NE, YAĞIŞLAR CAN SUYU OLDU

KONYA'da son dönemlerdeki yağışlar, kurumakta olan Akşehir Gölü'ne can suyu oldu. Akşehir ve Eber Göller Birliği Başkanlığı'nı yürüten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, gölün derelerden beslendiğini belirterek, "Göl, 2014 yılında kuruma noktasına geldi. Bu yıl yağışlardan dolayı biraz su birikti; ama o eski görkemine kavuşması mümkün değil." dedi.

Konya ve Afyonkarahisar sınırları içinde olan Akşehir Gölü, derelerden beslendiği için kıyıları tatlı su, orta kısmı da kapalı bir göl yapısı olması ve buharlaşma nedeniyle tuzludur. 354 kilometrekare alana sahip olan göl, 2009 ve 2014 yıllarında tamamen kuruma noktasına geldi.

Bu yılda kurumaya yüz tutan Akşehir Gölü'ne mayıs ve haziran ayında metrekareye düşen 175 milimetre yağışla birlikte, kış aylarındaki yağışlar can suyu oldu. Gölün kıyıları kamışlarla kaplandı.

Akşehir ve Eber Göller Birliği Başkanlığı'nı yürüten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, gölün ilçe için çok önemli olduğunu belirterek, "Göl, bölgemizde üretin kiraza, mikroklima bakımından katsı sağlayıp, kalitesini artırıyor. Gölümüz o eski görkemini kaybetti. Derelerden gelen sularla besleniyor; ancak son yıllardaki küresel ısınmadan etkilendi. Göl, 1935 yılında tamamen kurumuş, 1969 yılında yağışlarla birlikte yeniden canlanmış, hatta sular çevresindeki köylere taşmış. O dönemlerde bölge insanına balıkçılık ve kamışcılık geçim kaynağı olmuştu. "diye konuştu.

O ESKİ GÖRKEMİNE KAVUŞMASI MÜMKÜN DEĞİL

Son yıllarda küresel ısınma nedeniyle gölün kurumaya yüz tuttuğunu ifade eden Akkaya, 2014 yılında tamamen kuruma noktasına geldiğini kaydetti. Bu yıl yağışlarından dolayı gölün su tuttuğunu belirten Akkaya, şöyle konuştu:

" Bu yıl çok şükür yağışlardan dolayı bir su birikti; ama o eski görkemine kavuşması mümkün değil. Göl, 354 kilometrekare yüzölçümüyle ülkemizin 5'inci büyük gölüydü. Sığ bir göl ve en derin yeri 4-5 metreydi. Şu an ise o seviyede değil. Su bulunan bölgelerde yarım ve bir metre derinlik var. İlerleyen aylarda buharlaşmayla birlikte ve tarımsal sulamanın başlamasıyla gölü besleyen derelerden gelen suyunda azalacak olması nedeniyle gölün büyük bir ölçüde kuruyacağını ve küçük su adacıkları oluşacağını tahmin ediyoruz."

SAKARYA NEHRİYLE DESTEKLENECEK

Göller Birliği olarak gölün kirlenmesini önlemek için çalışma yaptıklarını ifade eden Akkaya, katı atık depolama tesisi yapıldığı için Akşehir Gölü'nde kirliliğin olmadığını belirtti. Akkaya, gölün, geçmiş yıllarda yakındaki Eber Gölü'nden de desteklendiğini; ancak şu an oranın da kurumaya yüz tuttuğu için su akışının olmadığını kaydetti. Gölün, Sakarya Nehri’nden su takviyesi yapılarak desteklenmeye çalışacağını ifade eden Akkaya, "Sakarya Nehri'nin bir kolu, komşu ilçemiz Çeltik’de bulunuyor. Sakarya Nehri'nden önce Eber Gölü'ne, oradan da Akşehir Gölü'ne su takviyesi yapılması için projelendiriliyor. Maliyeti yüksek olan bir projedir. Gerekli kurumlar bu projenin hayata geçmesi için çalışmasını sürdürüyor."dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Gölün Drone ile havadan görüntüsü

- Gölden detay

- Salih Akkaya röp.

(Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ- Atilla MEMİŞ KONYA )

=======================================================================

5)BAYRAM İÇİN 4 AYDA BİRİKTİRDİĞİ PARAYI 1 DAKİKADA ÇALDIRDI

MERSİN'den akrabalarına bayram ziyareti için geldikleri Adana'da içinde 3 bin lira para ve kıyafetlerinin bulunduğu çantaları çalınan Suriyeli çift, çocuklarıyla kaldırımda oturarak ağladı. Günlük 50 liraya tarım işçiliği yaparak ailesini geçindirdiğini söyleyen Necib Aldubmecid, "O parayı biriktirmek için, 4 ay uğraştım" dedi.

Olay, Seyhan İlçesi Turan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp geldikleri Türkiye'de Mersin'e yerleşen Necib Aldubmecid (28), eşi Dua Yasin (23) çifti, kızları Beyen (2) ve oğulları Muhammed Aldubmecid (1) ile birlikte akrabalarını ziyaret etmek için Adana'ya geldi. Çİftin, içerisinde 3 bin lira nakit para ve günlük kıyafetlerinin bulunduğu çanta, otogarda çalındı. Ne yapacaklarını bilemeyen aile, parasız kalınca polise başvurdu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Kaldırıma oturarak polisin gelmesini bekleyen çift, gözyaşlarını tutamadı. Necib Aldubmecid (28) ve eşi Dua Yasin, bebek arabasına koydukları iki çocuklarıyla 40 derece sıcakta, polisi bekledi. Necib Aldubmecid, "O parayı biriktirmek için 4 ay çalıştım. Bebek arabasını açarken 1 dakikada çalmışlar. Şimdi ne yapacağım? Parasız ortada kaldık. Evimize geride dönemeyiz" diyerek ağladı. Anne Dua, ağlayan bebeklerine süt ve su verip susturmaya çalıştı.

Gelen polis, babanın ifadesini alarak, çantayı çalan kişilerin eşgalini belirledi. Karakola götürülürken 2 yaşındaki çocuklarını da bir anlık dalgınlıkla unutan Suriyeliler, polisin uyarısıyla çocuklarını alıp, hırsız ya da hırsızlardan şikayetçi oldu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Suriyeli aileden genel ve detay görüntüler

- Kadının ağlaması

- Parasını çaldıran Necib Aldubmecid'in konuşması

- Polisin aile ile görüşmesi

- Çocuklarından detaylar

- Ailenin polis aracına bindirilmesi

SÜRE:02'57" BOYUT:180 MB

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, ()

======================================================

6)SAADET PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYINDAN 'SİYASET' TADINDA ZEYTİNYAĞLI BİBER DOLMASI TARİFİ

SAADET Partisi Bursa Milletvekili Adayı Fikret Bayram ilginç bir propaganda yöntemine başvurdu. Mutfakta kamera karşısına geçip kadınlara zeytinyağlı biber dolması tarifi veren Bayram, pirinç ayıklarken ithalatı, domates doğrarken ise siyonizmi anlattı. Bayram, yemeğe zeytinyağı ilave ederken de "Bazıları, kimseye danışmaz, 'Ben yaptım oldu' der, sonra da zeytin yağı gibi üste çıkar" dedi.

Saadet Partisi Bursa 2. Bölge 2. sıra Milletvekili Adayı Fikret Bayram, imza attığı ilginç seçim propagandası ile dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada pek çok beğeni ve yorum alan videoda esas mesleği gazetecilik olan Bayram zeytinyağlı biber dolması tarifi vermek için kameranın karşısına geçti. Kadınlara, "Bugün ne yemek yapacağım diye düşünmeyin, söylediklerimi düşünün" diyen Bayram, pirinçleri ayıklarken 41 bin tonluk pirinç ithalatı ihalesine değindi. Domates doğrarken ise siyonizmi anlatan Bayram, "Nasıl ki yemek yaparken farklı malzemelerden belirli ölçüde faydalanıyorsak yaşadığımız ülkeyi daha güzel günlere taşımak için farklı zihniyet ve fikirlere açık olacağız" diyerek dolma tarifi videosunu tamamladı.

"KADIN SEÇMEN BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Çektiği video hakkında Muhabirinin sorularını yanıtlayan Bayram, organizasyonları tek bir kitle adına yapmasalar da bu çalışmada kadınların dikkatini çekmek istediklerini söyledi. Bayram, "Hem onların yaşadığı sorunları hem de tüm Türkiye'nin içinde bulunduğu hali özetleyebilmek için böyle bir çalışma yaptım. Ben 6-7 yıldır siyasete bu şekilde yaklaşıyorum. Saadet Partisi olarak da aslında birleştirici, kardeşlik hukukunu öne çıkarıcı söylemlerimiz çok uzun zamandır devam ediyor. Ancak ne yazık ki medyada karşılık bulamadığı için insanlara bunu aktarmakta zorluk yaşıyoruz. Siyasette kavga, sporda kavga, hatta yemek programlarında dahi kavganın olduğu bir dönemde tüm liderlerin ve seçmenlerin bu dile dönmesi bir mecburiyettir. Bizim farklı fikirlere sahip olsa da aynı masada oturup çay içebilen insanlara ihtiyacımız var. Genel boyutu incelendiğinde videoda memleketin gidişatı ile ilgili kaygı duyduğumuz konuları anlattım. Sadece pirinçte değil, buğdayda, samanda ve benzeri birçok kalemde ithalat var. Bu ithalat miktarlarıyla hayatımızı sürdüremeyiz" dedi.

"ASLINDA MUTFAKTA ÇOK KÖTÜYÜM"

Yemek yapmak konusunda bilgi ve yeteneğe sahip olmadığını anlatan Bayram, "Aslında mutfakta çok kötüyüm. Dolmayı yapar yapmaz eşime telefon açtım, 'Ben bu dolmayı yaptım ama yenebilir mi bilmiyorum' dedim. Eşim mutfakta çok başarılı olduğu için ben geri planda kaldım. Yumurtayı kırarım ama eşim evde yoksa yemek yemeyi tercih etmiyorum. Çünkü mutlu bir ortamda yenilmeyen yemek hiçbir zaman tat vermez. Memleketimizde de tat alamayışımızın sebebi herhalde budur. Bize mutluluk lazım" şeklinde konuştu.

Bayram, bu tarz çalışmalara devam edeceğini, aldığı tepkilerden çok mutlu olduğunu da ifade etti.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Mutfak videosu

-Fikret Bayram ile röportaj

SÜRE: 4 dk 39 sn

BOYUT: 522 MB

Enver Fatih TIKIR/BURSA, () -