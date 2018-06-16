DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ŞIRNAK'TA ÇATIŞMADA YARALANAN YÜZBAŞI ŞEHİT OLDU



ŞIRNAK’ta, 11 Haziran'da PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanıp, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedaviye alınan Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi, bu sabah tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirerek, şehit oldu. Acı haber, şehit Çelebi'nin memleketi Erzurum'da yaşayan yakınlarını yasa boğdu. Erzurumlu Kemal- Hamiyet Çelebi çiftinin 5 çocuğundan biri olan Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi, 11 Haziran Pazartesi günü, Şırnak kırsalında terör örgütü PKK mensuplarıyla girdiği çatışmada ağır yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yüzbaşı Çelebi, durumunun ağır olması nedeniyle GATA'ya sevk edildi. Burada tedaviye alınan Çelebi, bugün sabah saatlerinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Acı haber, Yüzbaşı Çelebi'nin tedavisi dolayısıyla Ankara'da bulunan yakınlarına verildi. Çelebi'nin şehit olduğunu öğrenen Erzurum'daki yakınları ve arkadaşları da büyük üzüntü yaşadı. Bekar olan şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi'nin cenazesinin, yarın düzenlenecek törenin ardından Erzurum'da toprağa verileceği belirtildi.

ERZURUM/

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LUNAPARKTA BALERİNDEN DÜŞEN ÇOCUK ÖLDÜ (2)

2)KARDEŞİNİN DÜŞTÜĞÜ ANI ANLATTI

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bayram nedeniyle kurulan lunaparkta bindiği balerinden düşerek hayatını kaybeden Murat Boz’un (13), Çerkezköy ilçesindeki evinden feryat sesleri yükseldi. Abla Sevil Boz, kardeşinin kayması sonucu düştüğünü, tutmak istediği ancak tutamadığını gözyaşlarıyla anlattı. 13 yaşındaki Murat Boz‘un İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan alınan cenazesi Çerkezköy ilçesine getirildi. Öte yandan olayın meydana geldiği Lunapark ise Kapaklı Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Lunaparktan görüntü

-Balerinden görüntü

-Güvenlik kamera görüntüsü

-Zabıtanın mühürlemesi

Haber-Kamera:Mehmet YİRUN/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DJHA)

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3)KAZADA ÖLEN GENÇ İMAM, SON VAAZINDA TRAFİK GÜVENLİĞİ UYARISI YAPMIŞ

GÜMÜŞHANE'den memleketi Şırnak’a gitmek üzere yola çıkan ve kontrolünü yitirdiği otomobiliyle dereye uçması sonucu hayatını kaybeden imam Mesut Düzgün’ün (22), görev yaptığı camide, bayram namazındaki vaazında cemaati ölümlü trafik kazalarına karşı uyardığı ortaya çıktı. Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Gümüşhane'nin Esenler köyü yakınlarında meydana geldi. Esenler Köyü Camii'nin imamı Mesut Düzgün, dün bayram namazını kıldırdıktan sonra memleketi Şırnak'a gitmek üzere yola çıktı. Düzgün yönetimindeki 01 BRL 86 otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki dereye uçarak, ters döndü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dere yatağına inen ekipler, otomobilde sürücünün cansız bedenine ulaştı. Dere yatağında sudaki araçtan çıkarılan Düzgün'ün cansız bedeni, Gümüşhane Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

SON VAAZINDA SÜRÜCÜLERİ UYARMIŞ

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan ve atandığı Esenler Köyü Camii'nde 1 ayı aşkın süredir imam olarak görev yapan Mesut Düzgün'ün, görev yaptığı camide dün kıldırdığı bayram namazındaki vaazında, bayram tatillerinde önceki yıllarda meydana gelen kazalara dikkat çekip, araçlarıyla yola çıkacak olanları dikkatli olmaları konusunda uyardığı ortaya çıktı.

KAZA YERİNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞ

Öte yandan Mesut Düzgün'ün, 3 gün önce kaza yaptığı yerde arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğraf da ortaya çıktı. Acı haberi akıp, büyük üzüntü yaşayan arkadaşları son fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşıp, Düzgün ailesine taziye dileğini iletti.

REKTÖR ZEYBEK: ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ise büyük üzüntü duyduklarını kaydederek, "Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Mesut Düzgün, Esenler köyüne imam olarak atanmış, daha 22 yaşında bir gencimizdi. Köyde bayram namazını kıldırdıktan sonra memleketi Şırnak’a bayram tatilini geçirmek üzere otomobiliyle yola çıktı. Kazada hayatını kaybettiğini öğrendiğimiz öğrencimiz için büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve üniversitemiz camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

MUHTAR ÇAKMAK: SANKİ ÖLECEĞİNİ BİLİYORDU

Esenler köyünün muhtarı Adem Çakmak ise kaza haberiyle kendilerinin ve köy sakinlerinin büyük üzüntü yaşadığını söyledi. İmam Düzgün’ün vaazında trafik kazalarına ilişkin uyarıda bulunduğu belirten Çakmak, "Bayram namazındaki vaazında çok güzel konulara temas etti. Özellikle trafik kazalarına ilişkin daha dikkatli olması konusunda telkinlerde bulundu. Sanki öleceğini anlamış gibiydi. Kendisi temiz bir insandı, çok seviyorduk. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülürken, Gümüşhane Devlet Hastanesi'nin morgundan ailesi tarafından alınan Mesut Düzgün'ün cenazesinin Şırnak’ta toprağa verileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza görüntüleri

-İmam Düzgün videosu ve fotoları

(Haber Sinan UÇAR Kamera: GÜMÜŞHANE-

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4)BAKAN EROĞLU: KÜRESEL BİR GÜÇ OLACAĞIZ

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Biz küresel bir güç olacağız. Zaten Türkiye çok güçlü. İnşallah ülkemizi çok daha güzel günlere taşıyacağız. Büyük hedeflere doğru yelken açtık" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da valilik tarafından düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katıldı. Taş Medrese'deki bayramlaşma törenine Vali Mustafa Tutulmaz, Ak Parti milletvekilleri Ali Özkaya ve Hatice Dudu Özkal, CHP Milletvekili Burcu Köksal, Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) AKÜ Rektörü Mustafa Solak ve daire amirleri katıldı.

'HEPİMİZ MEHMETÇİĞİZ'

Bayramlaşma töreninde konuşan Bakan Veysel Eroğlu, Türkiye'nin son çeyrekte yüzde 7.4 büyüdüğünü söyledi. Türkiye'nin güçlü olduğunu anlatan Eroğlu, "Gurur duyuyoruz. Daha da büyüyecek. İnşallah bu millet kahraman bir millet 2023, 2053, 2071 ve 2099 hedeflerini gerçekleştirecektir. Biz küresel bir güç olacağız. Zaten Türkiye çok güçlü. Fırat Kalkanı Harekatını bu ülke nitekim Afrin Harekatını, Zeytin Dalı Harekatını yapan bu millet ve şu anda Kandil'e yürüyen ordu bu ordu. Hepimiz Mehmetçiğiz. İnşallah ülkemizi çok daha güzel günlere taşıyacağız. Büyük hedeflere doğru yelken açtık. Özellikle bizim milletimizin, devletimizin büyük hedefleri var. Bütün gayemiz ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşımak. Hedefimiz budur. Hedefi olmayan büyük hedefi olmayan milletler tarih sahnesinden silinir. Ama bizim kızıl elmamız var. Kızıl elmalarımız var. Dolayısıyla o hedeflere yürüyeceğiz bundan hiç kimsenin tereddüttü olmasın Allah'ın izniyle" dedi.

'AYAKTA KALMAK İÇİN GÜÇLÜ OLMAK GEREKİR'

"Bu coğrafyada ayakta kalmanın yegane yolu güçlü olmaktır" diyen Bakan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye güçlü olursa gönül coğrafyasına destek verebilir. Çünkü gönül coğrafyamızın Orta Asya'dan Balkanlara Afrika'dan ta Kafkaslara kadar bizden çok şey beklediklerini herkes biliyor. Bizden bekliyor. Gönül coğrafyası her şeyi bizden bekliyor. Hatta onların ifadesiyle tarih Türkiye'yi, bizi çağırıyor. Dolayısıyla biz de hazır olmamız lazım. Bu coğrafyada ayakta kalmanın yegane yolu güçlü olmaktır. İnşallah biz de daha güçlü Türkiye'yi daha müreffeh, daha huzurlu Türkiye'yi kuruyoruz. Önümüzde bir seçim var. İnşallah bu seçim demokratik bir şölen şeklinde geçer. Şimdiye kadar da demokratik şölen içinde geçti. Herkes demokratik hakkını rahatça kullanacak. Birbirimizin düşüncesine saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Herkesi sevmek durumundayız. Sevmiyorsak bile en azından saygı göstermek durumundayız. Bizim hedefimiz herkesi kucaklamak, herkesi sevmektir."

Bakan Veysel Eroğlu daha sonra huzurevi, polis evi ve İl Jandarma Komutanlığı'na da giderek bayramlaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Eroğlu'nun gelişi

- Bakan Eroğlu'nun törene katılanlarla bayramlaşması

- Bayramlaşma törenine katılanlardan detay

- Bakan Eroğlu konuşması

- Bakan Eroğlu otururken detay

470.43 MB /// 04.14"

HABER-KAMERA: SATILMIŞ AKKAŞ-AFYONKARAHİSAR ()

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5)POLİS, AVUCUYLA KÖPEĞE SU İÇİRDİ

MALATYA'da trafik polisi Bünyamin Seyit Kurtulmuş'un (38), çeşmeden avucuna doldurduğu suyu sokak köpeğine içirdiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

İnönü Caddesi Dörtyol mevkiinde, dün, öğle saatlerinde denetim yapan trafik polislerinden Bünyamin Seyit Kurtulmuş, susadığı gözlenen sokak köpeğinin çeşmenin yanında beklediğini fark etti. Kurtulmuş, çeşmenin yanına gidip, avucuna doldurduğu suyu, sokak köpeğine içirdi. Bir süre sonra köpek, arkasına dönüp teşekkür eder gibi baktı, ardından da İnönü Kapalı Çarşı'ya doğru gitti. Cadde üzerinden bir vatandaş, bu görüntüyü cep telefonuyla kaydedip, sosyal medya üzerinden paylaştı. Görüntüler, büyük ilgi gördü.

Görüntü Dökümü

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- Polis arabası

- Polisin avcuna su alması

- Köpeğe su içirmesi

- Köpeğin gitmesi

( Haber:Taha AYHAN-Kamera: MALATYA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 43 MB

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6)HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI ŞİDDETE KARŞI YASAL DÜZENLEME İSTİYOR

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bir kişinin sokak köpeğine yönelik pompalı saldırısı sonrası açıklama yapan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Basın Sözcüsü Şule Baylan, hayvanlara yönelik işlenen suçların sadece para cezası ile sınırlı kalmamasını istedi. Şiddet olaylarının son bulması için hayvanalara yönelik hazırlanan yasa taslağının artık yasalaşmasını isteyen Baylan, "Kimse sanmasın ki bu kişiler sadece hayvana şiddet gösterir. Bugün hayvana şiddet yarın hepimize dönüyor" dedi. Şiddet uygulayanların buzdolabı alır gibi taksit ödeyerek olaydan sıyrıldığını söyleyen Baylan, devletin bu konuda ciddi bir politika oluşturması gerektiğinin altını çizdi.

Bayramın ilk günü Aydın'ın Kuşadası ilçesinde cep telefonlarına yansıyan görüntü, şaşkınlık uyandırdı. Olay dün (cuma) Kuşadası'na bağlı Yavansu Mahallesi'nde meydana geldi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülere göre, yanında iki kişi bulunan bir kişi sokak köpeklerinden rahatsız olduğunu, bu köpeğin karısına saldırdığını savunarak, apartman sakinleri ile tartışmaya başladı. Daha sonra araçtan pompalı tüfek alan diğer bir kişi, yanından geçen köpeği kovalayarak, bir el ateş açtı. Mahallede bulunan bir diğer kişi, bu anları cep telefonuna kaydetti. Vatandaşlar, eli silahlı kişilerin hayvanlara zarar vermemesini, belediyeye haber vermesini istedi. Ancak, elinde silah olan kişi, vatandaşların itirazlarına aldırmayarak, köpeklerin üzerine bir el daha ateş etti. Yaralanan köpek, olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar da durumu polise haber verdi. Mahalledeki gördü tanıklarının ifadesine göre, şikayet üzerine B.Ç. ile oğlu olduğu öğrenilen O.Ç. ifadeleri alınmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

'BUGÜN HAYVANA YARIN HEPİMİZE'

Kuşadası'ndaki olay üzerine açıklama yapan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Basın Sözcüsü Şule Baylan, Türkiye'de hayvana eziyetin, hayvanı öldürmenin kabahat olduğunu, suç olarak kabul edilmediğini vurgulayarak, eline silah alan kişilerin, bu canlıları öldürmeyi normal saydığını belirtti. Hayvanlara yönelik şiddetin cezasının 1000 lira olduğunu, bu şiddeti uygulayanların da buzdolabı alır gibi taksitle devlete para ödedikten sonra, kurtulduklarını kaydeden Baylan, duruma tepki gösterdi. Baylan, "İçinde bu şiddeti barındıran kişilerin sabıka kaydına işlenmemesi ve markette, trafikte hayatın her alanında yanımızda yer almaları hepimiz için tehlike oluşturmakta. Devlet bu konuda ciddi bir politika oluşturmalı. Hayvan Hakları Federasyonu olarak verdiğimiz yasa taslağı mutlaka hayata geçmeli ve hayvana şiddet suç kapsamına alınmalı. Hayvanların mal değil can oldukları kabullenilmeli" dedi. Aksi halde toplumdaki şiddetin önüne geçilemeyeceğini ifade eden Baylan, uyarıda bulunarak "Kimse sanmasın ki bu kişiler sadece hayvana şiddet gösterir. Bugün hayvana şiddet yarın hepimize dönüyor. Kuşadası'nda yaşanan olayda kişilerin ne kadar rahat ve aymazlık içinde meskun mahallede silah kullandıkları bellidir. Bu kişilerin trafikte size kızdıklarında da aynısını yapmayacaklarının garantisini kim verebilir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kuşadası'nda elinde silah olan bir kişinin köpeğin üzerine ateş açması

-Saldırganların, kapı önündeki görüntüleri

İZMİR, ()





