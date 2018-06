DHA YURT BÜLTENİ - 2

1 - Adalet Bakanı Gül: Suruç'ta yapılan saldırıyı kınıyorum

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Suruç'ta seçim çalışması yaparken Şanlıurfa Milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız ve yanındaki partili arkadaşlarımıza karşı bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Başsavcılık ve ilgili birimler soruşturmayı başlatmıştır" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bayram namazını seçim bölgesi Gaziantep'teki Enes Bin Malik Cami’de kıldı. Gül, namazın ardından camide vatandaşlarla bayramlaştı. Namaz çıkışında konuşan, Suruç'taki saldırının takipçisi olacağını ifade eden Bakan Gül, şöyle dedi:

"Dün Suruç'ta seçim çalışması yaparken Şanlıurfa Milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız ve yanındaki partili arkadaşlarımıza karşı bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Mübarek bu günde yapılan bu saldırı yakışan bir davranış değildi. Demokrasi yarışına, seçime gerçekten leke düşüren bir saldırıydı. Başsavcılık ve ilgili birimler soruşturmayı başlatmıştır. Bizler de soruşturma sonucunun takipçisi olacağız. Bu konuyla ilgili failler ve azmettirenler bu konuda hukuka aykırı yapılan tüm fiiller her boyutuyla araştırılıp, netleşecektir. Biz bu saldırıyı nefretle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere başsağlığı ve Allah'tan rahmet diliyorum. Umarım bu demokratik bir yarış içinde seçim süreci tamamlanır. Bu provokasyonlar ve teröre yönelik bu tür saldırılar kimseye fayda getirmez. Bütün vatandaşlarımızın sağduyulu olmasını diliyorum. Failler ve olayın tüm boyutları derinlemesine araştırılıp, tüm sorumlular gerekli cezayı alacaktır."

2 - Muharrem İnce bayram namazını köyünde kıldı



CUMHURBAŞKANI adayı Muharrem İnce, bayram namazını memleketi olan Yalova’nın Elmalık Köyü’ndeki köy camisinde kıldı. Namazın ardından camı çıkışında köylülerle bayramlaşan İnce, köy mezarlığına giderek babası Şerif İnce’nin mezarında dua okudu. İnce mezarlık ziyaretinin ardından annesi Zekiye İnce'nin elini öptü.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ramazan Bayramı'na memleketi olan Yalova'nın Elmalık köyünde girdi. Sabahın erken saatlerinde evinden çıkıp camiye yürüyen İnce hemşerilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Elmalık Köyü Cami'nde kıldığı namazın ardından camı çıkışında köylülerle bayramlaşan İnce, köy mezarlığına giderek babası Şerif İnce’nin mezarında dua okudu. İnce mezarlık ziyaretinin ardından annesi Zekiye İnce'nin evine giderek burada ailesi ile bayramlaştı. üm milletin bayramını kutladığını söyleyen İnce, burada gazetecilere açıklamada bulunarak, “Bizde bayramlarda bu geleneksel sıra olayı vardır. Herkes birbirinin doğum tarihini bilir zaten. Sadece yabancılar varsa onlarda hata olur. Yoksa köylülerde bir hata olmaz. Herkes yaşına bakar. Yaşı geldiği zaman sıraya girer, bayramlaşır. En son 7-8 yaşındaki çocuklar, köyün ihtiyarı en başta oturur. Bu seremoni, bu gelenek hiç değişmedi benim için. Sadece bir kez askerdeyken katılamadım. Onun haricinde hep buradaydım. İnşallah yarın cumhurbaşkanı olduğumuzda da aynı şekilde devam edeceğiz, onu bozmayacağız. Ben bütün milletimizin, Müslümanların bayramlarını kutluyorum. Nice güzel bayramlar diliyorum. Bayramda ağız tanını bozmayalım ama akşamüzeri saat 18.00’de mitingimiz var. Arife günü bana söylenenlere akşamüzeri gerekli cevabı veririm." dedi.

3 - Bakan Tüfenkci (Suruç saldırısı) Yapanlar bedelini ödeyecekler

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilere PKK yandaşlarının düzenlediği saldırıya ilişkin, Bunu yapanlar elbette ki bedelini ödeyecekler dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Gedik Namazgâh'ta kılınan bayram namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Tüfenkci, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışması yapan AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilere yönelik saldırıyla ilgili şunları söyledi

Şanlıurfa milletvekilimiz ve beraberindeki AK Partili kardeşlerimize PKK'lılar ve PKK sempatizanları tarafından bir saldırıda bulunuldu, şehitlerimiz oldu, yaralılarımız oldu. Terör saldırılarından dolayı şehit düşen insanlarımız var. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Gazilerimize de uzun ömürler diliyoruz. Dünkü olayı bile hainlerin nasıl fırsat bulduklarında her ortamı değerlendirerek milletimizin birliğine, beraberliğine, nasıl kardeşliğine kurşun sıktıklarını görüyoruz. Esasında o kurşunlar, bizleri davamızda, mücadelemizde daha da azmimizi arttırdı. Asla ve asla baskılar da tehditler de yıldırmayacak. Biz Türkiye'nin her bir bölgesinde siyaset yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz ve Allah'ın izniyle millet arkamızda olduktan sonra da 81 milyonu kardeş bilerek vatana, millete, bayrağa ihanet etmeyen her bir kardeşimizle beraber yol yürümeye devam edeceğiz. Bu tehditler zaman zaman tehdit boyutuna varan, zaman zaman şantaj boyutuna varan baskılar oluşturulmaya, mahalle baskısı oluşturulmaya çalışıldığı malum. Ama bizim arkadaşlarımız dün olduğu gibi, bugün de hem partimizi açık tuttular, hem insanlara ulaştılar, hem de bu tehditlere pabuç bırakmadılar dedi.

Daha önce de Ak Partililere yönelik PKK'lı teröristlerin saldırı gerçekleştirdiğini belirten Bakan Tüfenkci, Dün de bunun bir başka boyutunu yaşadık. Terörle bir yere varılamayacağını esasında son yıllarda terörün üzerine giderek ve terörü hem kırsalda, hem şehirde, hem de sınırlarımızın ötesinde takip ederek, gereken cevabı vererek gerekli karşılığı vermiştik. Yine bunu yapanlar, elbette ki bedelini ödeyecekler. Adaletin huzurunda, hukukun huzurunda hesap verecekler. Ama şunu ifade etmek lazım; şiddeti, terörü, kimden, ne adına gelirse gelsin, kınamak lazım. O bölgelerde siyaset yapan veya teröre sempatiyle yaklaşan veya 'sırtımızı dayadık' diyenlerde şapkalarını önüne alıp bir kez daha düşünmelerini tavsiye ediyorum. Terörüyle o bölge halkına Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde yaşayan insanlarımıza bugüne kadar bir fayda getirmedi, vermediler de. Hizmetleri engellemelerine rağmen, engellemeye çalışmalarına rağmen biz inatla Ak Parti hükümetleri olarak, Ak Parti olarak insanlarımıza hizmet götürdük. Onların yetki aldıkları halde belediye hizmetleri yapamadılar, teröre finans sağladılar, kayyumlar atadık, kayyumla belediyecilik nasıl olduğunu gösterdiler diye konuştu.

4 - Başbakan Yardımcısı Işık: Hiçbir yer artık terör örgütü için güvenli değil

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, her geçen gün terörün daha da minimize olacağını belirterek, "Özellikle terör örgütü yöneticileri, terör örgütünün tüm mensupları ve terör örgütüne destek veren tüm çevreler şunu çok iyi bilmeli ki, hiçbir yer artık terör örgütü için güvenli değildir. Buna Kandil de dahil" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık bayram namazını İzmit Fevziye Camii’nde kıldı. Işık, namazdan sonra camide vatandaşlarla bayramlaştı. Işık terörle mücadelenin başarıyla devam ettiğini belirterek, "Terörle mücadelede kararlılık sürdükçe, bu noktada devletin tüm birimleri arasındaki koordinasyon sürdükçe ve terörle mücadelede özellikle nitelikli insan unsurunun yanında yüksek teknoloji de kullanıldıkça terörle mücadelede her gün yeni başarıların gelmesi gayet tabiidir. Gerçekten terörün Türkiye'de bugün itibariyle beli kırılmıştır. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Elbette terör tamamen ortadan kaldırılmıştır diyemiyoruz. Ancak, terör örgütünün eskisi gibi kitlesel eylem yapma imkanı ve kabiliyeti ortadan kaldırılmıştır. Bu noktada devletin tüm kurumları, güvenlik birimlerimizin tamamı büyük bir kararlılık ve koordinasyon içerisinde bu mücadeleyi sürdürüyor. Biz sadece terörist ile mücadeleye değil, terörle mücadelenin tüm boyutlarına odaklandık. Bununla ilgili çalışmalarımızı sadece teröristleri etkisiz hale getirme ekseninde değil, terörün ve terör bataklığının tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik bir strateji üzerinden yürütüyoruz. Bu stratejinin sonuç verdiğini görmek de hepimizi sevindiriyor. Her geçen gün terör daha da minimize olacak. İnşallah ülkemiz kısa zamanda bu beladan tamamen kurtulacak." dedi.

Işık hiçbir yerin terör örgütü için güvenli olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bir kere şunun herkes tarafından çok iyi bilinmesi lazım. Özellikle terör örgütü yöneticileri, terör örgütünün tüm mensupları ve terör örgütüne destek veren tüm çevreler şunu çok iyi bilmeli ki, hiçbir yer artık terör örgütü için güvenli değildir. Buna Kandil de dahil. Bundan sonra hiç kimse, 'Ben şurada olursam Türkiye Cumhuriyeti bana ulaşamaz. Bana dokunamaz. Benim yaptığım yanıma kar kalır' diye düşünemeyecek. İşte bunu Afrin Operasyonu ile gösterdik, bunu Fırat Kalkanı Operasyonu ile gösterdik, bunu Sincar Operasyonu ile gösterdik. Bunu içerideki tüm terör odaklarına yaptığımız operasyonlarla gösterdik ve şu anda da Kandil'e yönelik operasyonlarla da bunları gösteriyoruz. Bu kararlılık sürecek" diye konuştu.

5 - Bakan Özlü: 24 Haziran akşamı bir bayram daha kutlayacağız

BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü gelecek hafta ikinci bir bayramı daha kutlayacaklarını belirterek, "24 Haziran akşamı bir bayram daha kutlayacağızö dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Cedidiye Camii'nde bayram namazı kılarak, cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaştı. Bakan Faruk Özlü herkesin bayramını kutlayarak, "1 ay oruçtan sonra güzel bir bayram geçireceğiz. Türkiye’de ve Düzce’de milletimizle birlik beraberlik içinde kenetleneceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız hep birlikte Türkiye olacağız. Cenab-ı Hak bizi nice bayramlara ulaştırmasını diliyorumö dedi.

Seçimlere yönelik açıklamalarda da bulunan Bakan Özlü, “Bugün dini bayram 3 gün bayram kutlayacağız. Gelecek haftadan sonra Pazar günü akşamı ikinci bayramı kutlayacağız. Her daim çalışıyoruz. Milletimizden büyük teveccüh var. 24 Haziran akşamı bir bayram daha kutlayacağızö diye konuştu.

6- Hudut Kartalları, Ramazan Bayramı'nda görev başında

EDİRNE'de Bulgaristan sınırını koruyan Kapıkule Hudut Karakolu'nda görevli 'Hudut Kartalları', Ramazan Bayramı'nı görev başında kutladı. Sınırda 24 saat aralıksız devriye gezip, termal kameralarla sınırı gözetleyen askerler, hudutta görev yapmanın onurunu yaşarken aralarında FETÖ, PKK, DHKP/C terör örgütlerine göz açtırmıyor.

Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Bulgaristan sınırındaki Kapıkule Hudut Karakolu'nda göre vyapah Hudut Karttaları askerleri, Ramazan Bayramı'nı hudutta görev yapmanın onuruyla yaşadı. Haklarında yakalama ya da arama kararı bulunan FETÖ, PKK, DHKP/C ve diğer terör örgütü üyelerine karşın etkin mücadele veren Mehmetçikler, Ramazan Bayramı sevincini komutan ve arkadaşları ile paylaştı. Hudut Karakolu'na gelen Bölük Komutanı, Mehmetçiklere, hudutta görev yapmasının ayrıcalık olduğunu belirterek bayramlarını kutladı ve şunları söyledi:

"Değerli silah arkadaşlarım, Kapıkule Hudut Karakolu'nun değerli Mehmetçikleri. Bugün Ramazan Bayramı, biliyorsunuz dini ve milli bayramlar, dini ve milli duygularımızın, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği en önemli günlerdir. Sizler ailelerinizden uzak Türkiye'nin dört bir yanında vatani görevini icra etmek için gelen Mehmetçiklerin, namus bildiğimiz hududu koruma görevi en büyük mutluluktur. Bugün ailelerinizi mutlaka arayın, onların Ramazan Bayramı'nı kutlayın, bizlerinde selamlarını, saygılarını iletin. bu duygu ve düşüncelerle sizin ve ailelerinizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."

30 DERECE SICAKTA DEVRİYE GEZİYORLAR

Bayramlaşmanın ardından karakoldaki askerler Türkiye-Bulgaristan sınırında sorumluluk alanına giren 8 kilometrelik bölümünde dedektör köpek 'Okyanus' ile devriye görevine çıktı. Elleri tetikte, gözleri sınırda olan Mehmetçikler, yaklaşık 30 derece sıcaklıkta kaçak geçişleri engellemek için büyük mücadele veriyor. Diğer askerler ise sınırı gören kulelerden gözetleme yaparak kontrolü gerçekleştiriyor. İlk kez ailesinden ayrı Ramazan Bayramı geçirmesine rağmen hudutta görev yapmanın onurunu yaşadığını anlatan Piyade Onbaşı Mehmet Sert, "Ramazan Bayramı'nda ailemden uzakım ancak güzel bir bayram sabahı geçirdik. Önce komutanlarım ve arkadaşlarımla bayramlaştım. Daha sonra ailemi arayıp bayramlarını kutladım. Ülke sınırlarını koruduğum için bu görevi daha kutsal görüyorum. Hudutta görev yapmanın ayrıcalık olduğunu biliyoruz. Ailem beni merak ediyor ama burada çok sağlıklı, iyiyim. Komutanlarımız bizlere çok iyi davranıyor, büyüklerimin ellerinden öperim. Herkese iyi bayramlar" dedi.

100'DEN FAZLA TERÖR ŞÜPHELİ YAKALADILAR

54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın Hudut Kartalları, Yunanistan ve Bulgaristan sınırında yaptıkları denetim ve devriyelerde aralarında FETÖ, PKK ve DHKP/C terör örgüt üyesi 100'ün üzerinde şüpheli yakalayıp, sınırda adeta kuş uçurtmuyor. Yılda 20 binin üzerinde de kaçak ve sığınmacı da yakalayan Mehmetçiler, Avrupa sınırlarında ülkeye güven veriyor.

7 - Üzerine dolap düştü denilen çocuğun silahla başından vurulduğu ortaya çıktı

ADANA'da hastaneye üzerine dolap düştü diye getirilen ve kurtarılamayan Mehmet Eymen A.'yı(6), ağabeyi H.E.A.'nın (10), polis babasının beylik tabancasıyla yanlışlıkla vurduğu ortaya çıktı.

Olay, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kardeşiyle birlikte çocuk odasında oturan H.E.A. polis memuru babasının beylik tabancasının oynamaya başladı. Aniden ateş alan silahtan çıkan mermi, kardeşi Mehmet Eymen'in başına isabet etti. Bu sırada yemek yiyen aile tabancanın sesini duyup, içeri koştu. Çocuklarını kanlar içinde gören aile Eymen'i yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Polis memuru baba, çocuğunun üzerine dolap düştüğünü, annesi ise yüksek bir yerden düştüğünü iddia etti. Ailenin çelişkili ifadeler vermesi hastaneye çağrılan polis, Mehmet Eymen'in başından silahla vurulduğunu tespit etti. Bunun üzerine aile, polis merkezine götürüldü. Küçük Mehmet Eymen, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından aile mezarlığına defnedildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

8 - Sürücü babanın kucağına oturttuğu çocuk direksiyonu çevirdi: 3 yaralı

KARAMAN'da sürücü koltuğundaki babasının kucağına oturttuğu 4 yaşındaki çocuğun, direksiyonu çevirmesi sonucu kontrolden çıkan kamyonet, sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada, anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte bayram alışverişi yaptıktan sonra 42 HV 045 plakalı kamyonetle eve dönmek için yola çıkan Musa Kara (32), oğlu Burak Kara'yı kucağına oturttu. Küçük Burak, seyir halindeki kamyonetin direksiyonunu çevirdi. Kontrolden çıkan araç, sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada, anne Havva Kara (30), çocukları Burak ve Furkan Kara (8) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

9 - Derede kaybolan sürücünün ailesi en acı bayramı yaşadı

TRABZON'un Maçka ilçesinde hafif ticari aracıyla uçtuğu derede akıntıya kapılarak, kaybolan sürücü Üçel Öztürk’ü (53) arama çalışmaları sürüyor. Bayrama dere kenarında giren Üçel Öztürk'ün acılı eşi Sevilay Öztürk, “Hiç değilse ölüsünü bulalımö dedi.

Kaza, 1 Haziran Cuma günü saat 01.30 sıralarında, Maçka ilçesi Sümela Manastırı yolunda meydana geldi. Üçel Öztürk, 61 VL 595 plakalı hafif ticari aracı ile Maçka Deresi'ne uçtu. Kazada, sürücü akıntıya kapılarak, derede kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kayıp sürücüyü aradı; ancak yapılan arama çalışmalarına rağmen Öztürk'e ulaşılamadı. Gece yarısı ara verilen arama çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlanırken, bölgeye Jandarma ve AFAD ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Timi de gelerek, çalışmalara katıldı.

JAK TİMLERİ GELDİ

Kazada yuvarlandığı uçurumda kayalara çarpan araç ise halatlara bağlanıp, bulunduğu dik yamaçtan çıkarıldı. Ekipler, kazada hurdaya dönen aracın kayıp sürücünün bulunması için başlatılan arama çalışmasına 15'inci günde de devam etti. Jandarma ve AFAD ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, uçurumun olduğu zorlu arazi koşularında kazanın meydana geldiği yerden başlayarak, dere boyunca kayıp sürücü Üçel Öztürk'ü arıyor. 2 gün önce bölgeye gelen 12 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi dalgıç ekipleri de arama çalışmalarına katıldı.

‘HİÇ DEĞİLSE ÖLÜSÜNÜ BULALIM’

Derede akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Üçel Öztürk'ün ailesi de en acı bayramı yaşadı. Dere kenarında bayrama giren acılı eş Sevilay Öztürk, derede yoğun bir arama çalışması başlatıldığını belirterek “2 gündür derenin içerisinde de arıyor. Bulunmasını istiyoruz. Pantolonu bulundu, cüzdanı bulundu. Bu derede bu kadar insanlar bulunduysa herhalde oda bulunur. Hiç değilse ölüsünü bulalımö dedi.

Üçel Öztürk’ün oğlu Sercan Öztürk de “Babamın dirisinden vazgeçtik, bari bir mezarı olsun, nerede olduğunu bilelim. Şuan ki uğraşlarımız bunun içinö diye konuştu.

Üçel Öztürk’ün ağabeyi Osman Öztürk ie “Bayrama boynu bükük giriyoruz. 15 gündür arama çalışmaları devam ediyor. En azından bulunup bir mezarı olsaydı, derenin kenarında değil mezarı başında olurduk. Kuran okurduk. Cenazesini bulup defnetsek içimiz rahatlarö ifadelerini kullandı.

10 - Engelli kadının çalınan cep telefonu polis tarafından iade edildi

ADANA'da tekerlekli sandalyeyle dolaşırken cep telefonu kapkaççı tarafından çalınan cam kemik hastası radyo programcısı Ayşe Camgöz'ün (35) telefonu polis tarafından bulunarak kendisine iade edildi.

Olay, 16 Nisan'da Seyhan ilçesindeki Şehit Mustafa Sarı Altgeçidi'nde meydana geldi. Tekerlekli sandalyesiyle arkadaşlarıyla buluşmaya giden cam kemik hastası Ayşe Camgöz'ün elindeki cep telefonu bir kapkaççı tarafından çalındı. Olayın ardından Ayşe Camgöz'ün "Özgürlüğüm çalındı" diye tepki vermesiyle çok sayıda vatandaş kendisine maddi ve manevi destek verdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin 200 güvenlik kamerası kaydını incelemesi sonucu kapkaççının Erhan Gaygısız (28) olduğu tespit edildi. Kentte görev yapan bütün polislere fotoğrafı dağıtılan zanlı, Adana Şehir Hastanesi çevresinde dün yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Bir iş yerine satıldığı belirlenen telefona ise polis tarafından el konuldu.

'HER ZAMAN YANINIZDA OLACAĞIZ'

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, telefonunu iade etmek üzere Ayşe Camgöz ve ailesini makamına davet etti. Camgöz, tüm emniyet teşkilatına teşekkür ederek, Yıldız'ı yaptığı radyo programına davet etti. Yıldız ise "Yaşadığınız travmaya çok üzüldük. En büyük mutluluk sizi tekrar sevindirmek. Ekiplerimizin titiz çalışması sonunda sizin mutluluğunuz benim mutluluğum oldu. 'Özgürlüğümü kaybettim' korkusu bizi çok üzdü. Her zaman sizin yanınızda olacağız" dedi.

'TÜM TÜRKİYEYE TEŞEKKÜR EDERİM'

Ayşe Camgöz, olayın ardından çok fazla manevi ve telefon desteği aldığını belirterek, şunları söyledi:

"Cep telefonum çalındığında farklı bir duygu hissetmiştim, bulunduğunda çok farklı duygu hissettim. Özgürlüğümü elimden aldıkları için ailem de tedirgin oluyordu. Benim gibi engelli arkadaşlarımızın yanı sıra sağlıklı insanlara da bunlar yapılıyor. Ben sadece onların sesi oldum. Kapkaç olayı çok zor bir durum. Tüm Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Arayanlar oldu. Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'a da çok teşekkür ediyorum; o da telefonumun bir alt modelini göndermişti. Maddi anlamda kimseden beklentim yoktu, manevi olarak destek istemiştim onu da gördüm. Herkes benim sesim oldu."

