DHA YURT BÜLTENİ 2

1 - Bakan Özhaseki'ye seçim gezisinde boyun yastığı hediye edildi

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki 'ye memleketi Kayseri'de Organize Sanayi bölgesindeki seçim gezisi sırasında konuşma yaptığı yatak ve yastık fabrikasında boyun yastığı hediye edildi.

Halen Ak Parti 1.sıra milletvekili olan ve 24 Haziran seçimlerinde partisinde Kayseri'den yine 1.sıra adayı gösterilen bakan Mehmet Özhaseki, Kayseri Serbest bölgede iş insanı , DEİK Yönetim Kurulu ve DTİK İcra Kurulu üyesi ve Kayserispor Kulübü başkan vekili Berna lter Gözbaşı'nın fabrikasını ziyaret ederek, burada işçilere hitap etti. Özhaseki, kendisini can kulağıyla dinlmeyen işçilere " Seçime niye gittiğimiz merak ediliyor. Aslına bakarsanız bizim hükümet olarak 1.5 yıllık süremiz daha vardı. Ancak, Ak Parti dışında tüm partiler erken seçim istedi. MHP Genelbaşkanı Devlet B:ahçeli'nin de bunu dillendirmesinin ardından, seçime gitmeyip, 1.5 yıllık süreci tamamlamak, ülkemiz açısından sıkıntılara yol açardı. Belirsizlik,ekonomimize ve ülkemizin büyümesine, siyasi istikrar açısından sorun yaratırdı. Onun için erkek seçim kararı aldık." dedi. Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini istemeyenlerin, terör belası ile ülkeyi frenlediklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef seçtiklerini söyledi. Özhaseki, " Bakın, PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi bölücü örgütlerin sahipleri belli. Bunların arkasında ABD ve AB ülkeleri var. Dertleri Türkiye büyümesin, Recep Tayyip Erdoğan gitsin. Cumhurbaşkanımızı tesbihin başındaki imame gibi görüyorlar. O giderse , Türkiye dağılır diye hesap yapıyorlar " diye sözlerini tamamladı

BAKANA BAYRAM HEDİYESİ BOYUN YASTIĞI

İşçilerin bayramını da kutlayan bakanın bu konuşmasının ardından, dünyada 66 ülkeye çok özel yatak, yorgan ve yastık ihraç eden BRN firmasının sahibi Berne İlter Gözbaşı " Sayın bakanımız görevi geriği otomobille, uçakla, helikopterle çok yolculuk yapıyor. Dinlenmeye de fırsat bulamıyor. O nedenle kendisine işçilerimizin el emeğiyle 2 adet boyun yastığı imal ettik. Bu ziyaretin anısına, bayram hediyemizi kabul edin" dedi. Özhaseki'de kendisi için özel olarak yapılan boyun yastığını boynuna koyup " Gerçekten böyle bir yastığa ihtiyacım var. Almayı düşünüyordum. Benim için hoş bir bayram hediyesi oldu" şeklinde konuştu

Görüntü Dökümü:

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin konuşması

-Fabrika sahibi Berna İlter'in Bakan Özhaseki'ye yastık hediyesi

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ ()

3 Dakika 34 Saniye / 399 MB

2 - AK Parti'li Eker: Kürtlerin dilini kesen CHP'ye, HDP destek çıkıyor

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde yaptığı konuşmada, "Kürtlerin dilini kesen, kimliğini inkar eden, Kürtleri reddeden, Kürtçe konuşmayı yasak eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Diyarbakır'a geliyor, HDP'liler ona destek ve sahip çıkıyor. Hadi, bana bunu anlatın" dedi.

24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır 1'inci sıra milletvekili adayı olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Dicle ve Eğil ilçelerini ziyaret ederek, seçim çalışmalarını yürüttü. İlk ziyaretini Dicle ilçesine yapan Eker, muhtar ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen toplantıda 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin önemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

'AK PARTİ TÜRKİYE'DE KÜRT SORUNUNU ÇÖZDÜ'

Toplantıda yaptığı konuşmada, Kürt sorununu AK Parti'nin çözdüğünü belirten Eker, "Biz sorunlarımızı, bütün meselelerimizi barış ve kardeşlik içerisinde çözmeyi istiyoruz. Kavga etmeden, kimseyi öldürmeden, yollara mayın döşemeden, masum insanları katletmeden, kırmadan, dökmeden çözmek istiyoruz. Ne istiyorsa, oturalım karşılıklı konuşalım. AK Parti Türkiye'de Kürt sorununu çözdü.Terör örgütünün derdi, Kürtlerin demokratik hakları değil. Onların derdi terördür. Eğer öyle olmasaydı, geçen zaman içinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, milli birlik ve kardeşlik projesini, çözüm sürecini, demokratik açılım projelerini PKK ve onun türevi olan bir takım siyasi görüşler, partiler bunu sabote etmezlerdi."

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN HÜKÜMET SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ'

Türkiye'nin eski sistemi sorunlar doğurduğu için, sistemi değiştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Eker, "Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümet sistemini değiştiriyoruz. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelecek. Biz diyoruz ki, eski hükümet sistemi Türkiye'nin sorunların çözmüyordu, yeni sorunlar üretiyordu. O sistemin mucidi CHP'dir. AK Parti'den önce, Kürtlerin dili yasaklanmışsa, anadilini kullanamamışsa bunun mucidi CHP'dir. 1920'li, 1930'lu, 1940'lı yıllarda Dicle ilçesi nelere maruz kaldı. Hangi vatandaşlara eziyetler yapıldı, hanımefendilerin kılık ve kıyafetine, erkeklerin şalvarına, takkesine, Cumhuriyet Halk Partisi yasak koydu. Kürtlerin dilini kesen, kimliğini inkar eden, Kürtleri rededen, Kürtçe konuşmayı yasak eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Diyarbakır'a geliyor, HDP'liler ona destek ve sahip çıkıyor. Hadi, bana bunu anlatın."



Görüntü Dökümü:

-Eker'in ziyaretleri

-Eker'in açıklamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, ()

3 - İftarda karlı pekmez yiyorlar

Erzurum'un Oltu ilçesinde geleneksel hale gelen “Karlı pekmez" halkın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yüksek rakımlardan getirilerek tabaklara doldurulan karın üzerine dökülen pekmezler tatlı niyetine tüketiliyor. Kar ve pekmezin vücuttaki harareti aldığı söyleyen yöre halkından Yakup Öztürk, "Kar ve pekmek muhteşem bir ikili oluşturuyor" dedi. Ramazan ayının vazgeçilmez kalı pekmezini Şeker Bayramında gelen misafirlerede ikram edileceğini vurgulayan Öztürk, "Başaklı köyü yaylasından topladığımız karı eve götürüp üzerine dut pekmezi döküp yiyoruz. Tadı muhteşem. Gelen misafirlerede ikrem ediyoruz ve çok beğeniyorlar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yaylaya arabayla giderken

-Karlı dağa yürüyerek gitmesi

-Yakup Öztürk ve Beycan Onat röp

-Dönüş yolu

-Kar tabağına pekmez dökülüp yenmesi

Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), ()

Süre: 3,52 DK /423 MB)

4 - Otogarda bayram yoğunluğu başladı

İZMİR'de Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yoğunluğun en çok yaşandığı yerlerden biri otogarlar oldu. Önceden hazırlık yapmayanlar bilet bulmakta zorlanırken, elinde biletiyle bekleyenler de seferlerin gecikmesinden şikayet etti.

Ramazan Bayramı nedeniyle ailelerini ve yakınlarını ziyaret etmek isteyenler, İzmir'deki otogarda kalabalıklar oluşturdu. İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri A.Ş. (İZOTAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Lal Manisalı, Ramazan Bayramı nedeniyle otogara giriş çıkışlarda yoğunluğun başladığını söyleyerek ek seferlerle taleplere yanıt verdiklerini belirtti. 12 Haziran Salı günü itibariyle 310 araçlık ek seferler düzenlendiğini anlatan Manisalı, son 3 günde yolcu sayısında yaklaşık yüzde 50-60 oranında artış olduğunu ifade etti. Manisalı, "Güvenlikle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık, yaşayacağımızı da sanmıyorum. Emniyet teşkilatı burada, denetleme yapıyorlar. Güvenlik, hareket, nöbetçi müdürlüğü ve teknik servis birimlerinde tüm izinleri iptal ettik. 7/24 otogarımızın başındayız. Her müşteri bütün sorulara her an cevap verebilecek bir yetkili bulabilecek durumda" diye konuştu.

"BİLETİNİZİ TERMİNALDEN ALIN"

Güvenli bir yolculuk için terminalden otobüse binilmemesi konusunda uyarı yapan Lal Manisalı, istenmeyen durumların yaşanmaması için şunları söyledi:

"Son yıllarda dışarıdan kalkan araçlar yüzünden büyük kazalar meydana geldi. Büyük kayıplar verildi ve çok ailenin canı yandı. Biz D1 ve D2 belgesi olmayan hiç kimseye buradan çıkış vermiyoruz. D2 belgesine sahip turizmcilere de 9-16 Haziran tarihleri arasında yeni bir izin verildi. Bütün yoklamalar hem bizim tarafımızden hem emniyet tarafından yapılıyor. Bizim çevremizden başka araçların kalkmasına izin vermiyoruz. Bilinçli bir yolcu mutlaka terminalden yolculuğunu yapmalı."

İzmir'den Kahramanmaraş Elbistan'a yola çıkmaya hazırlanan Abdurrahman Deniz, yaklaşık bir aydır bilet aradığını ve güçlükle ulaşabildiğini belirtti. Önceden deneyimli olduğu için bileti kolay bulduğunu söyleyen Gülin Okyay ise Aydın'a gideceğini dile getirdi. Bu konuda deneyimli olduğunu ve biletini erken temin ettiğini anlatan Okyay, "Ailem Aydın'da yaşıyor. Bayram nedeniyle yollar da kalabalık. Bu yüzden seferler gecikti. Uzun süredir kalkması gereken otobüsümü bekliyorum. Son ana kalsaydım bileti de zor bulurdum. Otogara geliş trafiği de epey sıkıntılıydı. Yola biraz erken çıkmak gerekiyor" diye konuştu. Bileti birkaç gün öncesinden aldığı için çok zorlanmayanlar arasında yer alan Ayten Kiremitçi ise fiyatten yakındı. Kiremitçi, "Bodrum Güvercinlik'e gidiyorum. Engelli kartım var. Gidiş biletimi 32 liraya aldım aynı yerden dönüş bileti ise 45 liraya satılıyor" dedi. Otogarda uzun süre beklediğini anlatan Erol Kıraç da "Antalya'ya gidiyorum. 10 gün önceden biletimi ayırtmıştım. Şimdi gelsem çok zor olurdu. Ama otobüsler çok rötar yapıyor. Saatlerdir bekliyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İZOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Lal Manisalı ile röp,

-Garajdaki yoğunluktan görüntü,

-Bavullarıyla bekleyenlerden görüntü,

-Güvenlik önlemlerinden görüntü,

-Banklara oturanlardan, örgü ören kadından görüntü,

-Vatandaşlarla röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

5 - Oto kiralama şirketini soyan hırsızlar yakalandı

ADANA'da bir işyerinden çelik kasa, bilgisayar ve 4 cep telefonu çalan 3 hırsız, güvenlik kamerasını fark edince, yüzlerini gizlemeye çalıştı. Ancak kimlikleri belirlenen şüphelilerin 2 yakalandı.

Olay, Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nuri C. (19), Şehymus G. (21) ve Ramazan Y. (20) hırsızlık için oto kiralama şirketine geldi. Çelik kasa, bilgisayar ve 4 cep telefonu çalan 3 hırsız olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra iş yerine gelen Anıl Başçıl, soyulduğunu fark edip polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kiralama şirketinin güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler zanlıların, güvenlik kamerasını görünce paniklediğini, daha sonra yüzlerini gizleyip soygunu gerçekleştirdiklerini saptadı. Kimlikleri tespit edilen zanlılardan Şehymus G., ve Ramazan Y., kısa sürede yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ramazan Y., "Şehymus G. bana işyerinin kapısının önünde beklememi söyledi. Biraz sonra ellerinde bir kasa ile geldiler, birlikte mahalleye gittik. Nuri C., kasayı açtı ve bana içerisinden bir şey çıkmadığını söyledi. İki saat sonra çaldıkları malzemelerin bazılarını sattıklarını söyleyerek bana 100 lira para verdiler" dedi. Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen Şehymus G., ve Ramazan Y., tutuklandı. Polis firari Nuri C.'yi yakalamaya çalışıyor.

Görüntü Dökümü

- Zanlıların adliyeye götürülmesi

- İşyerine gelmeleri

- Güvenlik kamerasını fark etmeleri

- Yüzlerini gizlemeleri

- Çaldıkları malzemelerle kaçmaları

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK-ADANA,()

6 - Ev baklavası yapan işletmelerde bayram mesaisi

Yarın idrak edilecek Ramazan Bayramı öncesi Kayseri'de ev baklavası yapan işletmeler, gece-gündüz çalışarak müşterilerinden gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Baklava ustası Hayriye Acar, bayrama 500 tepsi sipariş aldıklarını söylüyor.

Vatandaşlar bir aylık orucun ardından kılınacak bayram namazı ile birlikte 3 günlük Ramazan bayramını karşılamaya hazırlanırken, bayramın olmazsa olmazı olan tatlı ise Kayseri'de evlerde ve sayısı 300'ü bulan unlu mamul imal eden ev kadınların açtığı işletmelerde yoğun mesai harcanarak, üretiliyor. Ramazan ayının 15'inden sonra bayram için sipariş almaya başladıkları ifade eden unlu mamul işletmecisi Hayriye Acar, " Müşteri adına oldukça yoğun günler geçiyoruz. Ev tipi baklava üretmemiz talebin artmasına neden oluyor. Bir tek müşterinin siparişi neredeyse 4-5 tepsiyi buluyor. Dilim, açma, oklava ve muska olma üzere yaklaşık 4-5 çeşit baklava yapıyoruz. Yaptığımız baklavaların hepsi cevizli baklavadır. Antepfıstığını sadece süslemede kullanıyoruz. Kayseri baklavası olarak en meşhur ve tercih edilen baklavamız "Gül" baklavasıdır. Baklavanın kilogram fiyatını 30 TL'den satıyoruz. Fiyatlarımız bence çok makul seviyededir, çünkü buradaki ürünlerin hemen hepsi el emeği göz nurudur." dedi.

Görüntü Dökümü:

- Baklava hamurunu açılması

- Hamurun içine ceviz konulması ve şekillendirilmesi

- Hazırlanan baklavanın fırını sürülmesi

- Pişmişi baklavalardan ve hazırlanan şerbetten görüntü

- Unlu mamul işletmecisi Hayriye Acar ile röportaj

- Diğer detay görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ()

4 dakika 34 saniye / 511 MB

7 - Çukurova'da tarım işçileri 40 derecede 8 saat ter döküyor

ADANA'da 54 lira yevmiyeyle çalışan mevsimsel tarım işçileri, hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceye yükseldiği bugünlerde güneş altında 8 saat çalışıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Adana'da haziran ayında en yüksek hava sıcaklığı ortalaması 26.6 dereceyken, bazı günler sıcaklık 40 dereceye kadar yükseldi. Çok sayıda mevsimlik tarım işçisi de Çukurova'nın sarı sıcağında 8 saat çalışarak ekmek parasını kazanıyor.

'ALLAH YARDIM EDİYOR'

İşçilerden 4 çocuk babası Enver Genç (37), 54 lira yevmiyeyle günde 8 saat çalıştıklarını belirterek, "Geçen sene bu zamanlar insanları ambulanslarla hastanelere yetiştiremiyorduk. Sabah çiğ olmazsa 07.00 gibi başlıyoruz, 16.00 olduğu zaman bitiyor. Allah yardım ediyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İşçilerin domates toplaması

Enver Genç ile röportaj

İşçilerden drone görüntüsü

Haber - Kamera: Nuri PİR - ADANA ()

SÜRE: 2’ 21’’ BOYUT: 143 MB

8 - Yediveren incirinde ilk hasat sevinci

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yılda 7 kez ürün verdiği için yediveren inciri olarak bilinen incirin bu yıl ilk hasadı yapıldı. Yurtdışına da ihraç edilen yediveren incirinin kilosu 2.5 liradan satılıyor.

Turgutlu'nun Asmacık Mahallesi'nde, en erken olgunlaşan incir çeşidi olan yediveren incirinde hasat başladı. Yıl içinde 7 kez ürün vermesiyle bilinen yediveren incirinde, bu yıl rekoltenin iyi olduğu belirtildi. Ailesiyle birlikte sabah 05.00'ten itibaren bahçesinden incir toplamaya başlayan Salim Çetin, ülkede ilk incirin Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıktığını ifade etti. 100 incir ağacının olduğunu dile getiren Salim Çetin, "Bu yıl incir bereketli ve oldukça bol. İncirin kilosu ilk günlerde 6-7 liraydı, şimdi 2.5 liraya düştü. Fiyatlar ürün bollaştığı zaman düşmeye başlıyor. Ancak yurtdışına ihraç edilenlerin kilosu yaklaşık 10 liradan satılıyor" dedi.

YURTDIŞINA GÖNDERİLİYOR

Yediveren incirinin haziran ayının başında olgunlaştığını ifade eden Çetin, bu incir çeşidinin Turgutlu'ya has olduğunu belirterek, "Hasada başladık. 1 ay sonra tekrar hasat yapacağız. Başka hiçbir yerde bu mevsimde bulamazsınız. Ayrıca yurtdışına da ihracat yapılıyor. İç piyasaya şimdi bayramlık olarak topluyoruz. Bayramda İstanbul, Antalya, Bodrum'daki vatandaşlarımız bu incirleri yiyecekler. Yurtdışına da tam anlamıyla olgunlaşmamış olan incirler ihraç ediliyor. Uçaklarla Rusya'ya, Almanya'ya ve çeşitli Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Aşırı bir talep var. Toplamadan bir gün önce sipariş veriyorlar" diye konuştu.

"TESCİL EDİLMELİ"

Turgutlu'da yetişen yediveren incirinin Aydın'dan gelen bazı tüccarlar tarafından alınıp, Aydın inciri olarak pazarlandığını savunan Çetin, yediveren incirinin tescil edilmesi gerektiğini ifade etti. Tescil edilmesi halinde fiyatların yükseleceğini kaydeden Çetin, "Şuan Aydın'dan bazı tüccarlar gelip yediveren incirini alıyor ve Aydın inciri diye satıyor. Oysaki bu incir Turgutlu inciridir. Bu yüzden yediveren incirine patent alınmasını ve Turgutlu inciri olarak anılmasını istiyoruz. Bu incir Aydın'da çıkmıyor. Aydın'da kurutmalık incir çıkıyor ve 1 ay sonra olgunlaşıyor" dedi.

Mazot, gübre, ilaç maliyetlerinin fazla olduğunu ifade eden Salim Çetin, 2 kilo incir satıp, 1 litre mazot alamadıklarını belirterek, girdi maliyetlerinin düşürülmesini istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İncirlerin ağaçlardan toplanması

- Kasalara tek tek yerleştirilmesi

- Toplanan yediveren incirlerinden detay görüntü

- Üretici Salim Çetin'in konuşması

- İncirlerin traktöre yüklenmesi

- Genel ve Detay görüntüler

Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, ()

