DHA YURT BÜLTENİ - 2

1 - Cumhurbaşkanı Erdoğan kıraathane ve seçim bürosunu ziyaret etti (2)

KIRAATHANE ZİYARETİNDEN YENİ GÖRÜNTÜLER

ESKİŞEHİR'de Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve bakanlar, Tasigo Otel'de düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar yemeğinin ardından konuk cumhurbaşkanları ile birlikte ayrı ayrı araçlarla otelden ayrıldı. Odunpazarı semtinde AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'ın seçim bürosunu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan burada çay içti, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, yaptığı konuşmada, partililerden seçimler için kalan 11 günü iyi değerlendirmelerini isteyerek şunları söyledi

Çok farklı bir dönemin içerisindeyiz ve bu farklı dönemde de Türkiye bir sınıf atlayacak. Sınıf atlarken sizlerle beraber bu yolda yürüyeceğiz. Şimdi şurada 11 günümüz kaldı ve bu 11 gün içerisinde sizlerden büyük gayret istiyorum. Gerek hanımlar gerek eşler hep beraber bu 11 günü çok iyi değerlendirmemiz lazım. Ve bu 11 günü iyi değerlendirdiğimiz takdirde, inşallah 16 yıldır ülkemizde eserleriyle kabul gören partimizi inşallah 24 Haziran'dan sonra yine bu kabulünü devam ettiğini göreceğiz. Niye diğerlerinin bir şeyi yok. Zaten bu güne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde bunlarla açık ara fark atmadık mı Eskişehir ki biz 1 Kasım seçimlerinde bile en yakın partiye 30 bin fark attık. Ama istiyorum ki bu seçimde 30 bin yeterli değil. Daha fazla fark atalım ve milletvekili sayımızı da daha da arttıralım. Yalnız bu neyin işaret fişeği olacak biliyor musunuz, bu Mart 2019 yerel seçiminin işareti olacak. Artık Eskişehir yerelde bu Büyükşehir Belediyesini kaldıramaz. Çekemez. Çünkü Eskişehir'i tanıyorum. Verdiği bir şey yok. Sadece malum bazı çevrelerin vermiş olduğu destek ki onlarla beraber ayakta durdu. Ama 1 Kasım bu işin inşallah dönüşüm olur. Şuanda zaten yerelde belediye meclisinde biliyorsunuz ağırlık bizde. Sadece kişisel olarak büyükşehir bu beyefendide ama şimdi Mart 2019'da artık Büyükşehir'i de alacağız ve bu da hallolduğu zaman Eskişehir çok daha farklı bir sürece farklı bir alt yapı, üst yapı, kültür, medeniyet, sanat bütün bunlara doğru yürüyecek. Bunun için de diyorum ki gerek hanım kardeşlerim, gerek gençler gece gündüz demeden yoğun çalışalım. Çalışalım ki neticesini de başarılı bir şekilde alalım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra seçim bürosunu karşısında bulunan Tiryakizade Kıraathanesi'ne geçerek burada bulunanlarla bir süre sohbet etti. Kıraathane ziyaretinde basın mensupları içeriye alınmadı. Cumhurbaşkanı Edoğan daha sonra eski Atatürk Stadyumu'ndan helikopterle Ankara'ya döndü. Konuk cumhurbaşkanlarının da havayoluyla Ankara'ya gittikleri belirtildi.

EK GÖRÜNTÜ

--------

Kıraathane ziyaretinden görüntüler

Geçilen Görüntüler

------------------------

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim bürosu ziyareti

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

-Kıraathanenin dışından ve pencereden içeridekilerin çekilen görüntüsü

Haber-Kamera ESKİŞEHİR,()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

=================

2 - Bursa'da seyir halindeki yolcu otobüsüne taşlı saldırı



BURSA-Ankara seferi yapan yolcu otobüsüne otobanda seyir halindeyken taşlı saldırı düzenlendi. Yol kenarındaki yüksek yamaçtan 2 kişinin attığı iddia edilen kaya parçası, otobüsün on camından içeriye girip muavin koltuğuna saplandı. Polis, otobüs dışında bir otomobilin daha zarar gördüğü saldırının faillerini tespit etmek için çalışma başlattı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bursa-Ankara Otobanı, Demirtaş Mevkisi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Ankara-Bursa seferi yapan Bülent Aydın idaresindeki 16 KPZ 56 plakalı yolcu otobüsü, otobanda seyir halindeyken, iddiaya göre 2 kişi tarafındanyol kenarındaki yüksek yamaçtan kaya parçası fırlatıldı. Kaya parçası, 30 yolcunnu bulunduğu otobüsün ön camından içeriye girerek muavin koltuğuna saplandı. Muavinin o anda yolculara çay ikramı yapması can kaybını önledi. Bu sırada 2 şüpheli ormanlık alana kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından otobüs şoforü Aydın, güçlükle durabildi. Büyük panik yaşayan yolcular, firmaya ait başka bir otobüsle Ankara'ya yola çıkarıldı. Ayrıca başka bir otomobilinde ön camına kaya parçası atıldı. Otomobil de büyük zarar gördü. Öte yandan polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Uzun namlulu polis ekipleri, otobüs çevresinde çalışma yapan ekip arkadaşları için çevre güvenliği aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

otobüsten ve araçtan görüntüler

Polis ekiplerinden detaylar

Yolculardan görüntüler

Otobüs soforu ile röportaj

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================

3 - Kurşunlu Kaplıcaları'nda bayram bereketi

MANİSA'nın Salihli ilçesinin doğal güzelliklerinin yanı sıra şifalı sularıyla da ünlü Kurşunlu Kaplıcaları'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor. İzmir'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Zonguldak gibi illerden tatilini geçirmek için kaplıcalara gelenlerle, tesislerde doluluk oranın yüzde 100'e ulaştı.

Salihli Belediyesi tarafından işletilen Kurşunlu Kaplıcaları'nın Müdürü Ali Yıldırım, Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen yerli turistlerin doğal güzelliklerinin yanı sıra şifalı suları ile ünlü kaplıcalara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Yıldırım, yerli turistlerin bayram tatillerini hem sessiz ve doğa ile iç içe olması hem de magnezyum ve kükürt ağırlıklı özelliğe sahip kaplıca suyunun birçok hastalığa iyi gelmesi nedeniyle kaplıcaları tercih ettiğini söyledi.

SAKLI BİR CENNET

Kurşunlu Kaplıcaları'nın Ege Bölgesi'nde şifalı suları ile ün yapan bir kaplıca olduğuna vurgu yapan Yıldırım, "Magnezyum ve kükürt ağırlıklı özelliğe sahip olan kaplıca suyu, başta romatizmal hastalıklar olmak üzere cilt hastalıkları, kadın hastalıkları, solunum yolu hastalıklarına tedavi edici ve tedavi tamamlayıcı bir özelliğe sahip. Bu nedenle tesislerimizin tercih edilmesinde ilk etken bu şifalı sulardır. Bunun yanı sıra derin bir vadi içerisinde yer alan kaplıcalarımız, tam anlamıyla doğa ile iç içe. Bozdağların eteklerinden gelen ve kaplıcamızın da içinde bulunduğu vadiden geçen Kurşunlu Deresi gün boyu huzur veren sesiyle, ormanın verdiği bol oksijenle, tam anlamıyla saklı bir cennet" dedi.

DOLULUK ORANI YÜZDE 100

Yıl içerisinde yüzde 80'lere ulaşan doluluk oranının bayram tatillerinde yüzde 100'e çıktığını belirten Yıldırım, "Her yıl olduğu gibi vatandaşlarımız, yine yoğun ilgi gösterdi. Şu anda tesislerde doluluk oranımız yüzde 100'e ulaşmış durumda. Artık müşteri kabul edemiyoruz. Bayram tatili sonrasında da doluluk oranının bir süre daha bu rakamlara yakın seyredeceğini düşünüyoruz" dedi.

Tesislerin Salihli Belediyesi bünyesinde işletildiğini belirten Yıldırım, "Kurşunlu Kaplıcaları, Salihli Belediyesi bünyesinde vatandaşlarımıza her türlü hizmetin en iyisini sunmaya devam ediyor. Belediye Başkanımız Zeki Kayda, tesislerimize özel bir önem veriyor. Her türlü konuda gereken tüm desteği sunuyor. Tesislerimiz kafeteryası, marketi, lokantası, manavı, camisiyle burayı tercih eden vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde hizmet veriyor" dedi.

VATANDAŞ MEMNUN

Bayram tatillerini her yıl düzenli olarak Kurşunlu Kaplıcaları'nda geçirdiğini ve Zonguldak'tan geldiğini belirten Hayri Bilge ise "Ben uzun yıllardan beri eşimle birlikte buraya geliyorum. Hemen hemen bütün bayram tatillerimizi burada geçirdik. Kurşunlu Kaplıcaları benim ikinci evim gibi oldu. Doğal güzelliğinin yanı sıra şifalı suları için tercih ediyoruz" dedi. Kaplıcaya gelenlerden Hasan Akın ise "Kurşunlu Kaplıcaları bizim için artık bir vazgeçilmez oldu. Her yıl buraya gelerek doğa ile iç içe güzel günler geçiriyoruz" diye konuştu.

ÇEŞİTLİ HASTALIKLARA FAYDALI

Kurşunlu Kaplıcaları, içerisinde barındırdığı kalsiyum sülfat, bikarbonat, sülfat ve hidrojen sülfür gibi mineraller sayesinde başta romatizma hastalıkları olmak üzere pek çok hastalığa şifa oluyor. Cilt ve kadın hastalıklarının, solunum yolu hastalıklarının, sinirsel rahatsızlıkların ve kireçlenmelerin tamamlayıcı tedavisine olumlu etkileri bulunan kaplıcalar, sağlık turizmi olarak da önemli bir konuma sahip. 43 ila 91 derece arasında değişen kaynaklardan sağlanan sıcak sularıyla şifa dağıtılan Kurşunlu Vadisi, 86 apart ve 270 yatak kapasiteli tesisinde her yıl binlerce kişiye şifa oluyor. Öte yandan kaplıcalar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan hastaların tedavi giderlerinin ödeneceği tesisler listesinde yer alıyor. Hastalar SGK'ya başvurdukları zaman burada görecekleri tedavi giderleri de SGK tarafından karşılanıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kurşunlu Kaplıcalarının görüntü (drone)

- Tesislerden görüntü

- Sauna görüntü

- Kaplıca suyu havuzundan görüntü

- Kaplıca Müdürü Ali Yıldırım'ın konuşma

- Kaplıcaya tatil için Zonguldak'tan gelen Hayri Bilgi'nin konuşması

- Hasan Akın adlı tatilcinin konuşması

Haber- Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), ()

============

4 - İki otomobilin kundaklanması kamerada

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde kimliği belirsiz iki kişi tarafından iki otomobil kundaklandı, o anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, geçen 6 Haziran çarşamba günü saat 03.00'te, kırsal Çepnibektaş Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Uğur Turan'a (46) ait 45 ZB 8044 plakalı otomobil ve kardeşi Tuğrul Turan'a (41) ait 35 PEP 04 plakalı otomobil, olay yerine motosikletle gelen, başlarında poşu bulunan kimliği belirsiz iki kişi tarafından benzin dökülerek kundaklandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü. Ancak yanan otomobiller hurdaya döndü. Güvenlik kamerasınca görüntülenen iki kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için jandarma çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Hiç kimseyle husumetlerinin bulunmadığı söyleyen Uğur Turan, "Muhtarlığın güvenlik kamerası olduğu için araçları muhtarın evinin önüne koymuştuk. Patlama sesinin ardından uyanan yeğenim yangını jandarma ve itfaiye haber verdi. Her iki araç da kullanılmaz hale geldi. Hurdaya çıkardık. Kamera görüntüsünde iki genç bir motosikletle gelip, keşif yaptıktan sonra benim aracımın arka kapısını açmaya çalışıyor. Başarılı olamayınca benzini motorun bulunduğu kaput üzerine boşaltıyor. Çakmakla tutuşurken, kendisine de alevler bulaşıyor. Zanlıların bulunarak adalete teslim edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

(güvenlik kamerası)

- Zanlıların motosikletle gelip kesif yapması

- Benzin dökümü, aracın yanması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

============

5 - Marmarisli turizmcilerden tatilcilere 'dolandırıcılık' uyarısı - HD

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki turizmciler, son yıllarda konaklama sektöründe artan dolandırıcılık olaylarına karşı tatilcileri uyardı.

Son yıllarda, Antalya başta olmak üzere İzmir, Muğla gibi turistik kentlerdeki 5 yıldızlı otellerin internet sitelerini taklit eden dolandırıcılar, yüzlerce tüketicinin tatil hayallerini suya düşürdü. Sahte site yöntemi, twitter, instagram, facebook gibi sosyal medya hesapları üzerinden yapılıyor. Dolandırıcılar bu hesaplar üzerinden kampanya duyurusu yapıp tüketiciyi profesyonelce hazırlanmış olan sahte sitelere yönlendiriyor. Sonrasında da bu site üzerinden kredi kartıyla oda satışı gerçekleştiriliyor. Son yıllarda, '5 yıldızlı ucuz tatil' adı altında otel odalarının birden fazla kişiye satılması da pek çok tatilciyi mağdur etti. Yaşanan bu dolandırıcılık olayları tatilcileri tedirgin ederken, sektör temsilcileri de mağdur olunmaması için uyarılarda bulundu. Marmaris'te turizm otoriteleri, tatile çıkacak vatandaşları birkaç maddelik tedbirleri sıralayarak dikkatli olmaları konusunda bilgilendirlendirdi.

"Aman dikkat" diyerek uyarılarda bulunan Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, "Vatandaşlarımızın tatillerinin rezil olmaması için çok dikkatli olması gerekmektedir. Tatile çıkacak olanlar mutlaka otelle irtibata geçmeliler. Otellerin 'web' siteleri iyi incelemeli. Mümkün olduğunca acente üzerinden oda satın alınmalı. Bahsettiğimiz birkaç küçük konuya dikkat edilirse tatil kabusa dönmez. Tüm vatandaşlarımızın sahtekarlara karşı daha dikkatli ve duyarlı olmalarını rica ediyorum. Marmaris ve çevresinde tatilini geçirecek olan vatandaşlarımızın mutlaka turizm acentelerini aramalarını istiyoruz" dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, "İlçemizde ve birçok turizm şehrinde geçtiğimiz yıllarda konaklama tesislerinde dolandırıcılık olayları yaşandı. Vatandaşlarımız, tanınan ve TÜRSAB belgesi bulunan acentelerden rezervasyonlarını yaptırsınlar. 'Gold Center' dediğimiz yaygınlaşan bir sistem mevcut. Ne oldukları belli olmayan bazı kişiler, 'Grup indirimi' diyerek peşin para alıp dolandırıyorlar. Yıldızı düşük otelleri 4 ve 5 yıldızlı gibi göstererek 'Ucuza tatil' adı altında satış yapıyorlar. Bu tür kişi, şirket ve oluşumlarla ilgili otel işletmecileri anlaşma yapacaklarsa peşin para alsınlar. Tatile çıkacak olanlar konaklama tesisi ile ilgili referans alsınlar. Acenteler ve otelciler birliği ile görüşsünler. 'Ucuz' denilerek alınan tatil paketlerinde dolandırılma imkanları çok yüksek. Bunu Marmaris'te iki defa yaşadık. Belirlediğiniz oteli arayın, belgeli acente ile çalışın. Satın aldığınız odanın teyidini mutlaka oteli arayarak alın. Bunları yaptığınız takdirde tatiliniz kabusa dönmez" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bir tepeden otellerin bulunduğu Marmaris manzarası

-GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu ile röp.

-TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı ile röp.

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

========

6 - Bursa'da 54 kilo esrar ele geçirildi

BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 54 kilo esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sokulacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, B.A., Ö.K. ve K.D.'yi takibe aldı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 54 kilo esrar ele geçti.

Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

--------------

-Operasyon görüntüsü

-Uyuşturucu maddesi bulunması

-Şüphelilerin emniyetten adliyeye sevk edilmesi

-Ele geçirilenuyuşturucu maddesinin teşhir edilmesi

-Detaylar

Mehmet İNAN/BURSA, ()