DHA YURT BÜLTENİ - 2

YAŞLI ADAMI DÜŞÜRÜP, PARASINI ÇALAN YANKESİCİ YAKALANDI

ADANA'da yolda çarparak düşürdüğü Erdal Yıldız'ın (74) cebindeki 380 lirasını, 'yardım etme' bahanesiyle çalan Yahya G. (26) yakalandı.

Olay, Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen Erdal Yıldız'a, karşıdan gelen Yahya G. çarptı. Yere düşen Yıldız'a yardım etme bahanesiyle yaklaşan Yahya G., cebindeki 380 lirayı alarak uzaklaştı. Bir süre yürüyen Yıldız, parasının olmadığını fark edip polise başvurdu.

Olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği polisleri, işyerlerinin güvenlik kameralarından zanlının kimliğini tespit etti.

Yankesicilik ve hırsızlıktan çok sayıda sabıkası bulunan Yahya G. kısa sürede yakalandı. Zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının emniye binasından çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Emniyet müdürlüğü tabelası

Haber: Çağlar ÖZTÜRK -Kamera: ADANA, ()

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YAKLAŞIK 50 BİN SURİYELİ BAYRAM İÇİN ÜLKESİNE GİTTİ

RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye giden sığınmacı sayısı yaklaşık 50 bine ulaştı.

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için online başvuru yöntemiyle randevu alan 74 bin Suriyeli'nin, Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçişleri sürüyor. Sınır hattında kurulu olan kontrol noktasında işlemlerini yaptıran Suriyeliler, otobüslerle ülkelerine geçiş yapıyor. Şu ana kadar yaklaşık 50 bin kişinin sınırı geçtiği öğrenilirken, bayramda ülkesinde bulunacak olan Suriyeliler, 26 Haziran'dan itibaren yeniden Türkiye'ye dönmeye başlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çadırda bekleyenler

- Kuyrukta bekleyen Suriyeliler

- İşlemi yapılan Suriyelilerin geçişi

- Suriyeliler ile yapılan röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

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İŞİTME ENGELLİLERİN SESİ OLACAKLAR

İZMİR'de 'Sesimi Duymak İstiyorum' kampanyası kapsamında 28 Haziran'da verecekleri konserin hazırlıklarını sürdüren Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü Türk Halk Müziği Korosu, elde edecekleri gelirle, dar gelirli işitme engelli çocuklara cihaz alınmasını amaçlıyor. İşitme engellilerin hayatına devam edebilmesi için bu cihazı kullanmaya mecbur olduğunu anlatan Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü Dernek Başkanı Soner Aslan, devletin maliyetin tamamını karşılamadığını belirterek "Çocuklarımız kuş sesini, rüzgar sesini duysun, eğitim hayatlarında zorlanmasınlar. Tüm işitme engelli vatandaşlarımıza bu cihazın ücretsiz verilmesini istiyoruz" dedi.

İzmir'de 5 yaşındayken geçirdiği menenjit nedeniyle yüzde 68 işitme kaybıyla hayatına devam eden 42 yaşındaki Soner Aslan, 2008 yılında adım attığı Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü'nde başkan oldu. İşitme engellilerin hayatın içinde daha fazla yer alması için birçok sportif faaliyet yürüttüklerini dile getiren Soner Aslan, işitme engelli 150 üyeleri bulunduğunu, ortak sorunların çözümü için birlikte mücadele verdiklerini belirtti. İşitme engelli sporculardan oluşan basketbol, futbol ve voleybol takımlarının başarı üzerine başarı ekleyerek pek çok kupa kazandığını anlatan Aslan, "Derneğimiz 2007 yılında kuruldu. Sportif faaliyetlerin yanı sıra işitme engelli üyelerimizin işaret dili eğitimi, koro çalışmaları gibi faaliyetlerini sürdürüyoruz. Amacımız işitme engellileri hayatın içine katmak" dedi.

"CİHAZ OLMASA NE DUYABİLİRİM NE KONUŞABİLİRİM"

İşitme kaybının bebeklikten yaşlılığa kadar olan her dönemde görülebildiğini ve günlük yaşamı doğrudan etkilediğini belirten Aslan, işitme engeli geç teşhis edilen bebeklerin sesleri duymadığı için konuşma becerisinin de gelişmediğini ifade etti. Aslan şöyle konuştu:

"Ben yüzde 68 işitme kaybıyla tek cihaz kullanıyorum. Devlet yönetmeliğe göre işitme cihazlarının bir kısmını karşılıyor. İşitme cihazım olmazsa ben ne duyabilirim, ne konuşabilirim. 4 bin lira tutarındaki cihazımın yönetmeliğe göre 650 TL'si devlet tarafından karşılandı. Ama devlet iki kulağıma da vermiyor. Bu cihazın kullanım ömrü ortalama 5 yıl. Çünkü teknoloji ilerliyor ve yenileri üretiliyor. Fiyatları ortalama 2 binden başlıyor, 10 bin liraya kadar yükseliyor. Çocuklarımız kuş sesini, rüzgar sesini duysun, eğitim hayatlarında zorlanmasınlar. Tüm işitme engelli vatandaşlarımıza bu cihazın ücretsiz verilmesini istiyoruz."

KAMPANYAYA DESTEK İSTEDİLER

Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü Türk Halk Müziği Korosu'nun 28 Haziran'da Bornova Kültür Merkezi'nde bir konser vereceğini anlatan derneğin yönetim kurulu üyesi Nezehat Yılmaz da, işitme engelli olup cihaz alamayan çocuklara ekonomik destek vereceklerini söyledi. 27 koro üyesinin çalışmalarını büyük bir hızla sürdürdüğünü anlatan Yılmaz, "İşitme engellilerin varlığından haberdar etmek istiyoruz. Biz çok kalabalık bir aileyiz. Çocuklar burada sosyalleşiyor. Biz onları sporcu olarak yetiştirmek istiyoruz. Aileler işitme engelli çocuklarını eve kapatıyorlar. Bu yüzden hayatın içinde yer alamıyorlar. Sosyal projemiz Sesimi Duymak İstiyorum kampanyası ile işitme engelli çocuklara iyi eğitim verilmesi için yardım etmek isteyen vatandaşları derneğimize davet ediyoruz" diye konuştu. Yılmaz, hazırlıklarını sürdürdükleri konserde işitme engellilerden oluşan üyelerin de işaret diliyle bir gösteri sunacağını kaydetti.

"CİHAZLA KUŞ SESİNİ, AĞLAMA SESİNİ DUYUYORUM"

2012 yılında Dünya Futbol İşitme Engelliler Şampiyonası'nda şampiyonluk gururunu yaşatan, milli takım sporcusu, doğuştan yüzde 86 işitme engelli Cem Göksel Çamdereli (40) de işitme cihazı satan firmanın işitme cihazı ile duyduğu halde kendisine koklear implant teklif ettiğini söyleyerek, "Ben bu şekilde duyuyorum, o zaman niye koklear implant takayım? Bunu takıp duymayanlar da var onlar ameliyata yönlendirilsin. Bu cihazı takınca kuş sesini, ağlama sesini duyuyorum. Ben bu cihazdan çok memnunum" dedi. İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Emre Kaşlıköse ise kullandığı cihazdan çok memnun olduğunu söyleyerek, "Cihaz takmazsam öğretmen kızıyor. Çünkü derslerden geri kalıyorum. Cihaz takınca dersi anlıyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü Türk Halk Müziği Korosu'nun çalışmaları

-İşitme engellilerin işaret diliyle 'Hayat Bayram Olsa' şarkısı

-Dernek Başkanı Soner Aslan ile röp,

-Cem Göksel Çamdereli ile röp,

-Emre Kaşlıköse ile röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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FETÖ'NÜN 'HİJYEN EVLERİ'NDE YAKALANAN 12 KİŞİ ADLİYEDE

ADANA'da, FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmak için kurduğu 'hijyen/ışık evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 12'si, adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmak için kurduğu 'hijyen/ışık evleri'ne 2 Haziran günü operasyon düzenlendi. Örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden biri tarafından tutulan 7 eve yapılan operasyonda, yeniden yapılanma için örgüte üye kazandırma çalışmalarında bulunduğu belirtilen, çoğu öğrenci 25 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında bulunan örgüt yöneticilerinin, 'yeniden toparlanma' adı altında üniversiteye gidecek ya da üniversitelerde eğitim gören gençlerin barınması için imkan sağladığı belirlendi. Durumunun iyi olmadığı belirlenerek, evlere alınan üniversite öğrencilerinin, yine örgüte kazandırılması amacıyla eve alınan diğer öğrencilere ders vermesi için çalışmalar yaptırıldığı saptandı. Bazı evlerin darbe girişimi öncesi kiralandığı; ancak bu tarihten sonra etkin olarak kullanıldığı belirtildi. Darbe girişiminin başarısız olması nedeniyle kendilerini gizleme yoluna giden örgüt üyelerinin, üniversite dönemlerinde sayının artması üzerine yeni evler tuttukları tespit edildi. Öğrencilerin genelde tıp, edebiyat, makine mühendisliği bölümlerinden olduğu, şüphelilerden bazılarının yakınlarının 'örgüt üyeliği'nden tutuklu bulunduğu kaydedildi. Gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü, sorgularının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. 12 şüpheli ise emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

-Polis aracının gidişi

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA, ()

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YOL AYRIMINDAKİ BARİYERLERE ÇARPTI

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, yol ayrımındaki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, Çayırova kavşağında meydana geldi. Y.A.(35) idaresindeki 34 BCT 323 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücünün kavşakta bir an tereddüt yaşaması sonucu yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Otomobil bariyerlere girerken, kazayı görenler 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi sürücüyü araçtan çıkardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.A. tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bariyerlere giren araçtan görüntüler

Yön tabelaları ve kaza yapan araç

Çekicinin aracı kaldırma çalışmaları

Haber-Kamera: Erol POLAT/ÇAYIROVA(Kocaeli), ()

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SAFRANBOLU'DA 150 TON LOKUM HAZIRLANIYOR

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde lokum imalathaneleri 3 günlük Ramazan Bayramı tatili için hazırlıklarına başladı. 10 lokum imalathanesi ilçeye gelecek tatilciler ve bayileri için yaklaşık 150 ton ünlü Safranbolu lokumu hazırlıyor.

Safranbolu lokumu üreticileri bayram öncesi hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. 10 lokum imalathanesinde çift vardiya çalışılarak lokum üretimi yapılıyor. 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ilçeye gelecek olan tatilciler ve bayiler için çifte kavrulmuş, safranlı, sade, sakızlı, güllü, Antep fıstıklı, fındıklı ve çikolatalı yaklaşık 150 ton lokum hazırlanıyor. Lokumların kilosu çeşitlerine göre 20 TL ile 60 TL arasında satılıyor. Lokum üreticisi Erdinç Sezer, "Şeker bayramına arı bir hevesle ve heyecanla hazırlanırız her zaman. Hazırlıklarımızı yaptık. En son hazırlıklarımızı arife günü tamamlayacağız. Yaz dönemine gelmesine rağmen tatilin kısa olması sebebiyle özellikle İstanbul, Ankara ve Karadeniz bölgesinden günübirlik misafirlerin Safranbolu'yu çok tercih edeceklerini düşünüyoruz. Planlarımızı da ona göre yaptık." dedi.

Safranbolu lokumunun diğer lokumlardan ayıran en önemli özelliğinin daha yumuşak ve boğazı yakmamasının olduğunu, en çok safranlı lokumun tercih edildiğine belirten Erdinç Sezer şöyle devam etti:

"Safran eskiden sağlık sektöründe çok kullanılırmış. Şimdi yeniden tekrar kullanılmaya başlanıldı. Rahatlatıcı, afrodizyak etkisi olduğu söyleniyor. Göz hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor ve bunlarda kanıtlanmış durumda. Bu yararlı ve mucize bitkiyi lokumla birleştirerek lezzetli ve yararlı bir ürün sunduk. Bu da bugünlerde çok revaçta."

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, ilçelerinin olmazsa olmazlarından bir tanesinin de lokum olduğunu söyleyerek, "Safranbolu'ya gelen herkesin mutlaka yakınlarına ve sevdiklerine lokum götürmelerini tavsiye ediyoruz. Lokum üreticileri aslında bizim buraya gelen yerli ve yabancı turistlerle alakalı. Çünkü biz Safranbolular olarak lokum tüketiyoruz. Ancak bizim bütün lokum üreticilerimizin asıl hedefi gelen yerli ve yabancı turistler. Son bir yılda 800 bin turistten 1 milyon turisti geçmiş durumdayız. İnşallah bu yıl 1 milyon 100 binin de üzerine çıkacağız. Ne kadar turistimiz artarsa bizim üreticilerimizin de ona göre yapacağı ve üreteceği lokumda artacaktır." diye konuştu.

Ürkmezer, yatak kapasitelerinin yaklaşık son yatırımlarla beraber 4 bini geçtiğini belirterek, "Bütün otellerimiz tam doluluk hesabına göre çalışıyorlar. Yatak kapasitesini ve günübirlik turistleri birlikte değerlendirdiğimizde 3 günlük bayram tatilinde çok rahat 30 bin turist sayısını geçeceğine inanıyorum." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Lokumun üretim aşaması

-Lokumlardan detay

-Erdinç Sezer’in açıklaması

-Fatih Ürkmezer’in açıklaması

-Safranbolu’dan detay

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),()