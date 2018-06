DHA YURT BÜLTENİ-2

1)DEMİRTAŞ'IN EŞİ BAŞAK DEMİRTAŞ KONUŞTU: BÜTÜN CUMHURBAŞKANI ADAYLARINA EVİMİZİN KAPISI AÇIKTIR

HDP'nin cezaevinde bulunan Cumhurbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, bugün kendisini ziyaret edecek CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ziyaretini değerlendirirken, "Muharrem İnce bize gelecek. Tabi memnuniyetle ağırlayacağım. Sayın Erdoğan, Akşener, Perinçek ve Karamollaoğlu'da gelse onlara da evimin kapısı her zaman açıktır. Bu yapılan anlamlı jest siyasetten daha ziyade insani ilişkilerin güçlenmesine hizmet ediyor" dedi.

DEMİRTAŞ'IN EŞİ İLK KEZ KAMERALARA KONUŞTU

HDP'nin Edirne cezaevinde bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, HDP'nin seçim standını ziyaret etti. Standta bulunan görevliler ile sohbet eden ve çalışmaları hakkında bilgi alan Başak Demirtaş, ilk kez kameralar karşısına geçerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başak Demirtaş, cezaevinde bulunan eşinin dışarıda yapılan çalışmaları merak ettiğini, kendisininde onun için seçim standlarına giderek çalışan partilileri ziyaret ettiğini söyledi. Eşinin siyaseten rehin alınarak cezaevine konulduğunu söyleyen Başak Demirtaş, "Arkasından gece gündüz demeden iftiralar ve hakaretler yağdırılıyor. Yani bu eleştiriler seviyesiz ve saygısızca. Eğer ki korkmuyorsanız çıkarın o zaman oda sözünü meydanlarda size söylesin cevabını öyle versin"dedi.

"EVİMİZİN KAPASI TÜM CUMHURBAYŞKANI ADAYLARINA AÇIKTIR"

Diyarbakır'da bugün miting yapacak olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kendisini de evlerinhde ziyaret edecek olmasını da değerlendiren Başak Damirtaş, "Muharrem İnce bize gelecek. Tabi memnuniyetle ağırlayacağım. Sayın Erdoğan, Akşener, Perinçek ve Karamollaoğlu'da gelse onlara da evimin kapısı her zaman açıktır. Bu yapılan anlamlı jest siyasetten daha ziyade insani ilişkilerin güçlenmesine hizmet ediyor"diyle konuştu. Başak Demirtaş, şu anda yürütülen seçim yarışının hiç adil koşullarda yürümediğini de ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"SEÇİM YARIŞI HİÇ ADİL KOŞULLARDA YÜRÜMÜYOR"

"Tamamen eşitsiz ve adaletsiz şekilde yürütülüyor. Biliyorsunuz adaylardan birisi devletin bütün imkanlarını kullanabiliyor. Diğer adaylar azda olsa kamuoyunda seçmenleriyle halkıyla buluşup propagandasını yapabiliyor. Ama diğer taraftan Demirtaş dört duvar arasında bir hücrede seçim çalışması yürütmeye çalışıyor. Cezaevinde olması başlı başına çok büyük bir engel ve zorluktur. Ama biliyorsunuz Demirtaş her şeye rağmen umudu korumayı ve büyütmeyi biliyor. Yaratıcı özelliğiyle her seferinde tüm halkımızı olduğu gibi beni de şaşırtmayı başarabiliyor. Gece gündüz demeden meydanlarda televizyonlarda tamamıyla hukuksuz ve asılsız iftiralar ile hakaretler ediliyor. Ama bu iftira ve hakaret ettiğiniz kişi cezaevinde ve dört duvar arasında bunu tabi ki etik bulmuyorum. Evet öfkeliyiz ama bu öfkemizi de mutlaka sandığa yansıtacağız. Yapılan bu bütün haksızlıklar ve hukuksuzluklar ile zulme karşı halkımız gereken cevabı 24 Haziran'da verecektir mutlaka."

2)SURİYE'YE BAYRAM İÇİN GİDENLERİN SAYISI 46 BİNİ BULDU

RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis'in Öncüpınar Kapısı'ndan geçiş yapan Suriyeliler'in sayısı 46 bini buldu. Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için online randevu alan 74 bin Suriyeli'nin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. Sınır kapısındaki 7 kontrol noktasında işlemleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle ülkelerine gönderiliyor. Geçişlerin başladığı ilk günden bu yana ülkesine geçen Suriyeli sığınmacı sayısının 46 bine ulaştığı belirtildi.

3)EVİNİ KUNDAKLAYIP, 1 YAŞINDAKİNİ OĞLUNU ALEVLERİN ARASINDA BIRAKTI

ADANA'da kendisine para vermeyen annesine kızıp evini kundaklayan 21 yaşındaki Çağlar A., 1 yaşındaki oğlu Ezel'i alevlerin arasında bırakıp kaçtı. Babaannesi ve komşuların kurtardığı bebekte 1'inci derece yanık oluştu. Olay, saat 07.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70256 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, çeşitli suçlardan aranması bulunan Çağlar A., sabaha karşı geldiği evde annesinden para istedi. Para alamayınca annesine öfkelenen Çağlar A., evin yatak odasını ateşe verdi. Kısa sürede alevler evi sararken, Çağlar A. kaçtı. Bu sırada yangını fark eden komşular, itfaiyeye haber verip, hortumlarla alevlere müdahale etti. Dumandan etkilenen ve alevlere maruz kalan Ezel bebek, babaannesi Ayşe A. ve komşuları tarafından kurtarıldı. İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, Ezel bebek ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Ezel bebekte 1'inci derece yanık meydana geldiği öğrenildi. Çağlar A.'yı yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

4)ADANA'DA FETÖ OPERASYONU

ADANA'da FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evi'ne düzenlenen operasyonda, 'mahrem imam' oldukları iddia edilen Ferhat K. ve eşi Melike K. yakalanıp, gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 8 Haziran'da tespit ettikleri 'gaybubet evi'nde operasyon düzenledi. Örgütün gizli haberleşme proğramı 'ByLock' kullanıcısı oldukları ortaya çıkan, emniyetin 'mahrem imam'ı olduğu öne sürülen Ferhat K. ve polis eşlerinden sorumlu olduğu iddia edilen eşi Melike K. yakalandı. Polis, gözaltına alınan çiftin oturdukları evi başkasının adına kiraladıklarını ortaya çıkardı. Evde yapılan aramada, 7 bin lira para ve çok sayıda dijital malzeme ve GSM hatları ele geçirildi. Üniversitede kimyager olarak çalışan Ferhat K. ve ev kadını eşi Melike K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

5)OTOMOBİLİN ZULASINDAN ÇIKANLAR POLİSİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

ADANA polisi şüphe üzerine durduğu otomobilin tavan ve vites kutusuna gizlenmiş, 2 ruhtasız tabanca ve 20 bin lira değerindeki kokain buldu. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri Seyhan ilçesi Gürselpaşa mahallesinde şüphelendikleri bir otomobili kontrol etmek istedi. İçinde 3 kişinin bulunduğu araç polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Ekipler, kovalamaca sonucu otomobili ara sokakta durdurdu. Polis yaptığ aramada ise, aracın tavan ve vites kutusuna gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca, 25 mermi ve 20 bin lira değerinde kokain buldu. Uyuşturucu satıcısı oldukları saptanan Ramazan B., Fırat Ç., ve Fikret Tb'nin ayrıca 'Silahla tehdit ve silahla yaralama' suçlarından da arandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6)OKUMAYI ÖĞRENİP TORUNLARINI EĞİTECEK

İZMİR'de imkansızlıklardan okuma yazma öğrenemeyen 67 yaşındaki Bedriye Seyret, iki çocuğunu okutup meslek sahibi yaptıktan sonra kursa başladı. Azmiyle dikkat çeken Seyret, çocuklarının derslerine yardımcı olamasa da hayali dört torununa destek vermek.

İmkansızlıklardan dolayı okuyamayan ve İzmir'de Bayraklı Belediyesi'nin Gümüşpala Mahallesi'nde açtığı Semt Kütüphanesi'ne giderek okuma yazma kursuna kayıt yaptıran Bedriye Seyret, iki ayda harflerin birçoğunu öğrendi. Okumayı çok istediği halde okula gidemeyen Seyret, bu durumun içinde uhde kaldığını belirterek okuyamamanın tarifini, "Bir genç kız evlenir de gelinlik giyemez ya benim içimde de öyle bir heves kaldı" sözleriyle anlattı. Harfleri öğrense de henüz cümle kuramayan Seyret, adını ve soyadını yazabiliyor olduğu için bile çok mutlu. Okumayı öğrendikten sonra en büyük hayali çok kitap okuyarak yıllardır içinde biriktirdiği öğrenme açlığını doyurmak. Kursa kaydolduğunda çevresindekilerin "Bu yaştan sonra okuma yazma öğrenip de ne yapacaksın" sözleriyle karşılaştığını anlatan Seyret, bu sözlere aldırış etmeyerek inandığı yolda yürüdü. Seyret, "Okumanın yaşının olmadığına inanıyorum. Burada öğrendiğim harfleri, dışarıda tabelaların üzerinde gördüğümde okuyorum. Okumayı öğrendiğimde bol bol kitap okuyacağım. En büyük hayalim, okumayı öğrenmek. Eğer bunu başarabilirsem ne mutlu bana. Erken yaşlarda okumayı bilseydim hayatım belki daha farklı olurdu. Bir meslek sahibi olabilirdim. Kalem varken beden ile çalışmazdım. Okuma yazma bilmediğim için çocuklarıma da bir şey öğretemedim. Onlar okula gidip kendileri öğrendi. Şimdi öğrendiğimde torunlarıma yardımcı olacağım" dedi.

AZMİNE HAYRAN BIRAKTI

Kütüphane görevlisi Mesude Kazan (32) da Bedriye Seyret'in okuma ve yazma öğrenmek için kütüphaneye başvuru yaptığında şaşırdığını ve heyecanlandığını söyledi. Daha sonra Seyret'in isteğine memnuniyetle karşılık verdiklerini belirten Kazan, "Çünkü biz bunun için buradayız. Elimizden gelen tüm çabayı gösterdik ve Bedriye Teyze harfleri öğrendi, okumaya geçti. Okumayı tam olarak çözdüğünde bilgisayar da öğrenmek istiyor. Onun azmine hayran kaldım, duygulandım. Bu yaşta bu azim çok güzel bir şey. Topluma örnek okuyor. Okumanın yaşı yok, yeter ki öğrenmek istesinler" diye konuştu.

7)MARMARİS'TE KÖPÜKLER İÇİNDE EĞLENCE

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde eğlencenin kalbi Barlar Sokağı'nda atıyor. Turistlerin uğramadan geçmediği Barlar Sokağı'ndaki dünyaca ünlü disko, bar ve gece kulüpleri, her gece ayrı bir eğlenceye ev sahipliği yapıyor.

300 metre uzunluğu, 90 sıralı disko, bar ve gece kulübüyle Marmaris Barlar Sokağı, yerli ve yabancı turistlerin eğlence adreslerinin başında geliyor.

Barlar Sokağı'ndaki disko ve gece kulüpleri saat 23.00'den itibaren kapılarını açıyor. Gece yarısı doluluk sınırlarına ulaşan mekanlar kapılarını kapatarak tatilci ve yabancı turistlere unutamayacakları gösteriler sunuyor. Her mekan Türkçe ve yabancı müziklerle saat 00.30'da şova başlıyor. DJ'lerin çaldıkları hareketli müzikler eşliğinde dans eden turistler, renkli görüntüler oluşturuyor. Piste çıkan dansçı kızlar, yaptıkları erotik şovlarla diskoları dolduranların yüreklerini hoplatıyor. Coşan turistler, gece boyunca çalan hareketli müzik eşliğinde çılgınlar gibi dans ediyor. "İğne atsan yere düşmez" dedirten görüntülerin oluştuğu disko ve gece kulüplerinde saatler 03.00'ü gösterdiğinde köpük partileri düzenleniyor. Mekanların tavanlarındaki makinelerden dökülen köpükler içersinde dans eden tatilci ve turistler kendilerinden geçiyor. İşletmeleri tamamen dolduran ve bel hizasına kadar gelen soğuk köpük, turistleri serinletiyor. Yaşadığı mutlu anları özçekim yaparak sosyal medyalarında paylaşanlar, 03.30 da müzik yayınlarının son bulmasıyla unutulmaz anılarla otellerine dönüyor. Güney Ege'nin 5 bin kapasiteli en büyük açık hava diskosunun sahibi Kamil Issı, " Marmaris'e gelen yerli ve yabancı turist mutlaka Barlar Sokağı'na adım atar. Disko ve barlarıyla Türkiye'nin sıralı tek sokağıdır. Bizler turizm elçisi gibiyiz. Evimize misafir gelenleri mutlu etmek için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Misafirlerimizi mutlu edip göndermek bizleri de onurlandırıyor" dedi.

8)MAHKUM YAKINLARI 'AF' İSTEDİ

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir grup mahkum yakını, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'af' talebine basın açıklamasıyla destek verip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan af çıkarılmasını istedi.

Nazilli Belediye Meydanı'ndaki basın açıklamasına, mahkum yakınları ve aileleri katıldı. 'Tayyip Dede babamı gönder', 'Affet bizi destekleyelim sizi', 'Kader kurbanlarına af", 'Affet bizi devlet baba', 'Af istiyoruz' ve "Affetmek büyüklüktür' yazılı dövizler taşıdı. Grup adına basın açıklamasını, üvey annesi, amcası ve yakınları yaralama ile kavga suçundan 4 ile 7 yıl arasında hapis cezasına çarptırılan Ebru Argın yaptı.

"ŞARTLAR SUÇA TEŞVİK EDER"

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 'af' talebine destek verdiklerini belirtan Argın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan af çıkarılmasını istedi. FETÖ/PDY üyesi hakim ve savcılar tarafından yüksek cezalar verildiğini ileri sürüp, bu nedenle af çıkartılmasını istediklerini belirten Argın, "Hiçbir insan günahla doğmaz. Toplum, aile ve yaşam şartları insanları suça teşvik eder. Hükümet bunu unutmamalıdır. 'Allah ıslah etsin' derler ya işte tam o noktadayız bizler. Belki bir babanın yetiştirirken yaptığı hatalar, belki bir eşin yanlış tutumu, belki yoksulluk, belki de eğitimsizlik bu insanlar bir sebepten dolayı şu an özgürlüklerinden vazgeçtiler. Sanmayın sadece onlar vazgeçti hayattan. Aslında bizler de vazgeçtik. Biz anneler, biz evlatlar, biz kardeşler vazgeçtik yaşamaktan. Suç sadece suçu işleyenin iradesi değildir. Bazen toplum, bazen hayat şartları. Ama hiçbir çocuk babasız ve annesiz büyümemeli. Hiçbir anne ve baba da evladından vazgeçmek zorunda bırakılmamalı" dedi.

"Şimdi suç cezasız mı kalmalı" diye soracaksınız diyen Argın, "Elbette ki hayır. Bizler mahkum yakınları olarak bunu talep etmiyoruz ama bunun farklı yolları, farklı infaz şekilleri olmalıdır. Aileler parçalanmadan ıslah olan binlerce mahkum var. Bizler vatan haini olmadık, vatanı satmadık. Darbe gecesi demir parmaklıkları kırıp vatana sarılmak istedik ama yapamadık. İşte bu sebeple mahkum yakınları olarak bir şans istiyoruz. Son bir kez özgürlük istiyoruz. Bizler mahkumumuzun ıslah olduğunu düşünüyoruz. Daha fazla bu şartlarda cezaevinde kalmaları hem psikolojik hem bedenen hem ahlaken daha kötü duruma düşeceklerinin farkındayız. Sizlerde farkında olun. Herkes mahkum adayıdır, bunu unutmayın" diye konuştu.

Topluluk, açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

