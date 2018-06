DHA YURT BÜLTENİ -2

Dağcılar 13 saat sonra kurtarıldı

Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Dağı'nda yoğun sis nedeniyle mahsur kalan 3 dağcı, 13 saat sonra kurtarıldı.

İstanbul ve Kocaeli Zirve Dağcılık Kulübü üyeleri İkra Tülek, Sercan Eren ve Hazar Altıntaş, dün Demirkazık Dağı'na tırmanışa geçti. Bireysel tırmanış yapan 3 dağcı, 3 bin 750 rakımlı Demirkazık Dağı'nın zirvesine çıktı. İnişe geçen 3 kişi, 3 bin 500 metredeki Peck Kulvarı'nda yoğun sis nedeniyle ilerleyemedi. Mahsur kalan dağcıların, saat 19.00 sıralarında aradıkları jandarmaya mahsur kaldıklarını haber vermesi üzerine bölgeye AKUT, AFAD, UMKE ve JAK ekipleri sevk edildi. Dağcılar İkra Tülek, Sercan Eren ve Hazar Altıntaş, ekiplerin 13 saat süren çalışmalarının ardından bugün saat 08.00 sıralarında kurtarıldı. Helikopterle Demirkazı Dağ Evi'ne getirilen dağcılar, Çamardı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Bakan Özhaseki'den sahur buluşmasında gençlere şarkı :"Benzemez kimse sana"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleriyle ilgili, memleketi Kayseri'de yürüttüğü seçim çalışmaları sırasında Talas ilçesinde "Gençlerle Sahur Buluşması " etkinliğine konuk oldu. Talas ilçesi Mevlana Mahallesindeki Selçuklu evine saat 23.00 sıralarında yanında milletvekili İsmail Tamer, Ak Parti milletvekili 8.sıra adayı Ali Saraçoğlu, Ak parti il ve Talas ilçe yöneticileriyle birlikte gelen bakan Özhaseki, burada Türk sanat müziği eserleri okuyan yerel sanatçının kendisine uzattığı mikrofonu alıp, bestesi Fehmi Tokay, güftesi Rüştü Şardağ'a ait bayati makamdaki "Benzemez Kimse Sana " şarkısından bir kuple okuyup, gençlerden alkış aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, daha sonra sahura kadar gençlerle sohbet ederek onların sorularını yanıtladı

Yaşlı kadını gösterdiği fotoğrafla dolandırdı

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Menevşe Kar, oturduğu eve karşılık yeni yapılacak bir apartmandan iki daire verme vaadiyle dolandırıldı. Kendisini dolandıran kişiye 50 bin lirasını kaptırdığını söyleyen Kar, "Bu kişi Başbakanımız Binali Yıldırım'la yan yana olduğu fotoğrafı gösterip güvenimizi kazandı. İmzaladığımız sözleşme sahteymiş, Allah'tan evimin tapusunu vermemişim" dedi.

Mevlana Mahallesi'nde oğlu Fikret Kar ile birlikte yaşayan Menevşe Kar, bir arkadaşlarının eski evine karşılık yeni yapılan bir apartmandan daire aldığını öğrendi. Arkadaşlarının aldığı evin müteahhidi ile konuşan Kar ailesi, kendi oturdukları üç katlı binaya karşılık yeni yapılacak bir apartmandan iki daire alacağı vaadiyle anlaştı. Kendisini müteahhit olarak tanıtan G.V., ile Menevşe Kar, sözleşme imzaladı. G.V, yaşlı kadından iki daireye ek olarak 70 bin lira istedi. Menevşe Kar da gelininin altınlarını bozdurup ve oğlunun da arabasını satarak denkleştirdiği 50 bin lirayı G.V.'ye verdi. Sözleşme imzalanmadan G.V. Başbakan Binali Yıldırım ile yan yana olduğu fotoğrafı gösterip Kar ailesinin güvenini kazandı. Parayı aldıktan sonra ortadan kaybolan G.V.'ye ulaşamayan Kar ailesi, dolandırıldıklarını öğrendi. Polise giderek şikayetçi olan Menevşe Kar, G.V. hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı.

'İYİ Kİ EVİMİN TAPUSUNU VERMEMİŞİM'

G.V.'ye gösterdiği fotograf nedeniyle güvendiklerini belirten Menevşe Kar, şunları söyledi: "Bir arkadaşımız eski evi karşılığında yeni ev almış. Biz de kimden aldığını sorup o kişiyle bağlantıya geçtik. Ofisine gidip, görüştük. Bize 2000'li yıllarda 'Evim Evim Güzel Evim' isimli programı sunduğunu ve çok sayıda projeyle ev sattığını söyledi. Dizi oyuncusu Pınar Altuğ'la yakın arkadaş olduğunu söyledi. Ayrıca Başbakanımız Binali Yıldırım'la yan yana olan fotoğrafını gösterip güvenimizi kazandı. Üç katlı evimize karşılık yeni yapacağı apartmandan iki daire vereceğini üstüne de 70 bin lira istediğini söyledi. Gelinimin altınlarını bozdurup, oğlumun arabasını satıp 50 bin lira verdik. 'Kalan 20 bini de sonra verirsiniz' dedi. Sözleşmeyi imzaladık ancak sözleşme sahteymiş. Paramız gitti, ne kendisi var ne de 'yapacağım' dediği apartman. Allah'tan evimin tapusunu vermemişim."

'EV ALMAK İSTEYENLER DİKKATLİ OLSUN'

G.V. hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtıklarını belirten ailenin avukatı Abdi Yaşar ise vatandaşları ev alırken dikkatli olmaları konusunda uyararak, "Müvekkillimi bu kişi 2000'li yıllarda 'Evim Evim Güzel Evim' isimli programı sunduğunu söyleyip ve Başbakanımız Binali Yıldırım'la yan yana olduğu fotoğrafı gösterip güvenini sağlamış. Sahte sözleşme imzalatıp 50 bin lirasını almış. İnsanların ev alırken, dikkatli olması gerekiyor. Bu kişi hakkında dava açtık. Müvekkilimin zararının giderilmesini ve bu kişinin cezasını çekmesini istiyoruz" dedi.



Roman müzisyenler Roman aday için stüdyoya girdi

AK Parti'nin İzmir'de seçilebilecek sıradan milletvekili adayı gösterdiği Roman Cemal Bekle için şarkı hazırlandı. Emine Şenlikoğlu'nun 'Çingene' adlı romanının kahramanı Roman müzisyen Serpil Özkasap'ın sözlerini 9 saatte yazdığı şarkıyı, 'Çılgın Cemal' lakabıyla bilinen Cemal Yüktaşıyan düzenledi. Cemal Bekle, adına yapılan şarkıyı stüdyoya girerek seslendirdi ve seçmenine Roman konservatuvarını kurma sözü verdi.

Geçmiş seçimlerde İzmir'den 3 kez milletvekili aday adayı olan ilk kez birinci bölge dördüncü sıradan aday gösterilen Roman Cemal Bekle, Romanlar'ı sevindirdi. Cemal Bekle için stüdyoya giren Roman müzisyenler, 'Cemal Bekle Romanlara vekil oldu' isimli bir seçim şarkısı hazırladı. Sözleri, Emine Şenlikoğlu'nun 'Çingene' adlı romanının kahramanı Roman müzisyen Serpil Özkasap'a ait olan bestenin düzenlemesini ise 'Çılgın Cemal' lakabıyla tanınan Cemal Yüktaşıyan (30) yaptı. Kendisi için şarkı yapan Roman müzisyenlerin bu tavrı karşısında duygulanan Cemal Bekle, stüdyoya girerek seçim şarkısını müzisyenler ile birlikte seslendirdi. 3 kez aday olduğunu fakat seçilemediğini söyleyen Cemal Bekle, listeye bu kez 4'üncü sıradan girdiği için mutlu olduğunu belirtti. Roman mahallelerinde yıllardır bir milletvekili çıkması yönünde yoğun taleplerin olduğunu söyleyen Bekle, "Böyle bir temsiliyet bekleniyordu. Liste açıklanınca vatandaşlarımız da biz de son derece mutlu olduk. Sevgi beraberinde sorumluluk da getiriyor. Omuzlarımızdaki yükün farkındayız" diye konuştu.

SEÇİM ŞARKISINI 9 SAATE YAZDI

Cemal Bekle'nin aday olduğunu duyunca çok sevindiğini ve hemen bir şarkı bestelediğini ifade eden Roman müzisyen Serpil Özkasap, "1990 yılından beri Romanların toplum tarafından kabul edilmeleri için elimden geleni yaptım. 10 yıldan beri Cemal Bekle ile çalışıyorum. Kardeşimiz bizim. Duyunca çok sevindim. Yıllardan beri yaptığım dualar kabul oldu. Özellikle AK Parti'den Roman milletvekilinin çıkması için çok dualar ettim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özellikle teşekkür ettim. Onun vekil adayı olmasını çok istedik ve bunun için çok çalıştık" diye konuştu. Bekle'nin aday olduğunu duyunca, 9 saat süren bir çalışma sonrası seçim şarkısını ortaya çıkaran ve verdikleri mücadelenin şarkının sözlerine yansıdığını ifade eden Serpil Özkasap, şunları söyledi: "Üzerinde 9 saat çalıştım, daha güzel bir şey olabilirdi ama bu kadar oldu. Bu da içten gelerek oldu. Sesimize ses olacağına inanıyorum. Çok iyi yürekli bir çocuk, sözünün arkasında duran bir çocuk. Herkesin Cemal Bekle'yi desteklemesini istiyorum. Her partiden insanın, yılların vermiş olduğu dışlanmışlığın telafisi olarak Cemal Bekle'ye oy vermesini, desteklemelerini istiyorum. En büyük Roman Recep Tayyip Erdoğan."

'AK PARTİ'DEN CEMAL'İ DE ANKARAYA SİZ YOLLAYIN'

Serpil Özkasap'ın yazarken Cemal Bekle'nin dört kez aday adayı olduğunu da vurguladığı şarkının sözleri şöyle:

"SabIrla koruk helva oldu helva oldu.

Cemal Bekle Romanlara vekil oldu.

Çok bekledik senelerce, umudumuz Cemal Bekle .

Kıskanmayin çatlamayın, rakip diye ağlamayın.

Ak Parti'den Cemal'i de Ankaraya siz yollayın.

Yıllarca cok çalışdık, kapı kapı dolaştık.

Simit boyoz ayranla Ankara yollarında otobüste sabahladık.

Üç dönemi atlattık sonunda Cemal Bekle'yi vekil yaptık.

Derdimize derman olsun, kalbimize dil olsun.

Ak Parti içinde bir vekil de Cemal Bekle olsun .

İki kisi yanyana, biri ak biri kara. Hic bosuna bizim oylar Cemal Bekle'nin sandığına."

ROMAN KONSERVATUVARI SÖZÜ

Cemal Yüktaşıyan da Cemal Bekle'yi 15 yıldır tanıdıklarını belirtti. 2015 seçimlerinde, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu için de seçim şarkısı yaptıklarını söyleyen Cemal Yüktaşıyan, şimdi de stüdyoya Cemal Bekle için girdiklerini ifade etti. Yüktaşıyan, "Cemal ağabey için güzel bir şarkı yaptık. Cemal Bekle, milletvekilliğini hak eden, kültürlü, okumuş, bilinçli, Romanların derine derman olabilecek potansiyele sahip biri. Romanların sorunlarını Meclis'e iyi bir şekilde taşıyacağını düşünüyorum. En azından Roman müzisyenler için bir şeyler yapabilir. Roman Konservatuarı kurulması için çalışabileceğini söyledi. Roman sanatçıların daha iyi yerlere gelmesi için çalışacağını söyledi" diye konuştu.

Marmaris'te teknelerde yüksek müzik ve köpük partisi yasaklandı

Muğla'nın turizm cenneti ilçesi Marmaris'te gelen şikayetler üzerine günübirlik gezi teknelerinin körfez içinde kıyıya yakın yüksek sesle müzik ve köpük partisi yapması, İlçe Turizm Danışma Kurulu tarafından sezon sonuna kadar yasaklandı. Tekneciler, geçen yıllarda müzik desibel sınırının 110 olarak belirlendiğini, bu yıl gündüz 65 gece ise 55 desibel olduğunu vurgulayarak, tepki gösterdi.

Marmarisliler ve bazı otel müşterilerinin, Başbakanlık İlteşim Merkezi (BİMER), Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Kaymakamlığa günübirlik gezi teknelerinin kıyıya yakın yüksek müzikle eğlence ve köpük partisi yapmasını şikayet etti. Bunun üzerine geçen 26 Nisan'da, Kaymakam Celalettin Yüksel başkanlığında belediye, jandarma, polis, sahil güvenlik, turizmci ve sivil toplum kuruluşlarının yetkililerinin de aralarında bulunduğu 10 kurumun temsilcisinin oluşturduğu Marmaris İlçe Turizm Danışma Kurulu, inceleme ve tespit yaptı. Yapılan tespitlerde günübirlik gezi teknelerinin kıyıya yakın yerlerde yüksek sesle müzik yayınlarının gürültü kirliği yaptığı ve köpük partisinde de köpüklerin denize bırakıldığı belirlendi. Kurul, günübirlik gezi turu yapan teknelerin ilçe körfezinde kıyıya yakın seyrederken yüksek sesle müzik yapması ve köpük partisi yapması sezon sonuna kadar olarak yasaklandı. Karar geçen 7 Mayıs'ta Kaymakamlık tarafından "Turizmde alınacak önlemler" başlığı altında ilgi birimlere gönderilirken konuyla ilgili 27'nci maddede, "Günübirlik tur teknelerinin oluşturduğu gürültü kirliliği ile ilgili olarak sahildeki vatandaşların ve otellerdeki müşterilerin yüksek sesten dolayı rahatsız oldukları belirtilmiş olup gürültü kirliliği konusunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görev alanında olduğu ve bu işin protokolle yürütüldüğü belirtilmiştir. Denizde Sahil Güvenlik Komutanlığı, karada belediyelere yetki verildiği ve gürültü kaynağından değil şikayet olunan yerden bakılarak tespit yapılması gerektiği ve bunun haricinde tur tekne sahiplerinin kurallara uyması ile bu sorunun daha kolay çözülebileceği belirtilmiştir. Halihazırda 10 Nisan 2018 tarihli 323/4 sayılı Deniz Turizm Kurulu'nun 12'nci ve 17'nci maddesi ile gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla kararlar alınmış olup bu kararlara uyulması aşamasında; günübirlik tur teknelerinin üye oldukları kooperatifler aracılığı ile titizlikle takip edilmesi gerekmektedir. Ayrıca günübirlik tur teknelerinin faaliyetlerinin denetimi için Kaymakamlık makamınca oluşturulacak komisyon marifetiyle de denetimlerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerine yer verildi. Kararın ilgili birimlere tebliğinin ardından gürültü kirliliği yapan tekne ve yatların tespit edilmesi için zabıta, sahil güvenlik, polis, jandarma, turizmcilerden oluşan 'denetleme komisyonu' oluşturularak gelen şikayetler üzerine desibel ölçümleri başlattı.

TEKNECİLER TEPKİLİ

Kıyıda yüksek sesle müzik yapılmayacağını öğrenen günübirlik gezi teknesi sahibi İbrahim Taşkın, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Bizler, yabancı ve yerli turistlerin olmazsa olmazları arasında ilk sırayı alan bir hizmeti yapıyoruz. İç Anadolu veya kırsal kesimde turizm yapmıyoruz. Belirlenen desibel oranında tura çıkarken ve gelirken, körfez içinde müzik yapıyoruz. Müziği kısmak turistin eğlencesini kaçırır. Bugün şehrimizin her ortamında motorlu taşıtlardan tutun birçok yerde gürültü kirliliği mevcut. Bunları engellemek yerine turizme hizmet veren bizler neden engelleniyoruz? Dünyanın her yerinde müzik varken neden biz kısıyoruz? Körfez içinde, tura gidip gelirken müzik çalmayacaksak biz nerede çalacağız?" Tur teknesi sahibi Kamil Taşkın, turistlerin müzikle eğlenmek istediklerini belirterek, "Hepimiz turizm kentinde yaşıyoruz. 'Dünyanın İncisi Marmaris' diyerek tanıtımımız mevcut. Bizler, burada tekne turları düzenleyerek ekmeğini kazanan bir topluluğuz. Yerli ve yabancı turistler bu müziklerle eğlenmek istiyor. Onlara hitap edebilmek için müziği çalmamız gerek. Teknemde, yüksek sesle müzik yapmıyorum. Bunun bir desibel limiti mevcut. Çok yüksek seslerde ve herkesi rahatsız edecek müzik yapılıyorsa denetleme yapılsın. Müziğimizi tura çıkarken ve gelirken kesmek olmaz" dedi. 20 yıldır günü birlik gezi teknesi işleten Bülent Menteşe, "Herşeye yasak getirsinler kapatalım gidelim" diye konuştu. Tekneciler, geçen yıllarda müzik desibel sınırının 110 olarak belirlendiğini, bu yıl gündüz 65 gece ise 55 desibel olduğunu vurgulayarak, tepki gösterdi. Bu desibel ölçülerinde müzik çalmanın evde çalıştırılan çamaşır ve bulaşık makinesi sesine denk geldiğini, turistlerin istediği eğlenceyi yaşayamayacaklarını öne sürdü. Alınan karar sonrası Marmaris Kaymakamlığı ve denizcilik sektör temsilcileri konu ile ilgili açıklama yapmadı. Datça, Fethiye ve Bodrum'da ise yüksek sesle müzik yapan tekneciler ile ilgili ilçe yöneticilerinin karar alacağı bildirildi.

BAKANLIK GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİNİ 8 YIL ÖNCE YAYINLAMIŞ

Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 4 Haziran 2010 tarihinde Resmi Gazete'de yayınladığı "Çevresel Gürültü'nün Değerlendirilmesi Yönetimi " yönetmeliğinin birinci bölümünde "Su Yolları İçin Çevresel Gürültü Kriterleri" başlığının 24'üncü maddesinde "Deniz, göl veya başka suyolları ulaşım araçlarının çevresel gürültü düzeyi en yakın sahil şeridinde, bu yönetmeliğin 20'nci maddesinin (a) bendi çerçevesinde yapılan değerlendirme sonuçlarına göre gündüz 65 desibel ve gece 55 desibel sınır değerlerini aşamaz." Ayrıca 5. maddesinde "Radyo, televizyon, müzik seti ve her türlü müzik aletlerini, kamuya açık alanlar ile kamunun geçit hakkı olan kara ve denizde toplu taşıma araçlarında rahatsızlık verecek şekilde çalmak yasaktır".

Bacağını koparan kütüklerle çalışıp halterde şampiyon oldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, 4 yıl önce mevsimlik için olarak ormanda çalışırken tomruk düşen sol bacağı diz hizasından kesilince çok sayıda madalya kazandığı yağlı güreş sporunu bırakmak zorunda kalan ancak hayata küsmeyip bu kez haltere merak saran 32 yaşındaki Hakan Dağ, tomruklarla çalışarak geçen Mart ayında Konya'da yapılan Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda 115 kilogram kaldırarak Türkiye 3'üncüsü oldu. Dağ, şimdi kendisine sahip çıkan bir spor salonu sahibinin desteği ile çalışmalarını salonda yürütürken tek isteğinin düzenli bir iş olduğunu söyledi.

Acıpayam ilçesinde daha önce yağlı güreş sporcusu olan Hakan Dağ'ın hayatı, 4 yıl önce ormanda mevsimlik işçi olarak çalışırken geçirdiği iş kazasıyla alt üst oldu. Ormanda çalışırken üzerine kamyondan tomruk düşen, evli olan Dağ, sol bacağından ağır yaralandı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Dağ'ın parçalanan sol bacağı, diz üzerinden kesildi. Yaklaşık 1.5 yıl süren tedavinin ardından Dağ, protez bacakla hayatını devam ettirmeye başladı. Güreşte 15 madalyası bulunan Dağ, bacağını kaybettikten sonra çok sevdiği güreş sporunu da bırakmak zorunda kaldı. Ormanda protez bacağıyla çalışmaya devam eden Hakan Dağ, güreş yapamayınca, hayata küsmedi, halter sporuna merak sardı.

ORMANDA KÜTÜKLERLE ANTRENMAN YAPTI

Bir yandan ormanda çalışırken, bir yandan da kütükleri kaldırıp antrenman yapan Hakan Dağ, 2017 yılında ilk kez katıldığı Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda Türkiye 4'üncüsü oldu. Dağ'ın bu azmini gören Acıpayam ilçesinde spor salonu sahibi Uğur Tekin, halterde yüksek dereceler alması için çalıştırmaya başladı. Dağ'ın salonunda ücretsiz antrenman yapmasına olanak sağlayan Tekin, halter antrenörü de oldu. Salonda antrenörü Tekin ile birlikte sıkı bir çalışma yapan Dağ, geçen Mart ayında Konya'da yapılan Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda 115 kilogram kaldırarak Türkiye 3'üncüsü oldu. Dağ'ın hedefi, milli formayı giyip, Türkiye'yi Avrupa ve dünya şampiyonluklarında temsil etmek.

GEÇİMİNİ BAHŞİŞLE SAĞLIYOR

Eşiyle birlikte bodrum katta 1 odalı evde yaşayan Hakan Dağ, geçimini ramazan ayı nedeniyle davul çalan arkadaşlarını taşıdığı ATV motorunu kullanırken, vatandaşların verdiği bahşişi harçlık yapıyor. Eşinin çalıştığı tekstil atölyesinden aldığı 1200 lira maaşla 150 lira olan ev kirasını da ödeyen Dağ çifti, geri kalan parayla geçinmeye çalışıyor. Protez bacağı nedeniyle iş bulamayan, başvurduğu yerlerden de red cevabı alan Dağ, düzenli bir iş istiyor. Hakan Dağ, bacağını kaybettiği için hayata küsmediğini, halter sporunun kendisi için önemli olduğunu belirterek, "Bacağımı kaybetmeden önce güreş yapıyordum. 15'e yakın madalyam var ama artık onlar hatıra olarak kaldı. Güreş yapamayınca haltere merak sardım. Bana Uğur Hocam dışında kimse destek vermedi. Destek istemek için başkanlardan kaymakamlara kadar bir çok kişiyle görüştüm, bana para yardımı yapmak istediler. Sağolsunlar ama benim paraya değil düzenli bir işe ve desteğe ihtiyacım var. Bazen 150 lira olan ev kiramızı bile ödeyemiyorum. Eşimin aldığı maaşla geçinmeye çalışıyoruz. Bacağımı kaybetmeme rağmen Acıpayam'a madalya getirdim" dedi. Antrenör Uğur Tekin ise, Dağ'ın başarılı bir sporcu olduğunu belirterek, "Bacağını kaybedince güreşemeyeceği için haltere merak sarmış. Ormanda kütüklerle çalıştığını duydum bende salonumda çalışmasını istedim. Hedefimiz Hakan'ın milli formayı giymesi" diye konuştu.

Marmaris, 24 saat cıvıl cıvıl

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatilini geçiren yerli ve yabancı turistler gündüz plaj, havuz başları ve su parklarını, geceleri ise sokakları ve kafeteryaları doldurdu.

Marmaris ilçesinde caddelere konumlandırılmış elektronik termometreler 35 dereceyi gösterirken yüksek nemle hissedilen sıcaklık 40 dereceye ulaştı. Sıcak havadan bunalan vatandaş ve turistler, serinlemek için sahilleri doldurdu. Atatürk Caddesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlar, tatil yapan turistlerin renkli görüntülerine sahne oldu. Bazı turistler gün boyu çocuklarıyla denizde eğlenirken kimileri şezlonglara sereserpe uzanarak güneşlendi ve kitap okuyarak dinlenmeyi tercih etti. Heyecan arayanlar jetski, banana, deniz paraşütü ile su sporlarıyla eğlendi. Otel havuz başları ve su parkları da plajları aratmayan kalabalıklar oluştu. Otel havuz başlarında ebeveynler şezlonglarda dinlenirken çocuklar oyunlar oynadı. Animatörler, havuz başındaki turistleri gösterileriyle eğlendirdi. Gündüz sahil ile havuz başlarını dolduran tatilci ve yabancı turistler, akşam ise kendilerini sokağa attı. Şehir merkezinde yürüyüş yolları serinlemeye çalışanların akınına uğradı. 'Oteller bölgesi' olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii ve Yat Limanı'ndaki kafeteryalarda içeceklerini yudumlayan turistler, denizden gelen esintiyle serinlemeye çalıştı. Türkmenistan Parkı'nda, çocuklar oyun oynarken, aileleri çay bahçelerinde dinlendi. Restoran ve kafeteryaların sıralı olduğu Yat Limanı'ndaki işletmelerde oturacak yer kalmadı. 300 metre uzunluğunda, 112 sıralı disko ve barı ile dünyaca ünlü Barlar Sokağı, gece yarısı tatilci ile turistlerin akınına uğradı. DJ'lerin hareketli müzikleri ve dans gruplarının gösterileriyle turistler sabahın ilk ışıklarına kadar unutamayacakları eğlenceler yaşadı.

