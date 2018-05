DHA YURT BÜLTENİ-2

Tunceli'de PKK tuzağı: 1 asker yaralı

Tunceli'de PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker yaralandı.

Tunceli- Erzincan karayolu çevresinde dün akşam operasyon yürüten jandarma özel harekat timlerinin ilerlediği sırada, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir uzman çavuş ağır yaralandı. Olay bölgesinden ambulansla alınan uzman çavuş, Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ve Emniyet Müdürü Doğu Ateş de hastaneye gelerek, doktorlardan yaralı askerin durumu ile ilgili bilgi aldı. Patlama sonrası kara ve havadan bölgeye çok sayıda jandarma özel harekat timi sevk edilerek operasyon başlatıldı.



Afyonkarahisar'da hastaneden kaçırılan Suriyeli erkek bebek bulundu (1)

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesinde dün personel kıyafetiyle giren kadının kaçırdığı Suriyeli Amir Zahlül Meeso (39) ve Ravva Zahlül Meeso'nun (29) çiftinin yeni doğan oğlu 'Muhammed İbrahim' bulundu. Polis ekiplerince sabaha karşı saat 05.00 sıralarında kent merkezinde bulunan erkek bebek, kadın doğun servisinde yatan annesi Ravva Zahlül Meeso'ne teslim edildi. Polis olayla ilgili bir kadını gözaltına aldı.

Cep telefonunu alan yankesiciyi ayakkabısı ele verdi

Adana'da alışverişe çıkan İ.K.'nın (17) cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle alıp kaçan Fatih Çelik'i (28) giydiği büyük numara ayakkabısı ele verdi.

Olay, 4 Mayıs'ta Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla alışverişe çıkan İ.K.'nin arkasında yürüyen zanlı, genç kızın cebindeki cep telefonunu çekip, aldı. Sekerek olay yerinden kaçan zanlının görüntüleri ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bir süre cep telefonun olmadığını fark eden İ.K. polisi aradı. Olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, incelediği güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin cep telefonunu aldıktan sonra sekerek kaçtığını fark etti. Civarda araştırma yapan ekipler, yolda yine sererek yürüyen Fatih Çelik'i yakaladı. Emniyet'e götürülen zanlı, sorgusunda suçunu itiraf etti. Çaldığı telefonu 300 liraya tanımadığı birine sattığını, uyuşturucu bağımlısı olduğunu, giydiği ayakkabının numarası büyük olduğu için sektiğini söyledi. Mahkemeye çıkarılan Çelik, tutuklandı.

Üniversitede aidiyeti artıran mağaza



İzmir'de, Ege Üniversitesi'nce kampüste açılan 'Ege Store' adlı mağazada logolu ürünlerin satışına başlandı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, üniversiteye aidiyet duygusunu artırarak, 'Ege Üniversitesi' markasını görünür kılmak istediklerini söyledi.

Ege Üniversitesi'nin resmi logolu ürünleri, 'Ege Store' adlı mağazada satışa sunuldu. Kartvizitlikten bardağa, anahtarlıktan kaleme, defterten tişörte, plaketten kupaya kadar 30 çeşit ürünün yer aldığı mağaza, hem üniversiteliler arasındaki aidiyet duygusunu artırıyor hem de alıcılara üniversiteyi sembolize eden hediye seçeneği sunuyor. Üniversitenin Mediko otoparkındaki mağazanın açılışını yapan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi'ni Güçlendirme Vakfı'na ait mağazadan elde edilen gelirle üniversiteye de katkı sağlanacağını belirterek, "Ege Üniversitesi 63 yıllık köklü üniversite. Öğretim üyelerimiz de öğrencilerimiz de yurt dışına gittiğinde ya da misafir ağırladıklarında Ege Üniversitesi'ni sembolize eden hediye bulamıyordu. Bu büyük eksiklikti. Bu mağazada satılacak ürünleri internet sitesinde anket yaparak belirledik. Ürünler üretildi ve satışa sunuldu. Şimdilik çok ilgi görüyor" dedi. Ege Üniversitesi'nin, Türkiye'nin ve bölgenin güçlü markası olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Budak, bu markayı üniversite olarak her daim görünür kılıp, daha yukarılara taşımak istediklerini söyledi. Rektör Budak, "Ege Üniversitesi markasının resmi logolu ürünlerinin bulunduğu bir alana ihtiyacı vardı. Mezunlarımız da çok ilgili. Okulu bitirip iş hayatına atılsa da üniversiteyi sembolize eden bir tişört yada kalem almak istiyor. Biz de farklı talepleri değerlendirerek ürün çeşidimizi artıracağız" diye konuştu.

Engelini şiirler yazarak aşıyor



Uşak İl Kütüphanesi'nde görevli Mustafa Ağır (32), çocuk felci hastalığı yüzünden el ve ayaklarını sağlıklı bir şekilde kullanamazken, engelini yazdığı şiirlerle aştığını söyledi. İki şiir kitabı bulunan Ağır, sanatın her dalını sevdiğini, bir de roman türünde kitap çalışması olduğunu dile getirdi.

Çocuk felçli yazar Mustafa Ağır, 15 yıl içerisinde 'Bana Bir Dost Lazım' ve 'Yalnızlığa Konser Veren Maestro' adlı 2 şiir kitabı yazdı. Ellerini ve ayaklarını tam olarak kullanamayan Ağır, "Babam 1980 yılı olaylarından dolayı cezaevindeydi. Dedem ve babaannemin çok fazla sağlık bilgisi olmadığı için o zamanın sağlık şartları da ortada, benim rahatsızlığımı anlayamamışlar. O zamanların doktorları da beni, İzmir'e sevk etmiş. Benim çocuk felci olduğum saptanmış" dedi. Bedensel engelli vatandaşların hem sosyal hayatta hem de manevi hayatında sorunları olduğunu söyleyen Ağır, "Bizler engelli bireyler olarak sorunlarımızı hep içimize attık, atmaya da devam ediyoruz. Karşıma çıkan aşkı ve duygularımı ise ben şiirlerim ile dışa vurdum" dedi. Yazdığı kitapların vatandaşların tarafından beğenildiğini ifade eden Ağır, "Çok güzel olduğuna inandığım 2 kitap yazdım. O kadar gönülden yazmışım ki çok beğenildi. İnşallah da beğenilmeye devam eder. Kitaplarımda şarkıların ve türkülerin hüzün noktası var. Türkülerde benim yaşanmışlıklarım dile getirildiği için ben de bu türkülerin anlamlarını şiirlerime döktüm" dedi. Roman çalışması da olduğunu belirten Ağır, herkese şiir yazmalarını ve okumalarını tavsiye etti.



Fedakar anneye çiçekli teşekkür

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, doğuştan ayrık veya açık omurga rahatsızlığı olarak bilinen 'spina bifida' hastası oğlu Ali Şengül'ü (12) her gün fizik tedaviye ve okuluna götüren Fatma Şengül'e (41) Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Anneler Günü öncesi çiçek verip, özverisi dolayısıyla teşekkür etti.

'Spina bifida' hastası olarak dünyaya gelen, vücudunda omurilik açıklığı bulunan Ali Şengül, 12 yıldır bu rahatsızlıkla mücadele ederken, en büyük desteği annesi Fatma Şengül'den görüyor. 2 çocuk sahibi Fatma Şengül, oğlunu her sabah fizik tedaviye, haftada 2 gün özel eğitime, öğlenden sonra ise normalde evde eğitim görmesine rağmen arkadaş ortamına alışması için Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan izinle devam ettiği Namık Kemal Ortaokulu'na götürüp, getiriyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, yaklaşan Anneler Günü öncesi Fatma Şengül'ü oğlu ile derse girdiği ortaokulda ziyaret edip, çiçek vererek, özverili davranışı dolayısıyla kutladı. Doğduğundan beri omurilik açıklığı hastası olan oğlunun tedavisinin sürdüğünü belirten Fatma Şengül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ölmez'e duyarlılığı için teşekkür etti. Anne Şengül, "Oğlum Ali ile her şeye rağmen mücadeleye devam ediyoruz. Oğlumla mutluyuz. İnşallah da bu mutluluğumuz sürecek. Günlerimiz, heyecanlı ve hızlı sürüyor. Tedavi için hastaneye gidip, gelirken minibüse binip, inmekte biraz sıkıntı yaşıyoruz. Okulda ise öğretmenlerimiz Ali ile çok ilgililer. Ali'nin okul dışında fotoğraf ve fotoğraf makinelerine karşı da büyük ilgisi var. Babası ile Halk Eğitim Merkezi'ndeki fotoğrafçılık kursuna katıldı. Bir süredir de bu kursa devam ediyor. Bugün de bir sergileri olacak, Ali de o sergiye katılacak. Günlerimiz böyle yoğun bir tempoda geçiyor. Devletimizden isteğimiz, engellilerle daha fazla ilgili olmaları" dedi. Namık Kemal Ortaokulu Müdürü Atabaş, Müdür Yardımcısı İbrahim Ölmez ve sınıf öğretmeni Songül Doğan da Ali'nin kendileri için özel ve çok başarılı öğrenci olduğunu belirtip, ellerinden geldiğince kendisine ve ailesine gereken desteği verdiklerini söyledi.Sağlık sorunlarına rağmen hayata sımsıkı tutunan Ali Şengül ise resim yapmayı ve fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini belirtip, gücü yettiği sürece ikisini de yapmaya devam edeceğini söyledi.

Engellilerin sorunlarını, yaşayarak öğrendiler

Muğla'nın Datça ilçesinde, 'Benimle gezer misin? Gönüllüm olur musun?' projesi kapsamında engelli bireylerle bir gün boyunca çarşı ve pazar gibi sosyal hayatın içinde birlikte olan gönüllüler, onların sıkıntılarını yaşayarak öğrendi.

Datça Engelim Olmayın Derneği'nin öncülüğünde, Datça Kent Konseyi Engelli Çalışma Grubu ve Datça Belediyesi'nin işbirliğinde, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen 'Benimle gezer misin? Gönüllüm olur musun?' projesi, bir hafta boyunca devam edecek. Etkinliğin ilk gününde zihinsel engelli 28 yaşındaki Fırat Ergüven'e gönüllü olan 36 yaşındaki Hatice Top ve ortopedik engelli 53 yaşındaki Ömer Babacan'ın gönüllüsü 42 yaşındaki Jasemin Sadıker, Datça'yı gün boyu birlikte dolaşarak yaşanan zorluklara birebir tanık oldu. Ortopedik engelli Ömer Babacan, yaşamları boyunca hayatın her alanında birçok sorunla mücadele etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yapılan iyi niyetli çabaların, bilinçsiz insanlar yüzünden heba olduğunu belirten Babacan, "Datça Belediyesi, engellilerin şehir içindeki ulaşımını kolaylaştırmak için bazı önlemler alıyor. Ancak engellilerin geçiş rampaları, motosikletler ve bazı otomobil sürücülerinin hatalı parkları nedeniyle geçit vermiyor. Bu işgaller nedeniyle hareket kabiliyetimiz adeta elimizden alınıyor. Sürücülerin bu konulara daha duyarlı olmalarını diliyoruz" dedi. Hayatında ilk kez bir engelliyle bir günü birlikte geçirdiğini söyleyen Hatice Top, "Doğrusunu söylemek gerekirse, birlikte geçirdiğimiz saatlerde pek çok sorunla yüz yüze geldik. Öncelikle daha önce benim de bu yaşananlardan haberim yoktu. Birlikte dolaşıp gezince sorunları yaşayarak gördüm. Dilerim bu proje, gönüllerin sesi olur" dedi.

