DHA YURT BÜLTENİ - 2

Milli Park'a alkol yasağına tepki

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda, alkollü içki satışı yasaklandı. Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün 'içkili kır gazinosu' diye ihaleye çıkardığı ve Kuşadası Belediyesi'nin şirketi Arya'nın aldığı işletmelerde alkol yasağına, Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı tepki gösterdi.

Yaz aylarında günde 10 - 15 bin ziyaretçinin giriş yaptığı Dilek Yarımadası Milli Parkı'na içki satış yasağı geldi. Orman ve Su işleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, daha önce 'içkili' ibaresiyle ihaleye çıkardığı büfe, kafe ve kır lokantalarında alkol satışını yasakladı. Milli Park içindeki tüm hizmet ünitelerini 2014 yılında ihaleyle, Kuşadası Belediyesi'nin şirketi 'Arya' adına aldıklarını ve ihale şartnamesinde alkol satışı yapılmayacağına ilişkin hiçbir ibare bulunmadığını, aksine 'içkili kır lokantası' vurgusunun olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Kayalı, yasağa anlam veremediklerini söyledi. Belediye Meclisi'nin mayıs ayı olağan toplantısında gelişmeleri meclis üyelerine aktaran ve iki yıl öncesinden başlayarak alkol satışının yasaklanması için baskı yapıldığını öne süren Kayalı, şöyle dedi:

"Daha önce alkol satışı için aldığımız ruhsatlarda Milli Parklar Müdürlüğü'nün iznini almadığımız gerekçesiyle yasaklamaya çalıştılar. Oysa zaten ihale şartnamesinde 'içkili kır lokantası' ibaresi var. Zaman zaman içki satılmaması için baskı yaptılar. Son olarak önceki gün gelip tutanak tutmuşlar. 'Alkol satışı yapmayacaksınız' demişler. Ayrıca alkol dağıtımı için gelen toptancı araçlarına giriş izni vermeyeceklerini bildirmişler."

"ZARARA RAĞMEN İŞLETİYORUZ"

Milli Park girişi hariç İçmeler, Aydınlık, Karasu ve Kavaklıburun koylarındaki kır gazinosu, büfe, plaj aktiviteleri ile temizlik hizmetlerini belediye şirketi Arya'nın zarar etmesine karşın yürüttüğünü söyleyen Kayalı, şöyle konuştu:"Biz Kuşadası'nın önemli bir değerine sahip çıkmak adına turizmcilerin, resmi makamların, sivil toplum örgütlerinin geniş desteği ile ihaleye girdik. Amaç bu doğa harikasını korumak, orada herhangi bir olumsuzluk yaşanmasına izin vermemekti. Geçen yıl 2 milyon 13 bin lirası kira olmak üzere 4 milyon 492 bin lira giderimiz var. 17'si temizlik bölümünde toplam 120 çalışan var. Buna karşılık gelir ise 850 bin lirası içkiden olmak üzere 2 milyon 500 bin civarında. Zarar ediyor olabiliriz. Zarar başka yerden kapatılabilir, yeter ki Türkiye'nin en önemli oksijen depolarından biri olan Milli Park'a sahip çıkalım, kötü emelli insanların eline geçmesin. Amaç kar etmek değil, orasının doğru ellerde, doğru işletilmesiydi. Şartnamede 'içkili kır lokantası' yazıyor, ama 'içki satılıyor' diye tutanak tutuluyor. Bu kadar üstümüze gelinince olmuyor. Bu dayatmalar olunca açıkçası buradan çekilmeyi dahi düşünmeye başladık. Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile görüşmemiz olacak. Sonrasında çekilmek dahil tüm seçenekleri değerlendireceğiz." Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, sorunun çözümü için CHP, AK Parti ve İYİ Partili belediye meclis üyelerinden destek istedi.

İzmir'de FETÖ operasyonu; 118 gaybubet evine baskında 72 gözaltı



İzmir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, istihbarat birimlerinin kentin çeşitli ilçelerinde belirlediği 118 gaybubet evine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 72 kişi gözaltına alındı.

İzmir MİT Bölge Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Mali Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerinin FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 118 gaybubet evi tespit edildi. Yapılan takipte, evlerde halen 3 ayrı gurubun FETÖ/PDY için çalışmalar yürüttüğü belirlendi. Bu evlerde, Türkiye genelinde sözde yöneticilik görevi üstlenmiş örgüt mensuplarının, yakalanmamak için bölge değiştirerek faaliyetlerine devam ettiği, cezaevinde yatan şüphelilerin ailelerine yine örgütün himmet yöntemi ile topladıkları paraları dağıttıkları, gaybubet evlerinin kiralarını ödedikleri ve örgüt içerisinde bugünler geçecek algısı ile birbirlerini motive etmeye çalıştıkları saptandı.Harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, örgütün sözde İzmir il imamı, Ağrı, Ardahan, Balıkesir ve Trabzon eski il imamları, Karadeniz eski bölge imamı, eğitim sorumluları ile emniyet ve TSK mensuplarının mahrem imamları yakalayarak gözaltına alındı.

CEP TELEFONLARI PENCERELERDEN ATTILAR

Baskınlar sırasında polis ekiplerini karşılarında gören bazı şüpheliler, örgüte ait bilgiler ve gizli haberleşme uygulamalarının yer aldığı cep telefonlarını balkon ve pencerelerden dışarı fırlattı. Polislerin sokaklarda yaptığı aramalarda, evlerden atılan 12 cep telefonu bulundu. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, baskın yapılan evlerden birinin bulunduğu apartmanda ikamet edenlerin tamamının FETÖ/PDY üyesi olduğu anlaşıldı. Binadakilerin tamamı gözaltına alındı.Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Tutuklanan DEAŞ şüphelisinin 14 yaşındaki kızı da Irak'ta cezaevinde

Adana'da DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Muhammet Ali B.'nin (32) kızı Z.B.'nin de (14) Irak'ta DEAŞ üyesi olduğu için tutuklu bulunduğu ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde terör örgütü DEAŞ'ın eylem hazırlığı içinde olduğunu belirledi. Polis, belirlediği adreslere şafak operasyonu yaptı. Geniş güvenlik önlemi altında düzenlenen operasyonlarda 250 polis, eş zamanlı olarak 24 adrese baskın yaptı. Yapılan baskınlar sonucunda 7'si Suriye uyruklu, 8'ü Türk 15 şüpheli gözaltına alındı.Polisin Yeşilbağlar Mahallesi'nde yaptığı baskında DEAŞ şüphelilerinden birinin evinin duvarında, 'Allah kafiri sevmez' yazdığı görüldü. Ayrıca şüphelinin evinin dört bir tarafına güvenlik kamerası taktığı da belirlendi. Zanlının güvenlik kameralarını özellikle sokağın giriş çıkışlarını görecek şekilde yerleştirdiği, görüntülerin ise evin salonuna kurulan sistemle izlenebildiği ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, polis tarafından sorgulandı. Yapılan incelemede, şüphelilerden Muhammet Ali B.'nin, Gaziantep'te taksicilik yaparak geçimini sağladığı, 1 Mayıs 2016'da 2 polisin şehit olduğu, 18 polis ve 4 vatandaşın yaralandığı Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan terör saldırısıyla ilgili tutuklanıp, 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği belirlendi. Ayrıca Muhammet Ali B.'nin terör örgütü DEAŞ adına ders ve sohbet faaliyetleri düzenlediği de iddia edildi.

14 YAŞINDAKI KIZI DEAŞ ÜYESİ

Emniyette sorgulanan, Muhammet Ali B.'nin terör örgütü DEAŞ üyesi 7 akrabasının Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan cezaevlerinde bulunduğu ortaya çıktı. Muhammet Ali B.'nin cezaevine girdirdikten sonra, eşi ve 2 çocuğunun Irak'a gidip, DEAŞ saflarına katıldığı kızı Z.B.'nin de halen Bağdat'ta bulunan bir cezaevinden olduğu anlaşıldı. Muhammet Ali B. ise sorgusunda, "Kızım Talefer'de PKK'ya esir düştü. Daha sonra Irak devletine teslim edildi. Şu anda Bağdat'ta tutuklu. Şu an akrabalarımdan 7 kişi de Irak'ta kayıp, nerede olduklarını bilmiyorum" dedi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Muhammet Ali B.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı, 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Recep Tayyip Erdoğan İzmir'den milletvekili aday adayı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyan, İzmir'in Foça ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan Genç, 24 Haziran seçimleri için AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

Aliağa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan, üniversite için hazırlıkları süren Recep Tayyip Erdoğan Genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıması nedeniyle çok sayıda kişi tarafından tanındığını, kendisine "Geleceğin başkanı" dendiğini söyledi. 1999 yılında Sivas'ta doğan, babası Ramazan Genç, kendisinin doğumundan 10 yıl önce geldiği Foça'da AK Parti'nin kuran ve o tarihte ilçe başkanı olarak görev yapan Genç, adının nasıl konulduğunu şöyle anlattı:"Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz bir şiir okudu diye haksız yere hüküm giydi. Sivas muhafazakar kesimin ağırlıklı olduğu bir yer. Ailem de bu durumdan etkileniyor ve böyle önemli birinin adını bana veriyorlar." AK Parti İzmir 2. bölge milletvekili aday adayı olan Recep Tayyip Erdoğan Genç, "Seçilme yaşı 18'e düştükten sonra bu hedefe yöneldik. Meclisimizin ve ülkemizin gençleşmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımız da yaşla ilgili olarak en büyük adımı attı. Diğer taraftan ülkemiz hem iç hem dış tehditler altında. Hem milliyetçi duygularımla hem ülkesinin geleceğini düşünen bir genç olarak buna kayıtsız kalamazdım. Ben de elimi değil bütün vücudumu taşın altına koymak istedim" dedi.

"FOÇA KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN BİR ELMAS"Ü

niversite sınavlarına hazırlanan aynı zamanda da babasının pideci dükkanında garsonluk yapan Recep Tayyip Erdoğan Genç, milletvekili olursa Foça ve İzmir için yapmak istediklerini şöyle anlattı:

"Foça keşfedilmeyi bekleyen bir elmas gibi. Turizm bakımından çok üst düzey bir yer. Ama faaliyet yok. Ben Ege ve Akdeniz'de pek çok turizm merkezine gittim. Buradaki temiz hava, temiz deniz oralarda yok. Sadece isimleri var ve gerekli yatırımlar yapılmış. Bununla ilgili düzenlemeler yapılması gerekiyor. Benim asıl hedefim genç fikirleri öne çıkarmak. Onları örgütlü yaşama çekmek istiyorum. Sadece AK Partiye değil vakıflara, sivil toplum kuruluşlarına çekmek için bazı faaliyetler yapmak gerekiyor. Bu yüzden gençlerin dilinden anlayacak insanların mecliste olması gerekiyor. Bu konu hakkında çalışabilir, sponsorlar bulabilir ve gençleri etkinliklerde bir adım öne sürebiliriz" dedi.



Zamanla kör olan anne çocuklarının yüzlerini hayal ediyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 6 yıllık evli 30 yaşındaki Hümeyra Görünmez, çocukluk yıllarında geçirdiği göz tansiyonu hastalığı nedeniyle önce sol gözünü kaybetti. Ardından iki çocuğu olan anne Görünmez, evde geçirdiği kaza sonrası sağlam gözünü de pencere mermerine çarparak 2 yıl önce kaybetti. İki ay önce kız bebek dünyaya getiren Görünmez, yüzlerini gördüğü iki çocuğunun görüntülerinin hafızasından silindiğini belirterek, "Onların yüzlerini hatırlayamamak bana büyük acı veriyor. Rüyalarıma girsin istiyorum, rüyamdan görüp hatırlamak istiyorum ama olmuyor. 2 aylık bebeğim Cennet Ecrin'i hiç göremedim ama sesiyle kokusuyla teselli buluyorum" dedi.

Kayıhan Mahallesi'nde 6 yıldır eşi Muhammet Görünmez (32) ile yaşayan Hümeyra Görünmez, sol gözünü 4 yaşında iken göz tansiyonu hastalığı nedeniyle kaybetti. Görünmez çiftinin 5 yaşında 'Mehmet Emin' ile 4 yaşında 'Yusuf' isimlerini verdikleri iki çocukları oldu. Anne Hümeyra Görünmez, iki çocuğunu tek gözüyle büyütürken 2016 yılında iki çocuğuyla birlikte evlerinde oynarken talipsiz bir kaza geçirdi. Hümeyra Dönmez, dengesini kaybedip, pencerenin köşesindeki mermerin üzerine düştü. Sağ gözü mermere çarpan Hümeyra Görünmez, yapılan tedavilere rağmen sağlam olan gözünü de kaybetti. Hayatı kararan anneye en büyük desteği eşi Muhammet Görünmez verdi. Ancak tekstil işçisi olarak bir fabrikada çalışan Muhammet Görünmez, bu durum nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kaldı. İki gözünü de kaybeden anne Hümeyra Görünmez, iki ay önce adını 'Cennet Ecrin' koydukları kız bebek dünyaya getirdi. Gözleri görmeyen anne, bebeğini dokunarak tanımaya çalışıyor. Bebeğin bezini değişme, kıyafetleri giydirme işini ise baba Muhammet Görünmez yapıyor. Eşinin görme engeli nedeniyle bebek bakımının yanı sıra diğer iki çocuğun bakımını üstlenen, temizlik ve yemek yapan baba Görünmez, evin geçimini devletten aldıkları aylık bakım parası olan 1090 lira ve 3 ayda bir aldıkları 1500 TL engelli maaşıyla yapıyor. Ayda 400 TL ev kirası veriyor. Bebeğinin ağlama sesini duyan ancak yüzünü göremeyen, onun koklayan ancak kime benzediğini bilemeyen görme engelli Hümeyra Görünmez'in şu sözleri yürekleri dağladı: "Sağlam olan tek gözümü iki yıl önce kaybetmeden iki çocuğum Mehmet Emin ile Yusuf'un yüzlerini gördüm. Onların neye benzediğini biliyorum ama bunlar çocuk hızla değişiyor zamanla yüzleri hafızamdan silindi. Onların yüzlerini hatırlayamamak bana büyük acı veriyor. Rüyalarıma girsin istiyorum, rüyamdan görüp hatırlamak istiyorum ama olmuyor. 2 aylık bebeğim Cennet Ecrin'i hiç göremedim ama sesiyle kokusuyla teselli buluyorum"

İzmir'den dünyanın çiçek devi Hollanda'ya tohum ihracatı

İzmir'de Bayındırlı çiçek üreticileri, dünyanın çiçek devi Hollanda'yla imzaladıkları tohum alım sözleşmesinden sonra şimdi aynı ülkeye ihracata başladı.

Yerli üreticinin desteklenmesi amacıyla kooperatiflerle anlaşma yaparak Türkiye'de sözleşmeli üretim modelini uygulayan ilk yerel yönetim olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği sonuç verdi. 2007 yılından beri uyguladığı alım garantili sözleşmeli üretim modeli ile hem üretim miktarını hem de kaliteyi artıran İzmir Büyükşehir Belediyesi sayesinde Bayındırlı üreticiler, dünyanın en büyük çiçek üreticileriyle ortak proje yapacak güce ve birikime ulaştı. "Çiçeğin başkenti" olarak anılmaya başlanan Bayındır, artık sadece Türkiye'de değil dünyada da konuşulur hale geldi. Bayındırlı çiçek üreticilerinin kurduğu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (BAYÇİKOOP), dünya çiçek devi Hollanda'yla yaptığı çiçek tohumu alım sözleşmesinden sonra bu ülkeye süs bitkisi ihracatına da başladı. İhraç ürünü bitkilerle dolan TIR'a ilk yüklemeyi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yaptı. Kocaoğlu, "Görüyoruz ki, herkes mutlu. Biz bu konuda başarılı olduk ama durmak yok! Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok pazarlayacağız, daha çok ihracat yapacağız ve daha hızlı kalkınacağız" dedi.

"SÖZLEŞMELİ ÜRETİMLE AYAĞA KALKTIK"

Dünya çiçek ihracatında yüzde 49'luk paya sahip olan Hollanda'da İzmir'in ve BAYÇİKOOP markasının tanınırlığının giderek arttığını söyleyen Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (BAYÇİKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Sümerkan, Almanya'da katıldıkları bir fuarda Hollandalı firmalarla yaptıkları görüşmeler sonucunda bu ülkeye süs bitkisi pazarlamaya başladıklarını vurguladı. Sümerkan, "Firma yetkilileri Bayındır'a gelip ürünlerimizi gördü, kalitemizi beğendi. Şimdi ise Hollanda'ya süs bitkisi gönderecek ilk TIR'ımızı yolladık. Firma ile anlaşmamız ilk etapta 2 bin 500 adet ve 100 çeşit çalı grubu üzerine. Ancak firma yetkilileri gelecek senelerde de bizimle çalışacaklarını söyledi. Hollandalılara kendi çalışma modelimiz olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geliştirdiği mevsimlik çiçekte sözleşmeli üretimi anlattık. Bu sistemi çok beğendiler. Seneye İzmir'de, tıpkı Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğümüz model gibi, kendileri için çalı grubu üretmemizi teklif ettiler."

HOLLANDA İÇİN TOHUM DA ÜRETİYORLAR

Süs bitkisi ihracatının yanısıra, 30 yıldır siklamen çiçeği tohumu üreten Hollandalı bir firmayla 5 yıllık alım sözleşmesi de imzalayan BAYÇİKOOP, önemli bir ar-ge çalışması sonucunda geliştirdiği siklamen tohumlarını Hollandalılar için hazırlamaya başladı. Dünyanın en büyük çiçek ihracatçı ülkesi olarak pazarda ezici bir üstünlüğü bulunan Hollanda'yla yapılan bu anlaşma, hem Bayındırlı çiçek üreticileri hem de Türkiye çiçekçilik sektörü için de tarihi bir dönüm noktası oldu.



36 öğrencinin hikayesi kitap oldu

Düzce İsmetpaşa Ortaokulu Türkçe öğretmeni Aydın Keskin öğrencilerinden hikaye yazmalarını istedi. Öğrencilerin yazdığı hikayelerin kitaba çevrilmesine karar verildi. Ortaya 36 öğrencinin hikayesinin bulunduğu 'Okumaya Değer' isimli kitap çıktı.

Düzce İsmetpaşa Ortaokulu Türkçe öğretmeni Aydın Keskin, seçmeli ders olan yazarlık ve yazma becerileri dersinde 6. sınıf öğrencilerine değerler eğitimi kapsamında içerisinde sevgi, saygı, yardımseverlik, sorumluluk, vatanseverlik, iyilik ve hoşgörü gibi konuların yer aldığı hikayeler yazmalarını istedi. Öğrenciler ödevlerini yaparak öğretmenlerine teslim etti. Aydın Keskin hikayeleri beğenerek, yapılan düzenlemelerle hikayelerin kitaba çevrilmesine karar verdi. 36 öğrencinin yazdığı hikayenin toplandığı 'Okumaya Değer' isimli bir kitap ortaya çıktı. Öğrenciler okulda ki arkadaşları ve velilerin katıldığı imza günü düzenlendi. İmza gününde 5 liraya satılan kitaplardan elde edilen gelir okul ihtiyaçları için karşılanırken, kitabın yazımında katkısı olan öğrenciler ise ilk yazarlık deneyimlerinin heyecanını yaşadı. Kitabın yazarlarından olan Ayşe Beyza Çetinçalı, kitap hakkında bilgi vererek, ''Bu kitabın yazarlarından bir tanesiyim. Türkçe öğretmenimiz Aydın öğretmen sayesinde proje başladı. Kendisi bize önderlik etti ve bizde değerlerimizle ilgili bir kitap yazmaya karar verdik. Bu çalışmalar sırasında öğretmenimizin yardımı ile kitap yazdık. Kitapta değerlerimiz anlatılıyor ve her öğrencinin bir hikayesi var" dedi. Kitapta yazdığı bir hikaye bulunan Zehra Ağlar ise, "Seçmeli dersimiz yazarlık ve yazma becerilerinde Aydın öğretmenimizin önderliğinde hepimiz farklı, farklı hikayeler yazmaya başladık. Okumaya değer" diye konuştu. Aydın Keskin ise kitap yazma fikrinin gelişimi hakkında bilgiler vererek, ''Kitabımız çıktı. Öğrencilerimiz çok mutlu. Yazar olmanın heyecanını yaşıyorlar. Kitaplarını imzalıyorlar. Biz bir yol açtık. Onlar da çok güzel çalıştılar ve sorumluluklarını yerine getirdiler. Kitabımız vücuda geldi. 36 öğrencimiz var. Değerler eğitimi üzerine çalıştık. Hikayelerle değerlere dikkat çekmeye başladık. Okulumuzda her geçen gün yazar sayımız artıyor. 5 kişi ile başladık 36 kişiye ulaştık. Her öğrencinin bir hikayesi var. Bir sınıf olarak çıkarmış olduk kitabı. İnşallah devamı da gelir" dedi.

KaleFest'te Şebnem Ferah rüzgarı

Çanakale’de, ‘Birlikte Güzel’ sloganıyla düzenlenen KaleFest etkinliğinin ilk gününde, Türk Rock müziğinin efsaneleri, sahne performanslarıyla katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Sahneye ilk olarak sevilen Rock Grubu ‘Bulutsuzluk Özlemi’, ardından da Türk Rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah çıktı.

Çanakkale’de bu yıl ilk kez düzenlenen KaleFest, müzik severlere Türk Rock müziğinin güçlü isimlerinin canlı performanslarını sunarken, muhteşem bir atmosfer ve kültür etkinlikleriyle de gerçek bir festival deneyimi yaşattı. Gün boyu Çanakkale’nin yerel Rock müzik gruplarının sahne aldığı Lydia Park’taki etkinlikte, akşam ise binlerce kişi ilk olarak sevilen Rock Grubu ‘Bulutsuzluk Özlemi’nin müthiş sahne performansıyla eğlendi. Gecenin finalinde ise, katılımcılar Türk Rock müziğinin güçlü ismi Şebnem Ferah konseriyle adeta kendilerinden geçti. Sahneye çıkan Türk Rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, eski ve yeni albümlerinden sevilen şarkılarını seslendirdi. Sahnedeki ışık gösterileri ve Şebnem Ferah’ın şarkı aralarındaki dans figürleri geceye renk kattı. Ünlü sanatçının sahnedeki hareketli performansı, hayranlarına pozitif bir enerji verdi. Müzikseverler birçok şarkıda Şebnem Ferah’a eşlik ederek, unutulmaz anlar yaşadı. İlk gününde Bulutsuzluk Özlemi ve Şebnem Ferah ile müzik severlere müzik ziyafeti sunan KaleFest’te, bu akşam ise Erdem Yener ve Grup Pentagram’dan sonra, Türk Rock müziğinin sevilen grubu ‘Duman’ sevenleriyle buluşacak.

