DHA YURT BÜLTENİ - 2

Tespih hırsızı, poşetteki parmak izinden yakalandı

Adana'da bir işyerinden 7 bin 500 lira değerindeki 13 kehribar tespih ve 430 lira çaldığı ileri sürülen Enes C. (21), poşetteki parmak izinden yakalandı.

Olay, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaat firmasına demir kapısını kırarak giren Esen C., işyerinde bulunan 7 bin 500 lira değerinde 13 kehribar tespih ve 430 lirayı çaldı. Sabah ofise geldiğinde hırsızlığı fark eden işyeri sahibi polisi aradı. İhbar üzerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ayrıca ekipler, tespihlerin içinde bulunduğu plastik poşet üzerinde de parmak izi çalışması yaptı. Poşet üzerindeki parmak izinden şüphelinin aynı suçtan çok sayıda sabıkası olan Enes C. olduğu saptandı. Gözaltına alınıp emniyete götürülen Enes C., görüntülerdeki kişinin kendisine çok benzediğini ancak tespihleri çalmadığını savundu. Adliyeye sevk edilen Enes C., tutuklandı.

Görüntü Dökümü

------------------------

**Güvenlik Kamerası**

- Hırsızın gidişi

- Gelişi

- Zanlının Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılması

- Polis arabasına binmesi

- Polis aracının gidişi

SÜRE:50" BOYUT:51,4MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, ()

===============================================

Fizik dersini eğlenceli hale getiren proje

Manisa'da özel bir okulun 9'uncu sınıf öğrencileri Elif Yoldaş ve Merve Durgu'nun, fizik öğretmenleri Büşra Papatya Deveci ile birlikte hayata geçirdikleri 'Bir Çocuk, Bir Oyuncak, Bir Mucit' adlı proje, hem öğrenim öncesi çocuklara hem de fizik dersiyle yeni tanışan öğrencilere, bu dersi eğlenceli hale getirerek, sevdiriyor.

Manisa'daki özel okulun 9'uncu sınıf öğrencileri Elif Yoldaş ve Merve Durgu, 'Bir Çocuk, Bir Oyuncak, Bir Mucit' isimli projeleriyle çocuklara hem fiziği erken yaşta öğretmeyi hem de fizik dersiyle tanışan öğrencilere bu dersi sevdirmek için eğlenceli hale getirmeyi hedefledi. Projede öğrencilere fizik öğretmeni Büşra Papatya Deveci destek verdi. Projenin amacının fizik dersini somut hale getirerek, öğrenciler için daha kolay anlaşılmasını sağlamak olduğunu dile getiren Deveci, "Öğrencilerimiz projeyi hayata geçirmek için çok araştırma yaparak, aileleriyle çok haşır neşir oldular. Oyuncakların dilinin evrensel olduğuna inanıyorum. Projeyle doğa felsefesi olan fiziği oyuncakla birleştirerek, günümüz çocuklarına ve gençlerine fiziği anlaşır hale getirmek istedik" diye konuştu. Proje sayesinde fiziğin artık sözel anlatımlı ders olmaktan çıktığına dikkat çeken Deveci, "Artık oyuncaklar halinde anlatımlarla somut hale getiriliyor. Mesela bir öğrenci salıncağa binerken, potansiyel enerji, kinetik enerji dönüşümünü akıllarına getirmeye başlayacaklar. Ayrıca projeyle çocuklar, bir taraftan oyuncağını kendisi yaparak, diğer taraftan fiziği öğrenmiş olacak" diye konuştu. Öğretmen Deveci, öğrencilerinin geliştirdikleri projeyi, haziran ayı içerisinde Almanya'nın Münih kentinde yapılacak Uluslararası Fizik, Yaşam ve Sağlık Bilimleri Konferansı'nda sunacaklarını anlattı.

"ARTIK SEVMEYE BAŞLADIK"

Öğrencilerden Elif Yoldaş, "Projeyi üretebilmek için ailemdeki büyüklerimle konuştum ve birçok müze gezdim. Büyüklerimiz eskiden kendi oyuncaklarını, bebeklerini, sapanlarını, arabalarını kendilerini yapıyormuş. Merve Durgu arkadaşımız ile birlikte bu düşünceden hareketle hem öğrenci kardeşlerimize hem de arkadaşlarımıza bir taraftan fiziği sevdirirken, bir taraftan da kendi oyuncaklarını yapmaları sağlamak için bu projeyi hayata geçirdik. Fizikle ilk defa 9. sınıfta tanıştık. Bize de çok ağır geldi. Ama kendi geliştirdiğimiz projeyle artık ağır gelen fizik dersini sevmeye başladık" dedi. Proje sayesinde ilk defa sapanla tanıştığını dile getiren diğer öğrenci Merve Durgu ise, "Sapanı yaparken fizikteki esneklik enerjisinin nasıl olduğunu uygulamalı olarak öğrendim. Sapanı yaparken, başımızda bilgili bir kişi vardı. 'Bak bu esneklik enerjisi yapıyor. Şu kadar esneme sağlıyor. Potansiyel enerji sağlıyor' diye bize bir takım bilgiler verdi. Bu bilgilerle ileride kardeşlerimize veya küçük arkadaşlarımıza bu oyuncakları yaptırırken, bu şekilde şu enerji açığa çıkıyor, şöyle potansiyel enerji oluşuyor diye söylemlerde bulunacağız" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Fizik öğretmeni Büşra Papatya Deveci'nin fizik dersini elinde sapanla anlatması

- Öğrencilerin projeyi geliştirirken yaptıkları oyuncaklardan ve öğrencilerden detay görüntü

- Fizik öğretmeni Büşra Papatya Deveci'nin ve projeyi geliştiren iki öğrencinin kısa açıklamaları

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

===============================================

İzmir'de jandarmadan yeni nesil teknoloji ile yaza hazırlık

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaz ayları öncesinde teknolojiyi de kullanarak denetimler yaptı. Denetimlerde ekipler, plaka, kimlik ve ehliyetlere baktıklarında kolaylıkla kontrol edilen, kişinin herhangi bir suçtan aranıp aranmadığını gösteren 'Tak bul' ve 'barkot' sistemini de kullandı. Jandarma yetkilileri bu sistem sayesinde, denetimlerin hem hızlı yapıldığını hem de kişinin herhangi bir suçtan aranıp aranmadığının kolaylıkla belirlendiğini söyledi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ildeki muhtemel terör olayları ve buna bağlı olarak meydana gelen can ve mal kayıplarının önüne geçmek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek için, yaz ayları öncesinde denetim yaptı. Denetimlerde jandarma ekipleri, daha önce kullanılmaya başlanan 'Tak bul' sisteminin yanı sıra yeni nesil başka bir teknolojiyi de kullandı.Yeni nesil barkod kimlik okuma sistemini kullanan ekipler, denetimlerini kısa sürede gerçekleştirdi. Jandarma yetkilileri bu sistem sayesinde, denetimlerin hem hızlı yapıldığını hem de kişinin herhangi bir suçtan aranıp aranmadığının kolaylıkla belirlendiğini söyledi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Jandarmanın kullandığı barkot okuma sisteminde, yeni çipli kimlikler kolayca kontol edilebiliyor. Tak bul sisteminde ise, araç plakaları ile vatandaşların sürücü belgesi ve kimlik kartları tak bul gözlük sayesinde 1-2 saniye gibi kısa bir süre içerisinde sorgulanabiliyor, herhangi bir kaydı bulunan şahıs ve araçlar hakkında gerekli işlemler başlatılıyor. Ayrıca mobil plaka tanıma sistemi sayesinde aracın kayıp, çalıntı, yakalamalı, haciz ihbarlı olup olmadığı gibi tüm bilgileri kontrol edilerek arama noktasında bulunan jandarma ekiplerine bildiriliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

- Sistemin çalışmasından görüntü

- Kontrollerden görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR ()

===============================================

Kapadokya'ya Çinli turist akını



Nevşehir'de önemli kültür ve turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde, otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Bölgeye, başta Çinliler olmak üzere Uzak Doğulu turistler yoğun ilgi gösterirken, bir turistin ortalama 500 ile 1000 dolar arasında döviz bıraktığı belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, geçen yıl, 2018'in Çin'de 'Türkiye Yılı olacağını açıklamıştı.

Türkiye'nin önemli kültür ve turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine Uzak Doğu insanını ilgisi artıyor. Japonya ve Koreli turistlerin ardından Kapadokya bölgesi Çinli turistlerin de ilgi odağı oldu. Kapadokya bölgesinde otellerde doluluk oranları yüzde 100 ulaştı. En az 2, en fazla ise 10 günlük paketlerle Kapadokya'ya gelen Çinli turistler, UNESCO Mirası listesinde olan Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağ ve Rahipler Vadisi'ni geziyor, kaya otellerde kalıyor. Çinli turistlerin ülkeye bıraktığı dövizin ise 500 ile 1000 Dolar arasında değiştiği belirtildi. Kapadokya'nın önemli mekanlarından Paşabağ bölgesinde Çinli turistlere rehberlik eden Serhat Top, "Son birkaç senedir turizmi gidişatında değişim var. Başta Çin olmak üzere Japonya, Kore, Vietnam ve Tayland gibi ülkelerden ülkemize gelen turist sayısında ciddi artış yaşandı. Otellerde doluluk oranı yüzde 100 oranındadır. Kapadokya'da genellikle 2 gün geçiyoruz, ancak bazı turizm firmaları gün sayısını daha da artırabiliyor. Burada Kaymaklı yeraltı şehri, Göreme açık hava müzesi gibi Kapadokya'nın görülmeye değer yerlerini geziyoruz. Yaz döneminde gelecek turistlerden dolayı Kapadokya'da bulunan otellerin yeteceğini düşünmüyorum. Kayseri, Niğde ve Aksaray'daki otellerde Uzak Doğulu turistlerden payını alabilir" dedi.Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2017 yılında Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde yaptığı konuşmada 2018 yılının Çin’de Türkiye yılı olacağını açıklamıştı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Kapadokya bölgesinden genel görüntüler

- Paşabağda dondurma yiyen turistler

- Kapadokyadaki turistler görüntü

- Çinli turistlere rehberlik eden Serhat Top ile röportaj

- Diğer detay görüntüler

4 dakika 33 saniye / 510 MB

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,()