DHA YURT BÜLTENİ-2 

Hırdavat dükkanında yangın: 1 ölü

İZMİR'in Çiğli ilçesinde bir hırdavat dükkanında çıkan yangında Güngör Kıran (44), dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Köyiçi Mahallesi Dere Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın zemin katındaki hırdavat dükkanında bugün saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, dükkanı saran alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. İtfaiye ekiplerinin içeride yaptığı incelemelerde, alevlerden kaçarak dükkanın arkasındaki tuvalete sığınan Güngör Kıran'ı yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güngör Kıran'ın dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Kıran'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yanan dükkandan görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, ()

======================================

Yengesinin yerine teslim oldu, parmak izinden yakalandı

ADANA'da 5 ayrı suçtan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan Sürmeli G.'nin(35) yerine adliyeye giderek teslim olan 3 aylık hamile Emine G.(40), parmak izi kontrolünde yakalandı.

Hırsızlık suçundan denetimli serbestliği bulunan 3 aylık hamile Emine G., yengesi 6 çocuklu Sürmeli G.'nin 13 yıl 4 aylık kesinleşmiş hapis cezasını çekmek için Adana Adliyesi'ne giderek teslim oldu. İnfaz Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Emine G.'nin parmak izi kontrolünün ardından Sürmeli G.'ye ait kimliğe kendi fotoğrafını yapıştırarak Adliye'ye geldiğini saptandı.

YENGESİNİN 6 ÇOCUĞU İÇİN YAPMIŞ

Soruşturmayı sürdüren polis, firari Sürmeli G.'yi yakalamak için çalışma başlatırken, Emine G.'nin ise ifadesinde, "Yengemin 6 çocuğu var. Bu nedenle o cezaevinde yatmasın çocukları ortada kalmasın diye böyle yaptım" dediği öğrenildi. Emine G., 'Resmi evrakta sahtecilik' suçundan Adliye'ye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Zanlının emniyetten çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

- Emniyet Müdürlüğü tabelası

Haber-Kamera:Akif ÖZDEMİR/ ADANA, ()

==========================================

'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı

KOCAELİ merkezli yasa dışı bahis çetesine yönelik 15 ilde düzenlenen 'Ofsayt' adı verilen operasyonda gözaltına alınan 67 kişiden 14'ü tutuklandı, 51'i adli kontrolle 53 kişi de serbest bırakıldı. Şüphelilerin bu yolla elde ettiği 109 milyon 555 bin TL'lik mala da el kondu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Kocaeli merkezli 15 ilde yurt dışı bağlantılı site aracılığıyla yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 67 kişi gözaltına alındı. Yasa dışı bahisten elde edildiği belirlenen Adana'da akaryakıt istasyonu ve restoran, İzmir'de 3 ambalaj fabrikası ve gayrimenkul firması, İstanbul'da inşaat ve maden şirketi, Aydın, Muğla ve Eskişehir'deki gece kulüpleri ile yaklaşık 4 milyon 810 bin TL değerindeki 54 araca, 34 milyon 45 bin TL değerindeki ev, tarla ve arsa olmak üzere toplamda 109 milyon 555 bin TL'lik mala el kondu. 67 kişi 3 gün boyunca gruplar halinde Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 51'i adli kontrolle 53 kişi de serbest kaldı.

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), ()-

========================================

Terör saldırısında anne ve babalarını kaybeden üç kız kardeşin acı hayatı

Suriyeli üç kız kardeş, yardım bekliyor

SURİYE'nin El Bap kentinde yaşarken DEAŞ'lı teröristlerin roketli saldırısı sonrasında anne ve babaları ölen üç kız kardeşten birisi bacağını kaybetti, diğerinin belinden aşağısı felç kaldı, en büyük kardeş ise şarapnel parçalarıyla yaralandı. Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra Türk askerinin kurtardığı 10 yaşındaki Nur İbrahim, 9 yaşındaki Şehed İbrahim ile 7 yaşındaki Cinan İbrahim, Türkiye'de hayata tutundu. Yerleştikleri İzmir'de dedeleri Abdülkadir İbrahim'in evinde yaşayan üç kız kardeşin en büyük dileği ise sağlıklarına kavuşup okuyabilmek. Yanlarında yaşadıkları dedeleri Abdülkadir İbrahim'in isteği ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşabilmek ve torunlarının geçimlerini sağlayabilmek için düzenli bir gelir elde edebilmek oldu.

El Bab'ta yaşayan üç kız kardeş Nur İbrahim ile Şehed İbrahim ve Cinan İbrahim'in hayatları, terör örgütü DEAŞ'ın bombalı saldırısıyla kabusa döndü. Saldırıda anne ve babası gözlerinin önünde yaşamlarını yitiren çocuklardan 10 yaşındaki Nur İbrahim'in sol bacağı koptu, 9 yaşındaki Şehed İbrahim yaralandı, 7 yaşındaki Cinan İbrahim'in ise belinden aşağısı felç kaldı.

TÜRK ASKERİ KURTARDI

Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra El Bab'a giren Türk askerleri, hastanede zor koşullarda tedavileri yapılan üç kız kardeşe sahip çıktı. Onları ölümden kurtarıp Türkiye'ye getirerek sağlık ekiplerine teslim etti. İlk olarak Kahramanmaraş'ta 4 ay süreyle tedavi edilen üç kız kardeş, daha sonra dedesinin yaşadığı İzmir'e getirildi. Burada da tedavileri süren kız kardeşler hayata tutundu. Nur'u sol bacağına protez bacak takıldı. Şehed yaralarını sardı, en küçükleri Cinan'ın ise belinden aşağısı felç kaldı. Halen tedavileri evlerinde ve fizik tedavi merkezinde süren kız kardeşlerin en büyük isteği ise okumak, Türkiye'de önemli yerlere gelebilmek. Yaşları küçük, ancak yaşadıkları acıları çok büyük olan kız kardeşler ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da tanışmak istiyor. Hayat dolu olan Nur okumak istediğini, kardeşlerden Şehed ise isteğinin, hepsinin eski sağlıklı günlerine geri dönmeleri olduğunu söyledi. Şehed ayrıca, okumak istediğini dile getirdi.

TORUNLARI İÇİN YARDIM İSTEDİ

Torunları içini mücadele eden, onların tedavileri için her gün hastaneye giden dedeleri 65 yaşındaki Abdülkadir İbrahim, küçük kızların yaşadıklarını anlatırken gözleri doldu. Oğlunu ve gelinini kaybetmenin acısını yaşadığını, torunlarının sağlık durumlarının kendisini çok üzdüğünü söyleyen Abdülkadir İbrahim, "Geçimimizi yardımlarla sağlıyoruz. Ben hem torunlarıma baktığım hem de yaşlı olduğum için çalışamıyorum. Güçlükle geçimimizi sağlıyoruz. Kendim içini bir şey istemiyorum ama torunlarıma en azından bir yardım bağlansa, benim de gözüm arkada kalmayacak. Onların büyüyüp okuduktan sonra Türkiye'de önemli mesleklere sahip olmalarını çok istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kız kardeşlerin görüntüleri

- Dede Abdülkadir İbrahim ile röportaj.

- Kız kardeşlerle röportaj.

- Yaşamlarından görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR ()

===============================================



Uzungöl’de turizm sezonu açıldı

TRABZON'un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de bu yıl erken gelen baharla birlikte sezon açıldı. Uzungöl'e hakim tepede yapılan, 300 metrekarelik gezinme alanı bulunduran seyir terası ile bu yıl farklı bir görünüme kavuşan Uzungöl, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Çaykara İlçesi'ne 20 kilometre mesafedeki deniz seviyesinden bin 250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi Uzungöl'de, bu yıl erken gelen baharla birlikte sezon açıldı. Yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' bir yer olması özelliğiyle öne çıkan Uzungöl, hakim tepede, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12’inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan, 300 metrekarelik gezinme alanı bulunduran seyir terası ile bu yıl farklı bir görünüme kavuştu. Sezonu erken açan Uzungöl, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Bölgeye ilk gelenler Nevruz tatili dolayısıyla İranlı turistler oldu. Bahreyn ve Katar’dan charter uçuşların başladığı Doğu Karadeniz’e, Arap turistlerde önceki yıllarda olduğu gibi ilgi göstermeye başladı. Uzungöl kıyısında yürüyüş yapan, bisiklet binen turistler, fotoğraf çekerek dinlenme fırsatı bulunuyor.

'UZUNGÖL'DE EKSİKLİKLER GİDERİLMELİ'

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile turizm sezonunun erken açtıklarını ifade eden restoran işletmecisi Ahmet Özen, Uzungöl'deki eksikliklere dikkat çekti. Özen, "Gelen yabancı turisti karşılayacak, sıkıntısını giderecek kimse yok. Sadece otel işletmelerini muhatap alabiliyorlar. Bu konuya biraz daha ağırlık verilmesi gerekiyor" dedi.

Otel işletmecisi Süleyman Sezgin ise bölgedeki imar sorunlarına değinerek, "Bizim de hatalarımız oldu, fakat geç gelen imar yüzünden Uzungöl biraz çarpık yapılaşmaya kurban verildi gibi duruyor. Burada da devletin kabahatinin olduğunu düşünüyorum. Eğer zamanında imar gelseydi, bu şekilde olmazdı. Uzungöl'de ciddi bir talep var. Orta Doğu'dan gelen misafirler burası için geliyor. Bu talebe karşılık olsun diye kurulmuş işletmeler var. Talep arttıkça biz de arzı arttırmak zorunda kaldık. Konaklama yetersiz kaldı. İmar olmayınca da böyle bir çarpık yerleşme oldu" ifadelerini kullandı.

'KIŞ TURİZMİDE BAŞLAMALI'

Uzungöl Turizmi Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Akyüz de Uzungöl'ün yaz turizminde olduğu gibi kış turizminde de ön planda olması gerektiğini belirtti. Akyüz, şöyle konuştu:

"İki aylık bir sezon içerisinde bölge olarak çok zor durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle kayak turizmine, kış turizmine yönelik projelerin hayata geçirilmesini istiyoruz. Kış döneminde kapalıyız. 4 yıldızlı bir otel 4 ay, 5 ay iş yapamadığı için kapatmak zorunda kalıyor. İşletmelerin bu şekilde kapatması da çalışanlar konusunda da ciddi sıkıntılar yaratıyor. Bu ülke ekonomimiz açısından bir eksikliktir, kayıptır. Kış turizminin bir an önce hayata geçirilip bu sorunlarında ortadan kaldırılması gerekiyor."

TTSO: HEDEF 5 YILDA 3 MİLYON ARAP TURİST

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, yılda 500 bin dolayında Arap turistin ziyaret ettiği Doğu Karadeniz’de gelecek 5 yılda hedefin 3 milyon Arap turist olduğunu açıkladı. Hacısalihoğlu, "Bölgemiz cazip bir bölge. Dolayısıyla amacımız burada gelen turistlerimizi ilk olarak direkt uçuşlarla Trabzon'a getirmek, buradan da diğer bölgedeki illere ziyaretlerini buradan başlatmak. Bu doğrultuda ilk başta biraz sıkıntı çektik. İlk yıllar direkt uçuşlar yok gibiydi daha sonra yavaş yavaş Suudi Arabistan ve o bölgedeki ülkelerden 10'a yakın merkezden şehrimize direkt uçuşlar başladı. Bu artarak da devam ediyor. Bizim ilk hedefimiz 500 bin turistti. 2'nci hedefimiz 3 milyon Arap turistti. 500 bin hedefe ulaştık, şimdi hedefimiz 3 milyon Arap turiste ulaşmak" dedi.

UZUNGÖL

Çaykara İlçesi'ne 20 kilometre mesafedeki denizden bin 250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' bir yer olması özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında Tabiat Parkı ilan edilen Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ve sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikte Holdizon Dağları'nda, Balıklıgöl çevresinde yaya yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor. Son dönemde imar kirliliği ile gündeme gelen Uzungöl’de kaçak yapılar için Kentsel Dönüşüm Projesi planlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Uzungöl detayları

Turistlerden detay

Seyir terası detayları

İşletmecilerle röp.

Uzungöl Turizmi Yaşatma Derneği Bşk. Mustafa Akyüz röp.

TTSO Bşakanı Suat Hacısalihoğlu açıklaması

Haber: Osman ŞİŞKO - Kamera: Emre KOLTUK TRABZON- ()

=================================================

Ege, yeni turizm sezonuna hazırlanıyor

EGE Bölgesi'nin önde gelen turistik kentlerinde yaklaşan turizm sezonu öncesi belediye ekipleri alt yapı ve çevre yenileme çalışmalarına devam ederken; çeşitli işletme ile otellerde hazırlıklarını tamamlama aşamasına geldi. Turizmciler ve yerel yöneticiler, sezon öncesi birçok turizm fuarına katılarak kentlerini tanıttı.

Ege Bölgesi'ndeki kentlerde turizm sezonunun açılmasına kısa süre kala alt yapı ve işletmelerin eksikliklerinin gidirilmesi çalışmalarına hız verildi. Marmaris Belediyesi, kent merkezindeki alt yapıyı ve yolları yenileyerek parke taşı döşeme işlerinin çoğunluğunu bitirdi. Özelikle yaz sezonunda yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak bulunduğu Atatürk Caddesi, Kapalı Çarşı, Tepe Mahallesi, Barlar Sokağı çevresi olmak üzere 36 bin metrekare alanda bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Marmaris'in simgelerinden 6 kilometrelik Venedik Deresi de temizlenerek çevre düzenlemesi yapıldı. Otellerin yoğun bulunduğu İçmeler, Armutalan ve Turunç Mahallesi'nde bozuk yollar onarıldı. Yabancı turist ve vatandaşların yoğun bulunduğu 'oteller bölgesi' olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkisi ve Siteler Mahallesi'ndeki restoran, kafeterya ve çeşitli işletmeler sezonu karşılamak için tadilata girdi. İşletmeler, mekanlarını boyayarak ya da konsept değiştirerek, sezona hazırlandı.

Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, "Gerek halkımızın gerekse evimize gelen misafirlerimizin huzurlu ve modern bir ortamda yaşaması için yoğun mesai harcıyoruz. Bu yıl yapmış olduğumuz alt ve üst yapı çalışmaları ile ilçemize modern görünümüne kavuşacak. Yurt dışı fuarlarında Marmaris'in havadan genel ve ayrıntılı görüntülerini yayınladığımızda, turistler modern bir şehir olmamızı şaşkınlıkla karşıladılar. Kısa sürede tüm yenilemeleri tamamlayarak bir ay içinde turizm sezonuna başlayacağız" dedi.

"HAZIRLIKLAR VE DENETİMLER DEVAM EDİYOR"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı ise, "Geçen sene yaptığımız denetimleri bu yıl da artırarak devam ettireceğiz. Geçen yıl yaptığımız denetimlerde 270 acenteye gayri resmi tur yaptığı için tutanak tutmuştuk. Bu yıl da denetim ve bilgilendirmeler devam edecektir. Belediye, kamu kurum kuruluşları ve bizler daha yaşanır bir Marmaris için mücadele veriyoruz" dedi.

BODRUM TURİSTLERİ KARŞILAMAYA HAZIR

Bodrum için ise kentin çeşitli ülkelerde tanıtımının yapılmasının yanında yarımada genelinde de yaz sezonu öncesi bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Bodrum Beledeyesi, gerek çevrenin gerekse denizlerin temizliğine önem verdi. Sorumluluk bölgesindeki yolların bakımını yaparak, kuruma ait modern asfalt plentinde üretimi yapılan sıcak asfaltla yolları kapladı. Bozulan parke taşlarını ise yenilendi. Daha güvenli bir trafik için yaya kaldırımlarını düzenledi. Ayrıca Bodrum Belediyesi dalış ekibi, 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiği deniz dibi temizliği çalışmalarına ocak ayından beri devam ediyor. Çevre düzenleme çalışmaları kapsamında ağaçlar budandı, çeşitli bitki ve çiçeklerle park ve bahçeler güzelleştirildi.

Bodrum Belediyesi ile Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı (BOTAV) Başkanı Mehmet Kocadon, sonbahar-kış döneminde pek çok ülkedeki turizm fuarlarında Bodrum'u en iyi şekilde tanıtmak için mücadele ettiklerini, ayrıca kent içinde birçok alanda hazırlıkların devam ettiğini söyledi. Kocadon, "Bodrum asırlardan bu yana çok sayıda medeniyetin yaşadığı ve kalıcı izler bıraktığı bir dünya mirası, eşi benzeri olmayan cazibe merkezi. Dünyanın Yedi Harikasından biri 'Mausoleum' Bodrum'da. Tarihe ışık tutan Karia ve Leleglerin izleriyle ilçemizin dört bir yanı adeta bir açık hava müzesi. Yeşili mavisi ve doğası, Bodrum'un artı değeri. Bunu korumak ve tüm dünyanın ilgisine sunmak en büyük mücadelemiz, görevimiz" dedi.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Halil Özyurt, yıl boyunca yaklaşık 25 fuara katıldıklarını belirterek, batı ve kuzey Avrupa ülkeleri dışında Bodrum satışlarının çok iyi olduğuna dikkat çekti. Özyurt, "2016 ve 2017 yılında turizm açısından darbe yediğimiz sezonlar oldu. Yerel idareler, belediyeler çalışmalarını devam ettiriyor. Altyapı çalışmaları artık daha iyi durumda. Turistik tesisler hızlıca hazırlıklarını tamamlıyor. Personele de Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından turizm eğitimleri verildi. Bölgemizde oteller ve tesisler, son teknoloji ürünleri ile donatılmış, kalite anlamında en iyi hizmeti veriyor. Gözlemlediğimiz kadarıyla bir sorun yok, Bodrum turistlerini karşılamaya hazır durumda" dedi.

YENİ SEZON UMUT VERİCİ

TÜRSAB Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel, 2018 sezonun umut verici olduğunu belirterek, "Acentalar kontratlarına ekledikleri konulara göre düzenlemelerine devam ediyor. Acentalar lojistik hizmetler temini, eleman alımlarını kısacası hizmet alımlarını yaparak, verecekleri hizmeti en iyi şekilde gerçekleştirmek için hazırlıklara devam ediyor. Bunların yanı sıra bizlerde TÜRSAB olarak havalimanı gibi kurumlarla görüşerek, korsan ve kaçak taşımaya karşı sorunları, karşılıklı sorunlarımızı görüştüğümüz toplantılar gerçekleştirdik ki, sezon içerisinde sıkıntı yaşamayalım. Bu toplantılarda sezon içinde de tekrarlayarak, oluşan sorunları da en hızlı şekilde çözmeye çalışacağız" dedi.

KUŞADASI DA SEZONA HAZIR

Türk turizminin en önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de sezon hazırlıklarında son aşamaya gelindi. Rezervasyonlarla hareketli geçeceği anlaşılan turizm sezonunun başlamasına kısa bir süre kala, turistik tesislerde eksikler tamamlandı. Kimi oteller eskiyen mobilya ve mefruşatlarını yeniledi. Çarşı merkezindeki esnaf ise dükkan tadilatlarını, yeni vitrin düzenlemelerini yapıyor. Kuşadası Belediyesi de kentin turizm sezonun hazırlanması için tüm ekiplerini seferber etti. Turizm sezonunun Nisan ayı ortalarından itibaren hareketlenmesi beklenirken, Kuşadası'na gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin hiçbir sıkıntı ile karşılaşmamaları için önlemler alındı.

Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı, "Kuşadası'nın tanıtımı için yurt dışı ve yurt içinde yaptığımız tanıtımlar meyvelerini vermeye başladı. Rezervasyonlar turizm sezonunda ciddi bir turist artışı olacağını gösteriyor. Sıkıntı yaşanan sektör ise kurvaziyerler. Belediye olarak hazırlıklarımızı, çalışmalarımızı hareketli bir sezon için yapıyoruz. Tatillerini Kuşadası'nda geçirecek olan yerli ve yabancı misafirlerimizin mutlu anılarla dönmesi için, turizmcilerimiz, esnafımız ile el ele çalışıyoruz" dedi.

MARMARİS GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Drone ile Marmaris'in havadan görüntüsü

- Marmaris'te altyapı ve yenileme çalışmalarıyla ilgili görüntü

- Altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ali Acar'ın görüntüsü ve röp.

- TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı ile röp.

BODRUM GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bodrum'dan havadan ve çeşitli yerlerden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

KUŞADASI GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Drone ile havadan Kuşadası Güvercinada, şehir görüntüsü

- Drone ile Kalamaki Milli Parkı görüntüleri

- Kuşadası'nın ARŞİV turizm görüntüleri.Plajlar, çarşı, su parkları, milli park, liman, gemiler v.s

Haber-Kamera: MARMARİS - BODRUM - KUŞADASI ()

================================================

Sıcaklar arttı sahil ve otel havuzları canlandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sıcak havayı fırsat bilenler, denizin keyfini çıkardı. Turistler, plajlarda ve otellerin havuz başlarında renkli görüntüler sergiledi.

İlçe merkezinde yüzünü gösteren güneş, plaj ile otel havuz başlarını canlandırdı. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 27 derece gösterdi. Ketenci Kavşağı sahilinden Turban Mevkii'ne kadar uzanan 7 kilometrelik sahilde yabancı turistler ile Marmarisliler denize girdi, şezlonglarda güneşlendi. Üç yıldız ve üzeri nitelikli otellerin havuz başları plajları aratmadı. Animatörlerin gösterileri ile eğlenen turistler gün boyu otel havuzunda yüzdü, oyunlar oynadı. Avrupalı turistler sere serpe güneşlenirken Ortadoğulu turistler haşama ile şezlonglarda anın keyfini çıkardı. Turistler ve Marmarisliler, Uzunyalı sahil yolunda yürüyüş ve spor yaptı. Bazıları deniz bisikletine binerek, körfez turu atıp, eşsiz manzaraları fotoğrafladı. Otel sahillerinde konumlandırılmış su sporları istasyonlarına gelen yabancı turistler, paraşüt, jet-ski ve banana (muz) ile heyecanlı anlar yaşadı.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklıklarının 3-5 derece birden artış göstereceğini, mevsim normallerinde devam edeceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Caddeye konumlandırılmış elektronik termometre görüntüsü

- Sahilde şezlonglarda güneşlenen turistler görüntü

- Otel havuz başında animatörler eşliğinde eğlenen turistler görüntü

- Havuz başında şezlonglarda ve yüzen turistler görüntü

- Sahil yolunda yazlık kıyafetlerle çocuklarıyla dolaşan turistler

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

=================================================

Yavru köpeklerini zehirleyenlere böyle ders verdi

BALIKESİR’in Edremit ilçesi Akçay Mahallesinde yavru köpekleri zehirlenen Senay Karagözoğlu tepkisini, sitem dolu sözlerini ve ölen köpeklerinin resimlerinin yer aldığı pankartları penceresine asarak gösterdi. Karagözoğlu, “Kendim Ankara’ya taşınıyorum. Bu evi de satmıyorum. Ben ölene kadar bu vahşeti yapanların vicdanı sızlasınö dedi.

Edremit’in turistik Akçay Mahallesinde yaşayan emekli Senay Karagözoğlu (65), sahiplendiği sokak köpeği yavrularının zehirlenmesini pankartlarla protesto etti. ‘Canları zehirleyen, zehirleten cani yaratıklar! Şerefsizler soyunuz kurusun… Beter acıyla can veresiniz!!!’ yazılı pankartları Akçay'daki evinin pencerelerine astı. Karagözoğlu, 2016 Haziran ayında Akçay'da bulunan yazlığının bahçesinde 9 yavru doğuran köpeği sahiplenerek 'Anne' ismini verdi. Kanlı ishal hastalığına yakalanan birer aylık 9 yavrudan 5'i öldü. İyileşen 4 yavrunun birini Ankara da bulunan akrabasına sahiplendirdiğini söyleyen Karagözoğlu, "Köpekleri önceden sever ancak dokunamazdım. Anne ve yavruları bana bu sevgiyi tam olarak aşıladı. ‘Anne’ adını verdiğim köpek ve yavruları olan Ortanca, Sarı ve Uysal’a ben bakmaya başladım. Aşıları ve karneleri olan köpeklerime kimi komşular sahip çıkarken, kimisi de istemiyordu" dedi.

KÖPEKLER İÇİN ANKARA DA BAHÇELİ EV

Akçay da oturduğu apartmanın yönetim toplantısında ise komşuları oy çokluğu ile köpeklerin buradan gönderilmesini istedi. Bunun üzerine süre isteyip Ankara’ya giden Senay Karagözoğlu, bahçeli bir villa aldı. Ankara da yeni aldığı evin devir işlemlerini yapan ve dizayn eden Karagözoğlu, Akçay’a köpeklerini almak üzere dönüş hazırlıklarını yaparken zehirlenme haberini aldı. Hayatında ikinci büyük travmayı yaşadığını söyleyen Karagözolu, “30 yıl önce annemi kaybettiğim zaman zor toparladım. Uzun süre psikolojik tedavi gördüm. Yavru köpekler bana çok iyi gelmişti. Annemin öldüğüne hala inanamadığım gibi köpeklerin öldüğüne de inanamıyorum. Sanki arka sokaktan çıkıp geleceklermiş gibi düşünüyorumö diye konuştu.

‘BEN BURADA YAŞAMAYACAĞIM, KİMSE DE UNUTAMAYACAK’

Artık Akçay’da kesinlikle yaşamak istemediğini ve bu evinde kendisine köpeklerini hatırlattığını belirten Karagözoğlu, ‘Anne’ isimli köpeği ile birlikte Ankara’ya yerleşeceğini söyledi. Akçay’da bulunan evini de satmayacağını belirten Karagözoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Nisan ayında sağlık kontrollerim var. Veterinerimiz ile görüştüm. Ardından Akçay’a tekrar gelip, 4-5 gün boyunca ‘Anne’yi uysallaştırıp, yola hazırlayacağım. Bundan sonra sadece arada pankartın düşüp düşmediğini kontrol etmek için Akçay’a gelirim. Burayı hatırlamak istemiyorum. Artık Akçay da yaşamak istemiyorum. Bu ev böyle resimlerle duracak. Bu katliamı yapanların vicdanı sızlasın diye de 1. katta bulunan evimin bütün camlarını resimlerle ve yazıyla kapladım.ö

'KANDİL GECESİ ZEHİRLEDİLER'

Apartman sakinlerinde Pelin Uzun, 'Anne' ismini verdikleri köpeğin apartmanın bahçesinde doğum yaptığını ve sonrasında ona yardım edip, karnını doyurduklarını söyledi. Zamanla aralarında bağ oluştuğunu söyleyen Uzun, "Senay ablaya köpeklerin bakımında bende yardımcı oluyordum. Bazı komşularımız köpekleri istemeyince Ankara'ya götürmeye karar verdi. Olayın olduğu gün de burada yoktu. Kandil gecesi burada köpeklere zehirli et vermişler. Kim bu hayvanlara eziyet ettiyse bulunmasını istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

-Evin penceresine asılan pankarttan görüntü.

-Apartmandan genel ve detay görüntü.

-Anne adlı köpekten genel ve detay görüntü.

-Senay Karagözoğlu röp.

-Pelin Uzun ile röp.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir), ()

==========================================

Kırlangıçlar şantiye durdurdu

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde belediye asfalt şantiyesindeki yol yapımında kullanılmak üzere yığılan kuma yuva yapan kırlangıçlar, çalışmaları durdurdu.

Asfalt yapımında kullanılmak üzere şantiyede depolanan kum, zamanla sertleşince kırlangıçlar yuva yapmaya başladı. Kırlangıçların yaptığı yuvaları bozmak istemeyen işçiler durumu Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan'a bildirdi. Başkan Tarhan'da kırlangıçların misafir olduğunu belirterek işçilere 'Yuvalara dokunmayın' talimatını verdi.Kırlangıçların bahar döneminde bir süreliğine yuva yaptığını belirten Başkan Ömer Tarhan, "Her yıl bahar aylarında kırlangıçları şantiyemizde misafir ediyoruz. Yuvaların, kum yığını olduğu için bozulma tehlikesi bulunmaktadır. Biz de bu yuvaların bozulmaması için özen gösteriyoruz. Kırlangıçların şantiyemizdeki kum yığına yuva yapması bizleri mutlu etti. Onlar gidene kadar yuvaların bulunduğu kumu kullanmayacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Şantiye'deki kum yığınına yuva yapan kırlangıçların yuva önünde uçmaları

- Kum yığını etrafından detay görüntü

- Fen İşleri Müdürünün konuşması

- Detay görüntü

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),()

===============================================

Erciyes dağında kayak sezonu taşımalı karla 15 Nisan'a kadar uzadı

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes dağında 30 Kasım'da açılan kayak sezonu, Hisarcıkkapı Keven tesislerinde 15 Nisan'da kapanacak. Erciyes AŞ tarafından, aniden artan hava sıcaklığı nedeniyle bu pistte açılan yerlere, yüksek kesimlerden kamyon kamyon kar getirilerek takviye ediliyor. Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı, " Türkiye'de ve Avrupa'da kayak sezonunu en erken açan,en son kapatan merkez Erciyes"dedi

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, son yağışlarla birlikte Erciyes Kayak Merkezi’nde Nisan ayının ortasına kadar kayak yapılabileceğini söyledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cıngı, “Erciyes’te kayak sezonu tüm hızıyla beraber devam ediyor. Hakikaten son beş yıldır nerdeyse her yıl Erciyes’in ziyaretçisi katlanarak, arttı. Şunu söyleyebilirim . Bundan 5-6 sene önce hafta sonlarındaki kalıcı ve günü birlik sayısını artık, hafta içi her hangi bir günde yakalayabiliyoruz. Bugün mesela artık Nisan ayının ilk haftasındayız. Hem Türkiye de hem de dünyada birçok kayak tesisleri kapandı faaliyetlerine son verdi. Ancak, Allah’a çok şükür Erciyes’teki pistler açık ve pistlerimiz tıklım tıklım dolu. Birçok şehirden vatandaşımız geliyor. Ülkemizin her yerinden gelen araç plakalar var. Çok şükür insanlar güzel bir havada içerisinde kayak yapıyorlar. Pistlerimiz çok iyi noktada. Baktığımız zaman her yıl istatistiklerde ciddi oranda bir artışımız oluyor. Havaların mevsim normallerinin üzerinde sıcak gitmesi nedeniyle, suni karlama makinalarımız çalışmıyor.Bunun yerine Tekir keven pistine kayakseverler 15 nisan'a kadar yararlansın diye geceleri kamyonlarla kar taşıyıp,açılan yerleri kapatıyoruz ö diye konuştu

Görüntü Dökümü:

-Erciyes Kayak Merkezinde kar çalışması

-Kamyonlar ile pistlere kar taşınması

-Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Cıngının açıklaması

-Genel detay

Haber: Oktay ENSARİ Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ ()

=============================================

Burdur'da klasik müzik konseri düzenlendi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Konferans ve Sergi Salonu'ndaki konserde Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 4'üncü sınıf öğrencileri Begüm Sivri ve Sevda Çetin viyola, Şeyma Tuğcu ise flütle performans sergiledi.

Öğrencilere, piyanoyla Tekirdağ Güzel Sanatlar Lisesi'nde mesleğinin ilk yıllarında öğretmenleri olan Burdur Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmeni ve MAKÜ Müzik Eğitimi Programı Yüksek Lisans öğrencisi Hande Nur Aşık Gökçe eşlik etti.

Konseri MAKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Zeki Nacakcı ile öğrenciler, akademisyenler ve vatandaş izledi. Konserde Johann Christian Bach, Jan Krtitel Vanhal, Henry Eccles, Joseph Schubert, Fikret Amirov ve Claude Bolling'in eserleri seslendirildi.

Konserde öğrencilere piyanoyla eşlik eden Hande Nur Aşık Gökçe öğretmenliğinin ilk yıllarında 2010 yılında Tekirdağ Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki öğrencileri, şimdiki meslektaş adayı olanlarla aynı sahneyi paylaşmanın gurur verici olduğunu söyledi.

Sivri, Çetin ve Tuğcu da "Hande hoca mükemmel bir öğretmen iyi ki onunla aynı sahneyi paylaştık" dedi.

Konser sonunda MAKÜ Türk Müziği Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Zeki Nacakcı öğrencilere teşekkür belgesi verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Katılanlar

- Sahne performansı

- Hande Nur Aşık Gökçe'nin açıklamaları

- Öğrencilerle röp.

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

===============================================