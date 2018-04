DHA YURT BÜLTENİ-2

Polise taş ve sopalarla sadırdılar: 2 tutuklama

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, yolda araçlarını döndüren kişileri takibe alan polise mahalle halkı taş ve sopalarla saldırdı. Polis araçları hasar görürken, gözaltına alınan 20 kişiden 2 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 2 Nisan gecesi Erenler Yeni Mahalle'de devriye gezerken yolda lastik çektirerek araçlarını döndüren kişileri gördü. Polis, araçları takibe aldı. Polis ekipleri mahalleye geldiğinde etraflarını saran yaklaşık 30 kişi taş ve sopalarla saldırdı. Kalabalık polis aracının camlarını kırarken, kaportasına hasar verdi. Polis ekipleri önceki gün saldırganları yakalamak için mahalleye girdiğinde yeniden saldırıya uğradı. Kalabalık taş atıp, sopalarla saldırdı. Bir komiser yardımcısı başına aldığı sopa darbesi ile yaralanırken, araçlar da hasar gördü. Olayla ilgili gözaltına alınan 20 kişiden adliyeye sevk edilen 2'si tutuklanırken, 2 ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Polisle şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü:

-----------------------

-Olay anı güvenlik kamerası görüntüleri

Haber:Aziz GÜVENER/ERENLER(Sakarya),()

===========================================

Afyonkarahisar'da bağışlanan organlar 5 kişiye umut oldu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki gencin bağışlanan organları organ nakli bekleyen 4 hastaya umut bir hastaya da ışık olacak.

Bolvadin ilçesinde 23 Mart’ta seyir halindeki traktörden düşerek ağır yaralanan genç, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaklaşık 2 hafta yoğun bakımda kalan yaralının dün saat 16.00’da beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların bilgi verdiği ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen aile, oğullarının organlarını bağışladı. Bunun üzerine gencin organlarını almak için Ankara, Antalya ve Isparta'dan 12 kişilik sağlık ekibi Afyonkarahisar'a geldi. Yaklaşık 4 saat süren operasyonla alınan gencin kalbi Ankara'ya, bir böbrek ve korneaları Antalya'ya, karaciğeri Isparta'ya diğer böbreği ise Konya'ya gönderildi.

‘AİLEMİZ ÖRNEK BİR DAVRANIŞ SERGİLEDİ’

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran yaptığı açıklama, yaralının yaklaşık 15 gün önce traktörden düştüğünü, acil servise getirilerek beyin cerrahisi yoğun bakım ünitesine alındığını ifade etti. Gencin beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Organ Nakli ve Doku Nakli Koordinatörlüğü uzmanlarının aileyle görüştüğünü anlatan Duran, şöyle konuştu:"23 Martta hastanemize gelen gencin dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailemiz örnek bir davranış göstererek oğullarının organlarını bağışladı. Gencin kalp, karaciğer, kornea ve böbrekleri uygun hastalara nakledilecek. Organlar, üç ilden gelen ekip tarafından götürüldü."

60 BİN KİŞİ SIRADA BEKLİYOR

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatör Yardımcısı Battal Mertgenç ise organ bağışının önemine değinerek şunları kaydetti:"Ülkemizde son zamanlarda organ ve doku nakli hastası arttı. Bu artışa rağmen organ nakli yapılmadığından dolayı da 60 bin kişi sırada bekliyor. Biz de organ nakli bekleyen hastalarımıza bir nebze de olsa umut olmak adına bu çalışmaları yapıyoruz. Ben buradan bütün toplumu organ bağışına davet ediyorum, organ bağışından korkmasınlar, bağışlasınlar."

KALBİN GÖTÜRÜLMESİ İÇİN ÖZEL UÇAK GELDİ

Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Uzman Dr. Yücel Erdoğan ise 12 kişilik bir ekibin Afyonkarahisar'a geldiğini ifade etti. Erdoğan, "Ankara'dan 4, Isparta'dan 6 ve Antalya'dan 2 kişilik 3 ekip geldi. Isparta'dan gelen ekip, karaciğeri alacak. Böbreklerden biri ve kornealar Antalya'ya gönderilecek. Kalp ise Ankara'dan gelen ekip tarafından alınarak götürülecek. Kalbin hızlı götürülmesi için özel uçak kullanılacak. Diğer böbrek Konya'ya, karaciğer ise Isparta’ya götürülecek. Gencimizin organlarının 5 hastaya hayat vermesini umuyoruz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Ameliyathane ve yoğun bakım önünden detay

-Yoğun bakım önündeki Başhekim ve sağlık personelinden detay

-Yoğun bakım etrafındaki duvarlarda yazılı organ bağış afişlerinden detay

-Başhekimin Mehmet Duran'ın konuşması

-Organ ve Doku Nakli Kooordinatör Yardımcısı Battal Mertgenç'in konuşması

-Koordinatör Uzman Dr. Yücel Erdoğan'ın konuşması

-Organlar görevliler tarafından götürülürken

-Organlar ambulanslara bindirilirken

-Ambulans içerisinden detay

-Ambulanslardan giderken

-Hastane dışından ve acilden detay

HABER-KAMERA:Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR ()

=============================================

Bornova'da mıcır ve taş ocağı tepkisi

6 mahallede 70 bin kişi tesislerin taşınmasını istiyor

İZMİR'in Bornova ilçesine bağlı 6 mahallede yaşayan 70 bin kişi, kendilerini hasta ettiğini iddia ettikleri mıcır ocağı ile taş ocağının kaldırılmasını istedi. Ormanlık alanda faaliyet gösteren ve yerleşim yerlerine 300 metre uzaklığı bulunan ocakların KOAH, astım gibi hastalıklara neden olduğunu öne süren Gürpınar Mahalle Muhtarı Osman Özdemir, "Gençlerin tabutlarını taşımak istemiyoruz" dedi. Mahalledeki futbol sahasında antrenman yapan bazı öğrenciler ise kirli havadan etkilenmemek için maske takmak zorunda kaldıklarını belirtti. Vatandaşlar, şimdilerde ÇED iptal davası açmaya hazırlanıyor.

Bornova'da; Gürpınar, Kemalpaşa, Işıkkent, Doğanlar, Mevlana, Ümit mahallesinde yaşayan 70 bin insan, çevrelerini saran taş ocakları ve mıcır tesislerinin yerleşim alanlarına yakınlığından şikayeçi. Tesislerin Pınarbaşı bölgesinin başına bela olduğunu söyleyen Kemalpaşa Mahalle Muhtarı Koray Doğru, "Mahalemiz gelişemiyor, sıkışıp kaldık. Ocakta yapılan patlatma işlemi nedeniyle çok fazla sorun yaşıyoruz. Çıkan toz, birçok hastalığa neden oluyor. Mahallede yaşayan vatandaşlar ciddi sağlık sorunları ile boğuşur hale geldi. Burada yaşadığımız sorunları dosya haline getirerek Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve tüm siyasi partilere gönderdik. Yaşanan sağlık sorunlarını belgeleri ile birlikte yetkililere sunduk. Gereğinin yapılmasını istiyoruz" dedi.

Bölgede faaliyetini sürdüren ocaklara, siyasi partilerden de tepki geldi. Bornova Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Arıcı, Türkiye'nin hiçbir bölgesinde yerleşim yerlerine bu kadar yakın mıcır ocaklarının bulunmadığını ileri sürerken, İzmir Büyükşehir Meclisi CHP Grup Sözcüsü Bülent Çetinkaya ise tesislerin olduğu alanda ciddi çevre katliamının yaşandığını savunarak şunları söyledi:

"Burada hem Zeytincilik Yasası'nı hem de Orman Yasası'nı çiğneyerek bir takım işler yapıldı. Orman alanında kurulan tesislerde çalışan iş makineleri ve kamyonların, şehir içine girmemesi için makilik alan katledildi. Ayrıca önümüzdeki yıl bu bölgede bir lise inşaatı başlayacak ve lisenin yapılacağı alan mıcır ocağına 300 metre mesafede. Biz bu tesislerin kaldırılarak, tahrip edilen orman alanlarının yeniden ağaçlandırılmasını istiyoruz."

"KOAH HASTALIĞI ARAŞTIRILSIN"

Pınarkent Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Birol Turhaoğlu da ocaklara ruhsat verilmemesi gerektiğini ifade etti. Gürpınar Mahallesi İlkokulu'nun, ocaktaki her patlatma işleminde sarsıldığını ve okuldaki çocukların 'deprem oluyor' diye kendini dışarı attıklarını söyleyen Birol Turhaoğlu, "Evlerimizin camlarını açamıyoruz. 500 öğrencinin psikolojisi bozuldu. Sağlık müdürlüğü buradaki KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) hastalarının sayısını araştırsın. Bundan 5 yıl önceki sayı kaçtı, şimdi kaç? Burada korkunç derecede bir çevre katliamı var. Memleket için mıcır ve çimento fabrikalarının olması gerektiğine inanıyoruz fakat halk sağlığını tehdit edecek bir mesafede bir tesis istemiyoruz" dedi.

Pınarbaşı Esnaf Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Mustafa Kanöz ise şunları söyledi: "Biz, torunlarımızı, evlatlarımızı düşünüyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz KOAH hastası oldu. Pınarbaşı'nda daha önce böyle bir sorun yoktu. İki maden ocağı var bölgede, ikisinin tozu olduğu gibi mahallemizde. Mahalleden biri çıksın 'Ben bu tozdan rahatsız değilim' desin, Türkiye'yi terk ederim. Biz bu kadar sıkıldık bu durumdan."

Gürpınar Mahalle Muhtarı Osman Özdemir de genç yaşta ölmek istemediklerini söyledi. Gençlerin tabutlarını taşımak istemediklerini dile getiren Özdemir, çimento fabrikalarının kaldırılması halinde sorunun da ortadan kalkacağını belirtti.

ÇED İPTAL DAVASI AÇACAKLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) İzin ve Denetim Genel Müdürülüğü tarafından kurulan ve hava kalitesini ölçen cihazdan aldıkları sonuçların vahim olduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Ayhan Gümüşer, "Mıcır ocağının yarattığı hava kirliliğini ölçmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Müdürlüğü'ne müracaat ettik. Buraya hava kalitesini ölçmek için seyyar bir cihaz getirdiler. Cihaz, iki ay boyunca havayı gece ve gündüz ölçtü. Elimizdeki belgeye göre, buradaki konsantrasyon değeri PM10. Partikül madde (hava kirleticiler) konsantrasyon değerleri 23 gün aşılmış. Yani havada, insan sağlığına zararlı partikül maddeler fazlasıyla var. Burada 10 çocuktan 3'ü astım hastası olarak doğuyor. Şu anda bizim havamız zararlı, bu havayı solumamamız gerekiyor. Elimizdeki bu resmi belge ile ÇED iptal davası açacağız. Birileri burada yatırım indiriminden yararlanıp, devlete bir kuruş vergi vermezken bizler her gün çeşitli hastalıkların pençesinde can çekişiyoruz" dedi.

MASKE İLE ANTRENMAN

Pınargücü Spor Kulübü futbol takımında oynayan ve Kemalpaşa mahallesinde bulunan futbol sahasında antrenman yapmak zorunda kalan öğrenciler Mehmet Akif Kaça (15) ile Kadir Özbudak (15), kirli havadan etkilenmemek için antrenman sırasında maske takıyor. Mehmet Akif Kaça, "Burada bulunan ocaktan çevreye çok fazla kirli hava yayılıyor. Biz de bu nedenle antrenman yapamıyoruz. Maske kullanmak zorunda kalıyoruz" diyerek dert yandı. Kadir Özbudak da sağlığını korumak için maske taktığını anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mıcır ve taş ocaklarından görüntü

-Ocaklar çalışırken çevreye yaydığı kirli havadan görüntü

-Mahallede yaşayan vatandaşlar ile AK Parti ve CHP'li meclis üyelerinin açıklamaları

-Maske ile antrenmana çıkan öğrencilerin görüntüsü ve açıklaması

Haber: Umut KARAKOYUN- Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

=================================================

Tütün üreticisi isyanda

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde üreticiler tarafından naylon seralar altında yetiştirilen tütün fideleri toprakla buluştu. Türkiye'de en erken tütün ekiminin yapıldığı ilçede, tütün üreticisi hem umutla tütünü ekti hem de isyan etti. Üreticilerden Bilal Arslan, tütünün kilo fiyatının 15 liraya kadar düştüğünü belirterek, "Bu yıl yetiştirdiğim tütünü de bu paraya satarsam iflas ederim, bu işi bırakırım" dedi.

Türkiye'de 2018 yılının ilk tütün ekimi Saruhanlı ilçesi Tirkeş Mahallesi'nde yapıldı. Mart ayının başından itibaren naylon seralar altında yetiştirilen tütün fideleri büyüdükten sonra toplanarak kadınlar tarafından toprakla buluştu. Tütün üreticilerinden Bilal Arslan, yılın ilk tütün ekimini yaptığını ancak çok zor durumda olduklarını söyledi. Girdi fiyatlarına dikkat çeken ve geçen yılın tütününü henüz satamadığını anlatan Arslan, "2016 yılında yetiştirdiğimiz tütün için 20 liradan sözleşme yaptık. Ama 15-16 liradan alındı. Geçen yılın tütünlerini de henüz satamadım. Bu yıl da üreticiden aynı fiyatlara alınırsa ekim yapamaz hale geliriz. Mazot 3 liradan 5 liraya çıktı. Amelenin günlük yevmiyesi 100 liradır. Sabah saat 05.00'de kalkarız, 07.00'ye kadar tütün fidelerini toplarız. Tarlaya gelip, akşam üstüne kadar tütün ekimi yapıyoruz. 5 kişiye tütün ektirsem günlük 500 lira para ödüyorum. 150 liraya aldığımız tütün ilacı 400 liraya çıktı. Başka yapacak işimiz olmadığı için tütünü ekiyoruz. Eskiden arkamızda devlet vardı, Tekel vardı. Şimdi şirketlerin eline kaldık. Ama bu yıl da 16 liradan satarsam, iflas ederim ve bu işi bırakırım" dedi. Tütün ekiminin mayıs ayı başına kadar sürdüğünü söyleyen Bilal Arslan, ardından ekilen tütünlerin çapalandığını ve Haziran ayı başından itibaren de tütün kırımının başladığını anlattı.

"BÖYLE GİDERSE ÖNÜMÜZDEKİ YIL TÜTÜN EKEMEZLER"

Ülke genelinde en erken tütün ekiminin Saruhanlı'da yapıldığını açıklayan kentteki Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, çiftçinin yeni dönem tütünleri umutla ektiğini, ancak hoşnut olmadığını söyledi. Okur, "Çiftçinin elinde daha geçen yılın mahsulü var. İlçede eskiden 15 bin dekara yakın tütün ekim alanı vardı, ama bu yıl itibari ile 2 bin dekara kadar düştü. Şuanda girdi maliyetlerinin çok yüksek olması çiftçide endişe yaratıyor. Tütün fiyatlarının günden güne geri çekilmesi tütün çiftçisini üzmektedir. Ülke ekonomisine büyük kazançlar sağlayan tütüncülük böyle giderse tütün ekim alanları çok daha düşer. Yeni umutlarla şuanda ekim yapıyorlar. Çiftçinin karnını kesmişler, 40 yıl umut çıkmış. Biz de umut ediyoruz. Ancak sesimizi duymazlarsa çiftçi önümüzdeki yıl tütün ekemez. Önümüzdeki yıl ekim alanı 500 dekara kadar düşer" diye konuştu.Geçmişte tütün ekimini tek tek elleriyle yaptıklarını anlatan Selda Aydın da, artık tütün ekim makinesinin kullanıldığını belirterek, "Tütün ekimin çok zor bir iş. Özellikle sıcakta çok daha zor oluyor. Saatlerce tütün ekimi yapıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Tütün ekilen tarladan genel görüntü

-Kadınlar tarafından tütün ekilmesi

-Tütün üreticisi Bilal Arslan'ın açıklaması

-Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur'un açıklaması

-Genel ve detay görüntü



Haber- Kamera: Nermin UÇTU-İlker KILIÇASLAN/MANİSA,()

=================================================

Baba ile oğlu av tüfeğiyle öldürüldü

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bir otomobil içinde 47 yaşındaki baba Bülent Aslan ile 12 yaşındaki oğlu Yusuf Can Aslan av tüfeği ile vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Soner S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sarıoğlan ilçesi Alamettin Mahallesinde yaşanan olayda, iddiaya göre 38 YN 274 plakalı otomobilde bulunan sürücü baba Bülent Aslan ile oğlu Yusuf Can Aslan'ı aralarında husumet bulunan Soner S. av tüfeği ile vurarak öldürdü. 4 çocuğu olan Bülent Aslan'ın eşinin 5 aylık da hamile olduğu öğrenildi. Olay yerinden geçen bir kişinin ihbar etmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen 112 ekipleri baba ile oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı. Jandarma ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak, çalışmasını sürdürdü. Yapılan incelemelerin ardından baba ile oğlun cansız bedenleri otopsisi yapılmak üzere Sarıoğlan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın şüphelisi Soner S. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak, ilçe karakoluna götürüldü.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Olay yeri

-Genel detay

Haber-Kamera: Özer KAYA/KAYSERİ,()



==============================================

Gazipaşa sanat sempozyumu başladı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumu kapsamında ressamlar öğrencilerle resim yaptı.

Gazipaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumu'na Belediye Başkanı Adil Çelik, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Tan Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş, TAV Gazipaşa İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Sanat sempozyumuna Almanya, Avusturya, Arnavutluk, Ürdün, İran, Bulgaristan, Mısır, Hollanda, Nahçıvan, Yunanistan, Filistin, Suudi Arabistan, Danimarka, İtalya, Kosova ve Türkiye'nin farklı kentlerinden 37 sanatçı, Cumhuriyet Meydanı'nda öğrencilerle birlikte resim yaptı. Gazipaşa Belediye Başkanı Çelik, ilçedeki tüm okullarda, sanatla ilgilenen öğrencilerin ressamlarla çalışma imkanı bulduğunu söyledi. Bu yıl 2'ncisi düzenlenen sanat sempozyumunun gelecek yıllarda daha da büyüyeceğini ifade eden Çelik, "Gazipaşa'da bir sanat köyü kuracağız. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili somut adımları atacağız. Bu sanat köyünde sanatçılarımızın gelip konaklayabileceği ahşaptan evler de olacak. Büyük sanat galerisi ve sergi salonu da olacak. Tüm dünyadan sanatçıları Gazipaşa'ya getirmek istiyoruz" dedi. Projenin koordinatörü ressam Melek Günbey Güler ise "Sanat hem ülkelerin ve yörelerin tanıtımında da kalıcı etki bırakarak tanıtımında büyük etkendir. Bu anlamla geçen yıl Gazipaşa Belediyesi ile bu sempozyumu başlattık. Sanatçı arkadaşlarımız Gazipaşalı sanat severlerin ilgisinden gayet memnunlar ve tekrar gelmek istiyorlar. Burada oluşturulan birçok eser Gazipaşa'da oluşturulacak modern sanat müzesinde kalıcı olarak sergilenecek" diye konuştu. Filistinli ressam Ahmad Conaan da "Gazipaşalı insanları çok sıcak atmosferi güzel iyi insanlarla ilişkiler güzel aynı dili bilmemize rağmen çocuklarla sanat sayesinde anlaşıyoruz" dedi. Avusturyalı ressam Gabriele Rhomak ise "Türkiye'de birkaç defa bulundum ve çok sevdim. Şimdi burada resim çalışması için buradayım. Çocuklarla birlikte çalışma yapmaktan mutluluk duyuyorum. Aynı dili bilmiyoruz ama çocuklar usta. Ben gösterdiğim de onlar anlıyor sanat dili diyelim" dedi. Alman ressam Marion Albrecht de "Burada olmaktan, buradaki atmosferden dolayı çok mutluyum. Gazipaşa dağlarıyla doğasıyla çok güzel. Aynı dili bilmesek de sanat diliyle anlaşabiliyoruz" diye konuştu.

Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumu, 8 Nisan'da sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-Öğrenciler ve sanatçıların resim çalışması

-Çocukların çalışmalarından genel ve detay görüntüler

-Röp: Ak Partili Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik

-Röp: projenin koordinatörlüğünü yapan ressam Dr. Melek Günbey Güler

-Röp: Filstin'den katılan Ressam Ahmad Conaan

-Röp: Avusturya'dan gelen Ressam Gabriele Rhomako

-Röp: Almanya'dan gelen Ressam Marion Albrecht

493 MB, 08.06"

Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), ()

===============================================

Okulun bahçe aydınlatmasını güneş enerjisinden sağladılar

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Şehit Evren Kara Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte okulun bahçesine kurdukları güneş enerjisi sistemi ile okullarının elektrik ihtiyacının 3'te 1'i karşılamaya başladı. Bundan sonraki hedefin okulun elektrik ihtiyacının tamamını karşılamak olduğu bildirildi.

Şehit Evren Kara Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Elektrik Bölümü öğretmeni Murat Topel ile elektrik üretmek için proje geliştirdi. Projede, Türkiye'de en ekonomik olan ve yenilenebilir bir enerji türü olan güneşten yararlanmasına karar verildi. Bu konu üzerinde araştırmalar yapıldı. Bu konuda, sıhhi tesisat, metal ve makine bölümlerinden sorumlusu teknik öğretmenlerden de destek alındı. Güneş enerjisinden elektrik üretiminin ekonomik boyutu araştırıldı. Araştırmalar sonucunda, güneş enerjisinden elektrik üretiminin okulun elektrik ihtiyacının karşılanması açısından ekonomik olacağı değerlendirildi. Ardından çalışmalara başlanıp, bir ay içerisinde okulun bahçesine 8 güneş paneli ve 4 aküden oluşan sistem kuruldu. Gündüz kurulan kurulan panellerle toplanan güneş enerjisi akülerde depolanıp, akşamları okulun yaklaşık 10 dönümlük bahçesinin aydınlatmasında kullanılmaya başlandı. Kurulan güneş enerjisi sisteminin 10 bin liraya mal olduğu ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen ödenek ile karşılandığı bildirildi. Kurulan sistem ile okulun yıllık ortalama 35 bin lira olan elektrik tüketiminin 3'te 1'lik bölümünün karşılandığı bildirildi. Projeyle ilgili bilgi veren Şehit Evren Kara Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Bölümü öğretmeni Murat Topel, "Güneş enerjisinden elektrik üretiminin temellerine, yenilenebilir enerji atölyemizde başladık. Deneylerimizi önce burada yaptık. Daha sonra sistemin kurulmasını bahçemizde gerçekleştirdik. Şu an elektrik üretimine başladık" dedi. Projede görev alan okulun 12. sınıf öğrencilerinden Hüseyin İlgen de öğretmenleriyle beraber böyle güzel bir işe imza attıkları için mutlu olduğunu söyledi. Bir başka öğrenci Gökhan Sarı da "Öncü ve örnek bir proje ile okulumuzun elektrik ihtiyacının bir bölümünü karşıladığımız için büyük bir gurur ve mutluluk duyduk" dedi. Okul Müdürü Tutakay Doğan, projeyle okulun elektrik tüketim giderini düşürkmeyi hedeflediklerini belirtip, "Bu proje yıllık olarak okulumuzun elektrik üretiminin 3'te 1'ini karşılayabilecek bir proje. Projenin işçilik kısmını tamamen kendi öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz gerçekleştirdi. Bu nedenle daha ekonomik oldu. Elde ettiğimiz elektrik enerjisini şimdilik, bahçe aydınlatmamızda kullanıyoruz. Hedefmiiz okulun tüm elektrik ihtiyacını güneşter karşılamak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Güneş enerji sisteminden görüntü

-Projeye öncülük yapan Elektrik Bölümü Öğretmeni Murat Topel ile röp.

-Şehit Evren Kara Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tutakay Doğan ile röp.

-Projede görev alan öğrencilerden Hüseyin İlgen ve Gökhan Sarı ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()