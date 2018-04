DHA YURT BÜLTENİ-2

Antalya Serbest Bölge'de yangın (1)

Dünyanın en önemli süper lüks yat üretim merkezleri arasında yer alan Antalya Serbest Bölge'de sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yapımı devam eden tekne ve yatlar uzaklaştırılırken, kimyasal maddelerin bulunduğu bölgede patlama riskine karşı da önlem alınıyor.

Başka Rabia'lar ölmesin diye caddeyi trafiğe kapattılar

Konya'da geçen pazar günü yolun karşısına geçmek isteyen Rabia Sena Doğan, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Aynı yerde zincirleme maddi hasarlı kazanın meydana gelmesi üzerine Rabia Sena'nın ailesi, yakınları ve mahalleli başka Rabia Sena'ların ölmemesi için caddeyi trafiğe kapatıp eylem yaptı. Yaklaşık 3 saat süren eylem, Büyükşehir Belediyesi yetkililerin olay yerine gelip, kazaları önlemek için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtmesi üzerine sona erdi.

Kaza, geçen pazar günü saat 15.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde meydana geldi. Rabia Sena Doğan, yolun karşısına geçmek istediği sırada Muzaffer Utku T.'nin kullandığı 42 CKY 05 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan Rabia Sena, kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan sürücü Muzaffer Utku T. de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Aynı yerde dün akşam da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bunun üzerine Rabia Sena Doğan'ın, ailesi ve yakınları başta olmak üzere mahalle sakinlerinden kadınlar yolun bir şeridini, erkeklerde diğer şeridini ulaşıma kapatıp, kazaların olmaması için önlem alınmasını istedi. Bunun üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, öfkeli kalabalığı ikna etmeye çalıştı; ancak kalabalık belediye yetkilileri gelmeden yolu ulaşıma açmayacaklarını belirtti. Rabia Sena'nın 10 yaşındaki arkadaşı Zeynep Elgün ise gözyaşları içinde, "O ezilen kız benim arkadaşımdı. Niye ölüyor, niye eziyor? O ölürse Türkiye’de gelecek kalmaz ki, o bizim arkadaşımızdı. Onunla sırlarımı paylaştım. O öldü dayanamıyorum. Gittim öğretmenine sordum arkadaşım nerde diye? Arkadaşın öldü, dedi. O zaman hayatımın şokunu yaşadım." dedi. Öfkeli kalabalık, yaklaşık 3 saat süren eylemin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selim Büyükkarakurt'un olay yerine gelip, kazaların önlenmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtmesiyle sonlandırdı.

MOBESE'lerin kayıt ettiği trafik kazaları

Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te aşırı hız ile dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, “Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi" mesajı ile paylaşılan kaza anlarının görüntülerinde yaşananlar, saniye saniye MOBESE kameralarına yansıdı. Diyarbakır'da meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta duran araçlara arkadan hızla gelen otomobil çarptı. Mardin'de ise, yol ayrımından ana yola çıkan servis ana yoldan gelen TIR'ı fark etmeyerek kafa kafaya çarpıştı. Siirt'te de, kontrolsüz bir şekilde karşı yola geçmeye çalışan otomobilin sağdan gelen otomobili fark etmeyip çarpması MOBESE tarafından kaydedildi.

Sokak hayvanlarına 'Küçük Dostlar Ambulansı' ile müdahale



Kocasinan Belediyesi, yaralı ve hasta olan sokak hayvanlarına, içinde sedyeden, ilaca ve oksijen tüpüne kadar her türlü donanımın bulunduğu Küçük Dostlar Ambulansı ile müdahale ediyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaralı veya hasta olan sokak hayvanları için Küçük Dostlar Ambulansı'nı hizmete sunduklarını söyledi. Belediye Çözüm Merkezi'nin 222 7 000 hattına gelen ihbarlarlara Veteriner Müdürlüğü bünyesindeki eğitimli personelin Küçük Dostlar Ambulansı ile bölgeye gidip, hayvanlara müdahale edildiğini, tedavisinin ardından da barınma evlerine götürüldüğünü söyledi. Çolakbayrakdar, "Ambulansta tedavisi yapılamayan hayvanlar Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi veya Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki tedavi merkezine götürülüyor. Buradan da tedavileri yapıldıktan sonra köpek barınmaevi, kedievi, kanatlı hayvanlar ise Beştepeler'deki bakımevine teslim ediliyor. Küçük Dostlar Ambulansı'nın çıkış noktası, bizim uygulamaya başlamış olduğumuz çözüm merkezimiz. Burada vatandaşımızdan bize ulaşan her türlü talep ve beklentileri hayata geçirmek ve onların hayatını kolaylaştırmak için yapmış olduğumuz bir çalışmaydı. Gördük ki sokakta kazaya karışmış sokak hayvanları ile ilgili de vatandaşlarımızdan bize gelen talepler vardı. Biz bu duyarlılığa aynı şekilde cevap verip ,sokakta kazaya karışmış hayvanları kendine has bir ambulansla hizmet sunmak için başlattık. Şu anda 6 aydır hizmet veriyoruz. Geçtiğimiz yıl Çözüm Merkezimize ulaşmış 200'ü aşkın talep vardı. Ama, ambulans hizmeti vermeye başladığımız 6 aydır da 500'e yakın talep oluşmaya başladı" dedi

AYAĞI KIRILAN KÖPEGE ANINDA MÜDAHALE

Kocasinan Belediyesi Küçük Dostlar Ambulansı son olarak çağrı merkezine gelen bir ihbar üzerine Yenidoğan Mahallesi'nde sol ön ayağı kırık 5 aylık bir köpeğe müdahale etti. Vatandaşların ihbarı üzerine ayağındaki kırık nedeniyle yürümekte güçlük çeken köpek, görevliler tarafından ambulansa alındı. Burada sedye üzerinde yapılan ilk müdahalede ayağındaki kırık saptandıktan sonra, ERÜ Veteriner Fakültesi'ne götürüldü.

Hobisinden para kazanmaya başladı



Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, elektronik işiyle uğraşan Emrah Bincak (27), hobi olarak yapmaya başladığı kuluçka makinelerinden gelir elde edip, ev ekonomisine katkı sağladı. Bincan, 1 yılda 18 kuluçka makinesi yaparak, müşterilere teslim etti.

Koçarlı'da yaşayan, evli ve 1 çocuk babası Emrah Bincan, deneme amaçlı kuluçka makinesi yaptı. Bunu geliştiren Bincak, elektronik hale dönüştürdüğü sisteminden gelir sağlamaya başladı. Elektronik işiyle uğraşan Bincak, bugüne kadar 18 ürün yaparak, müşterilere teslim etti. Tavuğa gerek kalmadan civciv çıkarmanın zevkinin başka olduğunu belirten Emrah Bincan, "Hayvanları ve tavuk yetiştiriciliğini çok seviyorum. Daha önce de birçok kuluçka makine denemesi yaptım. Bu makinelerde yapmış olduğumuz testler sonucu civciv çıkma oranlarını test ettik. Amatörce yapılan makinelerde çıkım oranlarının düşük olduğunu tespit ettik. Bu işi biraz daha araştırarak, daha profesyonel hale getirmek istedik. Yazılım üreten firmalarla irtibata geçtim. İçerisinde bir civcivin çıkması için gerekli ısıyı sağlamaktayız. Nem oranını da otomatik versiyonlarla ayarlayan makine. Bizim yapmamız gereken, alarm verdiğinde su haznesine su koymak olacak. Bu da 24 saatte bir defa olan bir şey. Gün sayacı da hangi hayvanın kaç günde çıkacağını gösterir. İçindeki sistem, yumurtaların 2 saatte bir dönmesini sağlıyor. Anne altından hiç farkı kalmıyor. Cihazın içinde yüzde 40 nem olması gerekiyor. Bu cihaz 5 farklı modda çalışabiliyor. Tavuk, kaz, hindi, kuğu ve sülün yumurtasının civcivini çıkarabiliyor. Bu makinelerin isteğe bağlı 400 ile 1000 TL arasında değişen fiyatları var" diye konuştu.

Ağaç köklerini sanat eserine dönüştürüyor

Samsun'da yaşayan Yüksel Korkmaz, doğadan topladığı ağaç gövdelerini oyma tekniğiyle yada ağaç kök ve dallarını birleştirerek ahşap at heykelleri yapıyor. Bunun dışında çeşitli dekoratif eşyalar da üreten Korkmaz hayalinin ahşap sanat müzesi kurabilmek olduğunu söyledi.

Tekkeköy ilçesinde yasayan 56 yaşındaki Yüksel Korkmaz, 15 yıldır doğada bulduğu ağaç köklerini, dallarını ve gövdelerini orijinal şekillerini bozmadan değerlendirerek sanat eserine dönüştürüyor. Ağaç gövdelerini oyma tekniğiyle yada ağaç kök ve dallarını birleştirerek ahşap at heykelleri yapan Korkmaz, bunun dışında çeşitli dekoratif eşyalar da üretiyor. 150 metrekarelik atölyesinde çalışma yapan Korkmaz, bu zamana kadar doğadan yaklaşık 3 TIR dolusu ahşap malzeme topladığını söyledi. Korkmaz, Samsun'da ahşap sanat müzesi kurmak için ise destek istedi. Uzun yıllar kereste ticareti işiyle ilgilendiğini ancak 2006'dan sonra tamamen ahşapla ilgili el işçiliği çalışmaya başladığını söyleyen Korkmaz, "Ahşapla ilgili çok uzun zamandır çalışıyorum. Ormanlarda daha önce kesilip terk edilmiş, ağaç köklerini ve ürünlerini topluyorum. Ardıç, ceviz, dut, akasya, ve kestane ağaçları uzun ömürlü olduğu için bunların parçalarını ağırlıklı olarak kullanıyorum. Baktığımda kuşa yada farklı başka hayvan çeşitlerine benzer olanları topluyorum. Bunun dışında özellikle ahşaptan at heykelleri yapıyorum. Bazıları oyma tekniği ile yapıyorum bazılarını ise parçalarını tek tek birleştirip yapıyorum. Ben istiyorum ki ülkem için bir şeyler yapabileyim. kullandığım malzemeler hep orman atıkları. Ben onları toplayıp yeniden değerlendiriyorum. Özellikle bunu orman köylülerimiz bir eğitim verilerek yapabilirler. Belirli bölgelerde sanat atölyeleri kurulup çürümeye bırakılan bu orman atıkları orman köylüleri için gelir kapısına dönüşebilir. Bu noktada ben elimden geleni yapmaya hazırım. Bunu başarabilirsek benim için en büyük mutluluk olacaktır" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Samsun'da bu ürünlerin sergileneceği bir ahşap sanat müzesi kurmak istiyorum. Bunnula ilgili gerekli müracatlarım oldu ama bir sonuç alamadım bu da insanı sanatına küstürüyor. Benim yaptığım bu eserlerde fark ağaç parçasının orijinal yapısını yeklini çok bozmadan değerlendirmek. Özellikle kuş silüetindeki ağaç parçaları çok oluyor. Bunları ben yıllardır biriktirdim. Sincap, karaca, tavşan silüeti olan onlarca parça elimde var. Küçük işlemlerle bunlar birer figür haline dönüştürülüyor. Yaptığım bu ürünlerde çok ilgi görüyor. Son olarak 15 kilo ağırlığındaki bir ağaç kökünden yaptığım parçayı bir fuarda lüblanlı bir iş adamı bin 500 TL'ye satın aldı. Bu tür yüzbinlerce ürün yapılabilir. Atık orman ürünlerinden böyle bir geri dönüşüm elde ediyoruz."

