DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ÇİFTLİK BANK'TAN SONRA YENİ TEHLİKE

MANİSA'da, Bilişim Uzmanı Şener Kul, Çiftlik Bank gibi sanal dolandırıcılık oyunlarının yanı sıra 'bilgisayarını açık bırak, para kazan' vaadiyle de vatandaşların tehlike altında olduğunu söyledi. Günlük 20 dolar gibi bir kazanç fırsatı sunarak dolandırıcılığa zemin hazırlandığını belirten Kul, ayrıca açık bırakılan bilgisayarların başkalarının denetimine girebileceğini, bunun da birçok bilişim suçuna zemin hazırlayabileceğini vurguladı. Sanal bir saadet zinciri oluşturularak binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank olayının ardından gözler para kazanmayı vadeden sanal oyunlara çevrildi. Manisa'da yaşayan Bilişim Uzmanı Şener Kul, bu tür internet siteleri ve sanal oyunlara karşı uyarılarda bulundu. Dolandırıcılığa yönelik uygulamaların genelde büyük paralar kazanmayı vadettiğini dile getiren Kul, "İnsanların bu tarz uygulamalara itibar etmesiyle olumsuz sonuçlar doğar. İlk önce sisteme para yatırmaları isteniyor, üye kazanımı oluyor. Üye kazanımı yüksek rakamlara çıktığında, sistem belli bir kısma ödeme yapabilir. İnsanlar buna kanmasın. Bazı ödemeler yapılır, bunlar tamamen gösteriş içindir. Bu tip oluşumlara hiçbir şekilde itibar edilmemeli. Saadet zinciri dediğimiz bu tip oluşumlarda mutlu ayrılan insanlara rastlamayız. Bir süre sonra çok büyük zararlarla insanların kurtulmaya çalıştığını biliyoruz. Geçmişte ülkemizde saadet zincirlerinin dolandırıcılığı gerçek hayatta olurdu, ama şimdi sanal alemde yaşamaya başladık" dedi. Çiftlik oyunları oynamak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Şener Kul, "Çiftlik oyunları, Facebook ile hayatımıza girdi. Orada insanlar, sanal olarak bir çiftlik kuruyordu. Fakat bu gibi yerlerde kimse kimseye bir para kazandırma vaadinde bulunmamıştı. Bazı oyunların içinde ücretli seçenekler var. Oyunlarda bazı bölümleri geçebilmek için ücret ödeyebilirsiniz. Bu gibi oyunlar oynanabilir. Bu oyuncuyla oyun firması arasındadır. Ancak iş saadet zincirine dönüşüyorsa, farklı vaatler veriliyorsa, sürekli ödeme yapmanız isteniyorsa, oralardan uzak durmak gerekiyor" diye konuştu.

SUÇA ALET OLABİLİRSİNİZ

Sanal alemdeki çiftlik oyunlarının yanı sıra son dönemlerde 'bilgisayarınızı açık bırakın, para kazanın' gibi sözlerle vatandaşların da kaldırıldığını kaydeden Şener Kul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilgisayarınızı açık bırakın, para kazanın' gibi vaatlerinde bulunan şirketler var. Şu anda bu şekilde çalışan, aktif olan şirketler var. Bilgisayarınızı açık tutarsanız, size para vereceklerini söylüyorlar. Fakat insanlar bilgisayarlarını açık tutarken, bilgisayarlarından hangi işlemlerin yapıldığını bilmiyorlar. Neden açık tuttunuz diye sorduğumuzda, 'Bir program indirdim, onu açtım ve bilgisayarımı açık bıraktım' diyorlar. Bilgisayarın içinde ne yapıldığını da bilmiyorlar. Belki de para kazanacaklarını umarken, çok büyük bir suça ortak oluyorlar, ama farkında değiller. Belki de bir ay sonra başına çok büyük bir bela alacak, bunu bilemiyoruz. İnsanlar 'bilgisayarımı açık bırakayım, kolay para kazanayım' diye düşünüyor. Ama hiçbir şey yapmadan kimse size para vermez. Bilgisayarı açık bıraktıklarında suça alet olabilirler. Açık bırakılan bilgisayarda yapılan her hamleden abone sorumlu oluyor. Evde bilgisayarı açtığınızda, bu programı indirdiğinizde yapılan işlemlerden sorumlu oluyorsunuz. İnsanlara bu tip şeyler ne yazık ki cazip geliyor. Bilmediğiniz hiçbir programa, hiçbir saadet zinciri oluşturan oyuna itibar etmeyin. Sistem hep rahat yaşama, gösterişli bir hayat sunar. Büyük yerlerde toplantılar yapar, büyük salonları seçerler ve gösteriş odaklıdır. Böyle yerlerden uzak durmaları gerekiyor. Çok büyük paralar kaybedilebilir."

BAKANLIK ÖZEL BİR BİRİM KURMALI

Bilgisayarı açık bıraktırıp para kazandırmayı vadeden şirketlerin günlük 20 dolarlık kazanç vereceklerine inandırdıklarını anlatan Şener Kul, "Günlük 20 dolar kazançtan bahsediyorlar ama bunun karşılığında ne yapılacağı bilinmiyor. Bir günde 20 dolar para kazanmak isterken, çok büyük bir suçun altına imza atabilirsiniz. Ya da bir suçun ortağı olabilirsiniz. Sizden bir çok gelir elde ettikten ya da yapmak istedikleri işlemleri tamamladıktan sonra şirketlerin içini boşaltıp kaçabilirler. İlgili bakanlığın çok hızlı hareket edip, bununla ilgili özel bir birim kurması gerekiyor. Günümüzde saadet zinciri ve internetten dolandırıcılar çok hızlı hareket ediyor. Saadet zinciri olan tüm oluşumlar inceleme altına alınıp, kuluçka evresindeyken gerekli denetim ve düzenlemeler yapılmalı. Bundan sonra daha fazla türeyecekler. Bunun için acil olarak bir birim hayata geçirilmeli" dedi.

'İNTERNET GÜVENLİĞİNİZİ SAĞLAYIN'

Son olarak modem şifresinin kimseyle paylaşılmamasını tavsiye eden Şener Kul, "Çiftlik oyunlarına ya da diğer sanal oyunlara dahil olmayabilirsiniz, ancak kimsenin düşünmediği bir problem daha var. Sizin internet şifrenizle insanlar internetinize bağlanabilir. Modem cihazlarınızı güvenli hale getiriyor olmanız lazım. Dışarıdan birisi sizin internetinize bağlandığında, bu tip işlemler yaptığında sorumlusu siz oluyorsunuz. Modem şifrelerini kimseyle paylaşmamız gerekiyor. Manisa'dan bir şirketin interneti kullanılarak bir bankacılık işlemiyle ilgili dolandırıcılık gerçekleştirildi. Bu ev kullanıcılarının da başına geliyor. Evde ya da işyerinde modemin şifreleriyle ilgili ek güvenlik almalıyız" diye konuştu.

2)10 GÜNLÜK EVLİYKEN FÜZELİ SALDIRIYLA HAYATLARI KARARDI

SURİYE’nin başkenti Şam’da evlendikten 10 gün sonra evlerinin yakınına füze düşmesi sonucu yaralanıp yatağa mahkum kalan 29 yaşındaki Abdulhalik Emani, kendisini yalnız bırakmayan eşinin desteğiyle hayata tutunmaya çalışıyor.

Ruba Şimali ile 3 yıl önce Şam'da evlenen Abdulhalik Emani, düğününden 10 gün sonra meydana gelen füzeli saldırıda annesi ve babasını kaybetti. Henüz 10 günlük evli olan Emani, bacaklarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Şam'daki hastanelerde tedavi görse de omurilik hasarı nedeniyle yatağa mahkum kaldı. O dönem kuşatma altındaki bir bölgede yaşadıkları için Suriye'den ayrılamadığını anlatan Abdulhalik Emani, "Annem ve babamı da kaybettiğim olayda 10 günlük eşim Ruba Şimali’yi de alarak bazı insanların yardımı ile İdlib’e kadar gelebildik. Daha sonra da Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan Türkiye’ye getirildimö dedi.

AMELİYAT OLMAK İSTİYOR

Getirildiği Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde hayırsever birinin evinde eşiyle birlikte yaşayan Abdulhalik Emani, "Çektiğimiz acı ve sıkıntı nedeniyle çok kötü günler geçirdik. Belki iyileşirim. Bunun için ameliyat olmak istiyorum. Birisi sesimi belki duyar" diye konuştu. 10 günlük evliyken yaşadıkları olayı unutamadığını belirten Ruba Şimali Emani ise hayırseverlerin desteğiyle yaşama tutunduklarını, sadece eşinin iyileşmesini görmek istediğini söyledi.

3)ADANA'DA TEFECİ OPERASYONU: 11 TUTUKLAMA

ADANA'da esnaf ve çiftçilere aylık yüzde 10 faizle para verdiği iddia edilen 17 kişiden 12'si tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Karataş ilçesinde çiftçi ve esnaflara yüzde 10 faizle para veren kişilere operasyon düzenledi. Yaklaşık 40'a yakın kişinin ifadesine başvuran ekipler, tespit ettikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyip 17 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca çetenin 70 bin lira borç alıp ödeyemeyen müteahhit A.B.'nin de 4 evine ve arsasına el koydukları, mağdurun bunun üzerine intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4)3 HIRSIZLIĞIN ŞÜPHELİSİ, POLİSİN TAKİBİ SONUCU YAKALANDI

ADANA'da 3 farklı işyerinden para ve dizüstü bilgisayar çalarken güvenlik kamerasınca görüntülenen 36 yaşındaki Süleyman Sönmez, tutuklandı. 3 Şubat'ta merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde bir işyerinden 3 bin lira değerindeki dizüstü bilgisayar ve 40 lira para çalındı. İşyeri sahibi güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de vererek polise başvurdu. Polis ekipleri hırsızlığı gerçekleştiren şahısla ilgili çalışma başlattı. Eşkali belirlenen hırsızın 12 Şubat'ta Turgut Özal Bulvarı'nda girdiği tatlıcı dükkanından da dizüstü bilgisayar, içerisinde yaklaşık 200 lira olan yardım kutusu ile çekmecede bulunan 100 lirayı alıp kaçtığı, başka bir kafeye de girip, kasadaki paraları çaldığı saptandı.

GÜVENLİK KAMERASI YAKALATTI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan hırsızın görüntülerini uzun süre inceledi. Daha önce eşkali saptanan hırsızın Süleyman Sönmez olduğu belirlendi. Evinde yakalanan Süleylan Sönmez, suçunu itiraf etti. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen Sönmez, tutuklandı.

5)TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU'NDAN İNEBOLU'YA OKUL SÖZÜ

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İnebolu'ya okul yaptıracağı sözünü verdi. İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)izmet binasının açılış törenine TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İnebolu TSO Başkanı Şakir İşeri, iş adamarı ve vatandaşlar katıldı. İnebolu TSO Başkanı Şakir İşeri, yıllardır beklenen İnebolu-Kastamonu duble yol yapımı çalışmalarının başladığını söyleyerek "Bu yolla Karadeniz-Akdeniz bağlantısında önemli bir nokta olacağız. Biz küçük bir ilçeyiz, bizim buraların deyimiyle çay kaşığıyla çay kuşu avlamaya çalışan insanlarız. Biz burada Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin faydalandığı devlet destekli ucuz maliyetli kredilerden faydalanmak istiyoruz. Bizim gibi küçük ilçeler için böyle bir çalışma yaparsanız çok yardımcı olmuş olursunuz. Göreve gelirken verdiğim sözlerden birisi de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğiyle İnebolu'ya bir okul kazandırmaktı. Biliyorum ki siz bize okul sözü vereceksiniz bundan eminim. Yerimiz hazır, buraya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak sizden bunu istiyoruz" diye konuştu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İnebolu'ya okul yaptıracağı sözünü vererek şunları söyledi:

"Onun olması için önce Allah'ın ömür vermesi sonra görev vermesi lazım. Bu ikisi olduktan sonra sözüm söz haberiniz olsun.İnebolu Limanı konusu da bir an önce çözülmeli. Bu bölgede sanayileşmenin temeli bu liman. Bu iki iş biterse, İnebolu; İç Anadolu'nun kapısı olur. Karadeniz ülkelerine ihracatın yolu açılır. Açık söylüyorum siz bile İnebolu'yu tanıyamazsınız. Güney ve Ege limanlarında doluluk var Karadeniz Limanları arasında da en yakın liman İnebolu Limanı"



6)ROMAN AİLELERDEN TURİZME SEPETLİ KATKI

AYDIN'ın Efeler ilçesindeki, Roman ailelerin yaşadığı 2 bin 500 nüfuslu Ilıcabaşı Mahallesi'nin neredeyse her evinde sepetçilik yapılıyor. Aydın Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdül Aydeniz, yapılan el emeği ürünlerin Türkiye'nin turistlik il ve ilçelerinde satıldığını söyledi.Ilıcabaşılı Romanlar, sokaklarda ve kaldırımlarda kargı ve söğüt dallarını işleyerek sepet yapıyor. Sokak ve caddeleri adeta bacasız birer fabrika gibi kullanan Roman vatandaşlar, üretime 7'de 70'e katkı sağlıyor. Kışın hiç durmadan turizm sezonuna hazırlanan Romanlar, yeni sezon için hazır olduklarını söyledi.

"YÜZDE 80'İ SEPETÇİ"

Her alanda aralıksız çalıştıklarına değinen Aydın Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdül Aydeniz, "Ilıcabaşı Mahallesi'nde 2 bin 500 civarında bir Roman vatandaşımız yaşamaktadır. Roman vatandaşların yüzde 80'i sepetçilikle geçinmekteler. Bir kısmı çiçekçilik, bir kısmı müzisyenlik ve hurdacılıkla uğraşmaktadır. Burada üretilenler tüm ürünler, Türkiye'deki sahil bölgelerine gitmektedir. Sepetçilikle ilgili bu sezonki çalışmalara başladık. Sezon içinde her türlü hazırlığımızı yaptık. İl ve İlçelerdeki otellerden talep bekliyoruz" dedi.

"HER EVDE YAPILIYOR"

Her evde mutlaka sepetçilik işini yapan birinin olduğuna vurgu yapan Aydeniz, "Mahallemizde 607 hane var. Bunlardan 500'ünde bu sepetçilik yapılıyor. Yaptığımız ürünlerden en çok market sepetleri, plaj şemsiyeleri, koltuklar, masalar, piknik sepetleri, ekmek sepetleri ve nişan sepetleri gibi müşterinin isteği doğrultusunda talebi karşılıyoruz. Her evde bu işi sürdürüyoruz ve yapıyoruz. Sepetçiliğimizin yanı sırada aynı zamanda çok çeşitli şekilde heykeller bulunmaktadır. Bunları da tamamen kendimiz yapıyoruz. Bunun yanında da ateşle camı birleştirerek cam boncukta yapmaktadırlar. Buradaki insanların geçim kaynağıdır" dedi.

7)395 TONLUK TRANSFORMATÖR 280 TEKERLEKLİ ARAÇLA TAŞINDI, YOL ULAŞIMA KAPANDI

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki fabrikada üretilen 395 ton ağırlığındaki transformatör 280 tekerlekli araçla taşınırken, 70 metre uzunluğundaki araç nedeniyle D-100 Karayolu'nun Dilovası ile Hereke kesimi ulaşıma kapandı. Yarım saatlik yol ise yaklaşık 20 kilometre hızla ilerleyen araçla 6,5 saatte Derince Limanı'na taşındı.

Gebze'de bulunan GE Gebze Güç Transformatörleri fabrikasında üretilen 395 ton ağırlığındaki transformatör 280 tekerlekli 70 metre uzunluğundaki araçla taşındı. Saat 01.30 sıralarında hareket eden araç D-100 Karayolu'na çıkarken, 3 şeritli yolun 2 şeridi ulaşıma kapatıldı. Trafik ve Karayolları ekipleri önlemler alırken, araca eskortluk yaptı. Yaklaşık 20 kilometre hızla ilerleyen araç Dilovası kesimine geldiğinde yolun 2 şeride düşmesi nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. Hereke geçilene kadar yol ulaşıma kapalı tutulurken, araçlar TEM Otoyolu'na yönlendirildi.

Gebze'ye yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Derince Limanı'na araç yaklaşık 6,5 saatte ulaştı. GE Gebze Güç Trasformatörleri Fabrikası'nda üretilen 395 tonluk 820 MVA 400 KV'lik step-up transformatörünün gemiyle Yunanistan'a götürülerek, buradaki Ptolemais Santrali'ne kurulacağı öğrenildi. 820 MVA'lık step-up transformatörünün Türkiye'de üretilen en büyük güç transformatör olduğu, aynı zamanda Yunanistan'da kullanılacak olan en büyük transformatörü olma özelliğini de taşıdığı belirtildi.

8)MARMARİS CIVIL CIVIL

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir süredir süren soğuk havanın yerini sıcak havaya bırakmasıyla sahil ve sokaklar doldu. Kentte bulunanlar denize girdi, güneşli havanın keyfini çıkardı.

Marmaris kent merkezinde bir haftadır devam eden yağmurlu ve soğuk günler yerini güneşli havaya bıraktı. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 24 dereceyi gösterdiği şehir merkezinde, sahil ve sokaklar cıvıl cıvıl oldu. Güneşli havayı gören vatandaşlar ve yabancı turistler, sahillerle sokaklara akın etti. Kimileri çocuklarıyla halk plajında eğlenirken, bazıları ise denize girdi.Oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii sahilindeki kafeteryalarda oturanlar, deniz manzarası eşliğinde içeceklerini yudumladı. Turistler, deniz bisikletiyle körfezi keşfederken, bazıları şezlonglarda güneşlenmeyi tercih etti. Sahil yolları, yürüyüş ve spor yapanlar ile canlandı. Kent merkezinin yeni buluşma noktalarından biri olan Saman İskelesi'ndeki Belediye Aile Çay Bahçesi, eşsiz manzarasını seyredenlerle doldu. Çaylar yudumlandı, çocuklar parkta oyuncaklarla gün boyu oyunlar oynadı. Siteler Mahallesi'nden başlayarak İçmeler mahallesine kadar uzanan 11 kilometrelik sahiller vatandaş ile turistlerin renkli görüntülerine sahne oldu.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde devam edecektir. Hafta başından itibaren sıcaklarda artışlar gözlemlenecektir" dedi.

