DHA YURT BÜLTENİ-2 

Seferihisar ve Dikili açıklarında 161 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 29-30 Mart tarihleri arasında İzmir Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında 161 göçmen yakalandı.

30 Mart saat 04.09’da, görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, İzmir Dikili Körfezi önlerinde hareketli lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edidi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki Suriye uyruklu 72 düzensiz göçmen (21 erkek, 15 kadın, 36 çocuk) yakalandı.

29 Mart saat 01.45’te, İzmir Dikili ilçesi Salihleraltı önlerinden bir grup düzensiz göçmenin denize açıldığı ihbarı alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 22 Somali, 9 Eritre, 3 Uganda, 1 Yemen, 1 Çad, 1 Etiyopya uyruklu olmak üzere toplam 37 düzensiz göçmen (12 erkek, 16 kadın, 9 çocuk) yakalandı.

29 Mart saat saat 00.15’te, İzmir Seferihisar Sığacık Azmak önlerinde bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulundu. . Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki Suriye uyruklu 52 düzensiz göçmen (19 erkek, 14 kadın, 19 çocuk) kurtarıldı.

Kayseri'de heyelan; dev kayalar yolu kapattı

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, etkili olan yağış sonrasında sel baskınları yaşanırken bazı bölgelerde heyelan meydana geldi. Çamlıca Mahallesi'ne giden yola kaya parçaları düştü.

Yahyalı ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur hayatı felç etti. Yapılan ölçümlerde metrekareye 60 kilo yağış düştüğü ifade edildi. Etkili olan yağışla birlikte Kapuzbaşı Şelalelerine yakın bölgelerde sel meydana geldi. Yollar hasar gördü. İlçede aşırı yağış taşkınların yanında heyelana da neden oldu. Çamlıca Mahallesi'ne giden yola heyelanla birlikte dev kaya parçaları düştü. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede etkili olan şiddetli yağış ile birlikte bazı olumsuzlukların yaşandığına dikkat çekerek, “Şiddetli yağış ile birlikte heyelan meydana geldi. Şu an Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğunda olan bir yer olduğu için ekipler çalışıyor.Çok büyük taş, kaya parçaları heyelanla birlikte yola düştü. TIR büyüklüğünde diyeceğimiz kayalar var. Büyükşehir Belediyesi ekipleri o kayaları kırarak, yolu açma çalışmaları yapıyorö dedi.

Nehre düşen otomobilin tavanına çıkarak canını kurtardı

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde köprüden Büyük Menderes Nehri'ne düşen otomobilin sürücüsü 26 yaşındaki Eşref Yokuş, suda sürüklenen aracın tavanına çıkarak hayatta kalmayı başardı. Yokuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, bugün saat 02.00 sıralarında, Uyanık Mahallesi Ada Köprüsü'nde meydana geldi. Sarayköy ilçesine doğru giden Eşref Yokuş, yönetimindeki 20 BHA 10 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yoldan çıkarak Ada köprüsünde Büyük Menderes Nehri'ne uçtu. Sürücü Yokuş, nehirde sürüklenen otomobilin camından tavanına çıkıp, yardım için bağırmaya başladı. O sırada bölgede devriye görevi yürüten jandarma ekibi, Yokuş'un sesini duydu. Nehirde suya gömülen otomobilin tavanında Yokuş'u gören jandarma ekipleri, itfaiyeyi aradı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, otomobilin sürüklenmesini engelledikten sonra tavandaki sürücü Yokuş'u merdiven uzatarak kurtardı. Kazada hafif yaralanan Yokuş, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiyenin bir dalgıcı kepçe yardımıyla otomobilin yanına yaklaştı. Otomobil, halatlara bağlandıktan sonra iş makinesiyle nehirden çıkarıldı. Yapılan kontrolde, otomobilin içinde başka kimsenin bulunmadığı anlaşıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Banka dolandırıcıları da dolandırılmış

ADANA'da bir kamu bankasını 3 milyon lira dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 2'si kadın 11 kişinin, sahte belgeyle kredi kullandırdıkları Hatay'da yaşayan Okan H. (35) tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1.5 yıl önce kamu bankasından sahte belgelerde çok sayıda kişiye kredi kullandırıldığı ihbarını aldı. Hareket geçen polis, yaptığı araştırmada bankadan toplamda 3 milyon lira ihtiyaç kredisi çekildiğini ve ödemelerin yapılmadığını saptadı. Bunun üzerine polis, kredileri onaylayan banka çalışanı Hakan İ.'yi takibe aldı.

TAKIM ELBİSE GİYDİRDİLER

Soruşturmayı genişleten polis, banka da fiziki ve teknik takip başlattı. Ekipler Hakan İ.'nin de aralarında bulunduğu 2'si kadın 11 kişinin sahte belgeler hazırlayıp hırsızlara, dilencilere ve sabıkalı olan kişilere takım elbise giydirdiği ve bu yöntemle 105 kişiye kredi çektirdiğini öğrendi. Çetenin liderliğini ise Kenan K. ve Arif Ö., Derya A. ve Nesrin C.'nin yaptığı, Savaş E. isimli bir öğretmenin de bu şebekede olup geçen yıl yaşamını yitirdiği öğrenildi. Lüks otomobillere binip, pahalı elbiseler giyen çetenin ikna ettikleri vatandaşları bankacı Hakan İ.'nin yanına götürerek kredi başvurusunu yaptırdıkları belirlendi.

Şebeke üyelerinin diğer banka personelininin şüphesini çekmemek için, işsiz olan vatandaşlar adına sahte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) belgesi düzenledikleri ve çok sayıda kişinin adına 20 ile 40 bin lira arasında ihtiyaç kredisi kulandıkları belirlendi. Zanlıların adlarına kredi çektikleri kişilere ise 'sus' payı olarak kullanılan kredinin yüzde 40'ını verdikleri ortaya çıktı. Cumhuriyet Savcılığı kredi çektirilen şahısların da soruşturulmasına karar verdi. Olayın ortaya çıkmasının ardından Hakan İ., kamu bankasındaki işinden kovuldu.

DOLANDIRILAN MÜŞTERİ ORTAYA ÇIKARDI.

Çetenin dolandırıcılık yöntemi ise 1.5 yıl önce bankanın Yüreğir ilçesindeki şubesinden 10 bin lira kredi çeken B.Y. isimli kadının şikayeti üzerine tespit edildi. Banka çalışanı Hakan İ. 10 bin lira kredi çekmek için bankaya gelen B.Y.'ye 20 bin lira kullandırdı. Hakan İ. işlemlerinin sonunda 10 bin lirayı kendi hesabına aktardı. Kredi taksitlerini ödeyen B.Y. bir süre sonra 20 bin liralık tutarı görünce savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hakan İ.'yi takibe aldı. Banka yetkilileri ile de irtibata geçen ekipler, Hakan İ.'nin kredi onayı verdiği 3 milyon lirasının geri ödenmediğini saptadı. Polis bu kredileri kullanan 105 kişinin ifadesini aldı.

'SİSTEM YOK' DEDİ

Kredi çeken 105 kişiden Hatay'da yaşayan uyuşturucu kullanmak,hırsızlık yapmak ve ruhsatsız silan bulundurmak suçlarından sabıkalı Okan H. adına çıkarılan krediyi vermediğini söyleyerek,

"Yanıma şık giyimli 1'i kadın 3 kişi geldi. Bana kredi çektireceklerini, paranın ise yüzde 40'ı vereceklerini söylediler. Bu teklifi kabul ettim. Sahte evraklar hazırladılar, bankaya gittim 25 bin lira kredimi kullandım. Parayı onlara vermemek için, sistemde arıza varmış, birazdan düzelecek siz burada bekleyin ben geleceğim deyip kaçtım" dedi. Diğer 105 kişi ise, çekilen krediden kendilerine verilen yüzde 40'lık tutarı harcadıklarını anlattı. Hakan İ. ise suçlamaları kabul etmeyip, 105 kişiden şikayetçi oldu. İfadesi alınan 105 kişi serbest bırakıldı.

2'si kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Gezgin hırsızlar ayakkabı çalarken yakalandı

ADANA'da kentler arasın hırsızlık yapan 3 kadın girdikleri apartmandan hırsızlık yaparken yakalandı.

Olay, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gülcan Ç. (22), Pınar O. (31) ve Muazzez T. (27) girdikleri apartmandaki dairelerin önündek ayakkabıları çaldı. Bu sırada binada oturan Hakan Elma 3 kadının hareketlerinden şüphelenince polisi aradı.

KENTLER ARASI HIRSIZLAR

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek 3 kadını suç üstü yakaladı. Karşılarında polisi gören kadınlar ise, " Biz buraya yönetici ile temizlik işini görüşmeye geldik" dedi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürdü. Gülcan Ç.,Pınar O, ve Muazzez T.'nin Cono aşiretine mensup olduklarını, Pınar O.,'nun Antalya, Kütahya, Konya, Kırıkkale, Aydın, Uşak, İzmir, Denizli, Antalya, İstanbul, Ankara ve Adana'da hırsızlık yaptığı ve 20'den fazla suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Gülcan Ç.'nin çoğunluğu Hatay'da olmak üzere, Kocaeli, İzmir, Bursa, Kahramanmaraş, Gaziantep'den hırsızlık yapıp 35 ayrı suça karıştığı, Muazzez T.'nin ise yine hırsızlıktan 25 ayrı sabıkası olduğu öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan zanlılardan Gülcan Ç. tutuklandı, Pınar O. ve Muazzez T. ise adli kontröl şartıyla serbest bırakıldı.

Define arar gibi, saklanan kitapları aradılar

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde Halk Kütüphanesi, çocukları kitapla buluşturmak amacıyla ilçedeki esnafların dükkânlarına kitapları saklayıp, yerlerini gösteren define haritası hazırladı. 'Kitap Avcıları' adı verilen etkinliğe öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Erbaa İlçe Halk Kütüphanesi çocukları kitap okumaya teşvik etmek için ‘Kitap Avcıları’ etkinliği düzenledi. Erbaa Kaymakamlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Erbaa Belediyesi ve ilçedeki esnafların destek verdiği etkinlik kapsamında afişler bastırılıp, define haritaları hazırlandı. Hazırlanan afişler ve haritalar ilçedeki 26 okula gönderildi. Halk Kütüphanesi yetkilileri kuyumcu, aktar, manav ve ekmek fırınlarına ise Cahit Zarifoğlu’nun 'Kuşların Dili’ adlı kitabını sakladı. Çocuklardan hazırlanan haritalarda işaretli noktalara giderek harita üzerindeki bilmeceyi çözmeleri ve kitabın saklı olduğu dükkanı bulmaları istendi. 26 Mart’ta başlayıp 1 Nisan’a kadar sürmesi planlanan etkinliğe daha ilk günden okullarından aldıkları haritalarla yüzlerce çocuk katıldı. Çocuklara haritalarda işaretli dükkanlarda buldukları kitapların yanı sıra oyuncaklar hediye edildi.

'ÇOCUKLAR ÇOK HOŞLANDI'

Projedeki amaçlarının öğrencilerle kütüphaneyi ve kitabı kaynaştırmak olduğunu belirten Erbaa İlçe Halk Kütüphanesi görevlisi Kütüphaneci Meliha Arı "Burada asıl amaç çocukların kitaba ulaşmasını sağlayabilmek. Çoğu çocuk kütüphanenin yerini dahi bilmiyor. Bunu nasıl eğlenceli bir hale getirip çocukları çekebilirim diye düşündük. Oyunla ve bilmece ile başarabileceğimizi düşündük. Çocukların bunlardan çok hoşlandığını gördüm. Önce test ettim, sonra denedim ve oldu. Önce bilmecelerle o noktaların yerini tespit ettirdim. Bunu çok sevdiler, bilmeceyi çözdüler, yerlerini buldular. Esnaflarla konuştum. Esnaflar sağ olsun çok destek verdiler. Şu an büyük bir izdiham şeklinde sevilerek takip ediliyoruz diyebilirim. Çok rağbet olduğunu gördüm. Oyunla beraber kitabı aramanın daha cazip olduğunu keşfettim. Çocuklar hem kitap sahibi, hem de hediye sahibi oluyorlar. Araştırma ve macera duygularını geliştirmek adına bunu yaptım. Çocuklar meslek gruplarını tanımış oldu. Çocuklar hiç gitmeyecekleri yerlere gittiler. Bu vesile ile farklı farklı esnafları da tanımış oldular" dedi.

'İKİ GÜNDE 500 ÇOCUK GELDİ'

15 yıldır ilçede aktarlık yaptığını e bu etkinlik ile 2 günde 500’e yakın çocuğun dükkanına geldiğini söyleyen Mesut Sapancı teklif gelince kabul ettiğini belirterek, "Biz de tabi çocuklarla ilgili bir şey olunca mecbur katılacağız, o bizim görevimiz. Gençlerin ellerinde bir harita var. Bu haritada işaretlenmiş iş yerleri var. Biz de bu işaretlenen yerlerden biriydik. Çok yoğun geçti. Ben bu kadar olacağını düşünmüyordum. Elimizdeki kitaplar bitince diğer arkadaşlara yönlendirdik. Amaç çocukları kütüphanede buluşmaktı. Ben buluştuklarını düşünüyorum. Herkesi oraya yönlendiriyoruz. Gözlerindeki o ışığı görüyor, biz de mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Projeye katılan çocuklar ise haritalarla kitapları bulmalarının kendileri için büyük bir heyecan ve macera olduğunu, birer birer bütün bilmeceleri çözüp kitapları bulduklarını söyledi.

At arabalı ve eşekli gezici kütüphane

ERZURUM'da, 54'ncü Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir günlük kiralanan at arabası ve eşek, gezici kütüphane olarak hizmet verdi. Halkın ilgi gösterdiği nostalji kütüphaneler sayesinde birçok kişi kitap okudu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kütüphaneler Haftası nedeniyle merkez Yakutiye ilçesindeki tarihi Yakutiye Medresesi önünde kitap okuma etkinliği düzenlendi. Okumaya etkinliğine katılanlara kitaplar gezici kütüphaneye çevrilen eşek ve at arabalarıyla dağıtıldı. Lise ve üniversite öğrencileri ile birlikte vatandaşlar 10 dakika boyunca kitap okudu. Okuma etkinliğine katılan öğrencilere, görevliler tarafından çay, meyve suyu ve kek ikram edildi. Vatandaşlar 1940'lı yıllarda kullanılan eşekli ve at arabalı gezici kütüphaneler büyük ilgi gösterdi. Bazı öğrenciler ise kitap okuma etkinliği sırasında yanlarından geçen at ve eşekten korktu.

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Kütüphane Haftası etkinliğini nostalji ile anlatmak istediklerini söyledi. Kütüphaneciliğin tarihi seyrini dönem dönem anlatmaya çalıştıklarını belirten Almaz şunları söyledi: "Etkinlikte Cumhuriyet döneminde gelişen kütüphaneciliği de sergiledik. 1943'te katırlı kütüphanelerle köy köy gezilerek kitap götürülmüş. Daha sonra 1960'lı yıllarda Erzurum'da at arabasıyla gezici kütüphane hizmeti başlamış. 1980'li yıllarda modern binalarda kütüphanecilik hizmetleri verilmeye başladı. Biz de buna uygun olarak son model gezici kütüphane aracımızla tıpkı eskiden olduğu gibi köy köy gezerek ödünç kitaplar veriyoruz. Aracımızın içinde 5 binin üzerinde tarih, kültür, roman ve hikâye kitaplarının yanında bilgisayarlar mevcut. Bugünkü uygulamamızla eski ve yeni kütüphanecilik sürecini aynı anda halkımızla buluşturduk. Burada nereden nereye geldik imajını vermek istedik. Halkımıza nostaljiyi yaşattık. Kitap, yıllar boyu insanın en iyi dostu olmuştur."

Görevliler tarafından parkın içinde gezdirilen eşeğin üzerine konulan dolaplardan ya da at arabasından aldıkları kitapları banklarda oturarak okuyanlar ise ilginç görüntüler oluşturdu. Büyükler nostaljiyi yaşadıklarını söylerken gençlerde büyüklerinin anlattığı o günleri yaşama fırsatı buldu.

Saat tamircisi, 42 yaşında milli tekvandocu oldu

BALIKESİR'de saat tamircisi 44 yaşındaki İsmail Kökçü, 36 yaşından sonra hobi olarak başladığı tekvando branşında, 42 yaşında milli sporcu oldu. Türkiye ve Avrupa’da onlarca madalya kazanan Kökçü, gündüzleri incelik gerektiren mesleğini yaparken, akşamları ise en sert spor branşlarından birisinde antrenör olarak sporcular yetiştiriyor. Kökçü, ayrıca Balıkesir’de en son saat tamircisi dükkânını açan esnaf olarak biliniyor.

Balıkesirli evli ve 2 çocuk babası 44 yaşındaki İsmail Kökçü, kentte son saat tamercisi dükkânını açan kişi olarak mesleğini icra edip evinin geçimini sağlarken, diğer yandan da takvando sporundaki başarılarıyla adından söz ettiriyor. Kökçü’nün en dikkat çekici yönü ise, incelik isteyen bir mesleğin yanında en sert spor braşında, hem de 42 yaşından sonra milli sporcu olup, antrenör olarak yeni sporcular yetiştirmesi. Çırak olarak başladığı meslekte 1992 yılında ustasından aldığı düstur ile kendi işyerini açan İsmail Kökçü, Balıkesir’de son saat tamircisi dükkanını kendisinin açtığını söyledi.

BALIKESİR’DE SON DÜKKANI AÇAN SAAT TAMİRCİSİ

Saat tamircisi İsmail Kökçü, “Balıkesir’de, Yeni Çarşı’da, 26 yıldır aynı yerde mesleğime devam etmekteyim. İşimi severek yapıyorum. Bir özelliğim de, Balıkesir’de en son dükkân açan saat ustasıyım. Artık Balıkesir’de ve hatta Türkiye’de bizim meslekte sanatkâr yetişmiyor. Ben de mesleğimin son mohikanlarından birisiyim. Dayımın yanında çırak olarak işe başladım ve yetiştim. Şuanda da kendi işyerimde mesleğimi sürdürüyorum. Mesleğimizin son örneklerindenim. Maalesef yeni çırak ve kalfa yetişmiyor. Saat kültürü al ve ata döndü. Biz ise hep bir şeyleri tamir edip, kurtarmaya çalıştık. Çıraklık Eğitim Merkezi’nde de, usta öğreticilik yapmaktayım. Ama yeni çırak gelmiyor. Bugüne kadar eğitim veremedik. Benim yanımda da çırak yok, tek başıma çalışıyorum. Saat tamirciliği de unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden birisidirö dedi.

42 YAŞINDA MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ

Tekvando sporuna 36 yaşında başladığı ve 42 yaşında Türk Milli Takımı’na seçildiğini belirten İsmail Kökçü, “Ülkemizi yurtdışında başarı ile temsil ettim. İki gümüş madalya ile ülkeme ve memleketime döndüm. Tekvando'da çeşitli Avrupa derecelerim var. Şuan 44 yaşındayım ve 42 yaşında milli takıma seçilmenin onuru tattım. Türk Milli Takımı’nın armasını ve Türk bayrağını göğsümde onurla taşıdım. Bayrağımızı göndere çektirdim. Bundan 7 ay önce de kulübümüzü kurduk ve sporcularım ile antrenmanlara başladık. Yetiştirdiğim sporcular arasından bir tane daha milli sporcu çıkarttım. Bundan sonraki amacımız her yaştan herkesin spor yapmasıö diye konuştu.

EN İNCE MESLEK VE EN SERT SPOR BİRARADA

Saat tamirciliğinin incelik gerektiren bir meslek olduğunu da belirten İsmail Kökçü, bu mesleği yaptığını bilen arkadaşlarının aynı zamanda sert olduğu gerekçesiyle takvando sporunu yapmasını kendisiyle bağdaştıramadıklarını belirtti. Kökçü, “Saat tamirciliği yüzlerce parçanın bir araya gelip doğru düzende çalışmasını gerektiren ince bir iştir. Arkadaşlarım bana, ‘Sen saatçisin, ince adamsın. Ama yaptığın spor takvando ve sert bir spor’ diye takılıyor. Aslına bakarsanız takvando sert bir spor dalı değildir, bir sanattırö dedi.

MS hastası anne ve engelli kızının okuma aşkı

MUĞLA'da yaşayan MS (multipl skleroz) hastası 59 yaşındaki Nuriye Elçin, spastik engelli kızı Günnur Elçin ile birlikte okuma-yazma kursu görüyor. Anne ve kızına evlerinde eğitim veren halk eğitim merkezi öğretmenlerinden Zeliha Çırpan, ikilinin azminin herkese örnek olması gerektiğini söyledi.

Menteşe ilçe merkezinde yaşayan eşi işçi emeklisi olan 3 çocuk annesi Nuriye Elçin, televizyon ekranlarında izlediği okuma-yazma seferberliği haberlerinden etkilendi. MS hastası olan Elçin, Menteşe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nü arayarak, spasttik engelli kızı 38 yaşındaki Günnur Elçin ile birlikte kurs almak istediklerini söyledi. Kurum yetkilileri harekete geçerek, anne ve kızına eğitim vermesi için öğretmen Zeliha Çırpan'ı görevlendirdi.

Kursun çok güzel gittiği ifade eden Nuriye Elçin, "Okumayı sökmeye başladım. Bu imkan bize sunulduğu için çok mutluyum. Herkese teşekkür ederim" dedi.

Öğretmen Çırpan ise, "Kas gelişimine çok dikkat ediyoruz. Kalemi nasıl tutuyorlar, ince motor gelişimleri nasıl gelişiyor bunlara bakıyorum. Bazı öğrencilerimiz harfi tanıyor ama yazamıyor. Kimi ise tanıyor ama okuyamıyor. Bunlara göre bireysel farklılıklara bakıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen bir kitabımız var. Kitaptan devam etmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin özür durumu, ailesel ve yaşadığı mekanlar farklı olduğu için eğitimimize de buna göre yön vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Menteşe Halk Eğitim Merkezi Müdürü İdris Kömürcü, Nuriye Elçin ve kızı Günnur'u evinde ziyaret edip başarı diledi.

Bas gitarist bakkal

İZMİR'in Konak ilçesinde bakkallık yapan Melih Yörük, gençlik yıllarında grup kurup barlarda ve etkinliklerde konser verecek kadar gönül verdiği bas gitarını işyerinde de çalmaya devam ediyor. Yörük, müşterilerin kendisii görünce şaşırdıklarını ve kimisinin birkaç parça daha çalmasını rica edip dinlediklerini söylüyor.

İzmir'de yaşayan bir çocuk babası Melih Yörük, yaklaşık 2 yıl öncesine kadar sürdürdüğü forklift operatörlüğü mesleğini bırakıp, Şehitler Caddesi'nde, Alsancak Stadı yakınındaki bakkal dükkanı işletmeye başladı. Lise yıllarında merak sardığı müziğe, elektronik bas gitar çalarak başlayan ve daha sonraları arkadaşlarıyla birlikte 'More' isminde rock müzik grubu kurup, çeşitli etkinliklerde ve barlarda konserler veren Yörük, işyerinde de müzik yapmayı ihmal etmiyor. Dükkanına bir amfi alan Yörük, boş vakitlerinde bas gitar çalıyor. Yörük'ü tezgahın arkasında gitar çalarken gören müşteriler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kimi müşteriler, Yörük'ten birkaç parça daha çalmasını isteyip, dinliyor.

Suç oranları yüksek olan ve çevre faktörleri açısından çok sağlıklı olmayan bir mahallede doğduğunu belirten Yörük, müzik sayesinde hayatında kendisi için keyif alabildiği bir yol açtığını söyledi. Yörük, müzik tarihinin en yetenekli gitaristlerinden biri olarak değerlendirilen Jimi Hendrix'ten çok etkilendiğini belirterek, "Lise yıllarında, birkaç arkadaş olarak müziğe merak sardık. Askere gidip geldikten sonra arkadaşlarımla bir grup kurduk. The Beatles, Led Zeppelin ve Pink Floyd gibi grupların eserlerini çalmaktan keyif alıyorduk. Bir siyasi partininin Manisa'daki etkinliğinde ve İzmir'deki bazı barlarda konserler verdik. Daha sonra hepimiz farklı işler yapmaya başladık ve müzikle pek ilgilenemedik. Cenk Sancar isminde bir arkadaşım, Karşıyaka Çarşı'da bir müzik stüdyosu kurunca yavaş yavaş tekrar başladık" dedi.

Evde de gitar çaldığını söyleyen Yörük, 3 yaşındaki oğlu Can'ın da kendisine mırdıldanarak eşlik ettiğini ve bazı zamanlar onu uyutmak için Led Zeppelin'den parçalar dinlettiklerini de sözlerine ekledi.

