DHA YURT BÜLTENİ-2

1)KAŞ'TA HORTUM KORKUTTU

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki ünlü Patara Plajı'nda denizde çıkan hortum sera üreticilerini korkuttu.

Kaş Patara Plajı'nda denizin üstünde dün akşam saatlerinde hortum çıktı. Yeşilköy, Ova, Kınık, Çavdır, Palamut ve Çayköy mahallelerindeki sera üreticileri hortum nedeniyle korkulu anlar yaşadı. Birçok sera üreticisi seralarının havalandırmalarını kapattı. Denizin üstünde bir süre kalan hortum daha sonra gözden kayboldu. Bölgedeki sera üreticileri de derin bir nefes aldı.

Ahmet ACAR/KAŞ, () -

=========================================================

2)ÇORUM'DA ALACAK VERECEK MESELESİ CİNAYETİ

ÇORUM'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 42 yaşındaki Bektaş Kışla tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, Yavruturna mahallesi Esnafevler 6' sokakta bu gece 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Bektaş Kışla ile 54 yaşındaki Muammer U., alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Muammer U., üzerindeki tabanca ile Bektaş Kışla'ya peş peşe ateş etti. Kışla, kalbine ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 5 kurşunla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Kışla'nın öldüğünü belirledi. Şüpheli Muammer U., ise suç aleti tabancayla birlikte polis tarafından yakalandı. Polis cinayetin işlendiği alanda 7 adet boş kovan buldu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kışla'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 1.22 promil alkollü olduğu tespit edilen Muammer U. ilk ifadesinde "Bektaş Kışla isimli şahıstan 15 bin TL, alacağım vardı. Paramı istedim, vermedi ve bana küfür etti. Bende ateş ettim" dedi. Polis şüphelinin evinde yaptığı aramada ise iki adet pompalı tüfek, 9 fişek ele geçirdi. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturmanını devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü :

-----------------------

-Olay yerinden detay

-Öldürülen Bektaş Kışla'nın cenazesi

-Sağlık görevlilerinin müdahalesi

-Şüpheli Muammer U'nun polis aracına alınışı

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Detaylar

(SÜRE: 3 Dk) (BOYUT: 380 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

==========================================================

3)EŞİNİN EVE KİLİTLEDİĞİ KADINI, POLİS KURTARDI



ADANA'da eşi Cafer Özveren'in (24) kıskandığı için eve kilitlediği Gözde Özveren (22), polis tarafından pencere kürekle kırılarak kurtarıldı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Birbirlerini severek evlenen Gözde ve Cafer Özveren arasında zaman zaman tartışma yaşamaya başladı. Eşini aşırı kıskanan Cafer Özveren, dışarı çıkmaması için olay günü sabah erken saatlerde Gözde Özveren'in üzerine kapıyı kilitleyerek evden çıktı. Saatlerce evde mahsur kalan Gözde Özveren, ihtiyaçlarını karşılamak için evden çıkamayınca çilingir çağırıp kapıyı açtırmak istedi. Gelen çilingir kapıyı 50 liraya açacağını söyledi. Genç kadın üzerinde para olmadığını söylemesi üzerine çilingir kapıyı açmadan ayrıldı. Bunun üzerine Özveren, 155'i arayıp polislerden yardım istedi.

KORKUDAN TİTREDİ

Kısa sürede olay yerine gelen polis, genç kadın ile görüştü. Demir şebekenin arkasına titreyerek konuşan genç kadın, "Lütfen kocama haber vermeyin. Onu aramayın, beni buradan çıkarın" dedi. Bunun üzerine polisler, Özveren'i kurtarmak için şebekeyi kürekle kırdı. Açılan boşluktan dışarı çıkan Gözde Özveren, ağlayarak polis aracına bindi, artık bu evde kalamayacağını belirterek, sığınma evine gitmek isteğini söyledi. Polis Cafer Özveren'i bulmak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Evde kapatılan kadın ile gazetecilerin konuşması

- Polisin kürek ile şebekeleri kırması

- Kadının kırılan pencere şebekesinden çıkması

- Kadının polis aracına binmesi

- Detay görüntüler

SÜRE:03'47 " BOYUT: 230 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK - Kamera:Eser PAZARBAŞI /ADANA,()

========================================================

4)EĞİTİM TARİHİ MÜZESİ, EĞİTİM TARİHİNE IŞIK TUTUYOR

KONYA İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, açılan ve 120 yıldır kullanılan 2000 bini aşkın eğitim materyalinin sergilendiği İl Eğitim Tarihi Müzesi, eğitim tarihine ışık tutuyor. Müzede öğrencilerin giydiği siyah önlükten tutunda, Osmanlıca yazılmış, diplomalar, kayıt defterleri, piyano, dondurulmuş deney hayvanları, yatılı okullarda kullanılan çamaşır makinası ve ütüye kadar her türlü eğitim araç ve gereci bulmak mümkün.

Konya'da geçen yıl 24 Kasım Öğretmen Günü'nde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 1899 yılında Anadolu'daki ilk müzelerden biri olarak açılan ve daha sonra anaokulu olarak kullanılan Müzeyi Hümanyum binasına 'İl Eğitim Tarihi Müzesi' açıldı. Müzede 120 yıldır kullanılan eğitim araç gereçleri sergileniyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, 'İl Eğitim Tarihi Müzesi'nde 2000 bini aşkın eğitim materyalin bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"1899 yılında Konya Lisesinin açılış tarihinden itibaren kullanılan bütün eğitim materyalleri burada sergilenmek suretiyle, eğitim tarihimize ışık tutmuş olduk. Bugün öğrencilerimiz, tamamen e- okul üzerinden elektronik ve dijital ortamda eğitim öğretim, kayıt, nakil işlemleri yaparken; acaba bu işlemler geçmişte nasıl yapıldı diye, merak edip müzemizi ziyaret ederse, çok ciddi bir fikir sahibi olacak. Müzemiz iki odadan oluşuyor. Burayı daha zenginleştirmek arzusundayız. Konya genelinden topladığımız materyallerde var. 100 yılı aşkın sürecin nasıl işlediğiniz ve günümüze nasıl geldiğini görülmüş olacak."

Müze içinde Osmanlıca ve Latin harfleriyle yazılan diplomaların bulunduğunu belirten Gürsoy, " Osmanlıca yazılmış olan öğrenci kayıtları, diplomalar ve günümüz Türkçesiyle yazılmış olanları bir arada sergileyerek, Osmanlının son dönemi ve harf devrimiyle birlikte Latin alfabesine geçişi de çocuklarımıza görsel olarak göstermeyi hedefledik. Böylelikle eğitim tarihine kısa bir bakış acısını çocuklarımıza kazandırmak istedik. Tabi çocuklarımız müzeye geldiğinde o döneme ait ders materyallerini de görüyorlar. Burada canlı hayvan figürlerimiz, deney aletlerimiz var. O dönemde kullanılmış ders araç gereçleri var. Yatılı okullarda kullanılan çamaşır makinası, ütü, kız meslek lisesinde kullanılan dikiş makinasına varıncaya kadar geçmişten günümüze kadar kalabilmiş, malzemeleri sergilemeye çalıştık. "diye konuştu.

Müzenin geçen yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıldığını hatırlatan Gürsoy, şu ana kadar 3 bin öğrencinin müzeyi ziyaret ettiğini belirtti. Gürsoy, "Asıl hedefimiz, bugünün şartlarında okuyan öğrencilerimize, dünün şartlarını ve imkanlarını gösteriyoruz ki, ülkemizin eğitimde geldiği noktayı çok iyi anlasınlar amacındayız." dedi.

(Görüntü Dökümü

-------------------------

- Müdür röp.

- Müzedeki materyallerden detay

(:Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Tolga YANIK KONYA ))

=====================================================



