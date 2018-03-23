DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ŞEHİT ATEŞİ SAMSUN'A DÜŞTÜ

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesi Ovaören köyü yakınlarındaki dağlık alana düşen F-16 tipi savaş uçağında şehit olan Üsteğmen Yasin Boy'un memleketi Samsun'daki ailesi, acı haberle gözyaşına boğuldu.Adana'dan saat 18.30 sıralarında eğitim için havalandıktan sonra Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Ovaören köyü yakınlarında dağlık alana düşen F-16 savaş uçağının pilotu Üsteğmen Yasin Boy'un şehadet haberi Samsun'daki ailesine bildirildi. Evli 1 çocuk babası olan Üsteğmen Yasin Boy'un acı haberi, babası Ayhan Ramazan ve annesi Güllü Boy'ya ziyarette oldukları Kavak ilçesinde ilçe protokolü ve askerler tarafından verildi. Boy çifti, çocuklarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin İlkadım ilçesindeki baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehitin 2 erkek kardeşinin daha olduğu öğrenilirken, çocuğunun ve eşi Çağla Boy'un Nevşehir'de yaşadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Şehit eviden detaylar

-Şehitin fotoğrafı

-Şehitin eşiyle fotoğrafı

(Süre: 00.43 dk) – (Boyut: 23.49 mb)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

======================================================

2)AFRİN ŞEHİDİNİN CENAZESİ TOKAT'A GETİRİLDİ

SURİYE'nin Afrin kentinde arama çalışması sırasında teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü’nün cenazesi, memleketi Tokat’ta getirildi. Hatay’da düzenlenen askeri törenin ardından askeri uçakla Tokat’ta getirilen Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü’nün cenazesini havaalanında Tokat Valisi Ömer Toraman ile birlikte il protokolü, şehidin anne-babası Naciye-Şahin Gülü, ağabeyi Hüseyin Güllü ve vatandaşlar karşıladı. Türk bayrağına sarılı tabutu silah arkadaşları tarafından askeri uçaktan alınarak, Turhal Belediyesi'ne ait cenaze aracına taşındı. Bu sırada anne Naciye Güllü ‘Yavrum’ diyerek göz yaşı döktü’. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü’nün Turhal Devlet Hastanesi morguna konuldu. Şehit Gökhan Güllü, öğle namazı sonrası Turhal ilçesinde düzenlenecek töreninin ardından toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Havalanından görüntü

-Cenazenien getirilişyi

-Anne ve babasının görnütüleri

-Cenazenin araca taşınması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT()

======================================================

3)BAZ İSTASYONUNUN KABLOLARINI ALDILAR, BİR MAHALLEYİ İNTERNETSİZ BIRAKTILAR

ADANA'da 3 hırsız girdikleri baz istasyonundaki fiber optik kabloları çalınca bir mahalleyi internetsiz bıraktı.

Olay, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddaya göre, Serkan M. (26), Ahmet A. (31) ve Ahmet Ö. (33) bir GSM şirketine ait baz istasyonuna girerek buradaki fiber optik kabloları kesip çaldı. Bunun üzerin içeride bulunan cihazlar kullanılamaz duruma gelince bölgedeki tüm internet erişimleri kesildi. Vatandaşların GSM operatörünü araması üzerine görevliler, arıza tespiti yapmak için baz istasyonuna gelince kabloların çalındığı görüp polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Polis, 3 hırsızın Yeşiltepe Mahallesi'nde de yerin altından geçen fiber optik kablolarıda çalmaya çalıştığı tespit etti. Görüntülerden kimlikleri belirlenen Serkan M., Ahmet A., ve Ahmet Ö. kısa sürede yakalandı. Daha önce düşüp başı yaralandığı için sargılı olan Serkan M. ile diğer arkadaşları ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Zanlıların emniyet binasından çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

*Güvenlik Kamerası*

- Zanlıların sokağın başında konuşmaları

- Rögar kapağını açmaları

- Kapağı kapatmaları

SÜRE: 01'58" BOYUT:120 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

=======================================================

