DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ZEYTİN DALI HAREKÂTI'NDA 50'NCİ GÜN; 3 BİN 195 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 50'nci gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 195 oldu.TSK tarafından 20 Ocak'ta, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 50'nci güne girildi. Genelkurmay Başkanlığı'nca terör örgütü hedeflerinin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesi ile sürdürülen harekâtın başından bu yana 46'sı son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 195 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

2)HDP EŞ BAŞKANI BULDAN: 1 KİŞİ BİLE KALSAK PARLAMENTOYU TERK ETMEYECEĞİZ

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, mecliste 1 kişi dahi kalsalar, meclisi terkedmeyeceklerini belirterek, "Oraya büyük bedeller ödenerek giriliyor. Ve biz bu alanı terk etmeyi düşünmüyoruz. AKP hükümetinin her ne kadar HDP'yi parlamento dışına atma girişimi olsa bile, orada bir kişi bile kalsak, tek kişi ile bile temsil edilsek, yine de o alanı terk etmeyeceğiz" dedi.

"HDP OLARAK YANIMIZDA OLMAK İSTEYEN HERKESE KAPIMIZ AÇIK"

Diyarbakır'da, partisinin Nevruz kutlama programına katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu. 2019'da yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanı adaylarının olacağını söyleyen HDP Eş Genel Başkanı Buldan, "Yani bugün Türkiye'de artık tek tipçiliğe karşı, diktatörlüğe karşı, faşizme karşı oluşan bir blok var. Ve bizim adayımızda çoğulculuğu savunan, demokrasiyi savunan, barışı savunan bir aday olacağı için yapılacak olan seçimlerde adayımızın kazanacağına olan inancımızla seçimlere gireceğiz. Elbette ki bugün Türkiye'de bir muhalefet boşluğu var. Bu muhalefet boşluğunun ilkesel talepler doğrultusunda doldurulması gerektiğine inananlardanım. Çünkü, bugün Türkiye'de savaş politikalarının, faşizmin ve siyasi soykırım operasyonlarının yapıldığı bir dönemde demokrasiyi, barışı, özgürlükleri savunan güçlerin mutlaka bir çatı altında toplanması gerektiğine inanıyorum. Fakat, ilkesel taleplerimiz elbette ön planda olacak. Biz bugün barışı, demokrasiyi savunan bir partiyiz. Ve Kürt sorunu bizim açımızdan çok önemli bir mesele. Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözülmesini talep eden tüm partilere kapımız açık. HDP olarak bu ilkeler doğrultusunda yanımızda olmak isteyen herkese kapımızın açık olduğunu belirtmek isterim"dedi.

"HALK, HER TÜRLÜ HİLE VE USULSÜZLÜĞE KARŞI SANDIĞA SAHİP ÇIKACAKTIR"

Seçim güvenliği konusunda gündeme gelen seçimlerin boykot edilmesi tartıyşmaları ile ilgili ise HDP Eş Genel Başkanı Buldan, "Biz boykot kararı almadık. Ancak, şunu ifade etmek isteriz ki, OHAL koşullarında elbette ki seçimleri yapmak çok zor olacak. Özellikle son çıkan seçim güvenliği ile ilgili alakalı olan yasanın meclisten geçmesi ile birlikte Türkiye'de seçim koşullarının çok daha zor olduğunu biliyoruz. Ancak, şuna inanıyoruz ki özellikle Kürt tabanı yani HDP'ye oy veren başta Kürt tabanı olmak üzere Türkiye halkları bu konuda sandığına sahip çıkacak. Ve tüm yapılacak olan usulsüzlüklere ve hilelere göğüs gerecek bir zihniyete sahip. Her ne kadar AKP hükümeti her seçim döneminde bir çok usulsüzlüğe imza atmış olsa bile bölgede özellikle Kürt halkının sandıklara nasıl sahip çıktığını biliyoruz. Sandıkları nasıl koruduğunu biliyoruz. Bu dönem yapılacak olan seçimlerde de halkımızın verdiği oya sahip çıkması gerektiğini, sandıklara sahip çıkması gerektiğini zaten yapacağımız toplantılarla bunu ifade edeceğiz. Ve biliyoruz ki Kürt halkı sandıklarına sahip çıkar. Her türlü hileye, usulsüzlüğe rağmen bunun önüne halkımız geçecektir"dedi.

HDP'nin bazı milletvekillerinin tutuklanması, bazı vekillerin vekilliğinin düşürülmesi sonrasında gündeme gelen HDP'nin Meclistenr çekilmesi ile ilgili tartışmaların sorulması üzerine HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, şöyle konuştu:

"1 KİŞİ DE KALSAK, PARLAMENTOYU TERK ETMEYECEĞİZ"

"Seçimlere çok büyük bedeller ödeyerek girdik. Yani elde etmiş olduğumuz temsilliyeti çok kolay kazanmadık ve bunun mücadelesini vererek girdik Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. 7 Haziran ile 1 Kasım tarihleri arasında yaşananlar, sokağa çıkma yasakları, katliamlar, gözaltılar, linç girişimleri bütün bunlar bize geri adım attıramadı. Ve biz 1 Kasım tarihinde yine güçlü bir temsilliyetle parlamentoya girmeyi başaran bir parti olduk. Barajı aşan bir parti olduk. Bu dönem elbette ki yaşananlar, milletvekili arkadaşlarımızın tutuklanması, vekilliklerinin düşürülmesi bizde farklı tartışmalara neden oldu. Ancak, parlamento bir mücadele alanıdır ve oraya büyük bedeller ödenerek giriliyor. Ve biz bu alanı terk etmeyi düşünmüyoruz. Çünkü, yeniden seçimlere hazırlanıyoruz. Yeniden bir seçim gündemi var önümüzde. Parlamentoyu terk edersek tekrar seçimlere hazırlanmanın bir anlamı yoktur diye düşünüyoruz. O yüzden parlamentoda olmaya devam edeceğiz. AKP hükümetinin her ne kadar HDP'yi parlamento dışına atma girişimi olsa bile orada bir kişi bile kalsak tek kişi ile bile temsil edilsek yinede o alanı terk etmeyeceğiz."

3)TARİHİ BİNALARIN KORUNMASI İÇİN ÇATI ÖNERİSİ

İZMİR Otel, Pansiyon ve İşçileri Odası Başkanı Mehmet Gönen, Basmane semtindeki oteller bölgesinde bulunan tarihi binaların gelecek nesillere aktarılması için ahşap çatılı olanlarda tadilat zorunluluğunun getirilmesini istedi. Tarihi binaların özellikle ahşap çatılarının çökmesinden dolayı yıkıldığını belirten Gönen, "Biz bu tarihi sokaklarda tarihe tanıklık ettik. Gelecek nesillerin de görebilmesi için tarihi binaların korunmasını istiyoruz. Tarihi binalar olduğu için istediğimiz zaman tadilat yapamıyoruz. Süreç yavaş işleyince binaların yıkılması kaçınılmaz oluyor" dedi. Basmane semtinde bulunan ve kent tarihinin önemli bir dönemine ışık tutan Oteller Sokağı'ndaki binaların birçoğu ahşap çatısının çökmesinin ardından yıkılma tehlikesi yaşıyor. Yağmur suları nedeniyle, ahşap çatıları çöken binalardaki tarihi doku günden güne kayboluyor. Binalarda tadilat yaptırmak isteyen sahipleri ise Anıtlar Kurulu'ndan verilen onay işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle yıkılma tehlikesi yaşayan binalara anında müdahale edemiyor.

İzmir Otel, Pansiyon ve İşçileri Odası Başkanı Mehmet Gönen, binaların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için önlem alınmasını istedi. Özellikle ahşap çatıları çöken binalarda, çatı tadilatının zorunlu hale getirilmesini istedi. Tarihi binalarda istedikleri zaman tadilat yapamadıklarını ifade eden Mehmet Gönen, restorasyon konusunda bina sahiplerine kolaylık sağlanmasını isteyerek, "İzmir'in Basmane semtindeki birçok tarihi bina günümüze kadar gelmiştir. Semtte gezdiğiniz zaman göreceksiniz ki gerçekten müthiş taşlarla yapılmış binalar var ama çatısı yok. Zaman içinde yağmurlarla binalar zarar görüyor. Bunlar yıkılıyor ve tarihi doku yerini arsaya bırakıyor. Tarihi dokuyu kaybetmemek için mücadele edilmesi gerekiyor. Biz ahşap çatıya sahip binaların korunmasını istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi iki üç binayı alıyor, restorasyon yapıyor ama bu yeterli değil. Birkaç binayla olmaz. Hepsini korumak gerekiyor. Bunun için gerekli mercilerden kolaylıklar bekliyoruz. Biz bu tarihi sokaklarda tarihe tanıklık ettik. Gelecek nesillerinde görebilmesi için tarihi binaların korunmasını istiyoruz" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA KONUYU İLETTİK"

Tarihi binalarda çatı tadilatının zorunlulu hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Gönen, CİMER aracılığıyla konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiklerini söyledi. Yapılacak çalışmanın tarihi gelecek nesillere aktarılması ve binaların korunması açısından hayati önem taşıdığını dile getiren Gönen, "Tarihi binalarda restorasyon ve ya değişimi yaratmak için muhakkak surette Anıtlar Kurulu'na başvurmanız gerekmektedir. Anıtlar Kurulu'ndaki başvurular herkesin bildiği gibi oldukça uzun bir süre almakta, bu da büyük bir zaman kaybına neden olmakta. Anıtlar Kurulu çalışıyor. Ama Basmane o kadar çok tarihle içiçe ki bu yüzden onlara da bir şey deme şansı yok. Çünkü hepsini inceleyip ona göre değerlendirmeleri lazım. Bu bağlamda otelciler olarak bunun böyle daha kolay daha pratik çözüm yolu nedir diye düşündük ve düşüncemizi de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ilettik. Bunun için eğer kredi gerekiyorsa sıfır faizli kredi de kullanılabilir. Böylelikle bu restorasyonlar yapılırsa bu binalar en azından biraz daha uzun süre İzmir'in güzelliğini yaşatmış olur. Bizim dediğimiz sırf kredi konusu değil. Kredi bizim için ikinci planda. Burada bir mecburiyet getirilmesi lazım. Tarihe tanıklık eden birçok bina yıkılma aşamasında. Atatürk'ün eşi Latife Hanım'ın ailesinin sahibi olduğu Sadık Bey Oteli'nin çatısı ahşap olduğu için çürüme ve yıkılma tehlikesi yaşıyor. Bizim başlattığımız çalışma ile amacımız çatıların ve binaların zaman kaybetmeden restore edilmesi. Bu restorasyon çalışmasıyla bu binalar kurtarılabilir" dedi.

Basmane'de otel işletmeciliği yapan Enis İpek de tarihi binaların kaderine terk edildiğini belirterek şunları söyledi: "Basmane bölgesinde tarihi binalarımız var. Bunların çoğu bakımsız durumda. Bakımsız olduğu için de çatılardan su alıyor ve yıkılmaya başlıyor. Sahip çıkılsa, mal sahiplerine ulaşılsa binalar kurtarılabilir. Bu binalar, madde bağımlılarının da barınma yerleri oldu. Binaların kurtarılmasını istiyoruz."

4)HOBİ OLARAK BOYADIĞI TAŞLAR GELİR KAPISI OLDU

BALIKESİR'de zihinsel engelliler öğretmeni olarak özel bir rehabilitasyon merkezinde çalışan Melike Kiriş, hobi olarak başladığı taş süsleme çalışmalarının resimlerini sosyal medya hesabında paylaşınca büyük ilgi gördü. Sosyal medya üzerinden Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Kiriş'e ulaşanlar, özel siparişler vermeye başladı. Evinin bir bölümünü atölyeye çeviren Kiriş, 10 ay önce başladığı hobisinden artık kazanç da elde ediyor.Bir rehabilitasyon merkezinde zihinsel engelliler öğretmeni olarak görev yapan 36 yaşındaki evli ve 2 çocuk annesi Melike Kiriş, taş süsleme hobisine, 2017 yılının yazında gittiği tatil beldesinde, deniz kenarında topladığı taşları boyayarak başladı. Bu taşları boyayıp süsledi. Çizdiği resimlerle de hayat verdi. Otaya güzel eserler çıkmaya başladı. Kiriş’in hobisi, para kazanmaya başladığı bir ek işe dönüştü. Melike Kiriş, “Acaba yapabilir miyim diye başlayan bir hobiydi. Denizin içinde gördüğüm renkli taşları elime alarak, 'acaba bunlardan ne olur?' diye düşündüm. Daha sonra fırça ve kalem yardımı ile ne oluşturabilirim derken ortaya bu eserler çıktı. İlk önce küçük taşları boyayarak başladım. Taşlar daha sonra panoya dönüştü. Çok fazla boyanmış taş var. Onları şimdi panoya dönüştürmeye başladım. Arkadaşlarıma hediye olarak yaptıklarım ve sipariş üzerine yaptıklarım var" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAKİ HESABINDAN SİPARİŞ ALIYOR

Boyadığı taşların fotoğraflarını paylaşmak için sosyal medyada açtığı hesap sonrası eserlerinin büyük ilgi gördüğünü ifade eden Melike Kiriş şöyle konuştu: "Sosyal medyada 1 ay önce bir hesap açtım. Çalışmalarım kısa sürede büyük ilgi gördü. Şuan arka arkaya sipariş alıyorum. Boyayıp çizimler yaptığım taşlar çok beğeniliyor. Taş boyama dendiğinde nasıl olduğunu düşünüyorlar. Ben taşa can verdiğimi düşünüyorum ve çok güzel bir eser çıkıyor ortaya. Buda insanlara değişik geliyor. Sosyal medya hesabımdan sipariş almaya devam ediyorum."

Ürünlerini tek taş olarak 40 TL'den başlayan fiyatlarla sattığını söyleyen Kiriş, tablo ve özel sipariş fiyatlarını ise ürünün yapım zorluğuna göre belirlediğini belirtti. Kiriş, bazı ürünlerin yapımının 4-5 saat sürdüğünü, bazılarının ise 2-3 günü bulduğunu açıkladı.

Taşlarıyla masa lambaları, tablolar ve çeşitli süs eşyaları yaptığını belirten Kiriş, kişiye özel siparişler de alarak bunları yapmaya çalıştığını anlattı.

5)KENDİSİNİ KÖPEKLERDEN KURTARAN ŞEHİT POLİSİN RESMİNİ YAPTI

İZMİR'de yaşayan parkinson hastası ve amatör ressam 57 yaşındaki Hamdi Erdoğan, 2 yıl önce kendisini köpeklerin saldırısından kurtaran ve geçen salı günü kimlik sorgulaması yaptığı sırada uğradığı bıçaklı saldırıda şehit olan Mehmet Çelik'in resmini, bir elektrik trafosunun üzerine çizdi. Polis memuru Mehmet Çelik (47), geçen salı günü Bornova ilçesinde kimlik sorgulaması yaparken, yoklama kaçağı olduğu belirtilen Serhat Ceyhan'ın bıçaklı saldırısına uğrayıp, şehit oldu. Olayda polis memuru Osman Çoban da bıçakla yaralandı. Ceyhan ise vurularak yaralı yakalandı ve hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memuru Mehmet Çelik, İzmir'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

ÇOK ÜZÜLDÜ

Parkinson hastası olan ve ilaçlarını kullanmadığı takdirde hareket kabiliyeti kısıtlanan Hamdi Erdoğan, basında yer alan haberlerden, şehit olan Çelik'in, 2 sene önce gece saatlerinde köpeklerin saldırısına uğradığında kendisini kurtaran, tüm ihtiyaçlarını giderdikten sonra evine bırakan polis memuru olduğunu gördü. Çocukluğundan beri amatör olarak resimle uğraşan Hamdi Erdoğan, Çelik'in şehit olmasından çok etkilendi. Büyük üzüntü yaşayan Erdoğan, şehidin resmini, Bornova'daki 4'üncü Sanayi Sitesi'nde bulunan bir trafoya yapmak istedi. Daha önceden de, sanayi sitesindeki dükkanların dış cephelerine Mustafa Kemal Atatürk, Türk Bayrağı ve Bayraklı ilçesinde teröristlerle giriştiği çatışmada şehit olan Fethi Sekin'in resimlerini yapan Erdoğan için, boya masrafını da sanayi sitesi esnafı karşıladı. Erdoğan da şehit polisin resmini yaptı. Emekli olduktan sonra parkinson hastalığına iyi geldiği için doktor tavsiyesiyle resim yapmaya ağırlık verdiğini ve birçok okulun kendisini arayıp resimler çizdirmek istediklerini anlatan Erdoğan, "Sağolsunlar sanayi esnafı benim masrafımı karşılıyor ben de dükkanların, trafoların cephelerine resimler çiziyorum. Son olarak, beni köpeklerden kurtaran Mehmet kardeşimin resmini yaptım, kendisinin çok iyi ve fedakar bir insan olduğunu duydum. Şehadet haberini alınca, ailesinin yanına da gidip başsağlığı dileklerimi bildirdim. Tanrı'dan rahmet diliyorum, ruhu şad olsun" dedi. 4'üncü Sanayi Sitesi esnaflarından 35 yaşındaki Esat Çelik ise, "Hamdi ağabeyin kalbinin güzelliği, yaptığı resimlere yansıyor. Kendisi çok iyi kalpli bir insan. İleri derecede parkinson hastası olması ve ilaçlarını almadığı taktirde adım atmakta bile zorlanmasına rağmen, böyle resimler yapıyor. Biz de esnaf olarak, elimizden geldiğince ona yardım ediyoruz" dedi.

6)ANAOKULU ÖĞRETMENLERİ KADINA ŞİDDET VE ÇOCUK İSTİSMARINA TİYATROYLA DİKKAT ÇEKTİ

İZMİR Kültürpark'ta, Lugo Kids Eğitim Kurumları öğretmenlerinden Derya Tüzen'in, kadına şiddet ve çocuk istismarına dikkat çekmek için yazdığı 'Kına Yakın, bazı geceler ölümcüldür' adlı tiyatro oyunu, Lugo Kids Anaokulu öğretmenleri tarafından sahnelendi.

Kültürpark Gençlik Tiyatrosu'nda, Lugo Kids Eğitim Kurumları, İzmir İş Dünyası Derneği ve Uluslararası Stratejik Analiz Yönetişim İnovasyon Düşünce Derneği (USAYİD) ortaklığıyla, kadına şiddet ve çocuk istismarına dikkat çekmek için tiyatro oyunu sahneye konuldu. Lugo Kids Anaokulları öğretmenlerinden Derya Tüzen'in yazdığı ve Türkiye'de yaşanmış olan olaylardan ilham alan 'Kına Yakın, bazı geceler ölümcüldür' adlı oyunu öğrenci ve velilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi izledi. Oyun öncesinde İstiklal Marşı okunup, Atatürk ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.Nazım Hikmet Ran'ın 'Hoşgeldin Kadınım' şiiriyle perdelerini açan oyunun tüm Türkiye'ye yayılarak farklı illerde de sahnelenmesinin istediklerini söyleyen Lugo Kids Eğitim Kurumları Kurucusu Canan Tiryakigil, "Yıllardır ülkemizde kadına şiddet hatta daha ciddi boyutlara gelip çocuklara da şiddet uygulanıyor. Biz Logo Kids Anaokulu olarak kadına şiddete ve çocuk istismarına son verilmesi için bir farkındalık yaratmaya karar verdik. Bunun için de hocamız Derya Tüzen bir oyun yazarak, 'Oynamak ister misiniz' diye bize getirdi. Biz de seve seve kabul ettik. Oyunu oynayanların tamamı anaokulumuzun öğretmenleri ve oyun tamamen gerçek yaşanmış hikayelerden alınmıştır" dedi.

