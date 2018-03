DHA YURT BÜLTENİ-2 

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 44'üncü gün; 2 bin 612 terörist etkisiz hale getirildi

SURİYE'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 44 gündür sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 612'ye yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü Türkiye'nin sınır hattı ile bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 44'üncü güne girildi.

Genelkurmay Başkanlığı, teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesiyle sürdürülen harekâtın başından bu yana, 178'i son 24 saatte olmak üzere toplam 2 bin 612 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Burdur'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

BURDUR'da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, ehliyetsiz sürücü Murat Özcan (19) öldü, Şahin Türkeç (21) yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Özcan yönetimindeki 15 DC 893 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, Murat Özcan ile yanındaki Şahin Türkeç yaralandı. Araçta sıkışan Murat Özcan, ihbar üzerine gelen Burdur Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Murat Özcan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Burdur'da berberlik yapan Murat Özcan'ın ehliyetinin olmadığı belirtildi. Otomobilde boş içki şişeleri ise dikkat çekti.

Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası, Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yapıldı

Vatandaşların karton kızaklarla katıldığı diğer yarışma renkli görüntülere sahne oldu

Kahramanmaraş'ta Ahir Dağı'ndaki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliğinde bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası yapıldı. 10 ilden 47 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası'nı Erzurum Şah Dadaş Atlı Spor Kulübü kazandı. Ayrıca vatandaşların kendi tasarladığı kartondan yaptıkları kızaklar ile yarışma düzenlendi. Her iki yarışta da renkli görüntüler yaşandı.

ATLAR BİTİŞ NOKTASINA METRELER KALA DURAKLAYIP İLERLEMEMEK İÇİN ADETA İNAT ETTİ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliğinde bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası, Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yapıldı. Erzurum, Kastamonu, Artvin, Kütahya, Ankara, Kars, Erzincan, Bursa, Yalova ve Alanya'dan 47 sporcu katılımıyla gerçekleşen şampiyona kıran kıran geçti. Atların kar üstünde oldukça zorlandığı yarışmada bazı atlar pistten dışarı çıkarken, bazıları da bitiş noktasına metreler kala duraklayıp ilerlememek için adeta inat eti. Renkli görüntülerin de yaşandığı yarışlar sonunda Erzurum Şah Dadaş Atlı Spor Kulübü, Türkiye şampiyonu olurken, Erzincan Tercan Mamahatun Atlı Spor Kulübü ikinci, Erzurum Çiftlik Atlı Spor Kulübü ise üçüncü oldu. Dereceye girenlerin ödülleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Züver Çetinkaya ve protokol tarafından verildi.

KARTON KIZAKLARLA YAPILAN YARIŞMA RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Kahramanmaraş'ta Ahir Dağı'ndaki Yedikuyular Kayak Merkezi vatandaşların akınına uğruyor. Düzenlenen Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası'nın ardından vatandaşların kendi tasarladığı kartondan yaptıkları maketler ile kızak yarışması düzenlendi. Karton kızaklar ile yapılan yarışma renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmada çoğu birbirinden farklı tasarlanmış araçlar yarışma parkurunu bitirimeden devrildi. Yarışmaya katılan çocukların aileleri ise çocuklarına destek olmak için pist kenarından taktik verdi. Bazı yarışmacılar kara saplanan karton kızaklarını iterek finiş çizgisine getirmeye çalıştı.

MEHMETÇİK'E DESTEK

Yedikuyular Kayak Merkezi'ne gelen vatandaşlar ayrıca Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Türk askerlerine destek için Türk bayrakları açtı.

ERKOÇ : TÜM TÜRKİYE'Yİ KAHRAMANMARAŞ'A DAVET EDİYORUZ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç şehir merkezine 15 kilometre mesafede olan Yedikuyular Kayak Merkezi'mize hem yerli hem de yabancı misafirlerimizi bekliyoruz. Başta Gaziantep, Adana ve Malatya olma üzere tüm Türkiye'yi Kahramanmaraş'a davet ediyoruz" diye konuştu.

GENÇ: GEÇMİŞ SPORLARI YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Günal Genç ise Kahramanmaraş'ın kendileri için çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek geleneksel sporları gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

-Yedikuyular Kayak Merkezi'nde gelen vatandaşlardan görüntü

-Vatandaşların Mehmetçik'e destek için ellerindeki Türk bayrakları ile kayak yapması

-Vatandaşların Mehmetçik için mesajları

-Kartondan yapılan kızaklarla yapılan yarışma

-Yarışma sırasında kızakların kara saplanması

-Yarışmaya katılan çocukların ailelerinin heyecanı

-Yarışma sırasında kızaklar kara saplanarak devrilmesi

-yarışmacıların kızakları iterek bitiş noktası gitmeye çalışması

Anne ayının zorlu mücadelesi Giresun'da kameralara yansıdı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri yaban hayatı gözlemlerinde muhteşem görüntüler kaydetmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Giresun Şebinkarahisar'da DKMP ekiplerinin kamerasına anne ayının yavruları için vermiş olduğu zorlu mücadelesi yansıdı.

DKMP ekipleri, Alucra İlçesi Doludere Köyündeki ormanlık alandan ağlama sesi şeklinde bir ses duymaları üzerine sesin geldiği yöne doğru gittiklerinde anne ayı ve yavruları ile karşılaşarak muhteşem bir görüntüyü kayıt altına aldı. Videoda, yoğun kış şartlarında yuvasının dışında dünyaya getirdiği üçüz yavru ayılarını tehlikelerden korumak için tekrar yuvaya almaya çalışan anne ayının mücadelesi yer alıyor. Kameralara yansıyan bu anlar, tabiatın her daim belgesel tadında görüntülere sahne olduğunu gösteriyor.

Ayının yavrularını korumak için göstermiş olduğu çaba bütün canlılar için örnek teşkil eden bir merhamet duygusunun var olması gerektiği gerçeğini bizlere bir kez daha anlatıyor. Halk arasında bozayı olarak bilinen kahverengi ayılar uzun yaşayan canlılardır. Tabiatta yaklaşık 20 yıl kadar yaşasalar da kapalı ortamda 35 yıl kadar yaşayabilirler. Ayılar 4-6 yaşında erginliğe ulaşırlar, ancak 5 yaşından önce anne olmaları oldukça zordur. Türkiye'de ayılar genellikle iki yavru yaparlar. Kameralara yansıyan görüntüde olduğu gibi 3 veya 4 yavru yaptıkları da olur ancak bu oldukça nadir görülen bir durumdur. Yavrular Ocak veya Şubat ayında doğarlar. Doğduklarında gözleri kapalı ve çaresizdirler. Anne koruması ve şefkatine oldukça fazla ihtiyaç duyarlar çünkü vahşi tabiatta tek başlarına hayatta kalmaları oldukça güçtür. Yavruların bu çaresizliği annenin mücadelesini daha da anlamlı hale getiriyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Üç oğullarının da asker olmasının gururunu yaşıyorlar

ERZURUM'da iki oğulları askerde olan Huriye-Yaşar Mert çifti, üçüncü oğullarını da askere uğurlamanın hem hüznünü, hem de mutluluğunu yaşıyor.

Merkez Yakutiye ilçesinde sebze yetiştiriciliği yapan Yaşar Mert (54) ve ev hanımı eşi Huriye Mert (56), üçüncü çocuklarını da askere uğurlayacak. 3'ü erkek, 4 çocuk babası Yaşar Mert, büyük oğlu Adem'in (32) Bilecik'te kısa dönem, küçüğü Muhammed'in (24) Elazığ'da asker olduğunu belirterek, en küçük çocukları Mustafa'nın ise (22) Erzurum'un işgalden kurtuluşu olan 12 Mart günü Balıkesir'de vatani görevine başlayacağını ifade etti. Oğullarının üniversite mezunu olduğunu kaydeden baba Mert, "Oğullarım tecillerini kaldırıp, tek tek askere gitmeye başladı. Vatan bizim, bayrak bizim, ezan bizim. Böyle bir gurur, her babaya nasip olmaz. Çok şükür vatanımız var ki; biz de evlatlarımızı askere gönderiyoruz. Oğullarımla gurur duyuyorum" diye konuştu.

Üçüncü oğlunu da askere gönderme hazırlığı yapan anne Huriye Mert ise konuşmakta zorlandı. Gözyaşlarını tutamayan anne Mert, hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadıklarını söyleyerek, "Allah tüm evlatlarımızı korusun. Anlatılmaz bir duygu" dedi.

İki ağabeyi ile birlikte askerlik yapacak olan Mustafa Mert ise, "Ağabeylerim tecillerini kaldırıp askere gitti. Benim de zamanım gelmişti. Şimdi askerlik zamanı. Mert ailesi olarak gururluyuz. Allah devletimize zeval vermesin" şeklinde konuştu.

79 yaşında, 10 çocuk ve 50 torunu var ama kimliği yok

HATAY'ın Kumlu İlçesi'nde yaşayan 10 çocuk, 50 torunu sahibi 79 yaşındaki kimliksiz Türkan nine ömrünün son yıllarında kimlik sahibi olmak istiyor.

Çocukları ve torunları ile yaşayan Türkan Uçar, doğumundan önce babası Recep'i kaybetti, 2 yaşındayken de annesi İda tarafından terk edildi. Amcalarının himayesinde yaşayan, Ahmet Uçar'la evlenen ancak resmi nikahı olmayan Türkan ninenin 10 çocuğu dünyaya geldi. Bu çocuklarından da 50 torunu oldu.

KİMLİK VERSİNLER

Türkan nine amcaları tarafından sahiplendiğini ve hala kimliğinin olmadığını söyleyerek, "Küçüktüm, beni annem terk etti ve amcalarım büyüttü. Hiç kimse bana kimlik çıkartmadı. Ben Türküm, hatta herkes beni Türkiye diye tanır. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bana kimlik verilmesini istiyorum, bana ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan yardım eder" dedi.

KİMLİK ÇIKARILMAMIŞ

Annesinin Hatay'ın anavatana katıldığı 1939 yılında doğduğunu söyleyen oğlu Yusuf Uçar(31), "Annem 79 yaşında olup en büyük çocuğu da 55 yaşındadır. O tarihlerde, belki kız çocuğu olduğu için yada farklı nedenlerle her nasılsa kimlik çıkarılmamış. Ömrünün şu günlerinde bir kimlik sahibi olması için 15 yıldır uğraşıyoruz. Maalesef kimlik alamadık. Herhangi bir menfaat peşinde değiliz. Annem Parkinson hastasıdır. Bu nedenle gittiğimiz hastanelerde vatansız olarak görülüyor ve sağlık hizmeti alamıyor. Hatta paramızla dahi olsa muayene ve tedavi olamıyor. Annem vatansız değildir. 10 çocuğu ve 50 torunu var. Bu durumda bizi üzüyor. Bu nedenle kimlik çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi. Türkan ninenin dünyaya getirdiği 10 çocuk ise bir süre önce yaşamını yitiren eşi Ahmet Uçar'ın 8 çocuklu diğer eşi Emine'nin adına kayıtlı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç dereye uçtu

BURSA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin dereye uçması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken sürücü Mustafa Çağatay Çaycı'nın 0.77 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza saat 04.00 sıralarında merkez Osmngazi ilçesinde meydana geldi. Eski Gemlik Yolu istikametinden Yunus Emre Bulvarı istikametine giden 24 yaşındaki Mustafa Çağatay Çaycı idaresindeki 16 F 1670 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gökdere'ye uçtu. Araç yaklaşık 5 metre yükseklikten ters düşerken, araç içinde bulunan ve arkadaşı 24 yaşındaki Yunus Emre Kırlılar yaralandı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan yaralılar bir süre dere kenarında kurtarılmayı beklerken, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 acil servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzattığı merdivenle yukarı çıkan Çaycı ve Kırlılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, sürücü Mustafa Çağatay Çaycı'nın 0.77 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Evine giderken kazaya şahit olan Fikret Kış, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın hızlı gittiğini belirtti. Otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybettiğini dile getiren Kış, "Köprü demirlerini kırarak dereye uçtular. Araç hızlıydı, kendi imkanları ile çıktılar araçtan bizde zaten görünce hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdik." dedi.

Depremzedeler ısınma sorununa çözüm istedi

AFYONKARAHİSAR'da 2002'de meydana gelen deprem sonrası İnaz sırtlarına depremzedeler için 603 konut inşa edildi. İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte konutlarına taşınanlar, ısınma konusunda yaşadıkları sorunun giderilmesini istedi.

Yapımına 2003 yılında başlanan ve 10 yıl süren Afyonkarahisar Depremzede Konutlarına taşınanlar ısınma sorunu yaşıyor. Özellikle deprem konutlarında kanalizasyon, içme suyu, parke taşı, ihata duvarı, elektrik hatlarının tamamlanmasının ardından konutlarına kavuşan vatandaş, sıkıntılarının büyük bir kısmının giderildiğini, fakat kömür yerine doğalgaz veya jeotermal kaynaklarla ısınmak istediklerini dile getirdi.

603 depremzede konutlarında 3 yıla yakındır ikamet eden Saadet Gökmen, bir an önce jeotermal kaynaklar veya doğalgazla ısınmak istediklerini söyledi. Gökmen, "Biz geldiğimizde alt ve üst yapı tamamlanmış, parke taşları döşenmişti. Elektriğimiz, içme suyumuz ve oturma iznimiz yoktu. Elektriğimiz de, içme suyumuz da geldi. Oturma iznimizi de aldık. Daha sonra ihata duvarları yapıldı. Biz buraya cami ve okul istiyoruz. Bunlar yapılırsa konutlarda ikamet eden kişi sayısının artacağını düşünüyorum. Özellikle ısınma konusunda AFJET ile ısınmak istiyoruz. Şu an ısınmak için soba yakıyor ve kömür kullanıyoruz. Bu nedenle sobadan çıkan kurumlar ve duman odalarımızın duvarlarını siyahlaştırdı. Sağlığımızı tehlikeye atıyor" dedi.

Deprem konutlarında 3 yıldır yaşadığını aktaran Hasan Kızılbuğa da ısınma konusu dışında herhangi bir sıkıntılarının olmadığını dile getirerek, konutların alt ve üst yapılarının yapıldığını, elektrik hatlarının tamamlandığını kaydetti. Kızılbuğa, konutlarında doğalgaz ve AFJET'ten faydalanmak istediklerini vurguladı.

Köpek korkusu direğe tırmandırdı

ARDAHAN'ın Hanak ilçesinde, köpeklerden kaçarken telefon direğine çıkan sokak kedisi, Aras Edaş bakım ve onarım ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçenin Selamverdi Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde köpeklerden kaçan kedi, telefon direğine çıktı. Tırmandığı direkten inemeyen kedi, mahsur kaldı. Köpeklerin gitmesine, mahallelinin çabalarına rağmen direkten inmeyen kediyi kurtarması için bölgede bakım ve onarım çalışması yürüten Aras Edaş elektrik şirketinin görevlilerinden yardım istendi. Direğe tırmanan görevli, kediyi eliyle yakalayıp kucağına alarak indirdi.

Bu tür vakalarla çok sık karşılaştıklarını ifade eden Aras Edaş Hanak İşletme Şefi Burak Badem, "Doğada birçok hayvan çeşitli nedenlerle mahsur kalabiliyor. Günün büyük bir bölümünü arazide geçiren ekiplerimiz, bir taraftan arızaları giderirken bir taraftan da bu hayvanlara yardım etmeye çalışıyor. Yaralı buldukları hayvanları en yakın veteriner hekime götürüp tedavi ettiren ekiplerimiz iyileşen hayvanları daha sonra buldukları yere götürüp bırakıyorlar" diye konuştu.

