DHA YURT BÜLTENİ-2

1)PKK ADINA SÖZDE MAHKEME KURMUŞLAR

ADANA'da terör örgütü PKK adına sözde mahkeme kurup, örgüt üyelerini yargılayıp cezalandıran 4 kişi yakalandı. Terör örgütü PKK adına faaliyetle bulunduğu iddiasıyla yakalanıp cezaevine gönderilen Selman Y., cezaevi yönetimine dilekçe vererek gözaltında bulunduğu sırada örgüt avukatı yanında itiraflarda bulunamadığını ileri sürüp konuşmak istediğini bildirdi. Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından tekrar ifadesi alınan Selman Y., terör örgütü adına Sadettin Y., Alahattin Y., Selahattin Y. ve Abdülmütelip K.'nın sözde mahkeme kurduğunu belirterek, "Daha önce de terör suçundan cezaevine girip çıktım. Bu sırada sözde mahkeme beni 'itirafçı' diye yargılayıp, Van'a sürgün etti. Beni otobüse bindirip Van'a gönderdi. Sonra gizli olarak Adana'ya döndüm. Bunlardan şikayetçiyim" dedi. Bu gelişme üzerine Adana'da PKK adına sözde mahkeme kurup yargılama yapan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getrilmesi

- Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

SÜRE:43" BOYUT:44 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

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2)ATIK MALZEMELERDEN ANITKABİR MAKETİ

İZMİR'de, marangoz Sami Denktaş'ın atık malzemeleri kullanarak hazırladığı dev Anıtkabir maketi 23 Nisan'dan itibaren Gaziemir ilçesinde sergilenecek. Gaziemirli marangoz 68 yaşındaki Sami Denktaş, ahşap, cam, sac, teneke gibi malzemelere sevgiyle şekil veriyor. Çocukken marangozun yanında çalışan, 14 yaşından sonra ahşaptan kılıç ve kama hazırlamaya başladığını anlatan Denktaş, işini aşkla yapıyor. Sami usta, atölyesinde ürettiği dekoratif objeler ve maketlerle hayranlık uyandırıyor. Eserlerini atık malzemeler kullanarak hazırlayan Sami Denktaş, cam, ahşap, karton, sac, teneke gibi malzemeleri dönüşümde kullanıyor. Beş aydır Anıtkabir maketi üzerinde çalıştığını anlatan Denktaş, eserinin 23 Nisan'dan itibaren Gaziemir Belediyesi'nde sergileneceğini söyledi. Denktaş, "Gaziemir Belediyesi'nin atölyesinde 2 yıldır çalışıyorum. 9 Eylül günü Anıtkabir projesi üzerine çalışmaya başladım. Zemin malzemesi olarak ham MDF kullandım. Onun üzerine iskelet yaptım. Ahşabı keserek üzerini kum malzemeyle kapladım. Taş şeklinde işleyip boyadım ve vernikledim. Makette yer alan ağaçları gerçek ağaç dallarından kestim. Üzerine sünger geçirdim. Çimenleri ise talaşları boyayarak hazırladım. Hiç plastik kullanmadım. Çok titiz çalışıyor ve zamanında teslim etmeyi hedefliyorum. Bunu teslim ettikten sonra 40 metrekare üzerine Gaziemir'in eski adı Seydiköy'ün maketini hazırlayacağım" diye konuştu.

MÜZİKLE MOTİVE OLUYOR

Atölyesinde Türk Sanat Müziği ezgileri eksik olmayan Denktaş, "Müziksiz olmuyor. Buraya gelince ilk işim radyoyu açmak oluyor, paydos edene kadar da kapatmıyorum. Beni müzik motive ediyor. Rahatlıyor ve huzur içinde çalışıyorum" dedi.

Çocukken resim yapmayı çok sevdiğini anlatan Sami Denktaş, "Resim çabuk bitiyordu, beni tatmin etmemeye başladı. Elle tutulan eserler daha fazla emek istiyor ve daha göz doyurucu. Bu işlerde çalışırken dışarısıyla alakam kesiliyor, önümdeki işe odaklanıyorum. Bu işi aşkla, zevkle yapıyorum. Bittikten sonra içime sinmeyen bir detay olursa başa dönüyorum. Dikkatli ve titiz biriyim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Sami Denktaş'ın çalışmasından görüntü,

-Anıtkabir maketinden detay görüntü,

-Sami Denktaş ile röp

Haber: Nevra UÇKAÇ- Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

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3)DATÇA'DA ÇAĞLA BADEM HASADI BAŞLADI

MUĞLA'nın Datça Yarımadası'nda Hızırşah, Mesudiye, Yaka ve Yazı bölgelerinde badem üretiminin yapıldığı 13 bin dekarlık alanda, hasada başlandı. Yaklaşık 450 bin badem ağacının bulunduğu Datça'da, çağla badem hasadının bu yıl geçen senelere göre düşük olması bekleniyor. Geçen yıl çok sıcak ve kurak geçen eylül ve ekim aylarında hiç yağmur yağmayınca, ağaçlar yeni sürgünler yapamadığı için; bu yılki toplam ürünün 1500 ton civarında olacağı tahmin ediliyor.

ÜRETİM DÜŞÜK OLACAK

Datçalı badem üreticilerinden 52 yaşındaki Himmet Ölmez, her yıl olduğu gibi bu yıl da şubat ayı sonlarından itibaren çağla badem hasadına başlandığını söyledi. Datça'da kış aylarının özellikle ocak ve şubatta yağışlı geçtiğini belirten Ölmez, "Ancak bu aylarda yağan yağmurlar ağaçlara faydalı olmadı. Ağaçların yeni sürgünler yapabilmesi ve dolayısıyla ürünün bol olması için, eylül ve ekim aylarının yağışlı geçmesi gerekiyordu. İlçede susuz badem tarımı yapıldığı için, üretim hava koşullarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Geçen yıllara göre badem üretiminde en az yüzde 25'lik bir kayıp olacağını söyleyebilirim" dedi.

TOPTANCI 15 TL'DEN ALIYOR

Çağla bademin kilosunu 15 TL'den toptancıya sattıklarını belirten Ölmez, "Zaten ağaçlarda badem yok. Gün boyunca bir kişi ancak 10 kilo kadar çağla badem toplayabiliyor. Bu da yetersiz kalıyor. Çağla, piyasada 20-25 TL'den alıcı buluyor" dedi. Datça bademinin her şeyle rağmen dünyanın en prestijli ürünleri arasında yer aldığını belirten Ölmez, "Datça bademi kendine özel ve benzeri hiçbir yerde yok. Lezzetli olduğu kadar gösterişi de çok güzel. Zaten bu nedenle tercih ediliyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Datça'da badem ağaçlarında çağla toplanırken

- Çağların görüntü

- Badem üreticisi Himmet Ölmez ile röp.

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()

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4)TRAFİK KAZALARI MOBESE KAMERALARINDA

KAYSERİ'de meydana gelen bazı trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.

Bazı dikkatsiz otomobil sürücülerinin kaza anları MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kırmızı ışıkta geçen bazı araç sürücülerinin de kazaya sebebiyet verdiği görüldü. Dikkatsiz bazı araç sürücülerinin de kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı MOBESE'ye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-MOBESE tarafından kaydedilen görüntüler

-Genel detay

(Haber: Olcay DÜZGÜN Kamera: KAYSERİ,)

DV 4 Dosya 1 Dakika 22 Saniye / 31 MB

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5)TIR'A ÇARPAN PANELVANIN UKRAYNALI SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kaza nedeniyle önünde aniden yavaşlayan TIR'a çarpan panelvanın sürücüsü Ukrayna uyruklu Sazofogreizi B. yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sazofogreizi B. tedavi altına alındı. Kaza gece saatlerinde, TEM Otoyolu Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 FUY 26 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Recai İ. idaresindeki 71 AB 855 plakalı TIR, otomobile çarpmamak için aniden fren yapınca arkadan gelen Ukrayna uyruklu Sazofogreizi B. idaresindeki TOP 01275 yabancı plakalı panelvan TIR'a çarptı. Sazofogreizi B. hasar gören araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yaralanan sürücüyü araçtan çıkardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sazofogreizi B. tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik kısa süre kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntüler

-TIR'a çarpan minibüsün görüntüsü

-Bariyerlere çarpan otomobilden görüntü

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/KÖRFEZ(Kocaeli)



