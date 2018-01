DHA YURT BÜLTENİ-2

(ÖZEL HABER)

1)HUDUT KARTALLARI, 1 YILDA 20 BİN KAÇAK YAKALADI

EDİRNE'de 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'Hudut Kartalları' Yunanistan ve Bulgaristan sınırında 2017 yılında 24 saat termal kameralarla ve yaya devriyeleriyle yapılan denetimlerde 20 bin 14 kaçak yakaladı. Yunanistan ve Bulgaristan'a komşu olan Edirne'de 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınırda adeta kuş uçurmuyor. Savaş ya da ekonomik nedenlerle ülkelerinden kaçarak Avrupa ülkelerine gitmek isteyen kaçakların geçiş güzergahı olan Edirne'de sınırda görev yapan Hudut Kartalları, yaya ve araçlı devriyelerin yanı sıra son teknoloji termal kameralarla sınırlarda denetimlerini sürdürüyor. Avrupa umuduyla insan kaçakçılarının kılavuzluğunda Yunanistan ve Bulgaristan sınırına kadar gelen kaçaklar, askeri devriyeler tarafından yakalanarak gözaltına alınıyor. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın 2017 verilerine göre yapılan denetimler sayesinde Afganistan, Suriye, Irak ve Pakistanlı kadın, çocuk ile yaşlılarında bulunduğu 20 bin 14 kaçak sınırı geçemeden 'Hudut Kartalları' tarafından yakalandı.

KAÇAKLAR BÖYLE YAKALANIYOR

Avrupa'ya gitmek isteyen kaçakların yoğun olarak kullandığı Edirne'nin Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesinde Şehit Uzman Çavuş Burhan Tuna Hudut Karakolu yasa dışı geçişlere adeta göz açtırmıyor. Sorumluluk sahası yaya devriye, termal kamera ve kuleden gözetleme ile tespit edilen kaçaklar, telsiz aracılığı ile Hudut Kartallarına bildiriliyor. Ardından kaçaklar askeri devriyeler tarafından yakalanarak üst araması yapıldıktan sonra karakola götürülüyor.

Şehit Uzman Çavuş Burhan Tuna Hudut Karakol Komutanı Piyade Teğmen Cemil Efil, öncelikli görevlerinin sorumluluk bölgesindeki hudut hattının emniyetini sağlamak olduğunu ifade ederek, "Bu vazifeyi bir plan dahilinde, 24 saat esasına göre, devriye ve gözetleme timlerimizce sağlıyoruz. Halen karakolun bin 500 metre güneyinde bulunan kontrol noktasında hududu yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir grup düzensiz göçmen, kule nöbetçisi tarafından tespit edilmiş. Bölgede görev yapan devriyeye bilgi verilerek durdurulduktan sonra kontrol altına alındı. Ayrıca asılsız şikayetleri engellemek için 'gopro' aksiyon kamerasıyla da işlemler kayıt altına alındı. Göçmenler daha sonra işlem yapılması için bölük merkezlerine sevk edildi" dedi.

Sınırda yakalanan kaçak yada sığınmacılar kontrollerinin ardından hudut karakolunda kimlik tespiti, sağlık durumu, üst araması gibi işlemlerden geçiriliyor. Burada kendilerine Arapça tercümanlar sayesinde bilgi verilerek Türk makamları tarafından gözaltına alındıkları ifade ediliyor ve şu açıklama yapılıyor:

"Siz şimdi Türk makamlarının elinde bulunuyorsunuz. Eğer dost olarak geldiyseniz, hoş geldiniz. İlk önce üzerinizde bulunan eşyalar, dokümanlar, ceplerinizdekiler teslim alınacak. bunlara ilişkin liste hazırlanacak bir kopyası size verilecektir. Mühürlenen eşyalarınız daha sonra sizin huzurunuzda yeniden açılacaktır. Sağlık durumunuzun tespiti için bir doktor tarafından kontrol edileceksiniz. Kısa zamanda başka bir yere götürüleceksiniz. Yasaya aykırı bir şekilde hududu aştığınız için kim olduğunu ve ne olduğunuz belli olana kadar Türk makamların elinde tutulacaksınız. Samimi bir şekilde davrandığınız tespit edilince serbest bırakılacaksınız. Eğer bize içtenlikle davranırsanız iyi muamele göreceksiniz. Korkulacak bir şey yoktur. Burada geldiğiniz memleketin yasaları değil, Türk yasalarıyla yargılanacaksınız."

Yasal işlemleri tamamlanan kaçak ya da sığınmacılar 54'üncü Mekanize Piyade Komutanlığı tarafından kalacakları yerlere battaniye, yaşam ve temizlik malzemesi verilerek yerleştiriyor. Kimliklerinin tespit edilmesinin ardından sınır dışı işlemleri için kaçaklar, jandarma ekiplerine daha sonra Edirne Göç İdaresi'ne teslim ediliyor.

2'inci Hudut Bölük Komutanı Piyade Yüzbaşı Serdar Daylan, birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan kaçaklara yapılan işlemleri anlatarak, "Bölük merkezine getirilen düzensiz göçmenler mülakatı, açıklama belgesinin okunması, kaba üst aramasının yapılması, sağlık muayenesi ve temel ihtiyaçlarının giderilmesinin ardından ilgili Jandarma Komutanlığı'na teslim ediliyor" dedi.

TERMAL KAMERALI İNCELEME

Meriç ilçesinde Şehit Uzman Çavuş Burhan Tuna Hudut Karakolu devriyeleri kaçaklarla mücadeleyi, yaya ve araçlı devriyenin yanı sıra son teknoloji termal kameralarla sürdürüyor. 24 saat termal kamera önünde sınırı gözetleyen hudut kartalları, gelişmeleri telsiz aracılığıyla devriyelere bildirerek kaçakları yasa dışı kaçışlarını engelliyor.

6 YILDA 116 BİN 936 KAÇAK

54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı verilerine göre 6 yılda 116 bin 936 kaçak yurt dışına çıkmadan yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak yakalamalarının yıllara göre dağılımı ise şöyle:

Yıl Kaçak sayısı

2011 22 bin 664

2012 17 bin 448

2013 16 bin 383

2014 13 bin 443

2015 14 bin 826

2016 12 bin 158

2017 20 bin 14

2)TECAVÜZE UĞRAYAN KADIN, YAŞADIKLARINA DAYANAMAYIP BAYILDI

ADANA'da evine gittiği sırada zorla otomobile bindirilip, götürüldüğü ıssız yerde Murat C.'nin tecavüzüne uğradığını iddia eden B.B. (46), sağlık kontrölü için getirildiği Adli Tıp biriminde fenalaşıp, bayıldı. Kadın, ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde meydana geldi. 18 yaşındaki kızı G.B.'yi hastaneye götüren B.B. ardından evinin yolunu tuttu. Bu sırada Murat C., B.B.'nin yolunu kesip zorla otomobiline bindirdi. İddiaya göre, kadına silah çeken Murat B., ıssız bir yere çektiği otomobilin içinde kadına tecavüz etti. Çığlık atarak yardım isteyen kadını ise kimse duymadı. B.B. daha sonra Murat C.'nin elinden kurtulup evine gitti.

YAŞADIKLARINA DAYANAMADI

Durumu ailesi bildiren kadın, polise gidip şikayetçi oldu. Polis merkezinde ifadesi alınan kadın ve kızı, daha sonra sağlık raporu için Adli Tıp birimine getirildi. Burada doktor tarafından muayene edilen kadın, yaşadıklarına daha fazla dayanamayarak baygınlık geçirdi. Olduğu yere yığılan kadın, polis otosuna bindirilemeyince ambulans çağırıldı. Sağlık ekibi, B.B.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sedyeyi Adli Tıp birimi içerisine getirdi. Sedyeye yatırılan baygın kadın, tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Murat C. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Murat C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.

3)İÇKİ MASASINDAKİ KAVGA CİNAYETLE SONUÇLANDI

SİVAS'ta, arkadaşlar arasında alkol aldıktan sonra çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olay dün gece 00.30'da Abdülvahabi Gazi Mahallesi, Çağlayan Sokak'ta ki bir müstakil evde yaşandı. İddiaya göre evde birlikte alkol alan 4 kişilik grup arasında kavga çıktı. Evin dışında devam eden kavga sırasında Ece Ayşe Y. (20), bıçakla Kerem Yanardağ (18) ve Doğukan Çetintaş'ı yaraladı. Numune Hastanesine kaldırılan Kerem Yanardağ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ağır yaralanan Çetintaş ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Göğüs Cerrahi Yoğun Bakım Polikliniğinde tedavi altına alındı. Yanardağ'ın cesedi de otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüphelilerden Ece Ayşe Y. ve olay esnasında yanında bulunan A.İ. Akdeğirmen Mahallesi'ndeki ikametlerinde gözaltına alındı. Şüpheliler hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından Sivas Emniyet Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan da olay yerine gelerek bilgi aldı. Soruşturma başlatıldı.

4)ADANA POLİSİ UYUŞTURUCU SATICILARINA AĞIR DARBE VURDU

ADANA Emniyet Müdürü Selami Yıldız, göreve başladığı günde bu yana uyuşturucu satıcılarına ağır darbe vururlduğunu söyledi. Göreve başladığı 4 aylık sürede kent genelinde birçok büyük operasyonun emrini veren Emniyet Müdürü Selami Yıldız, özellikle uyuşturucu konusunda çok hassas olduklarını belirtti.

REKOR KIRILDI

Geçen süre zarfında, uyuşturucu satışı ile ilgili bin 113 olaya müdahale edildiğini söyleyen Yıldız, bin 947 kişiye yasal işlem yapıldığını, 'Torbacı' diye tabir edilen 504 sokak satıcısının ise tutuklandığını söyledi.Yıldız, ayrıca kent genelinde, 738 kilo esrar, 167 kilo eroin, 133 kilo toz esrar, 41 bin 448 uluşturucu hap, 346 gram kokain, 542 kök hint keneviri, 460 gram Metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edilen 94 bin 500 lira para ele geçirildiğine belirtti.

'KARARLIYIZ BİRİTERECEĞİZ'

kent genelinde birçok büyük operasyonun emrinide veren Emniyet Müdürü Selami Yıldız, suç ve suçlular ile mücadelede ise yeni tedbirler alacaklarını söyleyerek, "Gençliğimizi, geleceğimizi çalan bu tacirlerin kökünü kazıyacağız. Vatandaşlarımızın desteği çok önemli, bunlara müsaade etmesinler bizim yanımızda olsunlar. Devlet onların yanında, uyuşturucu aynı zamanda terör örgütlerini de finanse ediyor, aynı zamanda onlara da büyük bir darbe vurduk. Halkımızın huzur ve güvenliği için durmadan yorulmadan çalışacağız" dedi.26 Eylül'de kent tarihinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan en kapsamlı operasyonda 170 kişi gözaltına alınmış. 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin adının verildiği operasyonda 2500 polis, 210 adrese eş zamanlı baskın yapmış, şok baskınlara helikopter ve drone de havadan destek vermişti.

5)CİNSEL İSTİSMAR DAVASINDA ÇOCUK DA DİNLENECEK

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki H.K. (Halil Korkmaz), şu an 8 yaşında olan kızına 3.5 yaşında iken cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ikinci kez hakim karşısına çıktı. Tanıkların dinlendiği duruşmanın sonunda mahkeme heyeti, 8 yaşındaki küçük kızın da dinlenmesine karar verdi. Çocuk gelişimi uzmanı ve butik işletmecisi olan 2 çocuk annesi 34 yaşındaki N.P. (Nafiye Polat), farklı mesleklerde işçi olarak çalışan eski eşi 43 yaşındaki H.K. hakkında, 2013 yılında, 3.5 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polis ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ardından açtığı davayla H.K.'dan boşandı. H.K. hakkında öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Bodrum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 15 yıl hapsi istenen H.K., ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık H.K., avukatı Mehmet Güner, anne N.P., avukatı Tuğba Özden Tosun, mağdur çocuğun avukatı Özge Günay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcisi Avukat Murat Bayoğlu, Muğla Çocuk Hakları Komisyonunu temsilen Av. Müge Kızılırmak, Av. Pembe Saçar, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ve çeşitli sivil toplum örgütü üyeleri, Korkmaz ile Polat ailesinin yakınları katıldı.

TEYZE TANIK OLARAK DİNLENDİ

Aydın'da üniversite eğitimini tamamlayan teyze 29 yaşındaki G.P. (Gönül Polat) duruşmada tanıklık yaptı. G.P., "Üniversite eğitimim için Aydın'da kalırken, vize ve tatil zamanlarında Bodrum'a geliyordum. Okul bittikten sonra da yine Bodrum'da onlarla birlikte kalmaya devam ettim. Kaldığım süreçte, H.K. 'nın elinde yiyecek ve içecek dolu bir poşet ile 'Haydi kızım gel' diyerek yeğenimi yanına alarak, yatak odasına götürdüğünü gördüm. Benim gözlemlediğim kadarıyla, yeğenim gitmek istemiyordu ve çoğunlukla çekimser kalıyordu. Bu durum benim dikkatimi çekmeye başladı. Çünkü H.K. bu şekilde her çağırdığında gitmek istemiyor ve sıkıntı yaşıyordu. Bir gün yine bu şekilde bir olay olduğunda yeğenim odadan çıktığında yanağı mor ve gözleri dolu şekildeydi. Ne olduğunu sorduğumda, sesimi duyan H.K. çıktı ve 'Ben öptüm' dedi. Bu olaydan sonra benim şüphelerim gittikçe artmıştı. Yeğenimin saç dökülmesi rahatsızlığı baş gösteriyordu. Kendisini doktora götürmek istediğimizde, H.K. buna çok aşırı tepki gösterdi. Normalde rahatsızlıklarla ilgili bu şekilde talepte bulunduğumuzda yüksek tepki vermiyordu. Saç dökülmesi ile ilgili muayene talebinde bulunduğumuzda aşırı tepki verdi. Bu olaylar süresinde yeğenimin agresif tavırlar sergilediğini, sürekli ağladığını gördük. Defalarca da bizim yanımıza gelerek bize sarılıyordu ve 'Beni bırakmayın' diyordu. Ablam N.P. dışarıya çıkıp dolaşmak için ben çağırdı ve birlikte çıktık. Yeğenimin 'Baba yapma' sesini duyup odaya girdiğinde karşılaştıklarını benimle paylaştı. O günden sonra hiç yalnız bırakmadım, her problemleri ile ilgilenmeye başladım" dedi.

Tanık G.P.'nin beyanlarını kabul etmediğini belirten sanık H.K. ise, "Baştan aşağı yalandır, itibar edilmemesi gerekir. Bahsedilen evde kalabalık olduğumuz, evde bulunanlarının çoğunluğu kadın olduğu için rahat etmek için tabii ki bize ayrılan odada kızımla ilgileniyordum. Ayrıca ikamette yaşayan eski eşimin kardeşleri kısa ve rahat giyindikleri için ben rahat edemiyordum. Bu sebeple bize ayrılan yere geçmiştim" dedi.

AMCA TANIK OLARAK DİNLENDİ

Davada amca B.K. (Bekir Korkmaz) de tanık olarak dinlendi. Yeğeninin, diğer teyzesi S.P.'nin (Samiye Polat) şiddet uyguladığını gördüğünü öne süren amca B.K., "S.P.'nin yeğenimi alarak, yatağa attığına ve duvara çarptığına şahit oldum. Bu olaydan sonra ağlamaya başladı. Muhtemelen depresyonu ve saç dökülmesi bu tip olaylar yüzündendir. Bodrum'da olduğum sürede, ağabeyim H.K.'nin yeğenime karşı cinsel istismar teşkil eden eylemlerde bulunduğunu görmedim, duymadım. Şiddet uyguladığına şahit olmadım. Ağabeyim H.K. geç saatlere kadar çalışan biriydi. Yeğenimin, uyumayarak babasını beklediğine şahit oldum. Gördüğünde de koşarak babasına sarılıyordu" dedi.Anne N.P.'nin avukatı Tuğba Özden Tosun, "Biz mağdur çocuğu hazır edemedik, sanıktan korkmaktadır. Duruşma ortamı ve bu topluluk önünde çocuğun dinlenilme ihtimali çocuğa zarar vermektedir. Biz gerekirse, üye hakim ile evde veya hakim odasında psikolog eşliğinde ifadesinin alınmasını istiyoruz. Sanığın tutuklu yargılanmasına istiyoruz. Tanıklarımızın dinlenmesini talep ediyoruz" dedi.

Sanık avukatı Mehmet Güner de, sanığın üzerine atılı iftira nedeniyle tutuklanmasına yönelik talebi kabul edilmemesini istedi.

Mahkeme heyeti, çocuğun tedavi gördüğü hastanelerden raporlarının istenmesine, H.K.'nın tutuklanması talebinin reddine, mağdur çocuğun dinlenme şekli konusunda celse arasında değerlendirme yapılmasına karar vererek, duruşmayı 27 Mart'a erteledi.

Duruşmanın ardından 'ya konuşan baba H.K., "Allah, dava bitmeden hakkımda yalan yanlış beyanda bulunanların yüzlerini dava sonunda da görmeyi nasip etsin" dedi.

Anne N.P.'nin avukatı Tuğba Özden Tosun ise, "Duruşma güzel geçti. Tanıklarımızın dinlenmesine karar verildi. Zaten ortada çok net iki tane raporumuz var. Bundan sonraki dillendirmeler mahkemenin takdiri ile alakalı. Ama süreç çok güzel ilerliyor, biz bu anlamda mağdurun her zaman yanında olduğumuzu dile getirdiğimiz gibi bu işin de sonuna kadar takipçisi olacağımızın da özellikle altını vurgulamak istiyorum. Çünkü bu toplumu ilgilendiren bir mesele, sadece fail ve mağdur söz konusu değil. Toplumsal olarak takip edilmesi gereken bir dava ve biz bu sebeple zaten hep birlikte hareket ediyoruz" diye konuştu.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan ise duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, birilerinden öç almak için yargılamada, mahkeme salonlarında olmadıklarına dikkat çekerek, ortada bir suç olduğunu ve bu suçun bir oda içerisinde yaşandığını vurguladı. Erozan, "İstersen bütün Türkiye Cumhuriyeti sanığın yanında yer alabilir ama biz biliyoruz ki bir odada günlerce aylarca 3 yaşındaki bir çocuğa babası bir suç işledi ve bunun tanığı vardı. İki tane da raporu var. Bunun dışında bugün mahkemede sergilenmek istenen iki aile arasındaki husumet ya da tartışmalar, bu mahkemelerin konusu değil. Burada 3 yaşında çocuğa babası tarafından yapılmış bir taciz olayı var ve onun için buradayız. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.Açıklamaların ardından taraflar polislerin gözetiminde dağıldı.

6)KAYSERİ’DE CHP'Lİ ÖZER İLK KADIN BAŞKAN OLARAK TARİHE GEÇTİ

CHP’de pazar günü yapılan Kayseri İl Kongresi’nde seçimi Ümit Özer kazandı. Özer, CHP’nin Kayseri’de ilk kadın başkanı olarak tarihe de geçti. Siyasette erkek ağırlıklı ama biz Cumhuriyet kadınlarıyız, başarırızö diyen Özer, “CHP’de 4 il Başkanı kadınlardan oluştu. CHP’de kadınlar ayağa kalkıyor, kadın hareketi başlıyor" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) geçtiğimiz Pazar günü yapılan il kongresinde yeni Başkan Ümit Özer oldu. Çarşaf liste ile yapılan seçimde 193 oy alan Özer’in , rakibi Avukat İbrahim İlbasmış ise 152 oy aldı. 41 oy farkla CHP’de başkan olan Özer, aynı zamanda tarihe de geçti. Özer, CHP Kayseri’de ilk kadın başkan oldu. Umut Çınarı Derneği'nde de kurucu başkanlık görevinde bulunan ve aynı zamanda Jeoloji Mühendisi olan Özer, partide kadın hareketinin başladığını söyledi. “CHP’li olmak onurdur. Onurlarının en büyüğünü de ilk kadın başkan olarak partililerim bir kez daha bana yaşattıö diyen Özer, “Bir ilki yaşadım. Bunu hakkıyla, layıkıyla yerine getirmek için elimden ne geliyorsa yapacağım. Birlik, beraberlik içinde hedefimiz 2019 seçimleri ve başaracağız, çünkü güçlüyüzö dedi.

“CUMHURİYET KADINLARIYIZ, GÜÇLÜYÜZ"

CHP’nin Kayseri’de ilk kadın başkanı olduğunu dile getiren Ümit Özer, “Bu anlamda sorumluluklarının da farkındayım. Başaracağım. Buna erken karar verdim ve harekete geçtim. Kongrede seçilerek bu hedefimin en önemli aşamasını geçtim ve başardım. Çünkü ilk aşama seçilmekti. Örgütüme çok güveniyorum, onların desteği ile başaracağımö şeklinde konuştu. Siyasette ağırlıklı olarak erkeklerin yer aldığını ancak bunun kendisi için bir engel oluşturmadığını kaydeden Özer, “Centilmendir erkekler, sorun olmaz, ama Anadolu’da bir siz var zaten biz de erkek gibi gerektiğinde mücadele ederiz. Cumhuriyet kadınlarıyız. Güçlüyüz. Bu konuda da kaygımız olmaz. Çünkü Atatürk kadınlarıyızö diye konuştu.

“BİZE OY VERMEYENLERE HALKTAN YANA POLİTİKALARIMIZI ANLATACAĞIZö

Bugün parti il binasında düzenlenecek tören ile görevi İl Başkanı Feyzullah Keskin’den devralacak olan ve devri teslim töreninin ardından ekibiyle birlikte çalışmalara başlayacaklarını anlatan CHP’nin Kayseri’deki ilk kadın İl Başkanı Ümit Özer, “Halka ineceğiz. Kapı kapı gezeceğiz. Kendimizden olanlara değil, yani bize oy vermeyenlere ulaşacağız. Halktan yana politikalarımızı anlatacağız. Onlar için var olduğumuzu anlatacağız, biz halk partisiyiz. Onlarız bizö dedi. Siyasetin yanında sivil toplum kuruluşlarında da değişik görevlerde bulunduğunu belirten Özer, kadın sorunlarına da dikkat çekeceklerini söyledi. Özer, şöyle konuştu: “Umut Çınarı Derneği’nin kurucu başkanıyım. Dernek faaliyetini sürdürüyor. Türkiye’de zor dönemdeyiz. Örneğin kadınlar haklarının farkında değil ya da kullanamıyorlar. Kadına şiddet konusu yüzde 1400 artmış durumda. Çocuk gelinler sorunu var. Çocuk gelinleri artıracak fetva veriliyor, ama kadınlar buna bile sessiz kalıyorlar. Biz yeniden özümüze dönmeliyiz. Türk kadını özüne dönmelidir. Tomris Hanımı ben hep örnek veririm. Araplar kız çocuklarını diri diri gömerken, başka ülkeler kadına hak ettiği değer, vermezken bizim tarihimizde kadın hükümdarlar var. Türk kadınları olarak hak ettiğimiz yeri istiyoruzö Açıklamasında kadınlara da seslenen Özer, “2019 seçimleri çok önemli. Partimize gelsinler, emek versinler. Biz hani birileri diyor ya ‘Umut göremiyoruz’ diye, biz umut vermek için değil, umut olmak için çalışıyoruz. Bu yüzden CHP’ye gelsinler" diye konuştu. CHP Kayseri’nin ilk kadın Başkanı olduğu için ayrı bir misyon üstlendiğini kaydeden Özer, “İlk olmak, kadın olmak bu konuda ağır bir misyon üstlenilmesi anlamına da geliyor. İşte bunun ağır yükü de var. Heyecanımın bir tarafında bu da var. Farkındayım ama hallederiz. Bu süreçte ailemden de destek gördüm. En çok çocuklarımdan, eşimden destek gördüm. Eşimin ailesi de bana destek oldu. Parti büyüklerim destek oldu. Allah hepsinden razı olsun. Beni bu noktaya getirdiler. Hepsine teşekkür ediyorumö Önümüzdeki süreçte ilk hedeflerinin belediyeleri almak olduğunu belirten Özer, “Bunu başarmak için çalışacağız. CHP’nin halkçı politikalarını vatandaşa anlatacağızö ifadelerini kullandı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü de kutlayan Özer, “Ülkemizde basın özgürlüğü ve bunun yanında basın emekçilerinin sorunları ortada. Bunun yanında 206 tutuklu gazeteci var. Bu şartlarda Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Bütün basın emekçilerinin günü kutlu olsun. Zor şartlarda görev yaptıklarının farkındayızö dedi.

“KADINLAR AYAĞA KALKTI, CHP’DE KADIN HAREKETİ BAŞLIYORö

CHP’de kendisi ile birlikte 4 kadın il başkanının görev yapacağını söyleyen Özer, “CHP’de yapılan kongrelerle 4 kadın başkan olduk. Kütahya, Bartın, Trabzon ve Kayseri. CHP’de kadınlar ayağa kalkıyor. Kadın hareketi başlıyor. Tarihimizde de önemli kadınlar var. Nene Hatunlar, Kara Fatmaları, Halide Edipler. Başarılı kadınlar var. Bizde onları örnek alıp, başaracağızö şeklinde konuştu.

“KADINLAR SİYASETTE OLURSA SAYGI VE SEVGİ OLURö

Diğer yandan İş adamı olan Nasuh Özer de, her zaman eşine destek verdiğini ve bundan sonraki süreçte de destek olmaya devam edeceğini belirtti. Eşi gibi Jeoloji Mühendisi olan, ancak inşaat ve otel işiyle uğraşan Nasuh Özer, şöyle devam etti: “Eşim siyasette CHP’de il başkanı olacağını ve daha iyi şeyler yapacağını söyledi. Biz de bu kararının arkasındayız. Hep kararlı ve inançlıydı. Bizim de bu nedenle destek olmamız gerekiyor. Her türlü desteği vereceğiz, yanındayız. Kadınlar siyasette mutlaka yer almalı. Eğer toplumda daha fazla kadın yönetici olursa saygı, sevgi artıyor. Küfürler, kötü sözler, kötü propagandalar kadının olduğu yerde olmuyor. Saygı, sevgi daha da artıyor. Bu nedenle kadınlar alanlarda olmalı, bizler de destek olmalıyız. Ev işleri aksarsa da asla sorun etmeyiz, problem yok"

“ANNEMİZİN HEP DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ"

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer’in, üniversiteye hazırlanan oğlu Barış Özer de annesinin 1,5 yıldır CHP’ye il başkanı olmak için çalıştığını dile getirerek, “Biz destekçisiyiz ve her zaman yanındayızö dedi. Lise öğrencisi Başar Özer ise, “Ben de lise 1 öğrencisiyim. Annemin her zaman yanındayım. Ailece destek oluyoruz ve anneme güveniyorumö ifadelerini kullandı.

CHP KAYSERİ'DE İLK KADIN BAŞKAN OLARAK TARİHE GEÇTİ

Diğer yandan başkanlığa seçilen Özer, CHP Kayseri'de ilk kadın il başkanı olarak tarihe de geçti. CHP Kayseri tarihinde daha önce kadın adayın görev yapmadığı belirtildi. 1991 yılında SHP'de, yani CHP ile birleşmeden 4 yıl önce Şadan Kaya, Kayseri'de kadın olarak il başkanlığı yaptı. Ancak CHP çatısı altında Özer, aynı zamanda kadın başkan olarak bir ilki de başardı.

CHP’DE 2019 YOLUNDA 4 KADIN İL BAŞKANI GÖREV YAPACAK

CHP’de yapılan kongreler sonucunda 4 kadın il başkanlığı koltuğuna oturdu. Kayseri’de Ümit Özer, Kütahya’da Zeliha Şahbaz, Trabzon’da Güzide Uzun ve Bartın’da Hatice İlknur Erkan il başkanı olarak seçildi.

7)POLİSLER, ÖĞRENCİLERE HOSTESLİK YAPTI

Zalimlere korku, mazlumlara umut olan Türk polisi, bu kez okul servislerinde seyahat eden öğrencilerin yanında oldu. Hosteslik yapan polisler öğrencilere servislerde nasıl davranması gerektiğini anlatarak, servisle evlerine çocukları elleri ile ailelerine teslim etti.

Kayseri Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında anaokulundan liseye kadar okul servisi ile seyahat eden öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen proje öğrencilerden ve velilerden tam not aldı. Okul çıkışında özel kostümlü "Huzur Abla" maskot polisi ve balonlarla karşılanan öğrenciler bu kez toplum destekli polislerin yardım ve uyarılarıyla aileleri ile buluştu. Türkiye genelinde hazırladıkları projelerle birinci olan Kayseri Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polislerinden Sümeyye Güler, servise binecek olan çocukların servis ablası ve abisi olduklarını belirterek " Öğrencilerimize trafik kuralları ve emniyet kemeri önemi hakkında bilgiler verdik. Bu eğitimde sadece çocuklara değil servis sürücüsü ve servis ablasına da son zamanlarda yaşanan üzücü olaylara karşı uyarılarda bulunduk" dedi. Servis yolculuğunda öğrencilere hediyeler dağıtan polisler daha sonra evlerine gelen öğrencileri kendi elleri ailelerine teslim ederek ailelerini servis güvenliği konusunda uyardılar.

