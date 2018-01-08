DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ULUDAĞ'DA MAHSUR KALAN DAĞCILAR, 14 SAAT SONRA KURTARILDI

ULUDAĞ'da doğa yürüyüşü sırasında mahsur kalan 5 kişiden 3'ü, askeri helikopterle 14 saat sonra bulundukları bölgeden kurtarıldı. Gruptaki 2 profesyonel dağcı ise yürüyerek yerleşim merkezine ulaştı.Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da dün oteller bölgesinden Çobankaya Bakacak bölgesine yürüyüş yapan 5 kişilik grup, Bakacak'tan patika yolu takip ederek orman içerisinden yürüyüşüne çıktı. 6 metrelik şelaleden inen grup havanın kararması üzerine yürüyüşlerine son verdi. Geldikleri yöne de tırmanamayan dağcılar durumu saat 18.00‘de jandarmaya bildirdi. Gruba telefonla ulaşan Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinden oluşan 130 kişi 5 kişiyi kurtarmak için seferber oldu.Ekipler bölgenin ormanlık olması ve gece karanlığından dolayı grubun yanına ulaşılamayınca Eskişehir 1'inci Hava Kuvvet Komutanlığı'ndan saat 22.30 sıralarında havalanan kurtarma helikopteri, şiddetli rüzgar nedeniyle mahsur kalan grubun bulunduğu bölgeye iniş yapamadı.Gruptaki 2 profesyonel dağcı, yürüyerek yerleşim merkezine ulaştı. Aşırı soğuk nedeniyle donmamak için yanlarında bulunan eşyaları yakarak kurtarılmayı bekleyen diğer dağcılar Hüseyin Karal, Cengiz Konuk ve Abdullah Tanerdiler ise bu sabah saat 08.00 sıralarında tekrar havalanan askeri helikopter ile 14 saat sonra 20 dakika süren çalışman ardından bulundukları bölgeden alınarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Kurtarma ekiplerinin görüntüsü

-Bölgenin görüntüsü

-Kurtarma helikopterinin görüntüsü

-Yaralıların Hastaneye getirilmesi

-Hastene önünden görüntü

-Muhabir anonsu

-Detaylar

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, ()

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2)YATAK VE BAZA İMALATHANESİ YANDI

Kayseri'de yatak ve baza imalathanesinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Çıkan yangın, yatak ve baza imalathanesinin küle dönmesine neden oldu. Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Eski Sanayi Mahallesi 6029'uncu Sokak'ta bulunan 'Oygu Yatak ve Baza İmalathanesi'nde bu sabaha karşı ilk belirlemelere göre sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın sünger yataklara, ardından bazalara sıçradı. Alev topu haline gelen imalathanenin söndürülmesi için Büyükşehir Belediyesi'ne ait 15 itfaiye aracı sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının, imalathanenin iki yanında bulunan kereste işletmelerine sıçrama olasılığı göz önüne alınarak kereste ve diğer sunta malzemeler işçiler tarafından forklift yardımı ile çıkarıldı. Tamamen kül olan yatak baza imalathanesi ile ilgili polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Yanan yatak ve baza imalathanesi görüntü

- İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması

- Yanan iş yeri yanındaki kereste imalathanesinden kerestelerin çıkarılması

- Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması

- Diğer detaylar

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ-

DV 2 DOSYA, 7 dakika 20 saniye /372 MB

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3)CAMİNİN BİLGİSAYARINI FOTOĞRAF PAYLAŞTIKTAN SONRA ÇALDI

ADANA'da Recep K. (23), hırsızlık için ikinci kez girdiği camide açarak kullandığı bilgisayardan sosyal medya hesabına girip, fotoğraf paylaştı. Daha sonra bilgisayarı çalan Recep K., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Olay, merkez Yüreğir İlçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Recep K., 15 Aralık'ta gece yarısı camiye girdi. İmam odasına geçen Recep K. buradaki para kasanından 16 gram altın ile 750 lira parayı aldı. 26 Aralık'ta hırsızlık için tekrar aynı camiye gelen hırsız, yine imam odasında bulunan bilgisayara yöneldi. Recep K., bilgisayardan internete girdi, ardındanda cebinden çıkardığı flash diskten sosyal medya hesabına fotoğraf yükledi. Recep K., ardından da bilgisayarı çaldı. Çıkarken güvenlik kamerasının kayıt cihazını da yanında götüren Recep K., camiden ayrıldı.

İkinci hırsızlık olayı üzerine cami imamı polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri görgü tanıklarının ifadesini alarak Recep K.,'nın kimliğini tespit etti. Şüpheli evinde yakalanıp, gözaltına alındı.

Bilgisayarı ve kayıt cihazını tanımadığı birine sattığını söyleyen Recep K., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelinin içinde kendi görüntülerinin de olduğu çalıp, sattığı güvenlik kamerası kayıt cihazı da bulunarak camiye teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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- Hırsızın içeri girmesi

- Çekmeceleri karıştırması

- Masanın üzerine ve dolaplara bakması

- Bilgisayarı açması

- Kamerayı fark etmesi ve kalkması

- İçerde dolaşması ve etrafa bakması

- Gidişi

- Polis aracının gelişi

- Zanlının polis aracından indirilmesi

- Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

- Adlı Tıp Birimi genel görüntüsü

- Zanlının Adlı Tıp Birimi'den çıkarılması

SÜRE:04'06" BOYUT:250MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, ()

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4)MARMARİSLİLER KIŞ MEVSİMİNDE BAHARI YAŞADILAR

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde güneşli havayı görenler sahile koştu, denize girdi, yürüyüş ve spor yapmanın keyfini yaşadı. Marmaris'te soğuk ve yağmurlu havanın yerini güneşe bırakmasıyla sahiller ve parklar doldu. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği ilçe merkezinde Ocak ayında bahar yaşandı. Turizm cennetinde aileleriyle sahil gelen çocuklar, kumlarda oynadı. İlçe merkezine 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi'nde aralarında yerleşik yaşayan yabancıların da bulunduğu Marmarisliler, denize girerek güzel havanın tadını çıkardı. İlçede yerleşik yaşayan yabancılardan bazıları köpeklerini de denize sokarak birlikte oyun oynadı. Uzunyalı Mevkii'nden Turban Mevkii'ne kadar uzanan 8 kilometrelik sahil yolu, koşan ve yürüyüşe çıkan ve bisiklete binenlerle doldu. Sahilde balık tutanlar ile eşsiz manzarada öz çekim yaparak o anları ölümsüzleştirenler de dikkat çekti. İnşaat Yüksek Mühendisi Ercan Kul, "34 yıldır Marmaris'in güzelliğine doyamıyorum. Böyle güzel havaları görünce denize girerek keyifleniyorum" dedi. İngiliz Julian Georgia, "Eşim ile Marmaris'te bir ay önce yerleşik olarak yaşamaya başladık. Kış ayında çok güzel bir hava var. Marmaris çok güzel" dedi.Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği ilçe merkezinde Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklıklarının hafta boyunca etkisini göstereceğini belirtip, "Gündüz sıcaklıklar 20 dereceye kadar ulaşacak. Hafta içinde yağmur beklemiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Caddeye konumlandırılmış 20 derece gösteren elektronik termometre görüntüsü

-Sahil, yürüyüş yolu, park ve sokaklardan görüntü

-Deniz girenlerden görüntü

-Köpeğini denize sokanlardan görüntü

-Deniz içinde Ercan Kul ve Julian Georgia ile röp.

(Toplam: 5 dakika 4 saniye- 367 MB görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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