DHA YURT BÜLTENİ-2 

Eksi 12 derecede ecdada saygı nöbeti

Serhat Boyları Derneği Genel Başkanı Muharrem Yıldız'ın da aralarında bulunduğu bir gurup Karslı gençler, Sarıkamış Şehitlerini Anma Programının 103’üncü yılında Sarıkamış Şehitleri için 'saygı nöbeti' tuttu.

Serhat Boyları Derneği üyeleri hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece soğuğa rağmen başlattıkları saygı nöbetinde istiklal marşı okuyarak, Sarıkamış Şehitlerinin yaşadıkları zorluk ve sıkıntılar hakkında tarihi bilgiler paylaşıldı. Alanda bir konuşma yapan Serhat Boyları Derneği Başkanı; “Karadeniz’de batırılan iki gemimizin batırılmasının ardından yardım gelmeyeceğini anlayan Enver Paşa bu hareketi başlatmıştır. Yemen’den yazlık kıyafetlerle gelen askeri birlikleri Sarıkamış’ın zorlu kış şartlarına yenik düşmesiyle sonuçlanan Sarıkamış Harekatı’nın 103. Yıldönümünde biz de kendimizi onların yerine koyarak unutmamak adına geleneksel hale getirdiğimiz temsili saygı nöbetinde Serhat Boyları olarak bir araya geldik. Allah bir kez daha ecdadımıza rahmet eylesin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

ateş başında nöbet görüntüleri

istiklal marşının okunması

bayrak ve ateş detay

muharrem yıldız konuşma

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

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Çorum'da kullanılmayan boş gecekondu alev alev yandı

ÇORUM'da kullanılmayan boş gecekondu çıkan yangınla küle döndü.

Ulukavak Mahallesi Selimiye 1'inci Sokak'ta tek katlı terk edilmiş haldeki gecekonduda saat 23.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ve polise bildirdi. Sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile yangın söndürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatt

Görüntü Dökümü:

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- İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi

-Bir itfaiye ekibinin kapıyı tekmeleyip kırması

-Alevlere müdahale

-Vatandaşlar ve polisler

- Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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Çorum'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

ÇORUM'da yol kenarına bırakılarak paniğe neden olan şüpheli çanta bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.

Olay, dün gece 23.30 sıralarında Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde bulunan Adliye Sarayına 100 metre mesafede meydana geldi. Polis, yol kenarına bırakılmış çanta ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı özel kıyafetlerini giyerek çantayı inceledi. Yapılan incelemenin ardından fünye ile patlatılan çantanın içi boş çıktı. Bunun üzerine cadde araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Çantanın fünye ile patlatılma anı

-Patlatılan çanta

-Güvenlik güçleri ve vatandaşlar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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Sur'un kalbindeki hayalet binalarda çatışmalı dönemin karanlık izleri

DİYARBAKIR'ın merkez Sur ilçesinde 2 yıl önceki çatışmalar sırasında sahiplerinin terk ettiği ve girişlerin halen yasak olması nedeniyle bir daha uğrayamadığı hayalet binalar dikkat çekiyor. Binaların pencerelerinden 2 yıldır sallanan kirli perdeler geçmişin karanlık izini taşıyor. Hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması ve güvenlik güçlerinin denetimi sağlamasından sonra delik deşik olmuş bazı binalara asılan Türk bayrakları da halen olduğu gibi duruyor.

Kuşbakışı Kalkan balığı şeklini andıran, 5 kilometre uzunluğundaki Surlarla çevrili olan kentin kalbi durumundaki tarihi ve turistik Sur ilçesi, 2 yıl önce PKK'lılar tarafından "öz yönetim savunması" adı altında hendeklerin kazılması ve barikatların oluşturulması nedeniyle büyük çatışmalara sahne oldu. Fatihpaşa, Savaş, Cemal Yılmaz, Dabanoğlu ve Cevap Paşa mahalleleri kazılan hendek ve kurulan barikatların kaldırılması için giriş çıkışlara kapatıldıktan sonra güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı operasyonlar başlatıldı. Yaklaşık 3,5 ay süren operasyonlarda söz konusu 6 mahallede şiddetli çatışmalar yaşandı, yüzlerce ev ve işyeri kullanılamaz hale geldi.Güvenlik güçlerinin 6 mahallede denetimi sağlamasından sonra ise hasar gören ev ve işyerleri tamamen yıkılırken, sokakların girişlerine ise kimsenin girmemesi için beton bariyerler konuldu. 6 Mahallede surlara yakın olan sokaklardaki evler tamamen yıkılırken, ayakta kalan tarihi Diyarbakır evlerinin tescilli olanları ise bu yıkımdan kurtuldu. 2 Yıl öncesine kadar binlerce kişinin oturduğu kentin ortasındaki 6 mahallenin büyük bölümünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alt yapı çalışmaları sürerken, ana caddeler üzerinde bulunan ancak girişleri yasak sınırını oluşturan beton bariyerlerin arkasında olduğu için kimsenin giremediği, altlarındaki dükkanlar onarılıp hizmete açılmasına rağmen halen boş olan onlarca çok katlı binanın kaderiyle ilgili henüz bir çalışmaya başlanmadı.

BAZILARIN DA TÜRK BAYRAĞI VAR

Bomboş araziye dönüşen mahallelerde adeta silüetler gibi ortada duran tarihi yapıların yanısıra, ana caddelerin üzerinde bulunan ancak yasaklı bölge sınırında olan, halen yıkılmayan ve aralarında Balıkçılarbası semtindeki bir zamanlar oldukça ünlü olan 5 yıldızlı bir otelin de bulunduğu onlarca bina kentin ortasında adeta hayalet gibi duruyor. Çatışmalar sırasında sahiplerinin hiç bir eşyayı almadan terk etmek zorunda kaldığı, ancak daha sonra izin verilmesi üzerine eşyalarını götürdüğü kapı ve pencereleri sökülmüş evlerin pencerelerinden 2 yıldır sallanan perdeler geçmişin karanlık izlerini işaret ediyor. Bazı evlerin perdelerinin ise 2 yıldır kapalı olması dikkat çekiyor. Sur'da yasaklı olan yerlerde bulunan ve çatışmalar sırasında delik deşik olmuş binalara denetimin sağlamasından sonra güvenlik güçleri tarafından asılan Türk bayrakları ise halen duruyor.

Görüntü Dükümü:

-Boş binalarda sallanan perdeler

-Sahipleri tarafından terkedilmiş binalar

-Yasaklı Sur'dan görüntü

-Yarısı yıkılmış larısı ayakta kalmış tarihi evler

-Çatışmalar yüzünden zarar görmüş evler

-Sur'daki Gazi ve Mardinkapı caddelerinden üstten görüntü

-Caddelerin üzerindeki hayalet binalardan görüntü

-Türk Bayrağı asılı olan evlerden görüntü

-Sokakların girişine konulmuş beton bariyerlerden görüntü

-Sokaklardan görüntü

-Genel ve detaylar

Haber Kamera: Ramazan YAVUZ / DİYARBAKIR ()

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Adana'da 48 kilo eroin, 88 kilo esrar ele geçirildi

ADANA Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın bizzat yönettiği uyuşturucu operasyonunda pisada değeri 5 milyon lira olan 44 kilo eroin ve 88 kilo toz esrar ele geçirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışmaları kapsamında uzun süreli teknik ve fiziki takip yürüttü. Bu kapsamda yapılan çalışmaların ardından merkez Sarıçam İlçesi'ndeki İncirlik Park Alanı'nda bir TIR'ı durduran ekipler, narkotik köpekleriyle birlikte arama yaptı. İzmir'de şehit edilen polis memuru Fethi Sekin'in ölüm yıldönümü olduğu için onun adı verilen operasyonda TIR'ın dorsesindeki plastik atıkların arasına gizlenmiş 98 pakette 48 kilo 774 gram eroin ve 85 pakette 88 kilo 235 gram toz esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın bizzat yönettiği operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 5 milyon lira olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü 39 yaşındaki İ.B. ise tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Narkotik köpeğinin Tırda arama yapması

- Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın polislerden bilgi alması

- Uyuşturucu dolu paketlerin görüntüsü

- Polislerin torbaları tırdan indirmesi

- Bir torbanın içinin açılması

- İçindeki paketler ve çıkan uyuşturucu maddeler

- Ele geçirilen malzemelerin toplu görüntüsü

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:ADANA, ()

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Araç lastiklerini patlatan çocuklar kamerada



MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir otomobil ile traktörün lastiklerini delici bir aletle patlatan 3 çocuk, bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, geçen perşembe günü saat 20.00'de, Özyürt Mahallesi Yalavo Sokak üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde park halinde bulunan biri otomobil, diğeri traktör iki aracın lastikleri, 8 ila 14 yaşlarındaki kimliği belirsiz 3 çocuk tarafından delici bir aletle patlatıldı. Sabah durumu fark eden araç sahipleri, polise giderek şikayetçi oldu. Polis, lastikleri patlatanların kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Lastiklerin patlatılma anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Park halindeki otomobil ve traktör lastiklerine zarar veren çocuklardan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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Eskişehir'in son kalaycısı

ESKİŞEHİR'de kendisinden başka kalaycılık yapan kimsenin olmadığını söyleyen 58 yaşındaki Ramazan Kalay, "son kuşak, son kalaycı benim. Benden sonra Eskişehir'de bu meleği yapan kalmayacak" dedi.

Tarihi evlerin bulunduğu Odunpazarı semtinde 'Son Kuşak Kalay Bakır Dünyası' adlı işyerinde tek başına kalaycılık mesleğini sürdüren Ramazan Kalay, 10 yaşından buyana bu işi yaptığını belirterek müşterilerinin çoğunun ilçe ve köylerden gelen kişilerin oluşturduğunu söyledi. Kalaycı olarak yetiştirecek eleman bulamadığını, kendisinden sonra bu işi yapacak kimsenin kalmayacağını anlatan Ramazan Kalay şöyle konuştu:

"Ben bu işi 10 yaşından beri yapıyorum. Dedem ve babamın zamanında yetiştim. Ustam babam. Benim çocuğum bu mesleği yapmak istemedi, ben de zorlamadım. Eskişehir'de bu işi benden başka yapan yok. Şark köşesi yapmak isteyenler de bakır eşyalarını getiriyor. Kalaylamayı sağlık için de tercih ediyorlar. İlk etapta bakırı ilaçlayıp daha sonra düzeltme işlemi yapıyorum. En son olarak da ocakta kalaylıyorum. Tarihi evlerin bulunduğu bu semte çeşitli kentlerden turlarla Eskişehir'e gelen yerli turistler var. Kalaycılık mesleğinin devam ettiğini görünce sevinenler oluyor. Kalaylamanın nasıl yapıldığını da izliyorlar. Bu mesleğin tabi ki bir takım zorlukları var, kolay bir meslek değil. Çok incelikli bir iş. Tabandan yetişmek gerekiyor. Ben öyle yetiştim dededen, babadan görerek. Sağlığımız el verdiği sürece severek ve isteyerek bu işi devam ettireceğim. Bu işi öğrenen olmayınca bizden sonra sona erecek herhalde. Artık son nesil, son kuşak, son kalaycı benim. Benden sonra Eskişehir'de bu mesleği yapan kalmayacak."

Kalaycılık mesleğinin dededen kalma olduğunu belirten Ramazan Kalay, "mesleğinden dolayı dedem Kalay soy ismini almış. Soy ismimiz mesleğimize uygun " dedi.

Görüntü dökümü:

-Ramazan Kalay'ın işyerinde ateşi yakıp bakır tabakarı ısıtması ve kalaylaması,

-Ramazan Kalay'ın konuşması,

-İşyerinin dışından çekilen görüntüler

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,()

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