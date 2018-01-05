DHA YURT BÜLTENİ-2 

Çeşme'de 57, Dikili'de 64 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından dün Çeşme açıklarında 57, Dikili açıklarında ise 64 kaçak yakalandı.

Dün saat 03.47'de, İzmir ili Dikili ilçesi önlerinde görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurulmuş ve içerisinde bulunan

58 Suriye, 6 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 64 düzensiz göçmen yakalandı.

Dün saat 01.47'te, İzmir ili Çeşme ilçesi Uç Burun önlerinde bir grup düzensiz göçmenin denize açıldığı ihbarı alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu

tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurulmuş ve içerisinde bulunan Suriye uyruklu 16'sı çocuk ve 13'ü kadın 57 düzensiz göçmen yakalandı.

Görüntü dökümü

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Çeşme ve Dikili'de yakalananların görüntüsü

Haber: İZMİR ()

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Zonguldak'ta işçi servisi devrildi: 15 yaralı

ZONGULDAK'ta maden işçilerini taşıyan işçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Kaza saat 07.30 sıralarında, Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Ereğli kesiminde meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı ocakta gece vardiyası çıkışı evlerine giden işçileri taşıyan Yunus Aydın(34) yönetimindeki 67 LG 217 plakalı minibüs, önünde seyir halinde olan Ramazan O. (36) idaresindeki 67 TR 207 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan minibüs, şarampole devrildi. Ters dönen minibüste bulunan 15 kişi yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından minibüsten çıkarıldı. Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()-

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İdlib’teki hastanelere 100 bin adet serum

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı’nca, Suriye’nin İdlib kentindeki hastanelerde tıbbı malzeme ihtiyacını karşılamak amacıyla 100 bin adet serum gönderildi.

İHH Babul Hava Ofisi Sorumlusu Mehmet Şuayip Altun, İdlib ve kırsalında bulunan sivil hastanelerindeki tıbbi malzeme stoklarının tükenmesi nedeniyle acil müdahale bekleyen hastaların gerekli tedaviyi göremediğini söyledi. Hastanelerin en çok ihtiyaç duyduğu sağlık malzemesinin serum olduğunu belirlediklerini ifade eden Altun, "İlk olarak 100 bin adet serum temin ettiklerini ve serumları Babul HavaLojistik merkezinden sonra İdlib merkez ve kırsalındaki hastanelere gönderdik" dedi.

Serumların büyük bir bölümünün İdlib’in güneyinde hava saldırısına uğrayan bölgelere gönderildiğini belirten Altun, "Güney İdlib’te birçok bölge hava saldırısına maruz kalıyor. Olası yaralanma durumlarında hastanelerdeki malzemelerin yetersizliği nedeniyle sivillerin hayatını kaybetmesine neden olabiliyor. Böyle durumların kısmen azalması amacıyla temin ettiğimiz 100 bin adet serumun büyük bir bölümünü Güney İdlib’teki hastanelere gönderdik."

Görüntü Dökümü

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-Serumlar araçlara yüklenirken

-İHH Babul Hava Ofisi Sorumlusu Mehmet Şuayip Altun’un açıklaması

-Araçlar hastanelere gitmek için hareket ederken

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

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Bu okulda 8 bin öğrenci ağırlandı

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki Fatih İlkokulu, tamamen kendi imkanlarıyla kurulan bisiklet merkezi, oyun alanı, tiyatro sahnesi ve oyuncak atölyesi ile il genelinden 8 bin öğrenciyi ağırladı.

Gaziemir Fatih İlkokulu, kendi çabaları ile yarattığı teknik imkanlarla birçok eğitsel etkinliğe imzasını attı. Okul Müdürü Ertan Beder, bir oyuncak fabrikasındaki bozuk oyuncakları alıp onarımını sağlayarak, çocukların eğlenmesi için Barış Manço ismini verdikleri oyun alanı oluşturdu. Oyun alanının yapımında ise, atıl durumdaki keresteler ve balıkçılardan alınan av ağları kullanıldı. Öte yandan, öğrenciler okulda kurulan oyuncak atölyesinde kendi oyuncak ve kuklalarını kendileri yapma imkanına kavuştu.

Okuldaki eğitimcilerin de desteğiyle, marketlerden toplanan paletler birleştirilip üzerine laminant parke kaplanarak tiyatro sahnesi oluşturuldu. Adile Naşit ismini alan bu sahnede, okul öncesinden 8'inci sınıfa kadar çok sayıda öğrenciye drama dersi veriliyor. Ayrıca, sahnede kurulan projeksiyon ile öğrenciler patlamış mısır eşliğinde animasyon filmi izliyor. Okul öncesi öğrencilerine hitap eden pedalsız ahşap bisikletler de dahil olmak üzere, 30 bisiklet temin eden Fatih İlkokulu eğitimcileri, 4-14 yaş arasındaki çocuklara bisiklet eğitimi de veriyor.

EKOLOJİ EĞİTİM MERKEZİ DE YOLDA

Okul Müdürü Fatih Beder, İzmir genelinden çok sayıda okulun, etkinliklerine katılma talebinde bulunduğunu belirterek, "Hafta içi her gün, 10.00 ve 14.00'da olmak üzere, 2 seans halinde İzmir genelinden bize başvuran ve etkinliklerimize katılmak isteyen okulların öğrencilerini ağırlıyoruz. Kendi imkanlarımızla oluşturduğumuz bu altyapıyla bugüne kadar 8 binin üzerinde öğrenciyi ağırladık. Öğrenciler burayı ziyaret ettiklerinde hem eğlenme hem de öğrenme imkanı buluyor. Ayrıca, önümüzdeki sene öğrencilerimizin doğayla ilişkisini geliştirmek adına ekoloji eğitim merkezi de açmayı planlıyoruz" dedi.

SURİYELİ ÖĞRENCİLERE YENİ YIL HEDİYESİ

Son olarak, savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan 120 Suriyeli öğrenciyi ağırladıklarını belirten Beder, "Oyuncak öğretmeni Reyhan Seren ve bisiklet öğretmeni Fatma Arda ile çocuklarımızı karşıladık ve onlara bir yeni yıl hediyesi verdik. Çocuklar bisiklet eğitimi aldılar, oyunlar oynadılar, patlamış mısır eşliğinde 3 kısa animasyon filmi izlediler. Hem onlar mutlu oldu hem de onları mutlu ettiğimiz için biz mutlu olduk" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Film izleyen öğrencilerden görüntü

- Oyun oynayan öğrencilerden görüntü

- Oyuncak yapan öğrencilerden görüntü

- Okul Müdürü Ertan Beder ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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TEM'de ters yöne giren otomobille kamyon çarpıştı: 1 yaralı

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda ters yöne giren otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü 71 yaşındaki Mustafa Kama yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 55 yaşındaki Adil Küçükhüseyin idaresindeki 06 AY 7192 plakalı kamyon, bir dinlenme tesisinden çıkarak ters şeritte giden Mustafa Kama idaresindeki 06 DJ 1903 plakalı otomobille orta şeritte çarpıştı. Kazada, çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen ve motoru yola savrulan otomobilin sürücüsü Mustafa Kama yaralandı. Mustafa Kama, 112 Acil Servis ve UMKE ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü Adil Küçükhüseyin, "Ters yöne girmiş. Sol tarafımda araç olunca kaçamadım" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralının ambulansa taşınması

-Olay yerinden görüntüler

-Kaza yapan araçlar

-Yola savrulan motor

-Oluşan trafik

-Kamyon sürücüsü ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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Kaçkarlarda helikopterli kayak başlıyor, 5 ülkeden tutkunları geliyor

RİZE'nin Kaçkar Dağları’nda her yıl yapılan helikopterle kayak sporu heliski heyecanı bu yıl da başlıyor. Ay sonunda iki helikopterle başlayacak etkinlik için Almanya, İsviçre, Fransa, İtalya ve Rusya’dan 300 dolayında heliksi tutkunu Rize’ye gelecek. Helikopterle alınarak Kaçkar dağı zirvesine bırakılacak macera tutkunları, karla kaplı dik zirvelerde yaşayacağı kayak heyecanı için haftalık 20 bin Euro’yu da gözden çıkarıyor.

Çamlıhemşin İlçesi’nin Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları’nda yapılan heliski sporu bu yılda başlıyor. Rize Valiliği İl Sportif Turizm Kurulu'nun izni ile Ocak ayı sonunda başlayacak ve Mart ayı sonuna kadar sürecek etkinlik için Almanya, İsviçre, Fransa, İtalya ve Rusya’dan 300 dolayında heliksi tutkunu kente gelecek. Sabah erken saatlerde helikopterle alınarak dağların zirvesine bırakılacak sporcular, kayarak vadilere inecek. Helikopterle tekrar zirveye bırakılacak kayakçılar gün boyu zorlu ve dik yamaçlarda spor yapmanın keyfini yaşayacak.

HAFTADA 20 BİN EURO ÖDÜYORLAR

Vadiler boyunca inerek nefes kesen görüntülere imza atan kayakçılar, adrenalini artırmak için oluşturdukları çığla bile yarışıyor. Sporcuların sırtlarında taşıdıkları airbag özellikli çantalar, olası çığ altında kalınması halinde otomatik olarak açılıyor ve bir çadır görevi görüyor. Çantada bulunan GPS cihazı helikoptere sinyal gönderiyor, çığ altında kalsa bile sporcunun yeri kolaylıkla bulunuyor. Yabancı kayakçılar bu heyecanı yaşamak için haftada kişi başı 20 bin Euro’yu da gözden çıkarması gerekiyor.

'HELİSKİ BÖLGEMİZ İMAJINA KATKI SAĞLIYOR'

Heliski sporunun Türkiye'de sadece Kaçkarlarda yapıldığını ifade eden Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, etkinliğin kayakta tecrübesi yüksek olanların yaptığı en tepe noktası olduğunu söyledi. Hocaoğlu, "İl Sportif Turizm Kurulu'nun değerlendirmeleri sonucunda muhtemelen Ocak ayının sonlarında Heliski faaliyeti başlamış olacak. Almanya, İsviçre, İtalya, Fransa ve Rusya başta olmak üzere farklı ülkelerden gelecek sporcular bu faaliyeti Kaçkarlarda gerçekleştirecek. Bu spor türü kayak konusunda bölgemizin imajına büyük katkı sağlıyor. Yılda ortalama 200-300 kişi bu faaliyeti gerçekleştiriyor. Zaten bu faaliyeti yapan dünyada yaklaşık 10 bin kişi bulunuyor. Heliski yapmak için kayak konusunda büyük bir tecrübeye sahip olmak gerekiyor. Bu nedenle Heliski kayakla profesyonel düzeyde ilgilenenlerin yaptığı bir etkinlik" dedi.

Kaçkar Dağları'nın bu faaliyet için dünyada en uygun alanlardan biri olduğunu vurgulayan Hocaoğlu şöyle konuştu: "Şu anda mevsim normallerine göre havaların sıcak seyretmesine rağmen Heliski yapmak için Kaçkarlarda uygun ortam ve kar mevcut. Önümüzdeki döneminde kar kalınlığının artmasına bağlı olarak faaliyeti gerçekleştirmek için daha fazla kişinin bölgemize geleceğini düşünüyoruz"

10 YILDA 3 BİN 500 SPORCU

Kaçkar Dağları’na son 10 yılda, aralarında Fransa, Almanya, İsveç, İspanya, İsviçre, Kanada, ABD ve Rusya’nın da bulunduğu ülkelerden 3 bin 500'e yakın sporcu bölgeye geldi. Helikopterle dağların zirvesine bırakılan, ardından kayarak vadi boyunca inen sporcular büyük heyecan yaşadı. Dünyada, Alaska, Kanada, Alp Dağları’nda yapılan heliski, Türkiye’de ise sadece Kaçkarlar'da yapılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaçkarlarda heliski görüntüleri

Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER- / RİZE ()

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Evinde pişirdiği yemekleri satarken, lokanta işletmecisi oldu

KAYSERİ'de aile bütçesine katkı sağlamak için 10 yıl önce evinde pişirdiği yemekleri seyyar olarak satan 2 çocuk annesi Hatice Kaya (47), daha sonra ev yemeklerinin satıldığı küçük bir lokanta açtı .İşyerini büyüten Kaya, 6 kişiye iş imkanı sağladı.

Lise mezunu Hatice Kaya, izlediği bir diziden etkilenerek aile bütçesine katkı sağlamak için evinde pişirdiği yemeği çarşı esnafına satmaya başladı. Kaya, hayalini gerçekleştirmek ve insanlara iş olanağı sunmak için 20 metrekarede tek başladığı ev yemekleri lokantasını 60 metrekareye çıkararak 6 kişiye iş imkanı sağladı.

Kayseri kültürü ile yetiştiğini ve farklı yörelere ait yemek kültürünü bildiğini söyleyen Hatice Kaya, "Yemek yapmayı çok seviyorum. İnsanların yemeklerimden tatması için lokanta açmaya karar verdim. İlk dükkanım 20 metrekareydi ve tek başıma işletiyordum. Dükkanıma olan ilgi nedeniyle 4 ayda 4 personel işe aldım. Çalışanlarımız birbirimize çapınca daha büyük mekana geçtik. Eleman sayımızı da artırdık. Çalışan kadınlar kendilerini daha güvencede hissederek çalışıyorlar. Kayseri'de kadın esnaf olmak çok zor. Bunun nedeni de Kayserililerin kadınlara bakış açısından kaynaklanıyor" dedi.

Günlük 10-12 çeşit 250 kişilik yemek çıkardıklarını söyleyen Kaya, "Evde oturan birçok kadın beni görerek dükkanıma gelip fikir sordular. Kendine güvenen ve mücadeleci ruha sevip her kadın hayallerini gerçekleştirmelidir. İş yeri kurduğumda tüm enerjimi dükkanıma verdim. Kimi zaman çocuklarımı ihmal ettim. Ama sonunda hayali gerçekleştirdim ve 6 kişiye iş imkanı sağlıyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Ev Yemekleri satan Hatice Kaya'nın yemek pişirmesi

- Yaptığı Yemeklerden genel görüntü

- 6 kişinin çalıştığı lokantasına gelen müşterisi ile ilgilenmesi ve yemek ikramı

- Lokanta sahibi Hatice Kaya ile röportaj

- Diğer Detaylar

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ- ()

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Bu ekmeği gerçek sanıp, almak istiyorlar



KAYSERİ'nin merkez Melikgazi Belediyesi tarafından üzerinde gerçeği aratmayan ekmek kabartması bulunan 'Bayat Ekmek Toplama Kutuları', kentin çeşitli yerlerine yerleştirildi. Kutuların üzerindeki enjeksiyon baskı, 3 boyutlu maket ekmeği gerçek sanıp, almak isteyenler oluyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'de günde 101 milyon ekmek üretildiğini, bunun 95 bininin tüketildiğini, 6 milyon ekmeğin de çöpe atıldığını söyledi. Başkan Büyükkılıç, "Ekmek israfı gramaj küçültülmesine karşın önlenemiyor. Nimet olan ekmek artıklarını köpek barınma evlerine, kış şartlarında yer bulamayan uçuculara ve yırtıcılara ulaştırmak için, tanesi 100 TL'ye mal olan özel kutular yaptırdık. Vatandaşlardan ekmek artıklarını bu kutularına atma konusunda anlayış ve özen istiyoruz. Lütfen bu kutulara sadece ekmek atsınlar" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin, daha önce bu belediyede başkanlık yaptığını hatırlatan, ilk planda 134 'Bayat Ekmek Kutusunu' park, bahçe ve konteynırların yanlarına koyduklarını ve sayısını artıracaklarını söyleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, şöyle konuştu:

"Kutular üzerindeki maket etmek, o kadar sahici duruyor ki bazıları bunu gerçek ekmek sanıp, almak için el uzatıyor. Plastik enjeksiyonla kabartma olarak, 3 boyutlu yapılmış ekmek maketli kutularımızdan özel araçlarla alınan atık ekmekler, köpeklere, kuşlara ve özellikle yaban hayatının sürdüğü yerlere bırakılarak, yırtıcılara yem oluyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- 3 boyutlu ekmek kutusundan genel ve detay görüntü

- Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç röportaj

- Belediye yetkilisinin bayat ekmeği kutudan alması

- Bayat ekmeklerin güvercin yemliklerine konulması

- Diğer Detaylar

Haber: Oktay ENSARİ- Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ-)

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