DHA YURT BÜLTENİ-2

1)BİGADİÇ'DE 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü depremin bugün saat 07.53'te, yerin 8.3 kilometre derinliğinde Hamidiye Köyü'nde kaydedildiğini açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin 4.0 büyüklüğünde ye yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi. Deprem sabah uyanan Sındırgı ve çevresinde oturanların korkmasına neden oldu. Deprem ilk tespitlere göre hasara yol açmadı.

SINDIRGIBalıkesir), ()-

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2)ÇANAKKALE BOĞAZINDA GEMİ GEÇİŞLERİNE SİS ENGELİ

ÇANAKKALE Boğazı, etkisini artıran yoğun sis yüzünden çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı'nda, bu sabahtan itibaren yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesi yüzünden, boğazdaki deniz ulaşımı olumsuz etkilendi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğaz trafiğini saat 04.00 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Telsiz kanalından da gemi kaptanları bilgilendirildi.

Boğaza girişi yapamayan gemiler, demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazından genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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3)27 İLDE FETÖ OPERASYONU: 70 ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI

KONYA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli 58'i muvazzaf 70 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 70 askerin yakalanması için bugün Konya merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, daha önce gözaltına alınan askerler ile örgütün askeri personele 'mahrem imamlık' yapan kişilerin verdiği ifadeler sonucu 70 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 58'si muvazzaf 70 askerin 'FETÖ/PDY örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak, hizmet yüklenmek ve kadrolamşak' suçlarından gözaltına alınması için bugün Konya merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü belirtildi.

Göruntu Dökümü

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-Süpelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ KONYA )

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4)KATLİAMA GİDEN CİNAYET ZANLISI ÖZEL GÜVENLİKÇİ, ÖLDÜRDÜĞÜ TAKSİCİ İLE KAHVALTI YAPMIŞ

ADANA'da katil zanlısı özel güvenlikçi 37 yaşındaki Fuat Demirdelen, ile öldürdüğü taksici 60 yaşındaki Yaşar Özgan'ın birlikte kahvaltı yaptığı ortaya çıktı. Zanlının ayrıca, ayrıldığı nişanlısı Nurten A,'nın tüm ailesini öldürdürdükten sonra, genç kızı kaçırma planı yaptığı, çalıştığı apartmana gelip, kendisini kovan yöneticinin arabasını çalıp, daha sonra otoparktaki 3 aracı yaktığıda öğrenildi. Olay, dün kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Sarıçam ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde vatandaşlar, taksici Yaşar Özgan'ı boğazı kesilmiş halde buldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Özgan'ın cesedinin yanındaki taksiyi incelemeye aldı. Ekipler, Özgan'ın defalarca bıçaklandığını ve boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit etti. Ayrıca olayın gerçekleştiği yerin yan tarafında bulunun portakal bahçesi içerisinde kanlı bir valiz bulundu.

OPERASYONLA YAKALANDI

Bu sırada, Özgan'ın cep telefonu çaldı. Polisler ise telefona cevap vererek, arayan müşteriye "Taksici şu anda burada yok" dedi. Cinayet zanlısının kimliği ise görgü tanıklarının ifadesiyle tespit edildi. Zanlının bir apartmanda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Fuat Demirdelen olduğunu öğrenen polis, portakal bahçesinde arama başlattı. Polis helikopteri ve özel harekat polisleriyle yapılan aramalara hassa burunlu köpeklerde destek verdi. Katil zanlısı suç aleti bıçak ve av malzemeleriyle birlikte saklandığı yerde yakalandı.Demirdelen, zırhlı araca bindirilerek emniyete götürüldü.

KATLİAM PLANI YAPMIŞ

Çantasının içinden, 3 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek, 4 bıçak, 1 balta, 1 kelepçe, çelik yelek, kask, dizlik, 10 havai fişek ve atış rampalı ile çok sayı da mermi çıkan zanlısın asıl hedefinin ise ayrıldığı nişanlısı Nurten A,'nın ailesi olduğu, yakalanmaması halinde genç kızın tüm ailesine öldüreceği ortaya çıktı.

TAKSİCİYLE KAHVALTI YAPMIŞ

Demindelen ilk sorgusunda, eski nişanlısı Nurten A,'yı kaçırma planı yaptığı, kovulduğu apartmanın yöneticisinin yanına gidip kalan parasını istediği öğrenildi. Zanlının parasını alamayınca, apartman otoparkında 3 aracı benzin döküp yaktığını yöneticinin ise lüks otomobilini çaldığı ortaya çıktı. Demindelen'nin çalıntı araç ile kaza yaptığı, gece boyu 4 taksi değiştirip son olarak öldürdüğü Yaşar Özgan'ın taksisine bindiği, cinayetten çok kısa süre öncede öldürdüğü adamla kahvaltı yaptığı anlaşıldı. Kahvaltının ardından yola çıkan Demirdelen, takcisiden parasını ve cep telefonunu istediği vermeyincede öldürdüğünü öğrenildi.

Zanlının sorgusu, " “Portakal bahçesine gizlendim. Helikopter sesini duyunca beni aradığınızı tahmin ettim ve sizin gitmenizi bekledim. Köpek tepki verince yakalandım. Amacım nişanlımı kaçırmaktı. Taksiciyi öldürmek planım da yoktu" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Ölen taksicinin görüntüsü

- Taksicinin telefonunun çalması

- Taksinin incelenmesi

- Cesedin örtülmesi

- Olay yeri genel görüntüsü

- Olay yeri inceleme çalışması

- Taksicisinin telefonun alan polis

- Çalan telefona polisin cevap vermesi

- Olay yeri ve ambulansın görüntüsü

*HELİKOPTER GÖRÜNTÜSÜ*

- Zanlının ormanlık alanda yakalanması

- Özel Harekat Polislerinin kelepçe vurması

- Zanlının yanındaki malzemeler

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA, ()

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5)KAMERA AÇILARINI DEĞİŞTİRDİLER,YÜZLERİNİ GİZLEDİLER, YAKALANMAKTAN KURTULAMADILAR

ADANA'da hırsızlık yapmak için ekmek fırınına giren 30 yaşındaki Musa Bakır ve 38 yaşındaki Bedri Aksoy, yakalanmamak için güvenlik kameralarının açılarını değiştirerek, yüzlerini gizledi. Şüphelilerin tüm çabaları yakalanmalarını engelleyemedi.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kar maskesi ile gizleyen Musa Bakır ve Bedri Aksoy tornavida ve demir levye ile pide fırının kapısını kırarak içeri girdi. İşyerindeki güvenlik kameralarını gören şüpheliler ne yapacaklarını şaşırdı. Güvenlik kameralarının görüş alanını fırın küreğiyle değiştiren hırsızlar, daha sonra kameraların kendilerini çekip çekmediğine baktı. Bu anlar ise yine güvenlik kameları ile kaydedildi. Hırsızlar daha sonra, kasadaki bin lirayı alıp kaçtı.

SOYGUN ANINDA GİYDİĞİ AYAKKABI ELE VERDİ

Sabah fırına geldiğinde hırsızlığı fark eden işyeri sahibi Mehmet Ali Ekmekçi polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği polisleri ise, şüphelilerden Musa Bakır'ın kimliğini tespit etti. Adresi tespit edilen Bakır, evinin yakınında kovalamaca sonucu yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli suçlamaları kabul etmedi. Polis ise zanlının ayakkabısıyla, olay anında giydiği ayakkabının aynı olduğunu söyledi. Bunun üzerine zanlı suçunu itiraf etti.Polis diğer hırsız Bedri Aksoy'u yakalayarak gözaltına aldı. İki şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Hırsızların sağlık kontrölüne getirilmesi

*Güvenlik Kamerası*

- Yüzlerini gizlemesi

- Fırın küreğiyle kameraların açısını değiştirmeleri

- Fırın içinde gezmeleri

- Kasayı almaları

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

