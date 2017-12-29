DHA YURT BÜLTENİ-2

KOCAELİ'NDE BÜYÜK YANGIN (EK)

1)YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Başiskele'de kağıt deposunda başlayan ardından da kısa sürede rüzgarın etkisiyle yan tarafında bulunan bir gıda deposu daha sonra da bir otomobil bayisinin servis bakım bölümüne sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları

-Depo içersinden söndürme detayları

-İşlerine gelen gıda deposu çalışanları

-Yüksek bir noktadan yangının çıktığı yerin görüntüleri

KOCAELİ/

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2)UYUŞTURUCUYU KÖPEK KULÜBESİNE VE BRİKETLERE SAKLAMIŞLAR

KONYA'da narkotik ekipleri tarafından 4 farklı eve yapılan baskında köpek kulübesi ve brikitler arasında saklanmış satışa hazır paketler halinde eroin ve esrar ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubes ekipleri, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde bulunan 4 farklı eve baskın düzenledi. Ekipler bir evin kapısını balyozla kırarar içeri girdi. Evlerde yapılan detaylı aramada köpek kulübesi ve briketler arasına gizlenmiş 150 parça halinde 100 gram eroin ile 10 parça halinde 50 gram satışa hazır esrar ele geçirildi. Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Görüntü dökümü:

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- Kapının balyozla kırılması

- Köpek kulübesine yapılan aramada

- Briketlerin içerisinden uyuşturucu bulunması

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA )

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3)KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN 2 POLİSİ YARALAYAN UYUŞTURUCU SATICISI TUTUKLANDI

ADANA'da polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan uyuşturucu satıcısı 34 yaşındaki E.A., 2 polis memurunu çarparak yaraladı. Şüpheli, otomobilin lastiklerine açılan ateş sonucu durdurularak yakalandı. Olay, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi sokak satıcılarına yönelik yaptığı denetimde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan E.A., kontrol noktasındaki 2 polis memuruna, ardından da ekip aracına çaparak kaçtı. Otomobilin camıdan içerisinde 50 gram eroin bulunan poşeti atarak uzaklaşmak isteyen zanlı, aracın lastiklerine ateş açan polisler tarafından durdurdu. Hafif yaralanan polisler ise, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yakalanan E.A., ise emniyetteki sorgusunda, " Yakalanmaktan korktum, kaçtım" dedi. Mahkemeye çıkarılan E.A., tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

- Zanlıların adli tıp birimine girişi

- Zanlıların adli tıp biriminden çıkışı

- Zanlıların polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

SÜRE:00'53" BOYUT:54,2 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK / Kamera:Eser PAZARBAŞI-ADANA,()

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4)SULTANİYE ÜZÜM İHRACATINDA TARİHİ REKOR KIRILDI

TÜRKİYE'nin üzüm ambarı Manisa'nın Alaşehir ilçesinden, dünyaca ünlü sultaniye üzümü ihracatında rekora imza atıldı. 2017 yılında 254 bin ton yaş üzüm ihracatı yapılarak, Türkiye Cumhuriyet'i tarihi rekoru kırıldı. Rusya ile yaşanan uçak krizinden sonra ihracatın serbest bırakılmasıyla, üzüm ihracatında adeta Rusya dopingi yaşandı. 2016 yılında 130 bin ton olarak gerçekleşen sofralık üzüm ihracatı bu yıl yaklaşık yüzde 100 artarak, 254 bin tona ulaştı. Bu rakam aynı zamanda Cumhuriyet tarihi rekoru oldu.

Sofralık üzümdeki 254 bin tonluk ihracatın 169 bin tonunun Rusya yapıldığı belirtildi. Avrupa ve diğer ülkelere ise üzüm ihracatı 85 bin ton olarak gerçekleşti. Üzüm ihracatının 67 firma tarafından başta Rusya, Ukrayna, Polonya, Almanya, Beyaz Rusya, Belerus, Gürcistan, Suudi Arabistan, Kanada, Katar olmak üzere 52 değişik ülkeye, toplam 19 bin 276 TIR ile yapıldığı kaydedildi.

Alaşehir Gümrük Müdürlüğü Kapısı'ndan yapılan ihracat rekoru 254 bin tonla sultaniye çekirdeksiz üzümünde olurken, bunu 32 bin 783 ton kiraz, 17 bin ton nar, 20 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm, 4 bin ton kayısı, 4 bin ton şeftali ve diğer ürünler takip etti. Alaşehir Gümrüğü'nden değişik kalemlere yapılan toplam ihracatın ise 378 bin ton olduğu açıklandı.

Alaşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tarık Memiş, liman kenti olmadıklarına dikkat çekip, "Buna rağmen Alaşehir Gümrük Kapısı, taze meyve ve sebze ihracatında en fazla çıkış yapılan ihracat merkezi olmuştur. 2017 yılında sofralık üzüm ihracatında 254 bin ton ile Türkiye Cumhuriyeti tarihinin rekoru kırılmıştır. Bunda başta ihracatçılarımızın, kurum ve kuruluşlarımızın gayretleri, ihracat kaleminin en çoğunu oluşturan kaliteli sultaniye üzümün merkezi konumunda bulunması ve diğer ihracat ürünlerine ulaşım noktasında yakın olmasının payı büyüktür. İhracatımızın artmasının en büyük sebepleri güvenli, sağlıklı ve kaliteli ürün yetiştiren çiftçilerimiz ve dış pazarlara gönderen ihracatçılarımızdır. 2017 yılında sofralık üzümün 169 bin tonu Rusya'ya, 85 bin tonu Avrupa Birliği ve diğer ülkelere gönderildi. Alaşehir veya çevresinde kargo uçaklarının kullanabileceği bir havalimanının olması halinde ihracatımızın Doğu ve Uzak Doğu ülkelerine ulaştırılması ile bu ihracat miktarının daha da arttırılabileceği inancındayız" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Alaşehir Gümrüğü'nden görüntü

-Çıkış yapan TIR'lardan görüntü

-Alaşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tarık Memiş ile röp.

-Üzüm bağlarından görüntü

-Üzüm kesimi yapılmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

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