DHA YURT BÜLTENİ-2

1)BİNGÖL'DE ÇATIŞMA: 1 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ, 2 KORUCU YARALANDI

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi, çatışmada 2 güvenlik korucusu yaralandı. Genç ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlarda, dün gece PKK’lı teröristlerle sıcak temas yaşandı. Çatışmada, 1 PKK’lı terörist ölü olarak silahı ile birlikte ele geçirilirken, 2 güvenlik korucusu da hafif şekilde yaralandı. Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan güvenlik korucularının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Vali Ali Mantı da çatışmada yaralanan güvenlik korucularını hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

BİNGÖL

2) EŞİ VE 3 ÇOCUĞUNU BIÇAKLA 2 SAAT REHİN TUTTU

ŞANLIURFA'da eşi ve 3 çocuğunu evde ekmek bıçağıyla rehin alan işsiz Mustafa T. (41), polisin yaklaşık 2 saatlik çabasının ardından teslim oldu.Psikolojik sorunları olduğu belirtilen işsiz Mustafa T., Eyüp Nebi Mahallesi'ndeki evinde mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla adları öğrenilmeyen eşi ve 3 çocuğunu bir odaya kilitledi. Evin çatısına çıkıp elindeki bıçakla tehditler savuran Mustafa T.'yi, gören komşularının haber vermesiyle, olay yerine aralarında özel hareket polislerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polislerin 2 saatlik çabasıyla Mustafa T., çocuklarına zarar vermeden ikna olup elindeki bıçağı indirerek polislere teslim oldu. Olayın ardından bir odada 2 saat kilitli bulunan Mustafa T.'nin eşi ve 3 çocuğu, sağlık görevlilerince muayene edildi. Mustafa T. ise gözaltına alınarak emniyette götürüldü.

- Evin çatısına çıkan Mustafa T.

- Polis babayı ikna etmesi

- Özel Harekat polislerinin gelmesi ve önlem alması

- Toplanan meraklı vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA

3)BİNGÖL'DE DEMİRYOLU İNŞAATININ SEBEP OLDUĞU HEYELAN KÖYLÜLERİ KORKUTUYOR

BİNGÖL'ün Solhan ilçesi'ne bağlı Asmakaya Köyü'ndeki demiryolu inşaatı nedeniyle bölgede meydana gelen heyelan köylüleri korkutuyor. Köy sakinlerinden Kenan Tüger, meydana gelen heyelan sonucunda arazilerini kullanılamadıklarını ifade ederek, "Bir türlü sesimizi kimseye duyuramıyoruz. Arazilerimizin hepsi tapuludur. Köy nüfusu 400'e yakındır. Demiryolu çalışması nedeniyle arazilerimiz zarar görmüş durumda. Çalışma yapılan yerde kazı çalışmaları nedeniyle oluşan boşluk, heyelana neden oldu. Kimse gelip de ilgilenmiyor. Konu mahkemelik oldu. Mahkeme sonucunu bekliyoruz"dedi. Solhan ilçesine bağlı Asmakaya Köyü sakinleri köy yakınında yapılan demir yolu çalışması nedeniyle heyelan meydana geldiği topraklarını kullanamadıklarını söyledi. Köy sakinlerinden Kenan Tüger, meydana gelen heyelan sonucunda arazilerin kullanılamadıklarını ve mağdur olduklarını ifade ederek, “Demiryolu çalışması nedeniyle Asmakaya Köyü'ndeki tapulu arazilerimiz zarar gördü. Bir türlü sesimizi kimseye duyuramıyoruz. Arazilerimizin hepsi tapuludur. Köy nüfusu 400'e yakındır. Demiryolu çalışması nedeniyle arazilerimiz zarar görmüş durumda. Çalışma yapılan yerde kazı çalışmaları nedeniyle oluşan boşluk, heyelana neden oldu. Kimse gelip de ilgilenmiyor. Konu mahkemelik oldu. Mahkeme sonucunu bekliyoruz. Arazilerimizi kullanamıyoruz. İnceleme için ekip de gelmedi, sonuç alamadık. Kamulaştırılacak denildi, ancak ondan da sonuç alınamadı"dedi.

AFAD RAPORUNA GÖRE RİSK CİDDİ BOYUTTA

Bölgede farklı birimlerce yapılan değerlendirmelerde, yamaçlardan yerleşim merkezine doğru giderek büyüyen çatlakların köylerde büyük tedirginliğe neden olurken, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) teknik elemanları tarafından hazırlanan 5 Ekim 2017 tarihli değerlendirme raporunda, riskin ciddiyetine dikkat çekildi. AFAD raporunda, Asmakaya Köyü meskun alanı ile Murat Nehri arasındaki alanların, MTA tarafından hazırlanan 'Türkiye Heyelan Envanter Haritası' ve 'Türkiye Diri Fay Haritası'nda eski bir heyelan kütlesi olduğu ve heyelan kütlesinin hemen güneyinden ise diri bir fayın geçtiği görüldüğü belirtilerek, "Bu alanda, demiryolu inşaatı yapımı sırasında yapılan kontrolsüz kazılar, şevlendirme, topuktan malzeme alımı vb. çalışmalarından dolayı eski bir heyelan bölgesi olan alan aktif hale gelmiştir. Dolayısıyla heyelan olayının oluşma şekli doğal bir afet olayı olmayıp yapay kaynaklı nedenlerden dolayı aktif hale geldiği ve bölgede risk oluşturmaya başladığı gözlemlenmiştir. Söz konusu heyelan olaylarının doğal bir afet olayı olmayıp olayın aktivite kazandığı, ilerleyen tarihlerde mevsimsel yağışlar, kar erimeleri gibi iklimsel özelikleri nedeniyle de köydeki konutları etkileyebileceği kanaatine varılmıştır"denildi.

-Demiryolu inşaatından detaylar

-heyelanın meydana geldiği alandan detaylar

-Köy sakinlerinden Kenan Tüger röportajı

-Köyden detay görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL

4)SINIR KAPILARINDA KAÇAK SOKULMAK İSTENEN 110 EVCİL HAYVAN YAKALANDI

TRAKYA Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kapıkule ve Dereköy Sınır Kapıları'ndan bu yıl içinde yurda kaçak sokulmak istenilen, piyasa değeri 230 bin lira olan 110 evcil hayvan yakalandı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, Bulgaristan'a açılan Edirne'nin Kapıkule ve Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısı'ndan yılbaşından bu yana yurda araçlar içine gizlendirilerek kaçak sokulmak istenen 65 papağan, 20 güvercin, 15 köpek, 10 yavru kedi olmak üzere toplam 110 evcil hayvan yakaladı. Yakalanan hayvanların piyasa değerinin yaklaşık 230 bin lira olduğu belirtildi.

Bulgaristan'da ucuz olan Türkiye'ye getirilip yüksek fiyatlarla satılmak istenen hayvanların yurda kaçak olarak sokmak isteyenler adeta hayvanlara eziyet etti. Bazı hayvanların ses çıkarmalarını önlemek için özel ilaçlarla bayıltılırken, bazıları ise havasızlıktan öldü. Yakalanan 65 papağan ile 20 güvercin hayvanat bahçelerine teslim edilmek üzere Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sınırda yakalanıp yedi emin olarak hayvan sever dernek üyelerinin ev ve iş yerlerinde baktığı 15 yavru köpek ile 10 kedi ise önümüzdeki günlerde Trakya Gümrükleri Başmüdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü (TASİŞ) tarafından ihaleyle satışa çıkarılacak.

HAYVAN SEVERLER PARAYLA SATILMASINI İSTEMİYOR

Dereköy Sınır Kapısı'nda yakalanan 10 kediye ihaleyle satışa çıkana kadar bakımını üstlenen HAYTAP saha sorumlusu Zuhal Arslan, Türkiye'de hayvanların pet shoplar'da parayla satılmasının karşı olduklarını söyledi. Arslan, "Eski Doğu Blok ülkelerinde 10 dolara mal olan süs köpekleri, gümrükten kaçak olarak Türkiye'ye getiriliyor. Çantaların gizli bölümlerinde taşınarak Türkiye'ye getirilen yavru köpekler, gümrükten geçerken ses çıkarmaması için özel ilaçlar ile bayıltılıyor. Türkiye'ye getirilip, Eminönü, Laleli veya Sirkeci gibi yerlerdeki pet shop'lara 200 ila 1000 dolar arasında satılıyor. Bu ticareti yapan kişi hem Türkiye'de tatilini yapıyor hem de bu ticaretin gelişmesine neden oluyor. Bakanlığın çıkarmasını beklediğimiz yasayla bu köpeklerin mal statüsünden çıkarılıp, can statüsüne alınarak satışının yapılmasının yasaklanmasını istiyoruz" dedi.

'BİZİM CAN GİBİ GÖRDÜĞÜMÜZ HAYVANLAR MAL GİBİ SATILMASIN'

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda kaçak sokulan 3 yavru köpeğe gönüllü olarak bakımını üstlenen, Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (EYKO) yönetim kurulu üyesi Yağmur Islattı, hayvanların mal statüsünden çıkarılmasını istedi. Hayvan satışlarına dernek olarak da karşı olduklarını söyleyen Islattı, "Kesinlikle hayvan satışlarına karşıyız. Gümrükte çok sayıda hayvan kaçırılıyor ve bunlar sadece yakalananların bir kısmı. Biz gümrükte yakalanan hayvanlara gönüllü olarak bakmaya her zaman hazırız. Yeter ki onlar yaşasın. Tek isteğimiz, bizim can gibi gördüklerimiz mal gibi satılmasın" diye konuştu.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçtiğimiz günlerde yakalanan 10 köpek ise 4 Ocak'ta TASİŞ tarafından 17 bin lira bedelle satışa çıkarılacak.

-Kapıkule'de gümrük muhafazanın arama yapması

-Araçların peronlardan gelişi

-Kapıkule Sınır Kapısı tabelası

- muhabiri Ali Can Zeray'ın anons

-Evde bakılan yavru köpekler

- Yağmur Islattı ile röp

-Muhabir Ali Can Zeray anons

-Sanayide iş yerinde bakılan köpekler

-Geçmişte yakalanan köpeklerden genel detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE

5)EV HANIMI ÇUHADAR, SANATIN HER DALINDA VAR

AMASYA’da çizgi film karakterleriyle süslediği taşlar, evde atık malzemelerden yaptığı oyuncaklar, süs eşyaları, kolye ve tesbih tasarımları ve yazdığı şiirlerle 37 yaşındaki ev hanımı Şaziye Aslı Çuhadar, “Sanatın her dalında ben de varımö dedi.

Amasya’da yaşayan ev hanımı Şaziye Aslı Çuhadar, atılmak üzere olan bir kazaktan baykuş, eski bir duvar saatinin kutusunu kullanarak taşlardan süs eşyası, deniz kenarından topladığı taşların üzerine kopya çekmeden bakarak, Red Kit, Ayı Yogi, Pembe Panter, Bugs Bunny, Temel Reis, Simpsonlar, Tom ve Jerry, Garfield, Casper, Tweety gibi çizgi film karakterlerini çizen, kolye, tesbih tasarımları ve yazdığı şiirler ile sanatseverlerin dikkatini çeken Çuhadar, “5 yıl önce keşfettiğim yeteneklerimi hobi olarak yaparak ruhen ve bedenen kendimi rahatlatıyorum" diye konuştu. İki çocuk annesi ev hanımı Şaziye Aslı Çuhadar, “Boş zamanlarımda hobilerimle ilgileniyorum. Birçok hobim var, fotoğraf çekmeyi, Taş boyamayı seviyorum. Tesbih ve takı tasarımı, oyuncaklar yapıyorum. Boş kalan zamanlarım da şiir yazıyorum. Yakında şiir kitabım da çıkacak. Kitabımın son hazırlıkları içerisindeyim. Atık malzemelerden de çok tasarım yapıyorum. İnsanların kullanmayı düşünmedikleri ve attıkları eşyaları birleştirip güzel şeyler oluşturabiliyorum. Ben bir Amasya aşığıyım. Sende Tutuklu Kalmak adlı Amasya ile ilgili yazdığım bir şiirim var. Çok severek yazdığım, hayran olduğum bir şiir ve taş üzerine yaptığı Hazeranlar konağı resmim ile Amasya gerçekten tam bir sanat şehri, bende sanatı taşlara, Amasya’yı taşlara, şiirlere döküyorumö şeklinde konuştu.

Ev hanımı Çuhadar, “Günün sonunda bütün yorgunluğumu, stresimi atıyorum. Hobi olarak uğraştığım bu çalışmalar şiirlerime yansıyor. Her maddenin bir anlamı bir manası var, ve o manevi yoğunluk emi şiir yazmaya da sürüklüyor. Çalışmalarımı genelde gece zaman ayırıyorum. Aklıma geldiği an, herkes yattıktan sonra sakinleşiyorum. Taşlarla onların enerjisiyle, renkleriyle bir olarak günümü tamamlıyorum. Ev hanımlarımızın yeteneklerini keşfetmeleri için denemeleri gerekiyor. Bir çizikle, çizgiyle başlasınlar. Ben yapamam diye bir şey yok, insanlar her şeyi yapabilir. Herkesin de kendine has fikirleri, becerileri, yetenekleri vardır. Bende 30 yaşından sonra kendimi keşfettim. Şuan aklıma ne gelirse gelsin, oturup yapabiliyorum. Yani sanatın her dalı benim için çok önemli, sanatı çok seviyorumö ifadelerini kullandı.

-Atık eşyalar ve taşlardan detaylar

-Tesbih ve kolye tasarımları detay

-Deniz kenarında toplanan taşlara çizgi film karakterleri resimleri detay

-Röportaj

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA

(ÖZEl HABER)

6)ÇOCUK ORKESTRASI 'GAME OF THRONES'İ' ÇALDI, SOSYAL MEDYA SALLANDI

RİZE'de, Çayeli Müzik Okulu tarafından yaşları 10 ila 14 arasındaki değişen çocuklardan kurulan orkestra, Alman film müziği bestecisi ve müzik yapımcısı Ramin Djawadi'nin 'Game of Thrones Theme' bestesini çaldı. Piyano, gitar, keman ve bateri çalan çocuklar, tarihi Zil Kale, kemer köprü ve şelalelerde çaldıkları besteye çektiği klip paylaşıldığı sosyal medyada da ilgiyle izleniyor.Çayeli İlçesi'nde kurulan Müzik Okulu'nda yaşları 10 ila 14 arasında değişen 20 öğrenci piyano, gitar, keman ve bateri dersleri aldı. Kısa sürede kendilerini geliştiren çocuklar bir orkestra kurdu. İngilizce öğretmeni olan müzik tutkunu Zafer Kalenderoğlu'nun yetiştirdiği öğrenciler ünlü besteleri çalmaya başladı. Öğrenciler, hem yöresel hem de uluslararası ezgileri harmanlayarak müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Alman film müziği bestecisi ve müzik yapımcısı Ramin Djawadi'nin 'Game of Thrones Theme' adlı bestesini çalan öğrenciler tarihi Zil Kale, kemer köprü, şelaleler ve vadilerde klip çekti. Sosyal medyada da paylaşılan klip ilgiyle izleniyor.

'ÇOCUKLAR İSTEKLİ ÇALIŞIYOR'

Müzik Okulu sahibi Zafer Kalenderoğlu, müzik dersleri verdiğini belirterek şuanda 20 dolayında öğrencisi bulunduğunu söyledi. Çocukların müziğe çok hevesli ve istekli olduğunu anlatan Kalenderoğlu, "Onları çok fazla çalıştırıyoruz, onlarda hevesle istekle çalışıyorlar. İstemezlerse zaten başaramazlar. Belli bir seviyeye gelen çocuklarımızla bir klip çekmeye karar verdik. Repertuarımızda bulunan 'Game of Thrones Theme' bestesine ilimizin doğal güzellikleri içerisinde bir klip çektik. Zengin doğamız ile popüler bir müziği birleştiren bir klip oldu" dedi.

'ÇOK UĞRAŞTIK'

Müzik grubu öğrencileri de okul saatleri dışında bir araya gelerek müzik yaptıklarını ve her geçen gün kendilerini geliştirdiklerini anlattı. Bateri çalan Baran Akyıldız, "Klipte benim rol aldığım bölüm kalede çekildi. Eşyaları ve müzik aletlerini klipin çekileceği yere götürmek için çok uğraştık. Zahmetli oldu ama güzel bir klip ortaya çıktı. Tüm orkestra arkadaşlarım hocamız çok uğraştık" dedi.

Veliler ise çocuklarının müzik alanındaki başarılarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Gam of Thrones bestesine çekilen klip

Öğrencilerin çalışma ortamından detay

Müzik çalmaları

Zafer Kalenderoğlu ile röp.

Öğrencilerle röp.

Velilerle röp.

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE

7)POLİSİ GÖRÜNCE, 'EBE ARAMAYA GELDİK' DEDİLER

ADANA'da bir evden 40 bin liralık altın ve tabanca çalan 1'i çocuk 3 kadın, kendilerini suç üstü yakalayan polisleri görünce, "Doğum yapacak yakınımız için ebe aramaya geldik" diyerek kurtulmaya çalıştı. Olay, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. 18 Aralık'ta soygun yapmak için Osmaniye'den Adana'ya gelen, Cono aşiretine mensup Tansu K. (28), Sibel T. (26), Kibariye S. (21) ve H.T (14), girdikleri evden 40 bin lira değerinde altın ve tabanca çaldı. Ev sahibi Sayime Gökberk, hırsızlığı fark edince polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden, hırsızlıktan çok sayıda sabıkları olan şüphelileri belirledi.Polis, dün öğle saatlerinde aynı evi soymaya tekrar gelen zanlıları yakalamak için apartmana geldi. Gözcülük yapan H.T.'yi apartman girişinde yakaladı. Sibel T. ve Kibariye S. ise karşılarında polisi görünce, "Biz buraya doğum yapacak bir yakınımız için ebe aramaya geldik" dedi.

Gözaltına alınan şüpheliler, güvenlik kameralarının görüntülerini izleyince suçlarını kabul etti.

Sağlık kontrolüne götürülen 1'i çocuk 3 kadın, daha sonra adliyeye sevk edildi.

- Polis aracının gelişi

- Kadın zanlıların araçtan inmesi

- Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

- Zanlıların Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA

8)YILBAŞINDA BEBEKLERE ÖZEL HEDİYE : ALTIN EMZİK

KAYSERİ'DE çadır günleri düzenleyen bir alışveriş mağazasında yılbaşı hediyesi olarak kız bebeklere kırmızı, erkek bebeklere mavi ,14 ayar, 3.5 gram altın emzik satılıyor

Altın emzikleri dedeler, nineler ve yakın akrabalar yeni doğan bebeklere hediye olarak götürülüyor. 2 çeyrek Cumhuriyet Altını fiyatına, 1200 Tl değerindeki emzikler, çadır satışında 650 Tl'ye kadar düştü. Kadınlara yönelik mücevherler 16 bin dolardan, erkeklere yönelik yüzük ve aksesuarlar ise 4 bin dolardan başlıyor.

OÜTOMOBİL FİYATINA BURMA BİLEZİK

Safir, pırlanta,elmas takılar dolar üzerinden alıcı bulurken, 22 ayar, 380 gram ağırlığındaki geleneksel Kayseri burması olarak nitelendirilen bilezik ise, indirimde 60 bin liradan işlem görüyor. Bir otomobil fiyatına satılan bileziği, kadın müşteriler ilgiyle izliyor. Altın ve mücevher satışı yapan çadır yetkilileri, " Yılbaşı nedeniyle elimizdeki ürünleri satıp, yılsonunu kapatmak için bırakın kar etmeyi, maliyetine veriyoruz. Yılbaşı öncesi bu fiyatlar gerçekten ucuz. Herkese, her keseye göre ürünlerimiz var." diyor

-Altın emzikten yakın çekim

-Altın emziğin Noel ağacı önünde görüntüsü

-Altın emziği elinde tutan bir genç kız

-22 ayar 60 bin TL değerindeki Kayseri burması bilezik

-Satıcı ile röportaj

Haber : Oktay ENSARİ- Kamera : Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ

9)ANNE ADAYLARINA DOĞUM VALİZİ UYARISI

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, "Babalarında doğum sürecine katılması anne adaylarına ayrı bir motivasyon katıyorö dedi. Diğer yandan Öner, anne ve baba adaylarını doğum valizi konusunda uyardı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, son yıllarda doğum sürecinin adeta bir düğün hazırlığı gibi yapıldığını belirtti. Bu durumun anne adaylarına da motivasyon olduğunu ifade eden Öner, "Doğum gebelik süreci sonrasında bebeğin kucağa alınması ile yaşanan mutluluk ve tarif edilemez duyguların yaşandığı özel bir süreçtir. Bu özel anın eksiksiz geçirilmesi için önceden bazı hazırlıklar yapılıyor. Oda süslemeleri, misafirlere ikramlar, doğum anını ve sonrasını ölümsüzleştirmek için profesyonel fotoğraf çekimi ve anne adayının saç ve yüz bakımı konusunda da hazırlıklar yapılıyor. Bizler de bu sürece destek veriyoruzö dedi.

DOĞUM VALİZİNDE NELER OLMALI?

Anne ve baba adaylarının doğum öncesi doğum valizi hazırlamaları gerektiğini kaydeden Öner, valizde olması gerekenler konusunda da bilgi verdi. Öner, şunları söyledi: "Anne için doğum valizinde olması gerekenler, lohusa geceliği ve sabahlığı özellikle rahat emzirme amaçlı kullanılan bu geceliklerden ve takım olarak sabahlıklardan annelerimizin en az 3 adet edinmelerini tavsiye ederim. Hastanede doğum sonrası 1 gece kalacak bile olsa annelerin kanamaları olacağından tedbirli olmak gerekir. Kanamadan dolayı hastanede üşüdüğünüzü hissedebilirsiniz en az 2 çift çorap almanız ve rahat etmeniz için 3-4 adet hamile külotu gerekir.1 paket büyük boy ped özellikle doğum sonrasında rahat hareket etmek açısından önemlidir. Lohusa Tacı özellikle annelerin bebeklerini emzirirken saçlarının yüzünü kapatmasını engellemek için önerilir. Terlik özellikle doğum sonu ayaklarda ödem olabileceğinden 1 numara büyük alınmalıdır. Emzirme sütyeni, atleti ve göğüs kalkanı da emzirme de yardımcı olacaktır. Meme başı çatlak kremi de emziren annelerin göğüslerinde çatlak ve yara olmasını engel olur. Bazı annelerin meme başı içe dönük ise süt sağma makinesi veya hastanedeki süt sağma makinesine uyumlu göğüs pompa ucu bulunması da faydalı olur. Bakım ürünlerinden diş fırçası ve macunu, ıslak mendil ve vücut kremi de yanımızda bulunmalıdır. Sezaryen ile doğum yapanlarda 7 adet şeffaf su geçirmez yara bandı ve sütün erken gelmesi için rezene çayı da çantamızda hazır bulunması faydalıdır. Ayrıca bazen süt az gelip bebeğin kan şekeri düşmemesi için kullanılabilecek yeni doğan bebek maması ve kauçuk uçlu yeni doğan biberonu da çantada bulunmalıdır. Doğum valizinde bebek için ise en az 2 adet yıkanmış ütülenmiş yeni doğan kıyafet seti, 2 adet yelek veya hırka, 5 adet çıtçıtlı body, 2 adet yeni doğan tulumu,2 adet çorap ve önlük, 4 adet başlık, bebek yatağı için çarşaf ve 4 çift eldiven ve 2 adet pamuk içerikli battaniye bulunmalıdır. Ayrıca yeni doğan bebek bezi, yeni doğan ıslak mendili, pişik kremi de çantada bulunmalıdır. Oto koltuklarına uyumlu ana kucağı da bebeğin hastaneden taburcu olurken transferinde size yardımcı olurö Bazı anne ve baba adaylarının valizin içine hatıra defteri ve fotoğraf makinesi de koyduğunu anlatan Doç Dr. Öner, "Çünkü doğum, düğün ve bayram gibi en mutlu günler arasında. Aileler de bu durumu ölümsüzleştirmek istiyorö dedi.

"BABALARINDA DOĞUM SÜRECİNE KATILMASI MOTİVASYON SAĞLIYORö

Kadın Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, "Babalarında doğum sürecine katılması anne adaylarına ayrı bir motivasyon katıyorö dedi. Öner, "Doğum sonrası anne ile bebeğin ten tene teması da bebeğin anne ile uyumunu ve bağını arttırmaktadır. Göbek kordonunun erken kesilmesi yeni doğan bebeğin kordonundaki kan ve kök hücrelerinden faydalanmasını engellerken geç kesilmesi ise yeni doğan sarılığını arttırmaktadır. Yaptığımız doğum valizi önerisiyle de bu süreç eksiksiz tamamlanmaktadırö şeklinde konuştu.

-Doç. Dr. Gökalp Öner'in doğum valizini anlatması

-Röportaj

-Detaylar

Haber/Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ

