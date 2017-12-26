DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ISLAHİYE' DE ASKERLER YEMEKTEN ZEHİRLENDİ

Gaziantep' in Islahiye ilçesi'nde 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'nda görevli 70 kadar asker dün akşam yedikleri akşam yemeğinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

GAZİANTEP/

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2)ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 12 GÖZALTI

ADANA'da yaklaşan yılbaşı önce terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik kent merkezinde çok sayıda eve sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Asayiş, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de destek verdiği operasyonda direnişin görülebileceği evlerin demir kapıları, koç başlarıyla kırılarak girildi. Şüphelilerin evelerinde yapılan aramalarda 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Polis araçlarının emniyetten çıkışı

- Polis araçlarının baskın evine gidişi

- Özel harekat polislerinin eve doğru yürümesi

- Özel harekat polislerinin kapıya vurup aç diye bağırması

- Polislerin eve girişi

- Evin içindeki özel harekat polislerinden görüntü

- Polisin evin bahçesinde arama yapması

- Göz altına alınan şüphelinin evden çıkarılışı

- şüphelinin polis aracına bindirilmesi

- Sokaktaki Polis araçlarından görüntü

- Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

SÜRE:03'02 BOYUT:185 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

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3)KAZADA YARALANDI, ARKADAŞLARI BAŞINDA AĞLADI

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı ortaokul öğrecisi 14 yaşındaki Hare Basmacı yaralandı. Çarpmanın şiddeti ile asfalta savrulan Basmacı'nın yanına gelen arkadaşları, başında gözyaşı döktü. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Dün (pazartesi) saat 18.00 sıralarında Gazi Bulvarı'nda yolun karşısındaki otobüs durağına geçmek isteyen Hare Basmacı'ya, Turan Tay'ın (41), yönetimindeki Maliye'ye ait 20 DF 115 plakalı hafif ticari araç çarptı. Basmacı, çarpmanın etkisiyle asfalta fırladı. Genç kızın yardımına çevredekiler yetişti. Hare Basmacı'nın kazada yaralandığını gören okul arkadaşları ve öğretmenleri de yanına koştu. Yerde acı içinde yatan Basmacı'nın yanındaki arkadaşları, gözyaşı döktü. Basmacı ve arkadaşlarını öğretmenleri teselli etmeye çalıştı. Basmacı, yerde yatarken, cep telefonunu isteyip, ailesini aradı, yaralandığını söyledi. Basmacı, olay yerine çağrılan ambulans ile Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Basmacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza, anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Görüntülerden Basmacı'nın yola yaklaştığı sırada atkısını düzeltmeye çalıştığını, gelen araç olup olmadığını kontrol etmeden yola fırlaması sonucu kazanın meydana geldiği belirlendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kazan anı güvenlik kamera görüntüleri

-Hafif ticari araç çarpan Hare Basmacı'nın yerde acı içinde yatarken görüntüsü

-Arkadaşlarının Basmacı'nın başında ağlaması

-Öğretmenlerinin Basmacı'yı teselli etmeye çalışması

-Basmacı'nın ambulansa alınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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4)YERLİ VE YABANCI FİLMLERİN KILIÇLARI KAYSERİ'DEN GİDİYOR

Kayseri'de 30 yıllık bıçak, balta ve kılıç ustası Ömer Navruz, yerli ve yabancı bazı film ve dizilerin kılıçların ve baltalarını üretiyor. Navruz, el emeği göz nuru kılıç ve baltaları yurt dışına ihraç ediyor. Son dönemlerde ülkemizde ve Arap ülkelerinde yaygınlaşan tarihi filmler, tarihi kapalı çarşıda 30 yıldır kılıç, balta ve bıçak ustalığı yapan 45 yaşındaki Ömer Navruz'a ilham kaynağı oldu. İzlediği tarihi film ve dizilerde gördüğü kılıç ve baltaları hobi olarak tasarlayan Navruz, şimdi yurt içi ve yurt dışında çekimleri yapılan birçok tarihi film ve dizilerin kılıç ve baltalarını yapıyor. Çelik kılıçları siparişlere göre yaptığını belirten Navruz, " Kılıçların işlemesini, ağaç açmasını, sap kısmını ve sedeflerini kendim yapıyorum. Sap kısmında genelde ceviz ağacı kullanıyorum. İsteğe göre farklı boy, ağırlık ve işlemelerde kılıç üretiyorum. Ülkemizde yaygınlaşan tarihi diziler işlerimizi artırdı. Eskiden bir kılıcı yılda 1-2 adet satarken şimdi siparişlere adeta yetişemiyoruz Üretimini yaptığım kılıçları genelde toptan sipariş üzerine yapıyorum. Çok kıramadığımız insanlar olursa bir kereye mahsus özel yapım kılıç tasarlıyorum. Dizilerden gelen tarihsel danışmanlar buldukları ya da kendilerinin tasarladıkları kılıçları bana gösteriyor. Ben de gördüğüm kılıçların bire bir aynısını yapıyorumum. Kılıçların satış rakamı 250'den başlıyor, bin tl'ye kadar ulaşıyor" diyor

BALTALAR İSKANDİNAV ÜLKELERE

İşletmesinde Selçuklu dönemi başta olmak üzere Osmanlı'nın son dönemine kadar kullanılan kılıçların üretimini yaptığı belirten kılıç ustası Ömer Navruz, " Selçuklu ve Osmanlı döneminde kullanılan kılıçların benzerlerini yaptığım gibi şehrimize gelen Japon turistlerin isteklerine göre "Samuray", İtalyan turistlerin ise "Suvari" olarak ifade ettikleri kılıçları birebir yapıp teslim ediyorum. İskandinav ülkelerinde yayınlanan bir dizi için balta siparişi aldım ve bu baltaları da imal ederek, ihraç edeceğim "diye konuşuyor.

Görüntü Dökümü

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- Film için yapılan kılıçlardan genel ve detay görüntü

- Film için yapılan kılıçların bilenmesi ve bakımı

- Kılıç ustası Ömer Navruz ile röportaj

- Diğer detaylar

Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, )

DV 1 DOSYA, 6 dakika 20 saniye / 386 MB



