DHA YURT BÜLTENİ-2

1)BUCA'DA PATLAMA, 8 YARALI

İZMİR'in Buca İlçesi'nde, cezaevi servis otobüsünün geçişi sırasında, çöp konteynerine konulan bombanın patlatılması sonucu 8 kişi yaralandı. Olay saat 08.00 sıralarında, Buca'nın Aydın-İzmir Otoyolu'na yakın bölümünde yer alan Buca-Koop Mahallesi Ahmet Piriştina Bulvarı'nda meydana geldi. Teröristler yol kenarındaki bir çöp konteynerine koydukları bombayı, Buca'nın Kırıklar Mahallesi'nde bulunan İzmir F Tipi Cezaevi'ne ait servis otobüsü geçerken uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Çevredeki binaların camlarının bile kırıldığı patlamada, servis otobüsünde 8 kişi yaralandı. Bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı. Yaralılardan birinin ayağının koptuğu ve durumunun ağır olduğu, diğerlerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis patlamanın meydana geldiği bölgeyi güvenlik çemberine alırken, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine geldi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Görüntü DÖkümü

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-Olay yerinden görüntüler fotolar

-Ambulanslardan görüntü

-Servis otosüsünün görüntüsü

-Olay yeri inceleme ekiplerini çalışmaları

-Röportajlar



Taylan YILDIRIM- Mehmet GÜNEY- Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, () -

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2)SERİNHİSAR'DA SEL VE HEYELANLA İLGİLİ VALİ İLE YETKİLİLER İNCELEME YAPTI

DENİZLİ'nin sel ve heyelandan zararg ören Serinhisar İlçesi'ne giden Vali Hasan Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçede incelemeler yaparak, hasar hakkında bilgi aldı. Başkan Zolan, vatandaşların kayıplarının giderileceğini söyledi. Serinhisar Belediye Başkanı Mehmet Kobaş'tan bilgi alan Denizli Valisi Hasan Karahan ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçede gerçekleşen heyelan hakkında açıklama yaptı. Vali Karahan, bazı ev ve iş yerlerine su baskınlarının yaşandığını belirterek, "Vatandaşlarımızın bazı araçları sürüklenmiş, şimdi hep birlikte alanda incelemelerde bulunuyoruz. Olayın incelemesini yapacağız. Şu ana kadar bir can kaybımız yok. Bizi sevindiren o. Ani gelişen bir su baskınıydı. Hasarların tespiti için görevliler incelemelerini sürdürüyor. Yolu ulaşıma geçici olarak açtık. Sabaha kadar ilçede temizlik faaliyetlerini tamamlayacağız" dedi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan ise yağışın ardından dağdan inen kaya parçalarıyla birlikte otomobilerin de sürüklendiğini belirterek, "Tabi olayın ciddiyeti gündüz belli olacak. Zarar tespit çalışmalarımızı sabah saatlerinden itibaren aralıksız sürdüreceğiz. İnşallah gereken önlem neyse alınacak. Zararlar da Sayın Valimizin belirttiği gibi bizler tarafından giderilecek. İnşallah burası eskisinden daha iyi olacak. İnşallah, önlemleri tekrar gözden geçireceğiz. Vatandaşımızın zarar görmemesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()-

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3)OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

ÇORUM'un Sungurlu İlçesi'nde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Çorum Karayolu Galericiler Sitesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ufuk Yazar (43) yönetimindeki 06 TFY 89 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara, daha sonra da aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü ile eşi Sibel (37) ve çocukları Ceren (12), Ecem (17) ve Yusuf Salih Yazar araçta sıkıştı. Kaza yerine gelen itfaiye ve 112 sağlık ekipleri, araçtakileri kurtarmak için büyük çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, Sungurlu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ceren ve Ecem Yazar, ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 12 yaşındaki Ceren Yazar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yeri itfaiye ve sağlık ekipleri ile polis görüntü

(SÜRE:1 .30 Dk ) (BOYUT: 105 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()

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4)2 KİŞİYİ KORKUTMAK İSTERKEN YANLIŞLIKLA VURMUŞ

KONYA'da seramik satışı yapan bir işyerinde 2 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili Kasım Pek ve kardeşi Muhammed Pek, gözaltına alındı. Muhammed Pek'in ilk ifadesinde, taşıdığı seramiklerin nakliye faturasını tahsil etmek isteyen ağabeyinin işyerindeki 2 kişi tarafından dövüldüğünü görünce korkutmak amacıyla tabancayla ateş ettiğini ancak mermilerin 2 kişiye isabet ettiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

Olay, geçen 24 Ağustos Cuma günü saat 17.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Adana Çevre Yolu üzerinde bulunan seramik satan bir iş yerinde meydana geldi. TIR şoförü 36 yaşındaki Kasım Pek, daha önce seramik taşıdığı 28 yaşındaki Mevlüt Altıntaş'ın işyerine gelerek, taşıdığı seramiklerin nakliye ücretine ait faturayı tahsil etmek istedi. İddiaya göre, Altıntaş, Pek'e "Bu faturayı ben sana vermem, faturanı al git' dedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma yaşandı. Pek, tartışma sonrası dışarı çıktı. Dışarda işyeri çalışanları Pek'i saldırıp dövmeye başladı. Bu sırada TIR'da bekleyen ve ağabeyinin dövüldüğünü 31 yaşındaki Muhammed Pek, araçta bulunan dedesinden kalma tabancayı alarak rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu Altıntaş karnından, işyeri çalışanı Mesut Şakar ise bacağından yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Mevlüt Altıntaş'ın halen tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

2 KİŞİYİ KORKUTMAK İSTERKEN VURMUŞ

Olay sonrası çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Güven Tim Ekipleri, şüpheliler Kasım Pek ve kardeşi Muhammed Pek'i suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Kasım Pek ifadesinde, "Bu firma adına Çanakkale'den yük getirdim. Nakliye ücretine ait faturayı tahsil etmek üzere gittiğimde, bana, bu faturayı sana vermem diye küfür ettiler. Bende dışarı çıktım. Orada da beni dövdüler." dedi. Kardeşi Muhammed Pek ise, "TIR'da oturuyordum. Faturayı tahsil etmek üzere işyerine giren ağabeyimin dövüldüğünü gördüm. Arabadan dede yadigarı tabancayı alarak hedef gözetmeksizin, korkutmak amaçlı ateş ettim. O iki kişiyi yanlışlıkla vurdum." dediği öğrenildi. Kasım Pek, polisteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Muhammed Pek'in bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.

(Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin hastaneye sağlık kontrolüne getirilmesi

- Genel ve detaylar

(Haber: Tolga YANIK Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA ))

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