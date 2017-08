DHA YURT BÜLTENİ-2

1)İZMİR'DE DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI

İZMİR'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 3'ü Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterenlere yönelik olarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah operasyon düzenlendi. İstihbarat ve Özel Harekat şubelerinin de destek verdiği operasyonda 3'ü Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

2)TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA 16 GÖZALTI

İZMİR'de, PKK/KCK, DHKP/C ve MLKP terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, terör örgütlerinin propagandasını yapan kişilere yönelik çalışma yapıldı. Kent merkezinde ve Menemen ilçesinde terör örgütleri PKK/KCK, DHKP/C ve MLKP propagandası yapan kişiler tespit edildi. Belirlenen adreslere bu sabah düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ala geçirildi, dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi.

3)MOTOSİKLETİ İLE MAĞAZAYA GİRDİ, KIRILAN CAMLAR BOĞAZINI KESTİ

İZMİT'te, arkadaşıyla gezmeye çıkan Hasan Çokkaçan kontrolünü kaybettiği motosikleti ile yol kenarındaki halı mağazasının camına çarptı. Hasan Çokkaçan kırılan camların boğazını kesmesi sonucu yaşamını yitirirken, arkadaşı ise yaralandı.Kaza, saat 03.15 sıralarında İzmit Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yücel Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan Çokkaçan idaresindeki 41 BU 175 plakalı motosikleti ile arkadaşı Cansu Toksöz ile birlikte gezmeye çıktı. Hasan Çokkaçan kontrolünü kaybettiği motosikleti ile kaldırımdaki metal dubayı yıktıktan sonra halı mağazasının camına çarptı. Kırılan camlar kask takmayan Hasan Çokkaçan'ın yüzünü ve boynunu keserken, kask takan Cansu Toksöz ise hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içerisinde kalan Hasan Çokkaçan'a ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Çokkaçan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Cansu Toksöz aynı hastanede tedavi altına alındı.

Kazayı duyan yakınları hastaneye akın ederken, bir yakını Hasan Çokkaçan'na ait kolyeyi göğsüne basarak ağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4)KASABIN BIÇAK KOLEKSİYONU



KAYSERİ’de yıllardan bu yana kasaplık yapan 49 yaşındaki Ali Tuncer, 37 yıldan bu yana işyerinin bir duvarında kullandığı ve kullanmaya kıyamadığı çeşitli türden bıçakların koleksiyonunu yaptı.Küçük yaştan bu yana çırak olarak başladığı kasaplık mesleğinde elinden çok sayıda bıçak gelip geçtiğini söyleyen Ali Tuncer, meslekte 37 yıldan bu yana kullandığı bıçak, satır, diğer aletleri biriktirdiğini söyledi. Tuncer, şöyle dedi:

"Bunları bir çerçeve içinde koleksiyon olarak sergilemeyi düşündüm. Kasap dükkanımıza, bıçak koleksiyonu çok yakıştı. Kimi pul, kimi mesleğiyle ilgili antika otomobil gibi koleksiyonlar yapıyor. Ben de kasap olduğum için kendime yakışanı yaptım. Her tür, her ebattan çakıdan tutun, satıra kadar her türlü kesici alet, camlı çerçevede sergileniyor. Bıçakların Türk Malı olanlar el yapımı ve çeşitli bölgelerden. Koleksiyonumuzdaki yabancı bıçakların ağırlığı Alman ve İsveç yapımı olanlar, Bunların büyük bölümü de bize hediye olarak geldi."

Bıçakları bazı müşterilerin satılık olduğunu sandıkları İstasyon Caddesi'nde bulunan bıçak koleksiyonun bulunduğu kasap dükkanındaki, camlı çerçeve üstündeki 3 et tokmağı da görenlerin ilgisini çekiyor.

5)AKADEMİK TAVUKLAR

ERCİYES Üniversitesi'ne (ERÜ) bağlı Tarımsal Araştırma Merkezi'nde (ERÜTAM) yetiştirilen tavuklar 7 liradan, yumurtaları ise 10 ile 20 lira arasında satışa sunuluyor.Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan ERÜTAM 'da görevli Ziraat Teknikeri Reha Yıldız, Erciyes Üniversitesi'ne bağlı olan alanda tavuk, inek ve koyun yetiştirildiğini söyledi. Yıldız, yetiştirdikleri tavukları 7 liradan, kafeste beslenen tavukların yumurtalarının 10 lira, serbest gezen tavukların yumurtalarının ise 20 liradan satışının yapıldığını ifade etti. Yıldız, besledikleri ineklerin sütlerinin ise, kilosunun 2,25 liradan Erciyes Üniversitesi'nde bulunan süt ürünleri mağazasından satışa sunulduğunu belirtti. ERÜTAM'da üretilen sütler, üniversiteye bağlı Safiye Çıkrıkçı Meslek Yüksek Okulunda yoğurt, dondurma ve peynire dönüştürülerek, satılıyor.

