DHA YURT BÜLTENİ-2

========================================

Koylarda yer kalmadı

MUĞLA'da başta Göcek olmak üzere Marmaris, Bodrum, Datça ve Fethiye ile Dalaman koylarında yatlar yoğunluk nedeniyle demirleyecek yer bulmakta sıkıntı yaşıyor. Bu durumun sevindirici olduğunu söyleyen Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Hasan Mengi, doluluğun birkaç ayla sınırlı kalmamasını ve en az 8 aya uzatılması için çalışma yapılmasını istedi.

Göcek, Dalaman, Marmaris, Bodrum, Datça ve Fethiye koylarına gelen tekne ve yatlar demirleyecek yer bulmakta sıkıntı çekiyor. Dalaman Belediyesi sorumluluk alanındaki Bedri Rahmi, Hurma, Küçük ve Büyük Sarsala koyları ile Miraç, Hamam, Yavan Su, Merdivenli, Göbün ve Kapıkoyu ile Göcek, Bengüş, Osmanağa, Günlüklü, Boynuzbükü, Kille, Yassıcalar, Ayten, Tersane Adası ve Domuzadası da yoğunluk nedeniyle dolup taşıyor. Marmaris'in birbirinden güzel 36, Datça, Bozburun Yarımadası'ndaki 52 koy ve üç yanı denizlerle çevrili Bodrum'daki onlarca koy aynı durumla karşı karşıya.

Bu durumun turizm açısından sevindirici olduğunu belirten Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Hasan Mengi "Şu an için bu ciddi doluluk tabii ki bizleri sevindiriyor. Fakat gerçeği görmek gerekirse bu doluluk süresinin eskiden olduğu gibi 8 aya uzaması gerekir. Son yıllarda bu doluluk 2.5 ayla sınırlanıyor. Temmuz ve ağustos tam dolu geçiyor. Birer hafta da haziran ve eylülü ekliyoruz, o kadar" dedi. Yat turizminin 7 yıldızlı turizm olarak bilindiğine dikkat çeken Mengi, "Yat turizmi kara turizmi gibi değil, gelenler çok döviz bırakıyor. Kara turizmi ile deniz turizmi arasında bu açıdan bakıldığında dağlar kadar fark var. Bu nedenle ne yapıp etmeli ve eskiden olduğu gibi 8 ayı yakalamak için mutlaka çalışmalar yapmalıyız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Dalaman Sarsala, Göcek Ayten, Bengüş, Osmanağa, Tersane Adası, Yassıcalar arkası, Bozburun koylarından görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SARIİPEK/MARMARİS(Muğla), ()

=================================================

Aysultan Kadınlar Plajı açıldı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanya ve Gazipaşa ilçeleri arasındaki Uğrak mevkiinde hayata geçirilen Aysultan Kadınlar Plajı törenle açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Aysultan Kadınlar Plajı'nın açılışı yapıldı. Plajın açılış törenine Ak Parti Antalya milletvekilleri Gökcen Özdoğan Enç ve İbrahim Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eşi Ebru Türel, Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer, Ak Parti İlçe Başkanı Yakup Pişkin ve vatandaş katıldı.

Törende konuşan Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, plajın Alanya ve Gazipaşa için çok önemli olduğunu söyledi.

Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, "Biz alternatif oluşturuyoruz. 40 kilometre sahil şeridinin sadece 2 kilometresini kadınlara açıyoruz. Sadece baş örtülü olanlar değil, herkes tarafından tercih ediliyor" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Antalya'da yapılan hizmetimiz örnek olmaya başladı. Sadece kadınlar plajı olduğu için, bu imkan sadece burada bulduğu için Antalya'ya gelen dostlarımız ve misafirlerimiz var. 2 milyon yaklaşık bir harcamayla altyapısını oluşturduk, şezlonglarını koyduk, büfeler, kabinler, aydınlatma sistemlerine kadar her detay düşünüldü. Peyzaj çalışmasıyla çok güzel bir alan inşa ettik ancak altını çizmek istediğim bir nokta var. Burası piknik alanı değil. Burayı bir piknik alanına dönüştürdüğümüz zaman buranın plaj özelliği kalmıyor. Bizim hizmetlerimizde her zaman kadınlar, çocuklar ve engelliler öncelikli olmuştur" dedi.

Bütün kadınların bu plajları kullandığını vurgulayan Türel, "Turistler, gayrimüslimler, Alman, Rus hepsi burayı kullanıyor. Antalya'da ilk kez deniz kenarına gelmiş kadınlarla karşılaştık. Antalya Sarısu Plajı'nı açtık, bir kadın kardeşimiz bana ne dedi. 'Ben 30 yıldır hep denize uzaktan baktım. Senin sayeden geldim ayağımı denize sokacağım, Allah razı olsun' dedi. İşte mesele bu" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gazipaşa Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya'nın okuduğu duayla protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti. Törene katılanlar Aysultan Kadınlar Plajı'nı gezerek incelemelerde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Aysultan Kadınlar Plajı genel ve detay görüntü

- Başkan Türel’in gelişi

- Saygı duruşu, İstiklal Marşı

- Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik’in konuşması

- Ak Parti Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç’in konuşması

- Başkan Menderes Türel’in konuşması

- Müftünün duası

- Açılış kurdelesinin kesimi

- Protokolün plajı gezmesi

- Plajdan detay ve genel görüntüler

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA, ()

===============================================

Diyetisyen önerisi: Et ve ızgara yemeklerinde şalgam tüketin

ADANA'da diyetisyen Çiğdem Koçak, Çukurova yöresine özel şalgam suyunun insan sağlığına onlarca faydası olduğunu belirterek, hazmı kolaylaştırma özelliği nedeniyle et ve ızgara türü yiyeceklerle birlikte tüketilmesini önerdi.

Kırmızı renkli, bulanık ve ekşi lezzetli, yapımında bulgur unu, siyah havuç, şalgam, maya, tuz ve su kullanılan şalgam suyunun yöresel bir içecek olduğunu belirten Çiğdem Koçak, "Şalgam suyunun Adana ve çevresinde bu denli yaygın olmasının nedeni, bu yöreye özgü yiyeceklerle iyi bir uyum sağlamasıdır. Sağlıklı içecek alternatiflerinin kısıtlı olduğu günümüzde, bazı istisnai durumlar dışında, şalgam suyu oldukça sağlıklı bir içecektir" dedi.

Şalgam suyunun bir çok yemeğin yanında, ara öğünlerde veya tek başına dört mevsim tüketilebileceğini vurgulayan Çiğdem Koçak, şunları kaydetti:

"Şalgam suyu gibi mayalanma ürünlerinin en önemli özellikleri laktik asit içermeleridir. Laktik asit, şalgam suyuna ekşi tat verdiği gibi sindirimi kolaylaştırıcı etki gösterir. Özellikle etli yemeklerin ve ızgara yemeklerinin yanında hazımsızlık hissini önler. Ayrıca asidik bir ürün olması sebebiyle içerisinde hastalığa sebep olan mikroorganizmaları barındırmaz; bu nedenle sağlık açısından güvenilirdir. Şalgam suyunun ham maddesi olan şalgam bitkisi iyi bir besin kaynağıdır. Yüksek miktarda B1, B2, A ve C vitamini; kalsiyum, potasyum ve demir içerir. Kalorisi dikkate alınmayacak kadar düşük olan şalgam suyu; kalp, damar, mide, karaciğer, göz sağlığı için faydalıdır. Kemik ve dişleri güçlendirir. İçeriğinde yüksek oranda bulunan kırmızı renk veren antosiyanin sayesinde antioksidan etki göstermektedir. Dolayısıyla kanser türlerinde hücre büyümesini engelleyici ve tümör büyümesini yavaşlatıcı etkisi vardır. Ayrıca; doku hasarını önler, enfeksiyona karşı koruyucudur. İyi kolesterol değerini yükseltir, kötü kolesterol değerini düşürür. Vücuttaki toksinlerin atılmasında yardımcı olur. İyi bir lif kaynağı olan şalgam suyu bağırsak hareketlerini ve dolayısıyla metabolizmayı da hızlandırır. Gazlı içecekler, hazır meyve suları ve şeker oranı yüksek soğuk çaylar yerine günde 1 bardak şalgam suyu, hem sağlıklı hem de lezzetli bir tercih olacaktır."

Görüntü Dökümü

------------------------

(ÖZEL)

- Diyetisyen Çiğdem Koçak'ın konuşması

- Çiğdem Koçak çalışırken görüntüler

- Bardakta şalgam görüntüsü

- Şişedeki şalgamlar

- Kebap görüntüsü

- Kebaptan genel ve detay görüntüler

- Kebap ve şalgam görüntüsü

Haber:Yusuf BAŞTUĞ -Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,()

=======================================

Domateste hedef günde 1000 ton

BURDUR'un Çavdır İlçesi'ne bağlı Söğüt Beldesi'nde bu yıl günde 1000 ton domates üretimi bekleniyor.

Söğüt Beldesi'nde 5 bin dekar serada üretilen domatesler yurt içi ve yurt dışından yoğun talep görüyor. 10 yıl önce başlayan domates üretiminde Söğüt domatesinin marka olduğunu ve Söğüt'ün yayla domatesinin başkenti olduğunu anlatan Belediye Başkanı Salih Yavuz, "Söğüt 1450 rakımlı bir belde. Önceleri göç veren beldeydik. Söğüt'te seracılık yapanlar önceden Antalya, Kumluca'ya işçi olarak ya da ortakçı olarak çalışmaya giderlerdi. 10 yıl önce Söğüt'te birisi bir ışık yaktı ve bu ışık alev oldu, parladı gitti" dedi.

Yavuz, "Beldemizde seracılığı çiftçilerimiz bilinçli olarak yapar. Bir ziraat mühendisi kadar bilinçli seracılık yapılıyor. Bizim domatesimizin kalitesi gece sıcaklığı ile gündüz sıcaklığının arasındaki farktan dolayıdır. Domatesimizin raf ömrü bir ayı bulmaktadır. Hiçbir serada hormonlu ürün yok. Çok fazla ilaç kullanılmaz, ilaç kalıntısı yoktur, fazla gübre kullanılmaz" diye konuştu.

Söğüt'ün daha iyi yerlere layık olduğunu vurgulayan Yavuz, şöyle dedi: "Geçen yıl günlük 700 ton sevkiyat yaptık. Bu yıl hedefimiz günlük 1000 ton. Domateslerimizi İstanbul başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışına gönderiyoruz. İnşallah hayırlı, bereketli bir sezon olur ve çiftçimizin yüzü güler."

Bölgenin domates fiyatını Söğüt'ün belirlediğini de aktaran Başkan Yavuz, bu yıl domatesin taban fiyatının 1 lira olduğunu ve 2 liraya kadar satıldığını kaydetti.

Burdur Valisi Şerif Yılmaz da, "Domatesi bir marka haline getirmek özellikle bu kadar kısa süre içerisinde 10 yıl içerisinde dünyaya tanıtmak kolay bir iş değil. İyi ürün üretirseniz dünyanın öbür tarafından müşterisi geliyor. O nedenle bütün üreticilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Bu gurur Söğütlülerin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Seradan detay

- Salih Yavuz'un açıklamaları

- Satılan domatesler

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

============================================

Önce Kuran, sonra futbol

Ağrı'nın Eleşkirt İlçesi'ndeki camilerde Kuran-ı Kerim öğrenen çocuklar arasında futbol turnuvası düzenlendi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Müftülüğün ortaklaşa düzenlediği etkinlikte çocuklar 20'şer dakikadan iki devre ile oynanan maçta kıyasıya mücadele ediyor. Sabahları Kuran-ı Kerim öğrenen çocuklar, öğlenden sonra ise top koşturuyor. Maçlarda hakemlik görevini ise imamlar yapıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Camiden görüntü

-Çocukların kuran okunması

-Maç yapmaları

-Müftü ile röp.

-Çocuklarla röp.

Haber-Kamera: Ayhan İSEN/ ELEŞKİRT, (Ağrı), ()

=============================================

Samanda sıkı pazarlık

Ardahan'da bu yıl ot ve hububatın verimsiz olması nedeniyle, üreticilerin yem ve saman tedariki telaşına düştü. Güneydoğu illerinden kamyonlarla getirilen samanlar Ardahan'da kilosu 60 kuruştan satılıyor. Saman satıcıları ile hayvancılık yapan çiftçiler arasında kıyasıya pazarlıklar yapılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Röportajlar

-Saman pazarlığından

-Samancıların yemek yemesinden

-Samanlardan detay

-Saman dolu kamyonlardan detay

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, ()

=============================================

Çinli turizmcinin gözü Antalya'da

Çin'in en büyük otel ve turizm grubu olan BTL Hospitality, yatırım için Antalya'yı incelemeye aldı. BTL Hospitality'in Yönetim Kurulu Başkanı Philip Wei ile şirketin üst düzey yöneticileri, Antalya'da turizmciler, acenta sahipleri ve turizm birliklerinin yöneticileri ile Kundu'daki Miracle Otel'de bir araya geldi. Turizm ve Kültür Müdürü İbrahim Acar ile Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) Başkanı Ali Osman Erbaş'ın da katıldığı toplantıda, Çinli kuruluş kendisini tanıttı. BTL Hospitality'in Yönetim Kurulu Başkanı Philip Wei, 26 ülkede 170 otelin işletmesini yaptıklarını, 39 otel projesinin de devam ettiğini söyledi. İlk kez geldiği Antalya'yı çok sevdiğini belirten Wei, "Antalya bizim için mükemmel bir destinasyon olabilir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Toplantıdan görüntü

- Ali Osman Erbaş'ın konuşması

- RÖP 1: Philip Wei

- RÖP 2: Semih Erken

- Detaylar

HABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

=============================================

Deneme amaçlı ektiği mangoların ilk meyvesini aldı

Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde tropikal iklime ait meyvelerin adapte olması ve iyi ürün vermesi dolayısıyla bazı çiftçiler tropikal meyveciliğe yöneltmeye başladı. İlçedeki toplam 6 dekar mango bahçesi bulunurken, birçok çiftçi ise bahçesindeki 3-5 ağaçla mango yetiştiriyor. İlçenin ürettiği tropikal meyvelerin başında muz, ardından avokado geliyor. Gazipaşa eski Belediye Başkanı, organik muz ve zeytin üreticisi Cem Burak Özgenç, bahçesinde deneme amaçlı ektiği 29 mango ağacının ilk meyvelerini aldı. Mango üretiminin çiftçilere örnek olacağını söyleyen Özgenç, "Farklı türlerdeki ekonomik türleri değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Bahçeden genel ve detaylar

- Bahçenin gezilmesi

- Mango ağacı ve meyvesi görüntüsü

- RÖP: Cem Burak Özgenç

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), ()

=============================================

