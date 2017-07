DHA YURT BÜLTENİ-2

YURT BÜLTENİ-2

Köy yoluna tuzaklanan patlayıcı imha edildi

patlayıcının imha anı



DİYARBAKIR'ın Dicle İlçesi'ne bağlı Taşağıl Köyü yoluna tuzaklanan, jelikan bidonlar içerisindeki el yapımı patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından farkedilerek imha edildi.

Dicle İlçesi'ne bağlı Taşağıl Köyü yoluna tuzaklanan ve güvenlik güçleri tarafından imha edilen el yapımı patlayıcı ile ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Teröristle mücadele harekatı kapsamında, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Dicle-Yokuşlu Köyü karayolu güzergahında 28 Temmuz 2017 Cuma günü gerçekleştirilen mayın/el yapımı patlayıcı araması esnasında saat 16.05 sıralarında Taşağıl Köyü mülki sınırlarında jelikan bidon içerisinde toprağa gömülü vaziyette tespit edilen mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı üzerine patlayıcı madde imha timi tarafından emniyetli bir şekilde yerinde tahrip edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Ezine'yi dolu vurdu

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinin Güllüce, Pazarköy, Kızılköy ve Çetmi köylerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle tarım alanları büyük ölçüde zarar görürken çok sayıda meyve paramparça oldu.

Ezine ilçesinin Güllüce, Pazarköy, Kızılköy ve Çetmi köylerinde dün (cuma) dolu yağdı. Fındık büyüklüğündeki dolu taneleri, tarlalardaki mısır, karpuz ve kavunları delik deşik etti. Zeytin, şeftali, elma ve erik gibi ürünlerin de doludan zarar gördüğünü anlatan üreticiler, zararlarının yüzde 90 oranında olduğunu kaydetti.

Bütün ürünlerin 20 dakikada yağan dolu nedeniyle yok olduğunu dile getiren Güllüce Köyü'nden Sami Yüksel (63) "50 dönümlük tarla içindeki kavun ve karpuzların tamamı dolu nedeniyle büyük zarar gördü. Dün gece uyku uyuyamadım. Daha tarlamızda çalıştırdığımız işçilerin parasını bile vermemiştik. Perişanız" dedi.

Devrilen araçtaki yangın ağaçlara sıçradı

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde devrilen otomobilde sürücü hafif yaralanırken, aracın LPG sistemindeki sızıntı nedeniyle çıkan ve yol kenarındaki ağaçlara sıçrayan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kemer'den Antalya istikametine giden 28 yaşındaki Cem Y. idaresindeki 07 CCY 66 plakalı otomobil, dün saat 22.00 sıralarında Göynük kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Ters dönen araçtan Y. ve arkadaşı Aytuğ Başaran çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Kısa süre sonra aracın LPG sistemindeki sızıntı nedeniyle yangın çıktı. Alevler yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı. Çevredekiler alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti ancak başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Kazada hafif yaralanan ve ilk başta tedaviyi kabul etmeyen sürücü Cem Y. daha sonra tedavi olmak istediğini belirtti. Olay yerine yeniden çağrılan ambulansta tedaviye alınan Y., Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Y.'nin yapılan kontrolünde 1.31 promil alkollü olduğu tespit edildi.

15 Temmuz gazisinin rötarlı düğünü

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Boğaz Köprüsü'nde gözüne 3 şarapnel parçası isabet etmesi sonucu yaralanan Onurcan Akçay, 8 Ağustos 2016'da planladığı düğününü 22 Temmuz 2017'de yaptı. 7 yıl önce tanıştığı Gülay Bulut ile dünya evine giren gazi Onurcan Akçay'ın düğünü Erzurum'un Oltu ilçesinde yapıldı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de düğüne katıldı, genç çifte altın hediye edip, ömür boyu mutluluklar diledi.

İstinaftan, SEGBİS kararı

Tunceli'de 20 Temmuz 2015 günü evlilik dışı dünyaya gelen bebeğini boğduktan sonra çanta içerisinde Munzur Çayı'na atan 28 yaşındaki Senem Yıldırım'a verilen ömür boyu hapis cezası, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından sanığın savunma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle bozuldu. İstinaf kararında, Senem Yıldırım'ın ruh sağlığı raporu alınması için gönderildiği İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında hazır bulunduğu, sanığın mahkemede birebir savunma yapma isteği reddedilerek davanın sonuca bağlandığına yer verildi. Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenen mahkemenin uygun gördüğü durumlarda sadece devletin güvenliğine karşı ve terör suçları için SEGBİS ile ifade alabileceğine dikkati çeken 1'nci Ceza Dairesi "Olaya uygun olmayan gerekçelerle sanığın yüz yüze ifade verme isteminin reddedilmesi suretiyle sanığın savunma hakkının kısıtlanması karşısında CMK'nın 280/1-b maddesi gereğince hükmün bozulmasına" denildi.

Dünyayı kurşun kalem ucuna sığdırıyor

MARDİN'de yaşayan 19 yaşındaki Ramazan Bala, dünyada sadece 10 kişinin yapabildiği kalem uçlarına, dünyadaki önemli figürleri işliyerek satıyor. Mardinli Ramazan Bala, oldukça kırılgan olan kurşun kalemlerin uçlarını bıçakla işleyerek çeşitli popüler karakterlerden oluşan minyatürleri birer sanat eserlerine dönüştürüyor.

Minyatür kalem heykeltraşlığıyla göz kamaştıran 19 yaşındaki Ramazan Bala, yapmış olduğu sanatı Türkiye'de 3, dünyada ise toplam 10 kişi tarafından yapıldığını söyledi. Kırılgan kurşun kalem uçlarını büyük sabırla el, bina veya çeşitli kültürlerin karakterlerine dönüştüren Bala, bu iş için sadece kalem ve neşterden yararlanıyor. Atölyesi olmadığı için çalıştığı markettin kasiyer masasını çalışma masası olarak kullanan Bala, en büyük sıkıntısının ise ışığın yetersiz olduğunu söyledi. Atölyesi olmadığı için sadece öğleden sonra güneşten faydalanabildiğini anlatan Bala, yeteri ışığın olduğu bir ortamda çalışmak istediğini ancak bunun için de imkanlarının olmadığını ifade etti. Eserlerinde daha çok dini motifleri işleyen Bala, bugüne kadar Galata, Eyfel ve Pisa kulesi başta olmak üzere onlarca eser yapan Bala, bunları satarak geçimini sağlıyor.

BUGÜNE KADAR 100'DEN FAZLA ESER ÜRETTİ

Neşterle dünyanın en meşhur tarihi ve turistik mekanlarında olan Galata, Eyfel ve Pisa kulelerini adeta kalemin uçuna işleyen Bala, dünyanın güzelliklerini kalemin uçuna işlemekten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, kılınç, endüstri devrimini anlatan maden, vagon ve hızlı tren, Rabia işareti, Türk bayrağı, gemi, kule, minare ve namaz kılan insan figürü gibi imgeleri işliyor. Ürettiği eserlerle tüm görenleri şaşkına çeviren Bala, bugüne kadar 100'den fazla eser üretti. Yoğun ilgi gören bu sanatı geliştirmek isteyen Bala, kendisine imkan verilmesi halinde hem Mardin'in hem de Türkiye'nin ismini bu sanat sayesinde tanıtmak belirterek, "Yaptığım minyatür heykellerin insanlara farklı bir estetik ve bakış açısı kazandırmasını, çalışmalarımla topluma, sanat dünyasına ve gelecek nesiller için yenilikler katmasını isterim. Ayrıca çalışmalarımın daha fazla görülmesi için sergiler düzenlemek istiyorum.Bundan dolayı yetkililer ve sanat severlerden desteklerinizi bekliyorum"dedi.

Önceleri figürleri kalem ucuna işlerken zorlandığını anlatan Bala, daha sonra elinin alıştığını, artık çok rahat şekilde kalem ucunu sanata dönüştürdüğünü aktardı. Figürlerin bazılarının 2 saat, bazılarının ise haftalar aldığını anlatan Bala, şöyle konuştu:

"Uzun uğraşlar sonucu kalemin ucuna günlük hayatta ilgi gören bazı eserler yapıyorum. Bazen imgesel çalışıyorum. Arapça olarak Allah ve Muhammed yazılarını işledim. Kalem ucuna ayrıca Türk Bayrağı, gemi, kule, namaz kılan insan, tren, Galata, Eyfel ve Pisa kuleleri ile Rabia işareti figürü işledim."

Kalem ucuna A'dan Z'ye tüm harfleri kalem ucuna sığdırmayı başardığını ifade eden Bala, bu figürleri işlerken daha önce ilginç tepkiler aldığına işaret ederek, zamanla bu sanatın büyük ilgi gördüğünü vurguladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I KALEM UCUNA İŞLEMEK İSTİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek için de kurşun kalemden oluşan özel bir tablo hazırladığını anlatan Bala, "Detaylı bir şekilde insan figürü yapmak isterdim. Hedefim kalem ucuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini bitirmektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önce yüz figürünü ve daha sonra komple heykelini yapmak istiyorum" diye konuştu.

SABIR GEREKTİREN BİR ÇALIŞMA

Kalemlerin içerisindeki kurşunun çok hassas bir madde olduğunun altını çizen Bala, "Herhangi bir cihaz kullanmıyorum. Genelde kalemin kömürünün fiziksel yapısı makine titreşimlerine çok fazla cihaz darbelerine dayanıklı olmuyor. Bu yüzden genellikle cerrahi aletlerle bunları kazıyarak, işleyerek, oyarak vücuda getirmekteyim. Zaten bu sanatla uğraşan sanatçı sayısı dünyada bir elin parmaklarını geçmiyor. Bu işte her şeyden önce sabır gerekiyor. Azim gerekiyor. Her şeyin artık pratik makinelerle yapıldığı günümüzde oturup saatlerce, günlerce, aylarca bir şeyle uğraşıp odaklanmak, dikkatini toplamak çok zor. Çok sabır gerektiren bir çalışma. Geceli gündüzlü bu işlerle uğraşıyorum. Hedefim tabiki dünyaya açılmak, keşfedilmek. Bir sanatçının en büyük arzusu budur. Ben de o hedef içerisinde ilerliyorum" dedi.

Hevezan'ın hayali beyin piliyle sağlığına kavuşmak

MERSİN'de yaşayan yüzde 88 engelli 24 yaşındaki Hevezan Yıldız, sağlığına kavuşabilmek için beyin pili ameliyatı olmayı bekliyor.

10 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu felç olan Hevezan Yıldız'a engelli raporu verildi. Zorlu tedavi sürecinin ardından azmederek yürümeyi başaran Yıldız, şimdi ise sağlığına kavuşacağı günü bekliyor. İstanbul'da bulunan özel bir hastanede tedavi olan Yıldız'a, beyin pili takılması durumunda sağlığına kavuşma ihtimali olduğu ortaya çıktı ancak pil bedeli ve ameliyat masrafları 200 bin lira tutunca operasyon yapılamadı. Parkinson hastalığı gibi kontrol edemediği titremeler nedeniyle hayatını birinin yardımı olmadan sürdüremeyen Yıldız, "10 yıldır tek başıma yemek bile yiyemiyorum. En büyük hayalim bu. Lokantaya gidip titreyince insanlar bana bakıyor. Artık sağlığıma kavuşmak istiyorum" dedi.

Tüm mal varlıklarının tedavi sürecinde eridiğini kaydeden baba Ahmet Yılmaz, "Maddi imkanlarımız iyiydi ama tedaviye harcaya harcaya paramız bitti. Oğlumun kahrından kriz geçirip yüzde 44 engelli oldum. Evde çalışan kimse yok şu anda çaresiziz. Özel bir hastanede beyin pili takılıyor. 20 kişiye takmışlar ve iyileşmişler. Doktor oğlumun da ameliyat olduktan sonra iyileşeceğini söyledi. Toplamda 200 bin TL istiyorlar. Doktorlar iyileşme garantisi veriyor. Allah rızası için hayırseverlerden yardım istiyoruz" diye konuştu.

İncir üreticisi iyi bir yıl bekliyor

AYDIN'da incir hasadının başladığı İncir Araştırma Enstitüsü'nün Müdürü Selim Arpacı, fiyatlar ve kalitede çok iyi bir yıl geçirmeyi beklediklerini ifade etti.

Aydın'da incirin yoğun olduğu bölgeler olarak bilinen İncirliova ve Germencik sınırları içerisinde bulunan İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde yılın ilk incir hasadı başladı. Hasat yapılan incirler İzmir'deki pazarlarda satılmaya başlandı. Enstitüsü Müdürü Selim Arpacı, incirin iyi bir yıl geçireceğine değinerek, "Aydın'da incir çoğunlukla Büyük Menderes Havzası'nda üretiliyor. Şu anda taze incir hasadı başladı. 15 gün sonra da kuru incir hasadı başlayacak. Üretimde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bundan sonra da olağanüstü bir durum olmazsa çok iyi olacak. İlimizde kilograma 600 kilogram yağış düştü. Yağmurlardan sonra 15 gün havalar sıcak geçti. Mantar ekfeksiyon hastalığına rastlanmadı. İleklemede de sorun yaşanmadı. Bu nedenle bu yıl geçen yıllardaki verimin üstüne çıkacağız. İncir kalitesinde de olumlu gelişmeler var. Bunda çiftçilere verdiğimiz eğitimlerin de çok büyük etkeni var. İncir sezonu yaklaşık 2 buçuk ay sürecek" dedi.

TEZGAHTA KİLOSU 8 LİRA

İncir fiyatlarının kalite, üretim ve çeşitliliğe bağlı olarak değişiklik gösterebildiğini anlatan Arpacı, "İncir fiyatı şu anda toptan 4 ila 5 TL. Tezgahlarda ise ile 8 TL civarında değişiyor. Yeni çıktığı için fiyatlar oturmadı. 15 gün içinde bu fiyatlar oturur ve ekstra bir değişim yaşanacağını da düşünmüyorum" dedi.

TALEP FAZLA

Aydın'dan aldığı incirleri İzmir'de satan Hanifi Çakır da talebin fazla olduğunu hatırlatarak götürdüğü tüm ürünü aynı gün içinde sattığını açıkladı.

Tarihi eserler lazer teknolojisiyle üç boyutlu taranacak

BURDUR'un Ağlasun İlçesi'ndeki Sagalassos Antik Kenti'nden çıkarılan eserler, lazer teknolojisiyle 3 boyutlu taranarak bilgisayar ortamına aktarılacak.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Serkan Öktem ve öğretim görevlisi Sualp Deniz tarafından Sagalassos Antik Kenti'ndeki kazılarda çıkarılan eserler Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından hibe desteği alan üç boyutlu Lazer Teknolojisi Projesi ile taranacak ve bilgisayar ortamına aktarılacak. MYO Müdürü Serkan Öktem, şu bilgileri verdi: "Arazide çalışarak kazı yapılan alanları 3 boyutlu olarak bilgisayar ortamına aktarabiliyoruz. Bu çalışma mevcut yapıların rölövesinin çıkarılmasında çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Çok hızlı, çok pratik ve hata payı çok az olan bir dijital yöntemle teknolojik imkanları kullanarak mevcut yapının halihazır planını, rölövelerini elde edebiliyoruz. Sagalassos kazılarına teknolojik imkanlarımızla destek vermekten çok mutluyuz ve gururluyuz. Kafataslarının yeniden yüzlendirmesinde ilk aşama olan kafatasının dijital ortama aktarılmasını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca ileriki yıllarda Sagalassos'taki eserlerin dijital ortamda arşivlenmesini sağlayacağız. Kazı ekibine teknolojik destek sağlayarak disiplinler arası işbirliğinin en somut örneklerini gerçekleştirmiş oluyoruz."

MAKÜ Antropoloji Bölüm Başkanı Yard.Doç.Dr. Arzu Demirel, dijital uygulamanın önemine dikkati çekerken, bunun pek çok çalışmaya öncü olacağına işaret etti. MAKÜ Rektörü Prof.Dr. Adem Korkmaz da şunları söyledi: "Üniversite olarak kazı yönetiminin bizi yönlendireceği her alanda sorumluluk almaya hazırız. Bu çalışmayla BAKA'nın bölgesel kalkınma odaklı olarak sağladığı finansal desteğin tam olarak karşılığını bulduğunu, sağlanan kaynakların en verimli şekilde kullanıldığını belirtelim. Geçen sene tamamlanan 'Burdur ili arkeolojik eserlerin üç boyutlu lazer teknoloji ile taranması' isimli BAKA projesi sona ermesine rağmen proje ekibi tarafından bu çalışmalar özverili biçimde sürdürülüyor."

Sagalassos Kazı Başkanı Belçika Katolik Leuven Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Jeroen Poblome, MAKÜ ile dijital model hazırlama konusunda işbirliği yapacaklarını anlattı.

Tek batında 6 kuzu

DENİZLİ'de küçükbaş hayvan üretimi yapan Kurşun Ailesi'ne ait Akkaraman cinsi koyun, tek batında 6 kuzu birden yavruladı.

Pamukkale İlçesi Cankurtaran Mahallesi'nde yaşayan Ali İhsan Kurşun ve Gülşen Kurşun çiftinin Akkaraman cinsi koyunu, bir batında 6 kuzu dünyaya getirdi. 3 gün önce doğum yapan ve ailenin Akbaş ismini verdiği koyununun kuzularından 3'ü erkek 3'ü ise dişi olarak doğdu. 72 yaşındaki Ali İhsan Kurşun, 57 yıldır küçükbaş hayvan üretimi yaptığını belirterek, koyununun tek batında 6 tane kuzu yavruladığı için mutlu olduğunu söyledi. Daha önce tek batında 6 tane kuzunun doğduğunu görmediğini ve duymadığını belirten Kurşun, "1960'tan beri küçükbaş hayvan üreticiliği ve çiftçilik yapıyorum. Daha önce beslediğim koyunlar arasında 3-4 tane yavrulayan oluyordu. Şimdiye kadar tek batında bir koyunun 6 tane kuzu doğurduğunu duymadım. Koyun ve kuzu olmak üzere 50 adet küçükbaş hayvanım var. Doğumları da hiç zor olmadı. Gayet kolay bir doğum yaşandı. 6 kuzunun da sağlıklı olarak dünyaya geldiği için mutluyum" dedi.

Gülşen Kurşun ise, koyununun yavruladığı kuzularla sürülerinin artacağını ifade ederek, "Koyunum 6 tane kuzu doğurduğu için çok mutluyum, çok sevindim. Allah herkese böyle nasip etsin. İki üç tane koyunumuz böyle doğurursa, sürümüz birden bire çoğalır. Ben de bu şekilde hızlıca artmasını istiyorum" diye konuştu.

Saklıkent'te rafting keyfi

ANTALYA'nın Kaş İlçesi ile Muğla'nın Seydikemer İlçesi arasındaki Saklıkent Kanyonu'na gelen yerli ve yabancı turistlere buz gibi suda rafting keyfi yaşatılıyor. Şişme lastik botla yapılan raftinge katılanlar eğleniyor.

Saklıkent Kanyonu'na gelen yerli ve yabancı turistlere önce şişme botla raftingin tanıtımı yapılıyor. Katılmak isteyenlere birer şişme bot, can yeleği ve kask veriliyor. Ardından profesyonel rehberler tarafından raftingin nasıl yapılacağı, nelere dikkat edileceği hakkında bilgi veriliyor. Saklıkent Kanyonu'ndan çıkan Karaçay'ın buz gibi sularına raftinge katılanlar bir bir bırakılıyor. 5 yaşından 70 yaşına kadar sağlıklı olan herkes raftinge katılabiliyor.

Grupları önünde ve arkasında birer profesyonel rehber takip ediyor. Artık hızla akan Karaçay'ın 12- 13 derecelik suyunda kürekler çekiliyor. Düşenlere rehberler yardımcı oluyor. Suyun içinde eğlenceli dakikalar yaşanıyor.

Şişme lastik botla rafting keyfi üç pankurda yapılıyor. 45 dakika süren 5 kilometrelik, 1.5 saat süren 10 kilometrelik ve 3 saat süren 15 kilometrelik pankurlarda yapılıyor. En çok tercih edileni 5 kilometrelik olan ve 45 dakika süren tur. Turlar için 45 lira, 70 lira ve 100 lira ödemek gerekiyor.

Turun bitiminde bekleyen görevliler lastik botları hızla kenara çekiyor. Lastik botlar araçların bagajına bağlanarak çıkış noktasına götürülüyor. Raftinge katılanlar ardından ciplere binerek su savaşı yapıyor. Bir sonraki duraklarına yola çıkıyor. Bazı gruplar çamur banyosu keyfi yaşıyor.

Rafting turuna katılan Handan Akın, "Saklıkent'teyiz. Şu an her şey çok güzel, ortam çok güzel. Gelmeyenlerin, yapmayanların mutlaka buraya gelmesini tavsiye diyorum. Bu denemeyenler için mutlaka denenmesi gereken bir spor. Türkiye'de böyle bir imkan var mutlaka değerlendirin" dedi.

Hollanda'dan gelen Atilla Biber, "Su çok soğuktu. Rafting çok güzel ve heyecanlı. Çok eğlendik. Burada sıcak yok" diye konuştu.

Rafting katılan Ayşegül Adak, "Buz gibi suda çok güzel, çok eğlendik. Kayaların arasında çok güzeldi" dedi.

Azeri İbrahimov Agil, "Azerbaycan'dan geldik. Çok hoşumuz gitti. Biz Azeri, siz Türk. İki kardaş bir arada" diye konuştu.

Bodrum'da Küba rüzgarı estirdiler

DEVLET Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen 15. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde 'Lizt Alfonso Dans Küba' topluluğu sahne aldı.

Bodrum'da bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Bale Festivali kapsamında, ünlü Kübalı sanatçı ve koreograf Lizt Alfonso tarafından kurulan 'Lizt Alfonso Dans Küba' topluluğu Cuba Vibra isimli bir gösteri sundu. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen gösteriyi Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 1500 kişi izledi. Topluluk, Yuniel Rascon, Efrain Chisbas, Dayron Echevarria, Ernesto, Hermida, Juan Pablo Solas, Carlos Alfonso, Consuelo Velazquez ve Osvaldo Farres'in müzikleriyle, koreografisini Lizt Alfonso, Diana Fernandez ve Yadira Hernandez'in yaptığı etnikten moderne uzanan, habanera, danzon, caz, tango, flamenko tatlarındaki dans gösterileri ile Bodrumlulara keyifli bir gece yaşattı. Dansın ve müziğin efsanevi ülkesi Küba'nın hiç bitmeyen dansları, Afro-Cüban davulu ve ritüelleri, İspanyolların gitar ritimleri, Akdeniz'in cıvıltılı tonları ve Afro-Amerikan cazıyla renklenen dünyanın en güzel, en zengin, en enerjik dans ve müzikleri Bodrumluları eğlendirdi.

Festival kapsamında bugün akşam Cuba Vibra gösterisi gerçekleştirilecek.

