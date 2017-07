DHA YURT BÜLTENİ-2 

(TEKRAR)

Kapıkule'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı (2)

BELEDİYE HOPARLÖRDEN UYARDI

Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi'nde belediye, hoparlörlerden Edirne ve Kırklareli'nin yanı sıra ilçede de sağanak yağış beklendiğini ve vatandaşların sel baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarılarında bulundu. Şarköy Belediyesi tarafından yapılan uyarıda "Bugün ve akşam saatlerinde Marmara Bölgesi başta olmak üzere yurdun kuzey batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Edirne ve Kırklareli'nde çok kuvvetli, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli olmaları ilanen duyurulur" denildi.

Doğalgaz kaçağı düğünü böyle dağıttı

BURSA’da sokakta yapılan bir sünnet düğününde davetliler oyun oynarken doğalgaz hattında meydana gelen kaçak korkuttu. Düğünde eğlenen kadınların kaçak nedeniyle yaşadıkları korku dolu anlar kameraya saniye saniye kaydedildi.

Olay Merkez Yıldırım ilçesi’nde meydana geldi. Sokakta yapılan bir sünnet düğününde çalgılar eşliğinde davetliler oyun oynarken bir evin girişinde bulunan doğalgaz bağlantı kutusunda kaçak meydana geldi. Tazyikten kaynaklanan ses ve çevreye yayılan doğalgaz kokusu nedeniyle davetliler arasında korku yaşandı. Oyun oynayanlar patlama riski üzerine kaçmaya başladılar. Bazı davetliler bebek arabalarında unuttukları çocuklarını tekrar dönerek alıp kaçtılar.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İtfaiye ve polis ekipleri çevrede önlem alırken Bursa Gaz görevlileri kısa sürede arızayı giderdiler. Düğüne katılanlar daha sonra oyun oynamaya devam ettiler.

Aile görünümü verip çocuğa hırsızlık yaptırdılar

Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerasında



BURSA’da bir alışveriş merkezinde bulunan giyim mağazasına yanlarında 9 yaşlarında kız çocuğuyla giren karı- koca görünümlü çift, tezgahta bulunan 4 bin lira değerindeki cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedilirken, hırsızların dikkat çekmemek için, cep telefonunu çocuğa vererek işyerinden çıkartması dikkat çekti

Olay Merkez Osmangazi ilçesi’nde bulunan bir alışveriş merkezindeki giyim mağazasında, geçen 21 Temmuz cuma günü saat 21.56’da meydana geldi. Yanlarında kız çocuğu ile içeriye giren çiftten genç kadın elbise bakmak için mağazayı dolaşırken, kız çocuğuyla tezgaha yönelen erkek masanın üzerinde bulunan 4 bin lira değerindeki cep telefonunu alarak yanındaki çocuğa verdi. 30 saniye içinde gerçekleşen hırsızlık olayından sonra kız çocuğuyla dışarıya çıkan erkek ilerlerken, kadın ise arkalarından çıktı.

TELEFONUNU BULAMAYINCA

İşyerini kapatmak için hazırlık yapan mağaza müdürü Ersin Aybey aramasına rağmen telefonunu bulamayınca izlediği güvenlik kamerası görüntüsünden çalındığını anladı. Polise giderek şikayetçi olan Ersin Aybey, “Görüntüleri izleyince şaşırıp kaldım. Herhalde telefonu çocuğa, yakalanmaları halinde 'haberimiz yokken almış' demek için verdiler" dedi.

Genç operatör, otel odasında ölü bulundu

GAZİANTEP’te kepçe operatörü 19 yaşındaki Nurettin Bozaslan, otel odasında ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Nurettin Bozaslan, bugün konakladığı odadan hiç çıkmayınca otel görevlileri, durumdan şüphelenip polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri girdikleri odada Bozaslan’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri de Bozaslan’ın konakladığı otelin yetkililerinin ifadesine başvurdu.

Yapılan incelemelerin ardından Bozaslan’ın cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Boyları hayallerine yetişmedi

Erzurum merkez Aziziye ilçesine bağlı Altınbulak köyü ilkokul öğrencileri öğretmenlerinin yardımı ile Atatürk Üniversitesi Teknokent bürosunda faaliyet gösteren,'hayalimolurmusun.com'a, 'Palandöken'de eğlenceli bir gün geçirmek ve go karta binmek istiyoruz' diye mail gönderdi. Girişimci bir grup öğrenci tarafından oluşturulan 'hayalimolurmusun.com' çocukların isteğini Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de bizzat katılımı ile gerçekleştirdi. Gondol lifte binerek Palandöken'i gezen, küre kafede yemek yiyen 5 çocuk daha sonra Go Kartpistine getirildi. Büyük bir heyecan içinde kasklarını başlarına takarak otomobillere oturan çocukların ayakları gaz ve fren pedallarına yetişmedi. Çocuklar go kart yapan büyüklerini heyecanla izlemekle yetindi.

Süphan'a 15 Temmuz Şehitleri için tırmandılar

Ağrılı Dağcılar, 15 Temmuz şehitleri anısına deniz seviyesinden 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı'na tırmanış yaptı. Ağrı'nın Patnos İlçesine bağlı Dumanlı Mezrasından 7 saatte Süphan'a çıkan 11 dağcı, doruklarda Türk bayrağını dalgalandırdı. Dağcılar, karlı zirveden sonra aynı rotayı 3 saatte indiler.

Türkiye'nin tropik bahçesi Gazipaşa

Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde Güney Amerika ve Güney Asya kökenli 6 tropik meyvenin deneme üretimleri başarıyla tamamlandı. Hem görüntü, hem de tatları beğenilen litchi, longan, passiflora, pitaya, mango ve longan ile Gazipaşa'daki tropik meyve sayısı 17'ye yükseldi. Macar mahallesinde Fazıl ve Yusuf Kaya kardeşler ile Yakacık köyünde Yaşar Dağtekin'e ait alanda kurulan deneme amaçlı tropik bahçelerde dikimi yapılan passiflora, litchi, pitaya, guava, longan ve mango, bu yıl ilk meyvelerini verdi. Bu türlerden litchi, passiflora, pitaya ve mangonun az da olsa hasadına başlanıldı. Türkiye'nin yeni tropik meyveleri görüntü ve tatlarıyla da beğenildi. Fiyatları ise üretici satışı olarak tanesi 15 liradan, kilogramı 60-70 liraya kadar olan bu meyveler, sadece hipermarketlerin raflarında bulunabiliyor.

Turistlere bungee jumping eğlencesi

Antalya'nın Kaş ve Muğla'nın Seydikemer İlçesi arasındaki Saklıkent bölgesine tatil için gelen ve adrenalin yaşamak isteyen turistler bungee jumpingi tercih ediyor. Özel bir vinç yardımıyla yaklaşık 52 metre yükseklikten yapılan atlayışlar heyecan arayanlardan yoğun ilgi görüyor. Elastik halatla birkaç kez havada sallananlar çığlık atarken, elinde tuttuğu aksiyon kamerasıyla da bu anları kaydediyor. Yaklaşık 5 dakika süren atlayış için kişi başı 275 lira ücret ödeniyor.

