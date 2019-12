DHA YURT BÜLTENİ - 2

13 yıldır her gün 300 kişiyi doyuruyorlar

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hayırseverlerin yardımlarıyla 13 yıl önce kurulan Halk Aşevi, her gün 300 kişiye ücretsiz olarak 3 çeşit yemek veriyor. Aşevinde emekli aşçılar gönüllü olarak görev yaparken, her gün yardıma muhtaç insanlar için yemek hazırlıyor.

Darıca Bağlarbaşı Mahallesi'nde Kavala Camii'ne ait bir dükkan içerisinde birkaç hayırsever vatandaş tarafından kurulan aşevinde, 13 yıldan bu yana hafta sonları hariç her gün öğle vakti 300 kişiye yemek veriliyor. Maddi durumu iyi olmayan aileler ile öğrenciler için hazırlanan 3 çeşit yemeği yapan 80 yaşındaki aşçı Fahrettin Gezginci ile aynı yaştaki yardımcısı Kasım Tunca ücret almadan çalışıyor.

Her ikisi de aşçılıktan emekli olan Fahrettin Gezginci ve Kasım Tunca, her gün sabahın erken saatlerinde işbaşı yaptıklarını, yemeklerde kullanılacak malzemelerin çoğunun ise hayırseverler tarafından karşılandığını söyledi.

Fahrettin Gezginci hayırseverlerin her zaman yardımcı olduğunu ve kilerlerinin dolu olduğunu belirterek, "Bazen daha önce hiç görmediğim kişiler buraya gelerek benden yemek yapmak için neye ihtiyacım olduğunu söylüyorlar. Ben de listeyi yapıp veriyorum, onlarda istediğim şeyleri hemen gönderiyorlar. Bazen de hiç istemediğim halde kimisi bir çuval patates, kimisi bir çuval soğan veya et, makarna, pirinç alıp getiriyor. Erzak dolabımız ve kilerimiz 13 yıldan bu yana hiçbir zaman boş kalmadı. Şükürler olsun buradaki hayırseverler, isimlerini dahi açıklamadan ihtiyacımız olanları getirip teslim ediyorlar" dedi.

Emekliliğin keyfini Palandöken'de çıkarıyorlar

Erzurumlu Nakip Bağlar ile Memduh Tozoğlu, emekliliğin keyfini yaz-kış demeden yıllardır tırmandıkları Palandöken'in zirvesinde çıkarıyor. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in zirvesine yılda 10 kez zirve tırmanışı yaptıklarını belirten emekli öğretmen Nakip Bağlar, "Palandöken hem kayak severler hem de doğa sporları yapanlar için bulunmaz bir mekan. Ayrıca çok da güvenli" dedi. Bağlar ve Tozoğlu, tüm doğa severleri Palandöken'e davet etti.

KENT MERKEZİNE 5 DAKİKA UZAKLIKTA

Bağlar ve Tozoğlu, tüm doğa severleri karla kaplı Palandöken'e davet etti. Kış turizmi konusunda ülkemizdeki sayılı noktalardan bir tanesi olan Palandöken Kayak Merkezi'nin konum olarak Erzurum'a 5, havalimanına ise 15 dakika uzaklıkta olduğunu söyleyen 2 çocuk babası Kafkas Üniversitesi'nden emekli Memduh Tozoğlu (66), "Türkiye sınırları içerisinde yer alan en büyük kayak merkezleri arasında yer alıyor olmasının yanı sıra, Palandöken Dağı 3.176 metrelik boyuyla tektonik dağ olma özelliğine sahiptir. Kuzey bölümünde biriken kar dolayısıyla ülkemiz sınırları içerisinde bulunan, en kaliteli ve öne çıkan kayak merkezi olma özelliğini taşıyor. Ülkemizde kış aylarında gezilecek yerler arasında, tüm bu özellikleri ile Palandöken Kayak Merkezi kayak tatili için oldukça uygun bir yer" diye konuştu.

PALANDÖKEN HUZUR VERİYOR

Tırmanış konusunda çok büyük zorluklar barındırmayan bu dağın, bazı bölümlerinin dik yapısı nedeniyle kış aylarında tırmanılması zor yerler haline dönüşebildiğini ifade eden 3 çocuk babası emekli öğretmen Nakip Bağlar (71) ise şunları söyledi:

"2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ve EYOF 2017'ye ev sahipliği yapan Palandöken'in en yüksek noktası 'Büyük ejder tepesi' adıyla anılmakta. Her yıl binlerce farklı gezgin tarafından ziyaret edilen Palandöken Kayak Merkezi, yılın yarısını karlar ile kaplı olarak geçiriyor. Bu nedenle kış sporları yapmaktan keyif alan kişilerin en çok tercih ettiği yerler arasında yer alıyor. Palandöken hem kayak severeler hem de doğa sporları yapanlar için bulunmaz bir mekan. Ayrıca çok da güvenli. Kaybolma riski hiç yok. Çünkü zirveden baktığınızda şehir merkezini görebiliyorsunuz. Yılın büyük bir bölümü açık ve güneşli. Tur kayakçıları için de bulunmaz bir yer. Tırmanarak çıkılan Palandöken'de kayarak metrelerce uzunluktaki pistlerden inebiliyorsunuz. Palandöken'e yaz-kış demeden gece de tırmanıyoruz. Emekliliğin keyfini Palandöken'de spor yaparak geçiriyoruz. Son yağan karla birlikte beyaz gelinliğini giyinen Palandöken huzur veriyor. Çoğu zaman Memduh Tozoğlu ile birlikte çıkıyoruz ama gruplar halinde de gittiğimiz oluyor."

Nakip Bağlar ile Memduh Tozoğlu, ocak ayınca Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şehit düşen binlerce Mehmetçik için Allahuekber Dağları'nda düzenlenecek olan yürüyüşe de katılacaklarını söyledi.

Voleybol takımının antrenmanına katılan sokak köpeği, ısınma hareketleri yaptı

İzmir'in Dikili ilçesinde, 10 yıldır faaliyet gösteren Dikili Lodos Kız Voleybol Takımı'nın minikler kategorisi antrenman çalışmasına, kapıyı açık bularak giren bir sokak köpeği de katıldı. Öğrencilerin antrenmanda yaptığı ısınma hareketlerine eşlik eden köpek, çocukların neşe kaynağı oldu.

Dikili Lodos Minikler Kız Voleybol Takımı'nın Çandarlı'da gerçekleştirdiği voleybol antrenmanında ilginç bir olay yaşandı. Bir düğün salonunda gerçekleşen voleybol alt yapı takımının antrenman öncesi ısınma çalışmalarına, kapıyı açık bularak giren bir sokak köpeği de katıldı. Daire oluşturup ısınma hareketi yapan çocukların aralarına giren sokak köpeği, onların yaptığı hareketleri yapmaya çalıştı. Hareketleri yapma çabasıyla dikkat çeken ve çocukları neşeye boğan sevimli köpek, ısınma hareketlerinin ardından onlarla birlikte iki tur da koştu ve sessizce salondan çıktı. Sokak köpeğinin takım çalışmasına katılmasını anlatan spor kulübünün antrenörü Murat Solmaz, "Çandarlı'da voleybolu yaşatmaya çalışıyoruz, ancak maalesef burada spor tesisimiz yok. Düğün salonlarında ve açık alanlarda çalışıyoruz. Bazen 'ses oluyor' diye yazlıkçılar, jandarmaya şikayet ediyor ve çalışmalarımız yarım kalıyor. Bu imkanlarda bile kızlarımız pes etmeden çalışıyor, özveri gösteriyor. Ancak her şey spor değil, bazen de kızlarımızı çeşitli konularda bilgilendiriyor ve eğitimleriyle ilgileniyoruz. Bu yaşanan ilginç olayda da köpeğin çalışmaya katılmasına müdahale etmedim. Köpek çok akıllı ve uysal. Çocuklarımız da ondan korkmadı. Hayvan sevgisiyle büyüyen çocuklar insanlara da zarar vermez diye düşünüyorum" dedi.

Takım oyuncularından 11 yaşındaki Nil Asya Öner, "Köpek, parkta dolaşan bizim sevdiğimiz bir hayvan. Birden salona girdi, aramıza katıldı. Bizimle beraber çalıştı. Aramızda 'Takıma yeni bir oyuncu' esprini de yaptık ve adını 'Lodos koyduk" dedi.

İşitme engelliler, curling antrenörü arıyor

Erzurum'da işitme engelli sporculardan oluşan curling takımı, antrenör arıyor. Yaklaşık 2 yıl önce curling sporuna başlayan işitme engelli sporcular, antrenör olmadığı için çalışmasına ara verdi. Curling salonunda gösteri maçı yapan engelli sporcular, antrenör sorununun çözülmesi halinde Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil etmek istediklerini belirtti.

Merkez Yakutiye İlçesi'ndeki Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde 10 öğrenci, yaklaşık 2 yıl önce curling sporuyla tanıştı. Yaklaşık bir yıllık kurs gören engelli gençler, curlign sporunda önemli bir aşama kaydetti. Buzun satrancı olarak bilinen curlingi severek yapan öğrenciler, antrenörlerinin Erzurum'dan ayrılmasıyla hocasız kaldı. Antrenör bulamayan engelli gençler, curling sporuna ara vermek zorunda kaldı. İşitme engelli curlingçiler yaklaşık bir yıl aradan sonra Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlık Merkezi'nin 'Engelsiz Spor' projesiyle buza çıktı. Spor kıyafetleri Toplumsal Duyarlık Merkezi tarafından karşılanan gençler, yaklaşık bir saat süreyle curling salonunda, gösteri maçı yaptı. Başarılı atışlarda büyük sevinç yaşayan öğrenciler, tekrar bu sporu yapma isteklerini işaret diliyle anlattı.

Yaklaşık bir yıl sonra buzda olmaktan duydukları mutluluğu ifade eden engelli gençler, "Geçtiğimiz yıllarda haftada iki gün curling çalışması yapıyorduk. Ama şimdi antrenör olmadığı için çalışmalar durdu. Biz tekrar takım olarak çalışmak ve müsabakalara katılmak istiyoruz. Ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil etmek istiyoruz" dediler.

Özel Eğitim Meslek Lisesi Müdürü Yücel Demirci, çocuklarının yetenekli olduklarını curling sporundaki başarılarını ispatladıklarını söyledi. Takım için yeni bir antrenör arayışında olduklarını vurgulayan Demirci, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne konuyla ilgili girişimde bulunacaklarını bildirdi. Demirci, curling takımının düzenli çalışma yapması halinde yapılacak müsabakalardan dereceyle ayrılacaklarına dair inancı olduğunu kaydetti.

Hacivat-Karagöz oyunu ile trafik eğitimi

Muğla'nın Datça ilçesinde öğrenciler, Hacivat-Karagöz oyunu ile trafik kurallarını öğreniyor.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen proje kapsamında, ilkokul 1'inci ve ana sınıfı öğrencilerine, 700 yıllık gölge oyunu geleneği olan Hacivat-Karagöz gösterisi ile trafik kuralları ve genel güvenlik bilgileri anlatılıyor.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 13 yıllık polis memuru 35 yaşındaki Salih Erdem Çetiner tarafından sahnelenen oyunda, emniyet kemeri takılmasının önemi, yolun karşına nasıl geçilmesi gerektiği, polis-öğrenci ilişkileri ve genel güvenlik konuları eğlenceli bir şekilde aktarılıyor. Proje kapsamında, Reşadiye Kazım Yılmaz İlkokulu'nda sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki seansta gerçekleştirilen gösteriyi yaklaşık 150 öğrenci izledi.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Salih Erdem Çetiner, gösteri öncesi minik öğrencilere Hacivat-Karagöz oyununun tarihçesini anlattı. Daha sonra perdenin arkasına geçen Çetiner, Karagöz'den Hacivat'a, Çelebi'den Beberuhi'ye kadar birçok karakteri başarıyla seslendirerek çocukları kahkahaya boğdu. Hacivat-Karagöz gösterilerine beş yıl önce başladığını ifade eden Çetiner, "Çocuklara trafik kurallarını daha kolay nasıl anlatabiliriz sorusundan yola çıktım. Aklıma ilk gelen, 700 yıllık gölge oyun geleneğimiz olan, Hacivat-Karagöz gösterisi geldi. İlk denemelerim başarılı bulununca, projeyi geliştirdik. Çocuklar hem eğlenip hem de verimli ve hızlı bir şekilde görsel olarak trafik kuralları konusunda bilgileniyorlar. Gösterilerden sonra, ailelerden çok olumlu dönüşler alıyoruz. Çocukların oyundan sonra daha dikkatli olduklarını söylemeleri beni mutlu ediyor" dedi.

Datça'da, 2019-2020 eğitimi öğretim yılı içerisinde, beş ayrı okulda Hacivat-Karagöz gösterisinin sahnelenmesinin planladığını belirten Çetiner, "Bu gösterilerle yaklaşık 750 öğrencimizi hem Hacivat-Karagöz oyunu ile tanıştırmak hem de onları trafik kuralları ve genel güvenlik konularında bilgilendirmek istiyoruz" dedi.

