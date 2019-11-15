DHA YURT BÜLTENİ - 2

Mardin'de, HDP'li 3 belediye başkanı gözaltında

Mardin'in Derik, Mazıdağı ve Savur ilçelerinin HDP'li belediye başkanları, haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü ve Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın hakkında, terör soruşturmaları kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine polis ekipleri, HDP'li 3 belediye başkanını evlerinde gözaltına aldı. Belediye başkanlarının emniyette işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

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MARDİN, ()-

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Suruç Belediye Başkanı HDP'li Çevik gözaltına alındı (1)

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis, HDP'li Hatice Çevik'i sabah saatlerinde evinde gözaltına aldı. Evinde arama yapılan Çevik, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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ŞANLIURFA, () -

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Kocasını terk etti, pişman olup çatıya çıktı

Adana'da eşini ve engelli oğlunu terk eden Yasemin A. (32), kocası boşanma davası açınca pişman olup, çatıya çıktı. Oğluyla birlikte olay yerine gelen eşi Mehmet A.(33) ağlayarak kendisine yalvaran Yasemin A.'ya kendisini affettiğini söyledi. Bunun üzerine çatıdan inen kadın hastaneye kaldırılırken koca, "Beni daha önce birkaç kez aldattı. Başka bir adama kaçtı. Asla barışmak istemiyorum" dedi.

Seyhan İlçesi Aydınlar Mahallesi'nde yaşanan olay şöyle gelişti; Yasemin A., 4 yaşında engelli çocuğunu da bırakıp, 5 yıldır evli olduğu eşi Mehmet A.'yı terk etti. Mehmet A. da boşanma davası açtı. Ancak Yasemin A., eşi ve çocuğunu terk ettiği için pişman olup, dün babasına ait 2 katlı evin çatısına çıktı. İntihar teşebbüsünde bulunan kadını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Yasemin A.'nın atlama ihtimaline karşı binanın altına hava yastığı açtı. Polis de ağlayarak, engelli çocuğu S.A.'yı çok özlediğini, eşini terk ettiği için çok pişman olduğunu söyleyen kadını ikna etmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen kadın ikna edilemeyince, olay yerine koca Mehmet A. ile engelli oğlu S.A., getirildi.

Eşini ve çocuğunu gören Yasemin A., "Beni eve al, pişmanım oğlumu çok özledim" dedi. Kocanın kendisini affettiğini söylemesi üzerine de çatıdan indi. Oğluna sarılarak, sinir krizi geçiren Yasemin A., ambulansla hastaneye götürüldü. Mehmet A. ise "Beni daha önce birkaç kez aldattı. Son olarak başka bir adama kaçtı, ben buraya gelmek istemedim. Polisler ikna etti. Oğlum engelli, ona bakamıyor. Asla barışmak istemiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Evin çatısındaki kadın

-Kadının ikna edilmesi

-Aşağı inmesi

-4 yaşındaki oğluna sarılması

-Kadının sedyeye bindirilmesi

-Ambulansa taşınması

-Baba ile röp.

-Genel ve detaylar

SÜRE:04'00" BOYUT:444 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

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İlkokul öğrencileri Kızılay'a battaniye bağışladı

Erzurum'da ilkokul 4'üncü sınıf öğrencileri, 2 ayda biriktirdikleri harçlıklarını ve aldıkları battaniyeleri Kızılay'a bağışladı.

Merkez Palandöken İlçesi'ndeki Polis Amca İlkokulu 4-G sınıfı öğrencileri, dünyanın dört bir yanına yardım ulaştıran Kızılay'a destek olmak için kampanya düzenledi. Sınıf öğretmeni Ayşe Çakıroğlu ile 31 öğrencisi 2 ay süreyle harçlıkların bir bölümünü sınıftaki kumbaraya attı. Yaklaşan kış mevsimini de göz önüne alan öğrenciler, birer adet de battaniye aldı. Cep harçlıklarını attıkları kumbarada biriken parayı makbuzla teslim eden öğrenciler, evlerinden getirdikleri battaniyeleri de Kızılay aracına taşıdı. Büyük sevinç yaşayan öğrencileri Kızılay görevlileri anlamlı davranışları için tebrik etti.

Sınıf öğretmeni Ayşe Çakıroğlu, öğrencilerden kurdukları Çevre Koruma Timi'yle sosyal sorumluluk projesi kapsamında kampanyanın düzenlendiği bilgisini verdi. Çakıroğlu, “Sınıfımızdaki 31 öğrencinin katıldığı kampanya 2 ay sürdü. Çocuklar harçlıklarından istedikleri miktarı kumbaraya attı. Ayrıca kampanyayı okulumuza da duyurduk, diğer sınıflardan öğrencilerin de desteğiyle toplanan nakdi para ve battaniyeleri Kızılay'a teslim ettik" dedi.

Görüntü Dökümü

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-4-G sınıfı öğrencileri

-Sıra üzerindeki battaniyeler

-Toplanan paranın kızılay görevlilerine teslimi

-Öğrencilerle röp

-Öğrencilerin battaniyeleri Kızılay aracına taşıması

-Battaniyelerin Kızılay görevlilerine teslimi

-Araç içindeki battaniyeler

-Öğretmen Ayşe Çakıroğlu ile röp

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM, ()

