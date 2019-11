DHA YURT BÜLTENİ - 2

Sokak tezgahından çıkan şampiyon

İzmir'de hafta içi okula gidip, hafta sonu babasının sokak başında açtığı tezgahta meyve, sebze zeytin ve peynir satışına yardım eden lise üçüncü sınıf öğrencisi Sevim Ada (17) ailesinin içe kapanıklığını üzerinden atması için 2 yıl önce başlattığı Muay thai (Tayland boksu) sporunda dünya 2'ncisi oldu. Hafta içi okula gidip, hafta sonu tezgahta ürün yöresel ürünler satan şampiyon, her akşam antrenman yapıyor.

İzmir'in Bornova ilçesindeki Altındağ semtinde yaşayan ve Konak Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 3'üncü sınıfa giden Sevim Ada

küçüklüğünden beri ablası Döndü Demir'in antrenmanlarına gittiği için Tayland boksu sporuyla büyüdü. Ablası daha sonra Muaythai'den vazgeçerek Fransız kick boksu olarak da bilinen Savate yapmaya başladı. Sevim Ada ise liseye geçtiğinde içe kapanıklığını üzerinden atması, özgüveninin gelişmesi ve kendini savunmayı öğrenmesi için ailesinin ısrarıyla spor salonunda derslere gitmeye başladı. Hafta içi okula gidip, hafta sonu babasının evlerinin bulunduğu sokağın başında açtığı tezgahta zeytin, peynir ve sebze- meyve satışı yapmasına yardım eden Ada, aynı zamanda her akşam da antrenmanlara gitti. Yoğun geçen 2 yılın ardından, antrenörlerinin yönlendirmesiyle milli sporcu olarak turnuvalara katıldı. Türkiye şampiyonu olduktan sonra, 27 Eylül- 6 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 65 ülkeden 850 sporcunun yer aldığı Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası'na katılan Ada, dünya ikincisi oldu.

'BİR DAHAKİ SEFERE ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUM'

Okul ve sporun yanı sıra babasına da yardım eden Sevim Ada, antenmanlarını sıklaştırıp şampiyon olmayı hedeflediğini belirterek, şöyle dedi:

"Hafta sonları genelde babamın yanındayım. Yazın da hep yardım ediyorum. Muaythai'yi çok severek yapıyorum. Antrenmanlarıma yaz, kış dinlemeden geidiyorum. Bazen hocalarım arabayla getirip götürüyor ama evden yürüdüğüm de oluyor. Antrenmanlarımı severek yaptığım için başarıya ulaşmamız daha kolay oluyor. Azmim, hırsım ve hedefim var. Şampiyonaya gittim diye bırakmak yok, bunun devamı gelecek. Şampiyonada 66 ülke vardı, çok heyecanlıydı. Benim kategorim 16-17 yaş üst genç bayanlar, 75 kilo sıkletindeydim. 2'nci olduğumu ilk duyduğumda ağlamıştım. Çünkü 2 senenin ve hocalarımın emeği vardı. Daha sonra oraya gitmemin bile çok büyük başarı olduğunu, ailemin, hocalarımın benimle gurur duyduğunu düşündüm. Antrenmanlarıma aynı hızla devam ediyorum, tekrardan dünya şampiyonsına gidip, bu sefer şampiyon olmayı istiyorum."

HAYATINI ANTRENMANA GÖRE PLANLIYOR

Küçükken Muaythai yapan ablasını izlediğinde heveslendiğini söyleyen Sevim Ada, "Büyüyünce ben de başlamaya karar verdim. Ailem de, 'Kız çocuğusun, kendini savun' düşüncesiyle gönderdi. Bizim branşımızı dışarıda yapmamız yasak, kulübe başladığımız zaman bunun sözünü veriyoruz. Ama tabii ki başıma bir şey geldiğinde kendimi savunabileceğimi biliyorum. Bu sporla özgüvenim artıyor. 'Yapamayacağım' yerine 'Yapabilirim' düşüncesi yerleşiyor kafama. Hayatım düzene giriyor, daha planlı oluyor. Önce antrenmanımı planlayıp daha sonra hayatımın geri kalanını planlıyorum" diye konuştu.

'ÖĞRENDİĞİMDE SEVİNCİMDEN TEZGAHI KAPATIP EVE GİTTİM'

Sevim'in babası Raşit Ada ise evin geçimini sokak başında birkaç kaza içinde sattığı yöresel ürünlerden sağlıyor. İçe kapanık olan Sevim Ada'nın sporla özgüven kazandığını söyleyen Raşit Ada, kızıyla gurur duyduğunu vurgulayarak, "Evimizin ekmek parasını bu tezgahtan çıkarıyoruz. Sevim de okulundan, sporundan arda kalan zamanlarda bana yardım eder. Sevim erkek çocuğu gibi, bazen işim olduğunda tezgahı ona bırakıp gidebiliyorum. Eviriyor, çeviriyor, açıp kapatıyor. Çok çalışkan bir evladım var. Çocuklarımın üçünü de ben spora yönlendirdim. Sevim biraz içine kapanık bir çocuktu, biraz açılsın, özgüveni gelsin, okulda kendini korusun diye göndermiştim. Sporu çok benimsedi, daha ilk senesinden maçlara çıktı. Kulüp onu yetiştirdi, ben de maddi manevi elimden ne geliyorsa her şeyi yaptım. Kızımın arkasında durdum. 2'nci olduğunu öğrendiğimde tezgahımı kapattım sevincimden evime gittim. Allah herkese böyle başarılı evlatlar nasip etsin" diye konuştu.

ANTRENÖRLERİNİN DE GURUR KAYNAĞI

Sevim'i 2 yıl boyunca çalıştıran antrenör ve Türkiye Muaythai Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Murat Yılmaz, "Ablasını büyütüp yetiştirdikten sonra sıra Sevim'e geldi. Yaklaşık 10-11 yaşından beri tanıyoruz onu. Biz durumu kötü olan, kötü alışkanlıkları olan çocukları sokaktan spora çekebilmek için uğraşıyoruz. Abi- kardeş ilişkisi içinde onların başarılı olmalarını istiyoruz. Sevim'le de bunu sağladık. İzmir ve bölge şampiyonu oldu, Türkiye şampiyonu oldu ve dünya şampiyonasına kadar yükseldi. Yetiştiriyorsun, o öğrenci bir yerlere geldiğinde attığın taşın yerine ulaştığını düşünüyorsun. Bu süreç bizim için de kolay değil, maddi manevi fedakarlık yapıp, emek sarf ediyoruz. Ailemizden, özel hayatımızdan zaman ayırıyoruz. Haftanın 7 günü insanlar evinde otururken biz yollarda, sokaklardayız" dedi. Sevim'in antrenörlerinden Yener Bozkır ise, "Sevim bizleri gururlandırdı. Yolculuğunda hep yanındaydım. Bitlis'te milli takım seçmesinde, takıma seçildiğinde çok büyük bir gurur yaşadım. Fakat dünya şampiyonasını yayından izledim. Tüm arkadaşlarımı yanıma toplayıp izledim ve onlara 'Benim öğrencim' demek çok mutlu etti beni" diye konuştu.

88 kilo verdi, tiyatroda rolleri bile değişti

İzmir'de yaşayan ve iki yıl önce 176 kilo ağırlığa ulaşan 38 yaşındaki Mümtaz Önal, mide küçültme ameliyatı olduktan sonra 88 kiloya indi. "Şuanda 176 bölü 2'yim, yani yarım gitti" diyen tiyatrocu Önal, oyunlarda rollerin bile değiştiğini söyleyerek "Eskiden biraz daha tonton, biraz daha sevecen rollerde oynuyordum. Yeni halimle dinamik ve aktif roller de üstleniyorum" dedi. Önal'a tüp mide ameliyatını yapan Op. Dr. Mehmet Yalım Uçtum ise işin psikolojik yönüne dikkat çekerek "İstese daha fazla miktarda yiyebilir ama aklına, eskiden 176 kilo olduğu geldiğinde kendini frenler. Şu anda Mümtaz Bey'de bu etki var" diye konuştu. İzmir'de bir GSM şirketinde satış yöneticisi olarak çalışırken hızla kilo almaya başlayan Mümtaz Önal, 176 kiloya kadar ulaşınca bedenini değiştirmeye karar verdi. Kilolarından çok rahatsız olduğu için hem özel hem iş hayatında mutsuz olduğunu söyleyen Önal, mide küçültme ameliyatının ardından 88 kilo verdi. Kilolarından kurtulunca işini değiştirip bir gayrimenkul şubesi açan Önal, her salı 'Bazı Şeyler' adlı tiyatro grubuyla sahneye çıkıyor ve deneyimlerini aktardığı bir de kitap yazıyor. Daha önce defalarca diyet ve spor yaparak zayıflamak istediğini anlatan Mümtaz Önal, kesin çözümün mide küçültme ameliyatı olduğuna karar verdi. Profesyonel olarak basketbol oynadığını söyleyen Önal, "Kıbrıs'ta Yakın Doğu Üniversitesi'nde basketbol oynarken ayağım kırıldı. Üniversiteye ara verip İzmir'e gelmek zorunda kaldım. Spora alışmış bir vücudum varken devamlı kilo almaya başladım. İlk eşimden ayrıldım. Sürekli hazır yiyecekler tüketiyor ve doymuyordum. Devamlı diyet yapıyordum. En fazla 25 kilo verdim ama 35 olarak geri aldım. Güncel yaşantım zorlaşmaya başladı" dedi. İki yıl önce radikal bir karar alıp hayatında bir çok şeyi değiştirmeyi istediğini kaydeden Önal, ameliyata girdiğinde 176 kilo olduğunu belirterek midesinin yüzde 87'sinin alındığını anlattı. Önal, "Değişime bedenimden başlamam gerekiyordu. Ailem bana destek oldu. Mutsuz olduğumun farkındaydılar. Midemin yüzde 87'si alındı. Kalan yüzde 13 ile de yaşayabiliyormuş insan" diye konuştu.

SIRADA DERİ GERDİRME OPERASYONU VAR

Doktorunun verdiği programa kusursuz uyduğunu ve yaklaşık 1 yıl içinde fazla kilolarından kurtulduğunu belirten Mümtaz Önal, şunları anlattı:

"Birinci yılın sonunda 92 kiloya kadar inmiştim. Şimdi ise 88 kiloyum. Mide çok kolay büyüyen bir organ olduğu için hemen kilo alıyorsunuz. Yasakları çiğnememek gerekiyor. Günde 5 litre asitli gazlı içecek içerdim. Bir yıl boyunca hiç asitli içecek tüketmedim. Hiç hamur işi yemedim. Sadece et yedim. Ameliyattan sonrası çok zordu. Annem bir ay boyunca yanımdaydı. Sadece sıvıyla besleniyordum. Ameliyattan 1 ay sonra patates püresi yedim. Psikolojik olarak çok zordu. Canınız çekiyor ve yiyemiyorsunuz. Eskiden bir öğünde 5- 6 porsiyon yiyebilen biriyken midem kibrit kutusu kadar kalınca iki köfteyle doymaya başladım. Şuanda 176 bölü 2'yim, yani benim yarım gitti. Şu anda üzerimde deri fazlası var. Deri gerdirme operasyonu düşünüyorum. 2020'nin yaz aylarında onu da yaptıracağım."

Bir şirkette maaşlı çalışırken gayrimenkul sektörüne giren ve 1 yıl emlakçılık yaptıktan sonra aynı alanda kendi ofisini açan Mümtaz Önal, 60 kişilik bir ekiple çalışıyor. Güne çok erken başladığını ve saat 06.00'da uyanıp spor yaptığını anlatan Önal, "06.40 benim mottom. 06.40'da işimin başında oluyorum. İş ortaklarımı bekliyorum. Her gün 4,5 saat uyuyorum. Geçmiş satış pazarlama tecrübelerimden de yararlanarak bir kitap yazmaya başladım. 'Gayrimenkul satışının şifresi 06.40' adlı kitabım nisan- mayıs aylarında yayınlanacak" diye konuştu. 7 yıldır bar tiyatrosu konseptindeki 'Bazı Şeyler' adlı tiyatro grubunda rol alan Önal, tiyatroda da rollerinin değiştiğini vurgulayarak. "Eskiden biraz daha tonton biraz daha sevecen rollerde oynuyordum. Aynı kişi aynı rolde bile daha sert ve gergin durabiliyor. Az terliyor daha az heyecanlanıyorum. Dinamik ve aktif roller oynayabilirim" diye konuştu.

HEDEFİ ÖMÜR BOYU ZAYIF KALMAK

Mümtaz Önal'ın tüp mide ameliyatını yapan obezite cerrahisi uzmanı Op. Dr. Mehmet Yalım Uçtum da tüp mide ameliyatının dünyada obezite tedavisinde altın standart olarak kabul edildiğini söyleyerek etkisi ve hastalara sağladığı yeni yaşam umudu sayesinde giderek daha popüler hale geldiğini vurguladı. Bu ameliyatların morbit obez olan hastalara önerildiğini kaydeden Dr. Uçtum, midenin küçültülmesi ve gıda alımının kısıtlanması sonucu yaklaşık 1 yıl içinde fazla kiloların tamamen verilebildiğini söyledi. Midenin yüzde 80 civarında küçültüldüğüne dikkat çeken Uçtum, geriye kalan yüzde 20'lik kısımla hastaların beslenmesini sürdürdüğünü anlattı. Uçtum, "Bu ameliyata kişinin vücut kitle endeksine göre karar verilir. Bu değer 35'in üzerinde olduğunda, yandaş hastalık aramaksızın kişi bizim aday hastamız olur. Bu ameliyatlar doğru hastada ve doğru ellerde yapılmalıdır. Bu ameliyatın da her ameliyatta olduğu gibi riskleri vardır. Bu yüzden ameliyat öncesi tedavinin kapsamıyla ilgili kişinin bilgilendirilmesi gerekir. Dikkat edilmezse olumsuz sonuçlardan mutlaka haberdar olmalılar" dedi. Ameliyatın ardından yaklaşık 1 ay boyunca diyet uygulanması gerektiğini ifade eden Uçtum, midede bir yara oluştuğunu ve güvenli süreyi tamamlayıncaya kadar sıvı ve gıdaların püre şeklinde tüketilmesi gerektiğini hatırlattı. Hastaların ameliyattan 3-4 saat sonra kendi ihtiyaçlarını giderebildiğini belirten Uçtum, 88 kilo veren Mümtaz Önal ile ilgili şunları anlattı:

"Mümtaz Bey bize geldiğinde hem sosyal hem psikolojik hem de sağlık açısından son derece yaralı vaziyetteydi. Kendisine böyle devam ederse işin nereye varacağından bahsedip yaşam risklerini ele aldık. Kapalı şekilde tüp mide ameliyatı uyguladık. Mümtaz bey bilinçli bir hastamızdı. Şimdi de yaşamına özgüvenli bir şekilde devam ediyor. Hedefimiz onu ideal kilosuna getirmekti. 1.80 boylarında 176 kilo olduğunu düşündüğümüzde hastamızın 85-90 kilo fazlası vardı. Ona bu kiloyu kaybettirdik. Bu ameliyatlar 1 yıl kilo verdirir, 2'nci yıl bu kiloyu korursunuz ama her zaman hedefimiz artık zayıf olarak ömür boyu yaşamlarına devam etmelerini sağlamaktır. Bunun da etkisi psikolojiktir. İştahı yerine gelince daha fazla miktarda yiyebilir ama hastanın aklına eski 176 kilo olduğu zaman geldiğinde kendini frenler. Şuanda Mümtaz Bey'de bu etki var. İstese yer ve kilo alır. Biz tüm hastalarımıza doğru beslenmeleri konusunda bir eğitim de veriyoruz."

Kars'ta köylerde kış hazırlığı

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Küçük Boğaz köyünde kış hazırlıkları sürüyor. Gerekli onarım ve bakım çalışmaları tamamlanan tandırlarda ekmek pişiren kadınlar bir yandan da yastık ve yorganlar için yün çırptı. Çekil peyniri de hazırlayan kadınlar, yorgunluklarını semaver çayıyla giderdi.

Kars'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi ve kar yağmaması köylüleri sevindirdi. Arpaçay ilçesine bağlı Küçük Boğaz Köyü'nde havaların sıcak gitmesi köylülerin kış hazırlıklarını da uzattı. Hayvanlarını ahıra sokmadan merada otlatma fırsatı bulan köylüler ahırlarını, evlerini, kümesleri ve tandırları tamir edip eksikleri tamamlayarak kışı daha rahat geçirmenin planlarını yapıyor.

Köyde bir taraftan da kışın tüketilecek yiyeceklerin üretimi de devam ediyor. Tandır geleneğinin devam ettiği köyde Yurdagül Demirel (43) eşi ve çocuklarının da yardımıyla kış hazırlıklarını sürdürüyor. Tandır yakarak ekmek pişireh Demirel, kışın en çok yaptığı işlerden biri olan ekmek pişirmenin neredeyse tarih olacağını söyleyerek, köyde çok fazla tandır kalmadığını söyledi. Kendisinin hayatı boyunca tandırda ekmek pişirdiğini belirterek haftada yaklaşık 2 defa tandır ekmeği hazırladığını kaydetti.

Yün çırpan, çeçil peyniri yapan Yurdagül Demirel, akrabalarıyla birlikte semaver çayı yaparak yorgunluğunu atmaya çalıştı.

Sporculara destek için tekerlekli sandalye ile curling maçı yaptılar

Finlandiya'da 27 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek B Klasman Dünya Şampiyonası'na katılarak Türkiye'yi temsil edecek Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı ile Erzurum protokolü maç yaptı. Tekerlekli sandalye üzerinde oynamakta zorlanan protokole yanındakiler, bazen de milli takım oyuncuları yardımcı oldu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ve Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ile birlikte, B Dünya Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdüren Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'in de yer aldığı heyet, merkez Yakutiye İlçesi Mecidiye Mahallesi'ndeki curling salonunda önce çalışmaları izledi.

Salonda daha sonra hocalardan curling taşını hedefe atma konusunda ders alan Vali Memiş ve beraberindekiler, bir kadın ve 4 erkek oyuncudan oluşan milli takımla maç yapmak için tekerlekli sandalyelere oturdu. Buz üstünde sandalyeler üzerinde hareket etmekte zorlanan protokele, salondakiler yardımcı oldu. Vali Memiş, Bölükbaşı ve Bingül ile tekerlekli sandalyeye oturarak, sporcularla maç yaptı. Vali Memiş, yaptığı her atış sonrası büyük sevinç yaşadı.

Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı'na Dünya Şampiyonası öncesi moral ziyaretinde bulunduklarını vurgulayan Memiş, "Milli takımımız haftaya Dünya Şampiyonası'na katılacak. Hem moral vermek hem de curling sporunu daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla bir araya geldik. Zeka ve güç isteyen çok ilginç bir spor. Çok eğlenceli ve ben hayatımda ilk defa böyle bir sporu deniyorum. Bütün vatandaşlarımızın sporun içinde olmalarını sağlamak istiyoruz" dedi.

