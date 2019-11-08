DHA YURT BÜLTENİ - 2

İzmir'de göçmen kaçakçılarına şok operasyon

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 18 düzensiz göçmen, polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. Operasyonda, geçişi organize ettiği ileri sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin metruk bir binada toplandığı istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, grubun yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yaptığını belirledi. Teknik ve fiziki takip başlatan polis, göçmenleri metruk binadan alarak harekete geçen aracı tespit etti. Bir süre aracı takip eden ekipler, operasyonu başlattı. Durdurulan araçta yapılan aramada 13'ü Suriye, 4'ü Somali ve 1'i de Fas uyruklu olmak üzere 18 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şambrel ve 3 pompa ele geçirildi.

Öte yandan, operasyonda geçişi organize ettiği ileri sürülen sürücü M.C. ile E.Ö, Z.H., M.A., K.H. ve M.H. gözaltına alındı. Ayrıca, K.H. ile M.H. isimli şüphelilerin gözcülük görevi yaptığı ileri sürüldü. Şüpheliler emniyete götürülürken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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-Göcmenlerin araca binisi

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()

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Makine Mühendisinin feci sonu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir apartmanın 8'inci katında oturan makine mühendisi Özgür Yazan (42) sigara içmek için çıktığı balkonda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan Yazan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, bugün saat 03.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, makine mühendisi olduğu öğrenilen Özgür Yazan, sigara içmek için 8'inci kattaki dairesinin balkonuna çıktı. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybeden Yazan, 8'inci kattan aşağıya düştü. Yazan, ilk önce apartamının zemin katında faaliyet gösteren bir pidecinin şemsiyesine çarptı, daha sonrada beton zemine düştü. Olayda ağır yaralanan Yazan, yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yazan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yazan'ın öldüğünü duyan yakınları ise hastanede sinir krizi geçirdi. Yazan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, yakınlarının ifadesine göre Yazan'ın bir süre önce işi bıraktığını ve emekliliği beklediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Apartmandan görüntü

-Pidecinin şemsiyesinden görüntü

HaberKamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

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Evin deposunda çıkan yangın korkuya neden oldu

Bursa'da, bir evin deposunda çıkan yangın, korkuya neden oldu. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından 20 dakika içerisinde kontrol altına alındı.

Merkez Nilüfer ilçesi, Görükle Mahallesi'nde Ömer B.'ye ait evin depo kısmında sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yükselen alevleri görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangın yaklaşık 20 dakika içerisinde kontrol altına alınırken, mahalledekiler çalışmaları korku dolu gözlerle izledi.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Yangından detay

-İtfaiye ekipleri detay

-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,()

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Van'ın İpekyolu Belediye Başkanı HDP'li Yacan gözaltında

Van'ın İpekyolu ilçe belediye başkanı HDP'li Azim Yacan, terör soruşturması kapsamında sabah saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Van'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah erken saatlerde 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütünün propagandası yapmak soruşturmaları kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda, İpekyolu Belediye Başkanı HDP'li Azim Yacan ve Başkan Yardımcısı Şehzade Kurt'un da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ev aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Polis ekipleri İpekyolu Belediye binasındaki aramalarını ise sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yacan'ın gözaltına alınmasından görüntü

-Belediye binasından görüntü

HABER: Orhan AŞAN/VAN, ()

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Eski süt fabrikasını, içki imalathanesine çevirmişler

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kullanılmayan eski süt fabrikasında jandarma tarafından yapılan aramada yaklaşık 10 ton sahte içki ve içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Sinanlı Mahallesi'ndeki kullanılmayan eski süt fabrikasında sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Saray Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı üzerine eski süt fabrikasında arama yapan jandarma ekipleri, su depoları, varil ve şişelere doldurulmuş yaklaşık 10 ton sahte içki, çok sayıda sahte bandrol ve içki imalatında kullanılan malzeme ele geçirdi. Olayla ilgili fabrika sahibi M.Ç. ve 2 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin, İstanbul ve Anadolu'da birçok işyerine sahte içki sattıkları, yaklaşan yılbaşı nedeniyle de üretimi arttırdıkları belirlendi.

Öte yandan şüphe çekmemesi için fabrikanın dışına satılık tabelası konulduğu, satın almak için arayanlara ise fabrika sahibi M.Ç. tarafından yüksek fiyat söylendiği tespit edildi.

Görüntü Dökümü

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-Depo dışından görüntü

-Jandarma araçlarından görüntü

-Depoda ele geçen içkilerden görüntü

-Şişeleme makinesi

-Sahte bandroller

-Kapaklar

-Jandarmanın arama yapması

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Şaban KARDEŞ/SARAY(Tekirdağ),()

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Güllü Nine'nin eğitim aşkı

Kars'ın Akyaka ilçesinin Duraklı Köyü'nde yaşayan 8 çocuk, 19 torun sahibi 74 yaşındaki Güllü Ayğan, eğitim aşkıyla torunlarına örnek oluyor. İlk ve ortaokulu okuyan, liseyi babası izin vermediği için tamamlayamayan Güllü Nine'nin torunlarından beşi öğretmen, biri ise hemşire oldu.

Akyaka İlçesine bağlı Duraklı Köyü'nde dünyaya gelen Güllü Ayğan, ilkokulu köyünde, ortaokulu ise Arpaçay'da tamamladı. Susuz'da lise okumak isteyen Güllü Ayğan'a ailesi izin vermeyince eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Evlenerek yuva kuran Ayğan'ın 8 çocuğu, eğitimlerini lise mezunu olarak tamamladı. Çocuklarından hiç birinin üniversite okumaması üzerine Güllü Ayğan, eğitim aşkını torunlarına aşıladı. 5 torunu öğretmen, 1 torunu ise hemşire olan Ayğan'ın 3 torunu da hala lisans öğrenimlerini sürdürüyor.

Duraklı Köyü'nde yaşamını sürdüren Ağyan'ı çocukları ve torunları yalnız bırakmıyor. Ziyarete gelen torunlarına türkü okuyan, onlarla sohbet eden Güllü Nine, üniversite hayalini gerçekleştirdikleri için onlara teşekkür ediyor. Ailesinin izin vermesi halinde Susuz'da lise okuduktan sonra hemşire olacağını anlatan Güllü nine, "Babam bırakmadı. Ben de çocuklarımı okutmak istedim, onlar da lise mezunu oldu. Çok şükür torunlarım üniversite okudu. Okumak çok iyidir, Okumayandan bir şey olamaz. Okumanın kıymetini sonradan daha iyi anlayacaklar. Özellikle de kız çocuklarının okuması için herkes destek versin. Bütün aileler çocuklarını okutsunlar" dedi.

Gülü Nine'nin torunlarından Aybüke Boz, "Okumak konusunda bizin en büyük destekçimiz ninemizdir. Kendisi bize eski dönemlerdeki zorlukları bize sürekli anlatıyor. Biz de bu yüzden okumaya çalışıyoruz. Ben de şu anda lisedeyim. Anneannemden azimli olmam gerektiğini, hedefim neyse onun arkasından gitmem gerektiğini öğrendim. İmkanım varsa bunu değerlendirmem gerektiğini de kendisinden öğrendim" diye konuştu.

Rumeysa Er ise anneannesinden aldığı öğütler sayesinde okuduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Gülü ninenin akrabalarıyla toplu görüntüsü

-Gülü ninenin torunlarını etrafına toplaması

-Gülü Ninenin konuşması

-Korunları ve kızının konuşması

-Hep birlikte "İyi ki varsın gülü nineö demeleri

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

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