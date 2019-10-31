DHA YURT BÜLTENİ - 2

Polisin yaralandığı silahlı çatışmada 2 kişi tutuklandı

Karaman'da olaya müdahale eden 1 polis memuru ile yoldan geçen 1 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada gözaltına alınan 12 kişiden 2'si tutuklandı. Diğer şüphelilerde serbest bırakıldı. Çatışmada yaralanan polis memuru Yücel Karadağ'ın vücuduna isabet eden 42 saçmadan 16'sının çıkarılamadığı belirtildi.

Olay, 29 Ekim günü saat 17.00 sıralarında Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Recep Atabay ve Hüseyin Akarca ile aralarında husumet bulunan Abdulselam Adıyaman arasında çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Atabay ile Akarca, bulundukları birinci kattaki evlerinin balkonundan, Adıyaman da caddeden birbirlerine tüfekle ateş açmaya başladı. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, ihbar üzerine olay yerine Cinayet Büro amirliğinde görevli sivil kıyafetli polisler geldi. Polis ekipleri Adıyaman'ı, etkisiz hale getirip tüfeğini aldı. Bu sırada polislerden Yücel Karadağ, balkondan ateş eden 2 kişiye kendilerinin polis olduğunu ateş etmeyi bırakmalarını söyledi. 2 kişinin ateş etmeye devam etmesi üzerine Yücel Karadağ ile yoldan geçen Zafer Şahin, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çatışma anıda kameralarına yansıdı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler Atabay, Akarca ve Adıyaman ile olaya karıştığı öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

VÜCUDUNA 42 SAÇMA SAPLANMIŞ

Olay yerinde kendisine müdahale eden sağlık görevlileri ile meslektaşlarına panik yapmamaları konusunda sık sık uyarılarda bulunan polis memuru Yücel Karadağ'ın vücuduna 42 saçma saplandığı belirlendi. Tedavisi devam eden Yücel Karadağ'ın, vücuduna isabet eden 16 saçmanın çıkarılamadığı ve vücudunda kalacağı öğrenildi. Yoldan geçerken yaralanan Zafer Şahin'in de tedavisinin ardından taburcu olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerden, Recep Atabay ve Hüseyin Akarca tutuklandı. Abdulselam Adıyaman adli kontrolle, diğer 9 kişide savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Olay yerinde çatışma anı

-Polisin yaralanması

-Genel ve detay

Haber- kamera: Muammer ŞEN KARAMAN,()

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Suriye'deki savaşta bacağını kaybeden Nur, şimdi patenle kayıyor

Suriye'deki iç savaşta anne, babasını ve bir bacağını kaybeden Nur İbrahim (11), ailesinin geri kalan üyeleriyle geldiği İzmir'de hayata tutundu. Bacağına takılan protez sayesinde tekrar yürümeye başlayan Nur, patenle kayarak gösterdiği azimle örnek oluyor.

Suriye'de yaşanan iç savaşta evlerine düşen bir bomba ile annesi İman Hamada ve babası Mahmud İbrahim'i kaybeden Nur İbrahim'in, sol bacağının dizden aşağısı kesildi. Yüreğindeki acıyla, 2 yıl önce dedesi, anneannesi, kardeşleri Cinan (8) ve Şehid (10) ile İzmir'e gelen Nur'un bacağına Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde protez takıldı. İki yıl boyunca fizik tedavi gören ve Tepecik semtinde İrlandalı Anne O Rorke'un kurduğu Uluslararası Yardımlaşma ve Entegrasyon Derneği'nden (TİAFİ) yardım alarak savaşın yaralarını sarmaya çalışan Nur, bir yıldır yürüyebiliyor. Kendisi gibi okula giden kız kardeşleriyle, anneannesi ve dedesinin zor şartlarda büyüttüğü Nur, memleketinden uzakta hayata tutunma çabasında. Kısa sürede yürümeye başlayıp, tekerlekli sandalyelerden kurtularak hayata bağlanan Nur, son bir aydır hep hayalini kurduğu patenlerle kayarak, özgürce hareket ediyor. Kendisi gibi savaşta yaralanan kız kardeşi Cinan ise, belden aşağısı felç halde, tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak hayatını devam ettiriyor. Yaşadığı acılara rağmen umudunu kaybetmediğini söyleyen Nur, "Dedem ve kardeşlerimle yaşıyorum, Okula gidiyorum, orada okuyup yazıyorum, Öğretmenimin verdiği ödevleri yapıyorum. Paten kayabiliyorum artık, tekerlekli sandalyede oturmaktan daha iyi. Bu dernekte arkadaşlarımla oyun oynuyorum, paten kayıyorum, güzel vakit geçiriyorum" diye konuştu.

'ÇALIŞAMIYORUZ, KOMŞULAR YARDIM EDİYOR'

Nur ve kardeşlerine bakan dede Abdülkadir İbrahim (67) ise, torunlarının yaşadığı olayları unutamadıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Biz çalışamıyoruz, arkadaşlarımız, komşularımız bize maddi yardım yapıyorlar. Çocuklara elimizden geldiğince iyi bakmaya çalışıyoruz. Eşimle birlikte onların ihtiyaçlarına yetişmeye çalışıyoruz. Bize hayır yapan çok insan var. Çocuklar hep anne babaları hakkında konuşuyorlar, onlarla ilgili anılarını anlatıyorlar. Onları hala unutmadılar. Kış geliyor, soba yakabilmek için oduna ihtiyacımız var."

'NUR'U BU SEVİYEYE DEDESİ VE ANNEANNESİ GETİRDİ'

TİAFİ'de gönüllü olarak çalışan, 2012'den beri İzmir'de yaşayan Suriyeli Fizik Tedavi Uzmanı Muhammed Abdüllatif Alsaıravan, Nur'un tekrar ayağa kalkmasında dede ve anneannesinin büyük payı olduğunu söyleyip, "Savaşta anne ve babalarının öldüğünü gördükten sonra Türkiye'ye gelmişler. Biz Nur'un dedesine fizik tedavi ile ilgili birkaç şey öğrettik. Nasıl egzersiz yaptıracağını, onu yürütmeyi nasıl başarabileceğini gösterdik. Onlar yaşlı olmalarına rağmen çok çalışkanlar, Nur'u bu seviyeye çok güzel bir şekilde getirdiler. Yavaş yavaş dengeyi kazandıkça paten kullanmayı da öğrendi. Sağlığında hiç problemi yok. Ben her zaman ona yardım ediyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Nur'un bacağının ilk hali

-Yürümeye başladığı süreçteki hallerinden görüntü

-Nur'un paten kaymasından görüntü

-Kardeşi Cinan ve dedesi Abdülkadir ile vakit geçirmesinden görüntü

-Dede Abdülkadir İbrahim ile röportaj

-Nur İbrahim ile röportaj

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Kadir ÖZEN/İZMİR, ()

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Mahalle sakinlerinden korna sesine afişli çözüm

İzmir'in Konak ilçesi Göztepe semtinde, trafik akışının yoğun olduğu sokakta, sürücülerin korna çalmasıyla oluşan gürültü kirliliğinden rahatsız olan mahalle sakinleri, çareyi afiş asmakta buldu. Aralarında para toplayıp yaptırdıkları üzerinde 'İnsan ol, kornaya basma' yazılı afişi evden eve ip gerip asan ve sorunun çözüldüğünü belirten mahalleliler, sessizliğin keyfini sürüyor.

Hatay ile Güzelyalı semtlerini birbirine bağladığı için araç sürücüleri tarafından yoğun olarak kullanılan ve iki aracın yan yana geçmesinin mümkün olmadığı Göztepe semti 96'ncı sokakta, korna çalan sürücülerin yarattığı gürültü kirliliğine mahalle sakinleri çözüm aramaya başladı. Özellikle İzmir'in yazlık ilçeleri olan Çeşme ve Seferihisar yönüne gidecek olan araçların da bu yolu kullanmasıyla, hafta sonları başta olmak üzere trafikte tartışmalar da kaçınılmaz hale gelirken, sorunu çözmek için mahalle sakinleri bir araya geldi. 'Birlikten kuvvet doğar' diyen mahalle sakinleri kendi aralarında para toplayıp, gürültü kirliliğinin önüne geçmek için afiş hazırlattı. Üzerinde 'İnsan ol, kornoya basma' yazılı afişi, evden eve ip gerip sokağın en görünen yerine asan mahalle sakinleri, sürücülerle tartışmak yerine onları uyarmanın kolay yolunu buldu. Afişin asıldığı günden beri sokakta sessizliğin hüküm sürdüğünü söyleyen mahalleliler, 'Rahatsız olan herkes yapsın, tüm Türkiye'ye örnek olsun. Başka türlü anlamıyorlar" dedi.

'UMARIM DAHA SAYGILI OLURLAR'

Afişin asılmasından önce sokakta çok fazla gürültü olduğunu söyleyen İlknur Kıyar (40), "Özellikle pazartesi, cuma, cumartesi günleri çok fazla kornaya basılıyor. Ambulanslar da geçiyor ve bütün trafik felç oluyor. Aşağıdaki yol tıkanınca buradan trafik ilerlemiyor ama insanlar bunu düşünemediği için sürekli kornaya basıyorlar. Bu da bizi çok rahatsız ediyor, bütün gün kafamız şişiyor. Birbirimizin konuşmalarını dahi hiç anlayamıyorduk. Apartmandaki insanlar da bu durumdan rahatsız oluyorlar. Arkadaşlarla konuşurken aklımıza böyle bir fikir geldi. Bu fikre uygun bir söz bularak kendi aramızda para toplayıp afiş yaptırdık. Cumartesi gününden beri afişimiz mahallemizde duruyor. Umarım etkili olur ve insanlar birbirlerine karşı daha saygılı olurlar. Asıldığı günden beri daha az kornaya basıyorlar ama bazıları hala gıcıklığına basmaya devam ediyor" dedi.

'DEMEK Kİ BÖYLE BİR İKAZ GEREKİYORMUŞ'

1994 yılından beri aynı sokakta yaşayan Zafer Göynügür (63) ise, "Hatay'dan Güzelyalı'ya inen doğrudan bir sokağın sadece burası olması sebebiyle hayli yoğun bir trafik var. Ana cadde tıkandığı zaman bu yoğunlukta kalan sürücüler, maalesef saygısızca sürekli kornaya basarak, sanki yolun açılması kornaya bağlıymış gibi tepki veriyorlar. İnsanların trafikte sıkıştıklarında yaşadıkları stresi anlayabiliyoruz ancak bu stres başkalarına saygısızlık yapacak derecede olmamalı. Bir trafik sorunu yaşanabilir ancak o sorununun burada yaşayan mahalle sakinlerini rahatsız etmemesi gerekiyor. Bu nedenle bir araya gelip para topladık ve böyle bir afiş astık. Asıldığından beri tamamen olmasa bile çok etkili bir biçimde korna sesinde azalma gördük. Demek ki böyle bir ikaz gerekiyormuş" diye konuştu.

'KALİTELİ ŞOFÖR KORNAYA BASMAZ'

Mahalle sakinlerinden Süleyman Durmuş (56), mahalle sakinleri arasındaki dayanışmanın Türkiye'ye örnek olmasını istediklerini belirterek şunları söyledi:

"Burası tek yön ve sahile inen yol. Özellikle hafta sonları yazlık ilçelere gidecek olanlar bu yolu kullanıyor. Mahallede hastalarımız var. Korna sesinden hepimiz rahatsız oluyoruz. Herkes cebinden bir şeyler koydu ve bu yazıyı yaptırdık. Sanıyorum etkili oldu, asıldığı günden beri daha az korna sesi duyuyoruz. İnşallah bütün Türkiye'ye yayılır. Boşuna kornaya basılmasın. Kaliteli şoför kornaya basmaz."

Görüntü Dökümü

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-Mahalledeki afişten görüntü

-Mahallenin genel detay görüntüsü

-Mahalledeki trafik sıkışıklığından görüntü

-Vatandaşlarla röportaj

Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Onur ATIŞ / İZMİR, ()

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Kağızman'ın 'ay-yıldızlı' elmaları

Kars'ın Kağızman ilçesinin tescilli olan uzun elmaları 'ay-yıldız' armayla daha da bir güzel oldu. İlçede yıllardan beri üreticilik yapan Ebubekir Arat, ağaç dalındaki elmaların üzerine ay-yıldızlı etiketler yapıştırdı. Görenlerin ilgisini çeken ay-yıldızlı elmalardan 7 bin adet yetiştirdiğini belirten Ebubekir Arat, "Elmalar henüz dalındayken ay-yıldız figürlerini yapıştırıyorum. Yetişip büyüdükçe ay-yıldız elmanın üzerinde daha güzel şekilleniyor. Ay-yıldızlı elmalarımızın siparişleri oldukça yoğun. 3'lü paketler halinde 20 TL'ye satıyoruz" dedi.

Kağızman ilçesi Zuvar Mahallesinde elma üretimi yapan Ebubekir Arat, tadı ve aromasıyla tescillenen yöreye ait uzun elmayla ilgili farklı bir projeye imza attı. Ülke genelinde düzenlenen fuarlara ürettiği uzun elmalarla katılan Ebubekir Arat, ilk kez ay-yıldız figürlü elma yetiştirdi. Arat, yaz aylarında ağaç dallarında yetişmeye başlayan elmaların üzerine ay-yıldızlı etiketler yapıştırdı. Ağaç dalında yetişen elmayla birlikte üzerlerinde ay-yıldız figürü de oluştu. Bu yaz sezonu ay-yıldız desenle 7 bin elma yetiştiren Arat, bunları gelen siparişler üzerine yurt geneline satmaya başladı.

İÇİMİZDEKİ BAYRAK SEVGİSİNİ ELMALARIMIZA YANSITTIK

Üretici Ebubekir Arat, "Uzun elma henüz ağaç dalında yetişirken ay-yıldız figürlerini üzerine yapıştırıyorum. İçimizdeki bayrak sevgisini elmalarımıza yansıttık. Şu anda elimizde 7 bin adet mevcut. Türkiye'nin her tarafına kargoyla gönderiyoruz. Ay yıldızlı elmalarımızın siparişleri oldukça yoğun. 3'lü paketler halinde 20 TL'ye satıyoruz. Ayrıca bir kasa uzun elma alana hediye olarak yanında bir adet ay-yıldız figürlü elma hediye ediyoruz" dedi.

BU ELMANIN ÜRETİMİNİ ÇOĞALTMAMIZ LAZIM

Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, yöreye ait uzun elmanın tadı ve aromasıyla ülke genelinde yetiştirilenden çok farklı olduğunu söyledi. Belediye olarak 10 bine yakın elma fidanı dağıttıklarını anlatan Başkan Yıldız, "Bu elmanın üretimini çoğaltmamız lazım. Kağızman'da şimdiye kadar 10 bine yakın fidan dağıttık. İnşallah ileride uzun elmamız marketlerde de güzel bir şekilde yer alacak. Ebubekir Arat, elmalar olgunlaşmadan önce Türk Bayrağı figürleri yapıştırıyor. Elma yetişip kızardıkça üzerindeki ay-yıldız daha da belirginleşiyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Uzun elmaya coğrafi işaret tescil belgesi alındığını vurgulayan Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday, şunları söyledi:

"Kağızman'ın çoğu illerde ve ilçelerde tanınan bir meyvesi 'uzun elma'dır. Bu elmayı Nahçivan taraflarından muhacir olarak Kağızman'a gelen Selesker Şerif icat edip aşıladığı için 'Şerif'in Elması' olarak da bilinmektedir. Kağızman ilçesi dışında hiçbir yerde yetişmiyor. Uzun elma, ilçeye özgü tadı ve kokusu olan ender bir lezzettir. Elma ağacı bir kavak ağacı gibi uzar, 12 santimetre uzunluğunda 6 santimetre eninde olan mevyesi 'uzun elma' olarak adlandırılır. Ekim ayında hasadı yapılan elma nisan sonuna kadar dayanıklıdır. Türkiye'de sadece Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen, şekli dolayısıyla "uzun elma" olarak nitelendirilen elmaya coğrafi işaret tescil belgesi alındı. Kağızman'da bin 300 rakımlı arazilerde yetiştirilen uzun elma, endemik olmasının yanı sıra yavaş yavaş olgunlaşmasıyla lezzetli bir meyve olarak biliniyor. Coğrafi işaret tescil belgesiyle marka olarak Türkiye ve dünya pazarına açılması hedeflenen elma, uzun emekler sonucu tezgahlardaki yerini alıyor."

Kızılay Kars Şubesi Başkanı Sıddık Demir ise Türk bayrağı motifli uzun elmayı görünce şaşkınlığını gizleyemediğini belirterek, "Böyle bir elmayı ilk kez görüyorum. Kıpkırmızı olan Posof elmasını görmüştüm ama bunu ilk kez gördüm. Karslı olmamız hasebiyle Kağızman elmasını zaten seviyorduk ama böyle ay-yıldızlı elmayı ilk kez görüyorum. Müteşebbisimizi de kutluyorum. Kağızman elmamızın dışında ay-yıldız var. Böyle bir elmayı, böyle bir görüntüyü Türkiye'de değil dünyada bulamazsınız. İşte Kars'ta, Kağızman'ımızda böylesine özel bir elmamız var. Ben özellikle Kızılay Kars Şubemizde bu elmayı sergileyeceğim" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Elmalardan detaylar

-Ay yıldızlı elmalar

-Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız'ın konuşması

-Elma yetiştiricisi Ebubekir Arat'ın konuşması

-Vatandaşların konuşmaları

-Bir çocuğun elmayı yemek istemesi ve yetiştiriciyle olan diyaloglar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

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Hayırsever bakkal, çeşme yaptırmak için evini sattı

Manisa'da bakkal dükkanı işleten 76 yaşındaki hayırsever Sadullah Bulgulu, 25 yılda şehrin farklı noktalarına toplam 45 çeşme yaptırdı. Çeşme yaptırmak için evini bile satan Bulgulu, insanların yanı sıra hayvanların da yararlanabilmesi için Spil Dağı'na yaptırdığı 6 çeşmenin bakımını yapıyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan evli 2 çocuk babası Sadullah Bulgulu, sıhhi tesisatçı olan dedesinden etkilenerek 25 yıl önce şehrin çeşitli yerlerine çeşmeler yaptırmaya başladı. 10 yıl önce Güzelyurt Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında bulunan 200 metrekare büyüklüğündeki, 3 oda 1 salon olan dairesini de 200 bin TL'ye satan Bulgulu, bu parayı da çeşme yaptırmakta kullandı. 45 çeşmenin 6'sını yaban hayvanlarının da su içebilmesi için Spil Dağı'na yaptıran Bulgulu, zamanla bozulan çeşmelerin bakım ve onarımını da yapıyor.

İLK ÇEŞMESİNİ SPİL DAĞI'NA YAPTIRMIŞ

Her zaman içinde çeşme yaptırma isteği olduğunu belirten Sadullah Bulgulu, "Dedem, sıhhi tesisatçıydı. Çeşme tamiri yapardı. Ondan etkilenmiş olacağım ki ben de bu iş için kolları sıvadım. İlk çeşmemi Spil Dağı'na yaptırdım. Bu çeşmenin suyunu 1,5 kilometre mesafedeki bir kaynaktan getirdik. O suyu getirmek için çok zorluk çektik. Ancak hiç yılmadım. Ardından sırasıyla Spil Dağı'na çeşmeler yaptırdım. Sonrasında bir caminin önüne çeşme yaptırdım. İnsanların, bu çeşmeden yararlanması için çok gayret gösterdim. Şu ana kadar yaptırdığım çeşmelerin sayısı 45'i buldu" dedi.

'ÇEŞMELERE İSMİMİ YAZDIRMIYORUM'

Yaptırdığı çeşmelere kendi ismini yazdırmadığını ifade eden Bulgulu, şunları söyledi:

"Bu çeşmeden su içenlerin hayır duası etmesi, buradan alacağım sevap bana yeter. Ayrıca, çubuklarla yer altı sularını bulabiliyorum. Bu suları da değerlendiriyorum. Bu bir gönül işi. Gözüm, dükkanı görmüyor. Çoğu zaman bakkal dükkkanımı bırakıp, yaptırdığım bu çeşmelerle ilgileniyorum. Bundan mutluluk duyuyorum. Benden çeşme isteyenlere de yardımcı oluyorum. Bu hayır işleri için bir evimi sattım. Ben bu dünyadan gittikten sonra da başkalarının bu işi devam ettirmesini istiyorum ama şu ana kadar bu yapacak birini bulamadım."

Görüntü Dökümü

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- Çeşmelerden görüntü

- Hayrullah Bulgu'nun çeşme tamirinden görüntüsü

- Hayrullah Bulgulu röp.

- Bulgulu'nun bakkal dükkanında görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, ()

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Otoyolda tünelde nefes kesen kaza tatbikatı

İzmit'te, TEM Otoyolu geçişinde, Karayolları Genel Müdürlüğü koordinesinde nefes kesen bir trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi. Tünelde kaza da yanan araç söndürülürken, yaralıya müdahale edildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü koordinesinde TEM Otoyolu İzmit geçişinde bulunan Korutepe Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı yapıldı. Nefesleri kesen tatbikatta senaryo gereği, tünel içerisinde trafik kazası yapan 2 araçtan biri alev alırken, diğer aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekipleri yaralanan vatandaşa müdahalede bulunurken, itfaiye ekipleri de senaryo gereği yanan araca su sıkarak müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri ise yolu kısa süreli olarak trafiğe kapatarak yangının söndürülmesini bekledi. Yaralı vatandaşın sedye ile ambulansa kaldırılması ve yangının söndürülmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

TATBİKATLAR DEVAM EDECEK

TEM Otoyolu üzerinde gişelere uzak olması sebebiyle ulaşımın güç olduğu Korutepe Tüneli'nde, ekiplerin zamanında ve etkin müdahale imkanının ölçüldüğü tatbikat başarı ile tamamlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından TEM Otoyolu üzerinde ulaşımın zor olduğu noktalarda buna benzer tatbikatların ilerleyen günlerde tekrarlanacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Acil sağlık ekibinin senaryo gereği yaralanan vatandaşa müdahalesi

- Yaralının ambulansa alınması

- İtfaiye ekibinin senaryo gereği yanan araca su sıkması

- Tatbikattan görüntüler

- Ekiplerin çalışmaları

- Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()

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Bu konserin biletleri parayla değil kitapla

Sivil Toplum Destekleme Derneği ile Atatürk Üniversitesi Kariyer Merkezi ile tarafından düzenlenen konseri davetliler, biletle değil 7-12 yaş grubu çocuk kitapları getirerek izledi. 350 kitabın toplandığı konserde gençler, türküler eşliğinde eğlendi.

Sivil Toplum Destekleme Derneği ile Atatürk Üniversitesi Kariyer Merkezi, ilçelerdeki okullarda 10 şehit adına kütüphane oluşturmak amacıyla 'Sen Dinle Onlar Okusun' sloganıyla konser düzenlendi. Konser için bastırılan afiş ve duyurularda '7-12 yaş arası bir çocuk kitabıyla katılımınızı bekliyoruz' ifadesine yer verildi.

Rektörlük Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'ndaki konsere gelen davetliler, yanlarında getirdikleri kitapları imza karşılığı görevlilere teslim etti. Kitap getirmeyenler için salon önünde oluşturulan stantta bulunan kitaplar satıldı. Sivil Toplum Destekleme Derneği Projeler Koordinatörü Abdulkadir Ergün, Atatürk Üniversitesi mezunu gençlerden oluşan grupların konserinin ücretsiz olduğunu, davetlilerin kitap getirerek katıldıklarını kaydetti. 7-12 yaş grubu çocuk kitabı getiren herkesin konseri izlediğini kaydeden Ergün, toplanan kitapların ilçelerde 10 şehit adına oluşturulacak kütüphanelere verileceğini söyledi.

Konser salonu önünde davetlilerin getirdikleri kitapları imza karşılığında alan Gülşah Kayahan, anlamlı bir etkinlik yaptıklarını söylerken, oğlu ve gelininin görev aldığı konsere katılan Sevilay Perdakçıoğlu ise 10'dan fazla kitapla gençlere destek verdi. Kitaplarla 15 Temmuz Milli İrade Salonu'ndaki konsere katılan davetliler Kubilay Perdakçıoğlu ile Ahmet Furkan Arslan ekipleriyle birlikte sahne aldı. Davetliler, sanatçıların söylediği türkülerle doyasıya eğlendi.

Görüntü Dökümü

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-Konser salonu önünde kurulan kitap stantları

-Davetlilerin kitapları vermeleri

-Görevlilerin kitapları listeye kaydetmesi

-Abdulkadir Ergün ile röp

-Kitap getirmeyenlere satış yapılması

-Minik Ece'nin kitabını teslim etmesi

-Kitap getiren davetlilerden genel ve detaylar

-Gülşah Kayahan ile röp

-Sevilay Perdakçıoğlu ile röp

-Konserin başlaması

-Sanatçının türkülerini seslendirmesi

-Davetlilerin bulundukları yerde oynamaları

Haber-Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM, ()

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