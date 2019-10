DHA YURT BÜLTENİ - 2

SİNOP'TA TAŞ YÜKLÜ KAMYONDA YANGIN



Sinop'ta seyir halinde alev alan taş yüklü kamyon itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, dün gece saatlerinde Sinop-Boyabat karayolu Derecuma mevkiinde meydana geldi. Tekin Küçük idaresindeki 57 AB 305 plakalı taş yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı. Kamyondan inen sürücü itfaiyeye haber verdi. Isınan balatalardan çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü. Yoldan geçen sürücüler, yangın tüpleri ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Sinop Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Kamyonda maddi hasar meydana geldi.

SU ŞİŞESİ İÇİNDE SAHTE İÇKİ SATTILAR

İzmir'in Konak ilçesinde, pet su şişelerine doldurulmuş halde sahte içki satışı yaptığı belirlenen büfeye düzenlenen baskında 346 litre rakı ve votka ele geçirildi. Büfenin yanındaki bir aracı da depo olarak kullanan üç kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güzelyurt Mahallesi 920 sokak üzerinde bulunan bir büfeden sahte içki satışı yapıldığına dair ihbar üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese baskın yapıldı. Baskın yapılan büfe ile mobil depo olarak kullanılan araç içinde pet su şişelerine doldurulmuş halde 346 litre rakı ve votka ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.K., H.Ö. ve H.M. gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelere, imha edilmek üzere el konuldu.

KARADENİZ'DE İSTAVRİT BEREKETİ



Sinop'ta balıkçılar, bereketli bir av gerçekleştirdi. Denize hamsi için açılan balıkçıların ağlarına kasalar dolusu istavrit takıldı.

Karadenizli balıkçılar, av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den beri ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Sinop'ta hamsi için denize açılan balıkçıların ağlarına istavrit takıldı. Kasalar dolusu istavritle dönen balıkçılar, bir sonraki av için beklemeye başladı. Balıkçılar, bu yıl istavrit ve hamsi bolluğu yaşanmasını beklediklerini söyledi.

Hamsi avı için denize açıldıklarını anlatan Kaptan Sedat Turan, "Hamsi için ağ attık, ama 100 kasaya yakın istavrit yakaladık. Hamsinin de bol olacağını düşünüyoruz. Bu yıl vatandaşlar bol bol istavrit ve hamsi yiyecek" dedi.

OTİZMLİ BİREYLER ÇİÇEK DİKEREK HAYATA HAZIRLANIYOR

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir merkezde 3 - 27 yaş arası otizmli bireyler, sera atölyesinde yetiştirdikleri rengarenk çiçeklerle rehabilite oluyor. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, otizmli öğrencilerin serada beceri kazandıklarını belirterek, "Bu merkezdeki çalışmalar çocukların hayata hazırlanmaları açından çok önemli. Çiçek deyip geçmiyoruz. Serada öğrencilere hem çiçek ve bitki sevgisi veriyoruz hem de hayata hazırlıyoruz. Burada meslek sahibi de oluyorlar" dedi.

Adalet Mahallesi'nde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Dentaş Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde, 3- 27 yaş arasındaki orta ve ağır düzeyde otizmli olan bireyler eğitim görüyor. Bu kapsamda, otizmli bireylerin çeşitli atölyelerde sosyal hayata hazırlanmaları için etkinlikler düzenleniyor. El dokuma, dekoratif el sanatları, dekoratif ev tekstili, takı tasarım, kokulu taş ve galoş atölyelerinde otizmli bireylere bilgi, tutum ve beceriler kazandırılıyor. Son olarak merkezde, çiçek yetiştiriciliğinin öğrenciler üzerindeki olumlu etkisinin büyük olması nedeniyle hayırseverlerin desteğiyle sera kuruldu. Uygulama serası ve tarım becerileri atölyesi olarak açılan serada, uzman öğretmenler eşliğinde otizmli öğrenciler çiçek dikimine başladı. Serada öğrencilere, tohumdan itibaren mevsimlik çiçek yetiştiriciliğinin tüm aşamaları uygulamalı olarak öğretiliyor. Öğrenciler elleriyle saksılara özenle toprak doldurup, çiçekleri yerleştiriyor. Büyük keyif alan öğrencilerin yanı sıra çocuklarının olumlu gelişimini gören aileler de çalışmadan memnun. Öğrencilerin serada yazlık ve kışlık olarak diktiği menekşe, aslan ağzı, çim karanfili, çuha, petunya, begonya, top kadife ve pervane çiçekleri serada görsel şölen oluşturuyor. Yılda 250 bin adet üretilen çiçekler belediyeler, peyzaj firmaları, siteler, fabrika ve okullar tarafından satın alınırken, merkeze katkı sağlanıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, otizmli öğrencilerin serada beceri kazandıklarını ifade ederek, "Bu merkezdeki çalışmalar çocukların hayata hazırlanmaları açından çok önemlidir. Çiçek deyip geçmiyoruz. Serada öğrencilere çiçek ve bitki sevgisi veriyoruz hem de hayata hazırlıyoruz. Burada meslek sahibi de oluyorlar" dedi.

'KÖTÜ ENERJİSİNİ ATIYOR'

Serada çiçek dikmeyi çok seven otistik öğrencilerden Arda Arman'ın annesi Esin Tok, serada oğlunun toprakla uğraşıp, çiçek dikerek kötü enerjisini attığını belirterek, "Burada aldıkları eğitimlerle daha sosyal oluyorlar ve topluma kazandırmakta zorlanmıyoruz. Oğlum çiçek dikmeyi çok seviyor, kötü enerjisini burada atıyor. Otizmli çocuklar genelde çok enerjik olur ama burada toprakla ve çiçekle uğraştıkları için pozitif oluyor ve gerginlikleri olmuyor" dedi. Yine serada çiçek diken öğrencilerden Yasin Altuntaş'ın annesi Fatma Altuntaş ise, "Oğlum daha önceden hırçın ve yaramazdı. Her şeyi kırıp dökerdi. Hiçbir şeyin bilincinde değildi. Burada aldığı eğitimle sosyalleşti ve çok iyi duruma geldi" diye konuştu.

PAZAR DUASI GELENEĞİNİ YAKLAŞIK YARIM ASIRDIR SÜRDÜRÜYORLAR

Aydın'ın ilçelerinde haftanın belirli günlerinde kurulan semt pazarlarında 'Pazar duası' geleneği devam ediyor. İncirliova'da yaklaşık 50 yıldır süren pazar duası geleneğinden pazarcılar memnun olduklarını belirtirken İncirliova Belediye Aytekin Kaya, bu geleneği devam ettireceklerini söyledi.

Aydın'ın birçok ilçesinde haftanın belirli günleri semt pazarları kuruluyor. Pazarda sergi açan pazarcılar Belediye hoparlörlerinden

bir din görevlisinin okuduğu 'pazar duası' ile sergilerini açıyor. En yoğun pazarlardan birisi olan İncirliova'da yaklaşık yarım asırdır bu gelenek sürüyor. Pazarcılar okunan duanın ardından işlerine başlıyor. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İncirliova'da pazarın dua ile açılması geleneğini yaklaşık 50 yıl önce merhum İncirliova Belediye Başkanı Yaşar Kocabıyık'ın başlattığını belirtip, "O dönemden sonra 10 belediye başkanı değişti ama bu gelenek değişmedi. Pazar duasının amacı dua okunduktan sonra esnafların birbirlerine hayırlı işler dileyerek, kaynaşmasını sağlamak. Biz de göreve geldik bu dua ile pazar açma geleneğini sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. İlçemizde Cuma, Salı ve Pazar günleri olmak üzere 3 ayrı pazar kuruluyor. Bu pazarlarda dualarımızı yaptırıyoruz" dedi.

PAZAR ESNAFI DUADAN MEMNUN

22 yıldır pazarcılık yapan Murat Özkılınç, "Geçmişte komşu ilçelerle birlikte 5 pazara gidiyordum şimdi 2 pazarda tezgah açıyorum. Gittiğim her pazarda dua yapılır. Allah'ın bereketi ve kısmeti ile pazarımızı açarız" dedi.

Koçarlı'dan gelen pazar esnafı Esma Can da "Haftada 2 pazarda satış yapıyorum. Dua ile pazarımızı açıyoruz. Güzel bir uygulama, memnunuz" dedi.

Pazar esnafından Yusuf Demirtaş da Çine, Köşk ve İncirliova ilçesindeki pazarların, dua ile açıldığını vurgulayarak, "İncirliova'da kapalı ve modern bir pazar yerimiz var. Burada tezgahımızı açıyoruz. Satışa da nazar duasının ardından başlıyoruz. Duayı yaptıran belediye ve müftülüklere teşekkür ederiz. Her işe beslemele ile dua ile başlamak her zaman hayırlıdır" dedi.

Pazar duası şu şekilde yapılıyor;

"Hamdü sena âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah'a. Salâtü selam Hz. Muhammed Aleyhisselama Efradı ailesine ashab ve ümmetine ve büyük milletine olsun. Bize bizden yakın olan Yüce Rabbimiz, işlerimizi kolaylaştır, rızkımızı bollaştır, haramdan uzaklaştır, helaline yaklaştır, bizi hoşnutluğa ulaştır. Her türlü zorluktan, varlık içinde darlıktan, kibir ile mağrurluktan, aldatmak ve aldatılmaktan, sonunda pişmanlıktan sen bizi koru. Rabbimiz, biz yanlız sana kulluk eder, her türlü yardımı da ancak senden dileriz, isteriz. Ellerimizi boş çevirme, bizleri doğru yola ilet. Ticaret ve kazançlarımızı bereketli eyle. Rabbimiz, cesaret ve metanetli, ahlak ve faziletli işlerimizde sadakatli eyle bizi. Yüce Rabbimiz korkmayan kalpten, kabul olmayan duadan, fenalıklara doymak bilmeyen nefsimizin şerrinden sen koru. Beldemizi, güzel yurdumuzu faziletli ve asil milletimizi, bizi, sana ulaştıran her şeyimizi yerden ve gökten, dıştan ve içten gelebilecek bütün kötülük ve musibetlerden sen koru hepimizi Rabbimiz. Amin, Taha ve Yasin / Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha."

