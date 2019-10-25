DHA YURT BÜLTENİ - 2

Adana'da DEAŞ operasyonu: 9 Gözaltı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, eylem için keşif yaptıkları öne sürülen 1'i Suriyeli 9 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek için çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem arayışında oldukları, bu amaçla keşif yapıtları, örgüt mensuplarıyla ilişki ve irtibat içinde olduğu iddia edilen 1'i Suriye uyruklu 9 şüpheliyi tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığının şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, şafak vakti 9 eve eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat polislerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırdığı evlere giren ekipler, yaptıklarını aramada 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden çıkışı

- Baskın yapılan evin önündeki özel harekat polisleri

- Özel harekat polislerinin koç başı ile kapıyı girip, eve girmesi

- Evin çevresinde güvenlik önlemi alan özel harekat polisleri

- Şüphelilerin polis nezaretinde sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

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Belcekız Plajı'nda ekim güneşinin tadını turistler çıkardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sonbaharın ortasına gelinmesine rağmen güzel havanın sürmesiyle ünlü Belcekız Plajı doldu, taştı.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan dünyanın gözde plajlarından Belcekız Plajı, ekim ayında hala dolup taşıyor. Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte çoğu İngiliz turistler, güneşlenip, yüzdü. Bazı tatilciler su sporlarıyla uğraşırken, kimileri günübirlik teknelerle çıktıkları mavi yolculukta dinlendi. İngiltere'den Türkiye'ye tatile geldiğini söyleyen Ashley Berta, "Bu plajı dünyada hiçbir şeye değişmem. Deniz suyu tertemiz.

Tatili bırakıp ülkeme bile dönmek istemiyorum. Ekim ayında tatil yapmak bana daha iyi oluyor. Genelde sakinliği tercih ediyorum. Bu mevsimde deniz suyu sıcaklığı da çok uygun" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Güneşlenen turistlerin görüntüsü

- Denize girenlerin görüntüsü

Haber: Cavit AKGÜN- Kamera: Aykut KURT / FETHİYE (Muğla), ()

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Ahıska Türkleri için kurulan seralardan 4 milyon lira gelir

Ukrayna’dan 2015 yılında Türkiye’ye getirilerek Erzincan’a yerleştirilen Ahıskalı Türkleri için yaptırılan seralardan yaklaşık 4 milyon TL gelir elde edildi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Erzincan İl Özel İdaresi tarafından ortak hazırlanan proje ile Erzincan’ın Üzümlü ilçesine kurulan her biri bin 600 metrekare olan 50 adet sera, 50 Ahıskalı ailenin geçim kapısı oldu. İlk yılda özellikle domates ve salatalık üretimi yapıldı. İlçede 80 bin metrekare alana kurulan seralarda mevsim itibari ile hasat başlarken, Ahıska Türkleri tarafından üretilen domates ve salatalıklar başta Doğu Anadolu olmak üzere Karadeniz ve İç Anadolu bölgesindeki illere gönderiliyor.

Tarım ve Orman Erzincan İl Müdürü Murat Şahin, seralarda incelemelerde bulundu. Erzincan’da iki yıl içinde seracılığın 70 dekardan 300 dekara çıkarıldığını söyleyen Şahin, "Erzincan İl Özel İdaresi ve il Müdürlüğümüzün ortaklaşa projesi soydaş kardeşlerimiz için 2017 yılında uygulamaya konuldu. Belirlenen 50 Ahıskalı aile ile birlikte tarım danışmanlarımızın desteği ile bahar aylarında üretime başladık. Nasıl yapacaklarını öğrettiler. Vatandaşlarımıza eğitimler yapılarak, seminerler verilerek, başka seralar gezdirerek bir şekilde üreticilerimiz bu hayatta başlamış oldu. Amacımız ilerleyen yıllarda ilimizi sebze deposu, sebze merkezi haline getirmek. Bunu örtü altında da daha kuvvetlendirmek istiyoruz. İki yıl önce 70 dekar olan seralarımız, bugün 300 dekarı iki yılda geçti. Hedefimiz birkaç yılda ilimizde bin dekar alanda örtü altı üretimine geçmek. Burası önceden bir çöplük alanıydı ama sizin de gördüğünüz gibi 50 tane aileye 82 dönüm alanda çok güzel üretim tesisi oldu. 3 buçuk, 4 milyon TL gibi bir getirisi oldu buradaki çiftçilerimizin. İlerleyen yıllarda ürünlerin çeşitlenmesini sağlayacağız İnşallah" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Seralardan genel görüntü

-Serada çalışan Ahıskalılar’dan görüntü

-Ürünlerden genel detay görüntü

-Tarım ve orman müdürünün açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, ()

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400 öğrenci 130 saniyede toplanma noktasına geldi

Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nün toplanma yeri tatbikatında 400 ortaokul öğrencisi, alarmın çalmasının ardından 130 saniyede sınıflarını boşaltarak toplanma merkezine geldi. Birinci ve ikinci derece deprem kuşağında yer alan Erzurum'un merkezinde 254 toplanma yeri belirlendiğini söyleyen AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, önceliklerinin öğrenciler olduğunu bildirdi.

Okullarda öğrencilere yönelik eğitim çalışmalarını sürdüren AFAD İl Müdürlüğü merkez Palandöken İlçesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu'nda toplanma yerlerine varma dersi verdi. Sınıflarda öncelikle olası deprem anında yapılması gerekenlerin anlatıldığı sırada çalan alarm ziliyle öğrenciler, önce sıralarının yanına çömeldi. Bir süre bekleyen öğrenciler, öğretmen ve AFAD görevlisinin komutuyla okuldan çıkmak için sınıfları boşalttı. Yaklaşık 400 öğrenci yangın merdivenini de kullanarak 130 saniyede okulun bahçesindeki toplanma alanına gitti. Burada bir süre bekleyen öğrenciler tehlikenin geçtiğinin ifade edilmesiyle sınıflarına döndü.

AFAD Eğitim Birim Amiri Bülent Kan, okul bahçesinde toplanma eğitiminden sonra 5'inci sınıf öğrencilerine mahallede toplanma konularında bilgi verdi. Bülent Kan, öğrencilere internet üzerinden öğrencilere toplanma merkezlerini nasıl öğrenebileceklerini uygulamalı olarak gösterdi. Okul salonundaki eğitimin ardından yaklaşık 50 öğrenci, sınıflarından çıkarak öğretmenleri nezaretinde mahalledeki toplanma merkezine gitti. Okulun hemen yanındaki parkta oluşturulan toplanma merkezinde açıklama yapan AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, AFAD Başkanlığı'nın 2019'u afetlerde bilinçlendirme yılı olarak ilan ettiğini hatırlatarak, Erzurum'da her ay bir konu seçerek okullarda eğitim verdiklerini söyledi. Ekim ayında toplanma merkezleriyle ilgili temayı işlediklerini kaydeden Karslı, İstanbul depreminin toplanma bölgelerinin önemini bir kez daha gösterdiğini kaydetti. Erzurum'da AFAD, büyükşehir belediyesi, merkez ilçe belediyeleri ve Göç İdaresi Müdürlüğü'yle birlikte 254 toplanma yeri belirlendiğini vurgulayan Karslı, öğrencilerin toplanma noktalarına getirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, "İl merkezinde 3 ilçede 254 adet toplanma alanı mevcut olup diğer 17 ilçemizde de belirleme çalışmaları tamamlanmış, levha çalışması devam etmektedir. Belediyelerimizle yaptığımız görüşmelerde, yerleri belirlenen toplanma alanlarının tabelalarının yerleştirilme işlemi yüzde 40'lık bölümü tamamlanmış olup, çalışmalar aralıksız devam etmektedir" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Sınıfta yapılan deprem eğitimi

-Öğrencilerin sıraların yanına çökmesi

-Çalan alarm ziliyle öğrencilerinh sınıftan çıkması

-Okuldan çıkan öğrencilerden detay

-Yangın merdiveninden inen öğrenciler

-Öğrencilerin toplanma alanına gelmesi

-Salonda öğrencilere toplanma yeri bilgisi verilmesi

-Öğrencilerin okul yanındaki toplanma alanına gitmesi

-AFAD Müdürü Selahattin Karslı'nın konuşması

Haber-Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM, ()

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Tahtalı Dağı'nın zirvesinde horon

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen 'Mavi Yeşil Projesi' kapsamında Rize'den Antalya'ya gelen bir grup öğrenci, Tahtalı Dağı'nın zirvesinde tulumla horon oynadı.

Madde ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele ve lise ile üniversite öğrencilerinin farklı kültürleri tanımaları amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Rize'deki Çayeli Doğa Sporları Kulübünden 35 kişilik grup, Kemer ilçesine geldi. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu ekip, Olimpos'tan teleferikle 2 bin 365 metre rakımlı Tahtalı Dağı'na çıktı. Tulum eşliğinde horon oynayan ekip, ilgi odağı oldu.

Görüntü Dökümü

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Grubun teleferiğe tulum eşliğinde binmeleri

Teleferikte bölge hakkında bilgi alınması

Teleferikten 2365 metreden inen grup tulum çalarak zirveyi gezmesi

Grubun tulum eşliğinde horon tepmeleri

03:40 dakika ve 404 MB

Haber: Levent YENİGÜN- Kamera: Antalya-)

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Doğal gaz soba satışlarını düşürdü

Erzurum'da doğalgaz kullanımının yaygınlaşması ve kentsel dönüşümle birlikte yükselen apartmanlar sebebiyle sobacıların bir çoğu işyerini kapatırken kalanlar da mesleklerini yaşatmaya çalışıyor.

Merkez Yakutiye İlçesi'ndeki Kavaflar Çarşısı, en sessiz kış sezonuna hazırlanıyor. Bir zamanlar kış öncesi onlarca esnafın soba imalatı yaptığı çarşıda bugünlerde sadece Van, Muş gibi kentlerden alınan sobaların satışı yapılıyor. İmatatçı usta sayısının giderek azaldığı çarşıda az da olsa imalat yapılan Nevzat Doğan, üretimlerinin her geçen yıl azaldığını söyledi. Kırsalda kullanılan tezek ve odun sobalarının imalatını Erzurum'da yapan işyeri sayısının azaldığını ifade eden Doğan, kendilerinin de daha çok semaver türü ürünler yaptıklarını kaydetti. Erzurum'da tek katlı evler yerine yükselen apartmanlar ve doğalgaz kullanımının işlerini olumsuz etkilediğini kaydeden Nevzat Doğan, "54 yıllık soba ustasıyım. Soba satışlarımız çok düştü. Eskiden bu çarşıda tokmak sesinden geçilmezdi. Erzurum'da soba imalatı yapan kalmadı, çırak yetişmiyor. Doğalgaz bizi çok etkiledi. Köylerden bile almıyorlar artık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kavaflar çarşısından genel görüntü

-Soba satan işyerleri

-Soba ustasının çalışması

-İşyerinde çalışanlar

-Yapılan sobalar ve parçaları

-Sobalara bakan vatandaşlar

-Soba almaya gelen vatandaşlarla konuşan ustalar

-Soba alan vatandaşla röp

-Sobacı Nevzat Doğan ile röp

Haber: Hümeyra PARDELİ - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM, ()