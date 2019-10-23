DHA YURT BÜLTENİ - 2

Erciş eski Belediye Başkanı HDP'li Çetin, tutuklandı (Görüntü ekiyle yeniden)

Van 4'üncü ve 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi ile Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alındıktan sonra gözaltına alınan Erciş eski belediye başkanı Yıldız Çetin ve beraberindeki 3 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Çetin, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör propagandası yapmak' suçlarından tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'terör' soruşturması kapsamında verilen yakalama kararı doğrultusunda polis ve jandarma ekipleri, 15 Ekim'de eski Erciş Belediyesi Başkanı Yıldız Çetin ve 13 belediye meclis üyesinin evine operasyon düzenledi. Operasyonda, Çetin ve 13 meclis üyesi gözaltına alındı. Çetin ve beraberindeki belediye meclis üyeleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki sorguları tamamlanan 8 belediye meclis üyesi, dün akşam çıkarıldıkları mahkemece 'terör örgütüne üye olmak', 'PKKKCK'ya eleman kazandırmak' suçlarından tutuklanıp Van F Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan Yıldız Çetin ve beraberindeki 3 kişi, de bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan Çetin, 'terör örgiütüne üye olmak' ve 'terör propagandası yapmak' suçlarından tutuklanıp Van F Tipi Kapalı cezaevine gönderilirken, belediye meclis üyesi Bayram Çiçek, HDP İlçe Başkanı Hücret Kandemir ile HDP İlçe Başkan Yardımcısı Şakir Asıl da, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yıldız Çetin'in sevkinden görüntü

HABER: Barbaros KULERCİŞ (Van), ()

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Kayseri'de 41 kişinin yakalanmasına yönelik FETÖ operasyonu

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari durumda olup, haklarında yakalama kararı bulunan 41 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, firar durumda olup, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yerlerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kayseri merkezli Mersin, Kahramanmaraş, Trabzon, Batman, Niğde, Nevşehir, Kocaeli, Konya, Sivas, Aksaray, Hakkari, İstanbul, Ankara ve Karaman olmak üzere toplam 15 ilde yürütülen soruşturmalar kapsamında aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan toplam 41 şüphelinin, Kayseri'de ikamet ettikleri belirlendi. Asker, polis, öğretmen, sağlıkçı, gelir uzmanı, mühendis ve özel sektör çalışanı oldukları belirlenen şüphelilerin, KHK kapsamında görevlerinden ihraç edildikleri öğrenildi. Aranan şüphelilerden 12'sinin de karı-koca oldukları belirtildi.

Şüphelilerin ayrıca örgüt evinde kaldıkları, kendilerine gelen talimatla deşifre olmamak için evleri kendi adlarına kiralamadıkları, elektrik, doğalgaz, su gibi abonelikleri kendi isimlerine yapmadıkları, binada kendilerini gizledikleri, evlerinden çıkışlarda ve girişlerde tedbirli davrandıkları tespit edildi. Bu kapsamda 41 şüphelinin yakalanmasına yönelik 35 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Gözaltına alınan şüphelilerin Adli Tabipliğe sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber-Kamera:Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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Yaylalardaki evlerinde yiyecek bırakmadılar

Muş'taki köylüler, İçişleri Bakanlığı'nın 'yaylalarda yiyecek bırakmayın' uyarısını dikkate aldı. Yayladan köylerdeki evlerine dönen vatandaşlar, yaz aylarını geçirdikleri evlerinde eşya ve yiyecek bırakmadı.

İlkbahar aylarıyla birlikte Muş'un verimli yaylalarına göç eden köylülerin, havaların soğumasıyla birlikte dönüş yolculukları sürüyor. Yaklaşık 4,5 ay geçirdikleri yaylada ürettikleri yağ, peynir gibi ürünleri traktör ya da kamyonetlere yükleyen vatandaşlar, kar bastırmadan önce köylerine geri dönüyor. Köye dönüş yolculuğu sırasında vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı'nın yayla evlerinde eşya veya yiyecek bırakmayın uyarısına da uyuyorlar.

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz ay 39 ile gönderdiği yazıda, kış üslenmesi çabası içindeki terör örgütü için vatandaşları uyarmıştı. Yayla ve meralar başta olmak üzere yazlık veya kışlık evlerde vatandaşlardan yaşam malzemesi bırakmamalarını isteyen İçişleri Bakanlığı'nın bu yazısını Muşlu köylüler dikkate aldı. Ayrıldıkları yaylalarda yaşam malzemesine dair geride bir tek pirinç tanesi bile bırakmadıklarını belirten yaylacılardan Ersin Oğlago, "Biz bahar mevsiminde buraya geldik. 4,5 aydır buradayız. Havaların soğumasıyla beraber artık taşınıyoruz. Geride hiçbir yaşam malzemesi, hiçbir şey burada bırakmama şartıyla taşınacağız. Muş Valiliği'nin de bizlere verdiği yazıya göre, bir tane pirinç tanesi bile burada bırakmayacağımızı kendilerine söz vermişiz ve öylece taşınıp gideceğiz buradan. Allah'ın izniyle yine gelecek sene huzurlu bir şekilde, yaylaların serbest olması dileğiyle tekrardan buralara geleceğiz" diye konuştu.

İlkbahar aylarında geldikleri yayladan artık ayrılma zamanı geldiğini belirten Hasan Oğlago ise ürettikleri yağ ve peynirin yanı sıra bütün eşyalarını köylerdeki evlerine götürdüklerini belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Yayladaki evden genel detaylar

-Yayladaki ev önündeki hayvandan detay

-Yaylacıların yaşam alanından detaylar

-Yayladaki ev içerisindeki eşyaların toplanılmasından detay

-Yayladaki yaşam malzemelerinin toplanılmasından detaylar

-Yaylacı Ersin Oğlago Röp.

-Yaylacı Hasan Oğlago Röp.

Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ, ()

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Kars'ın köylerinde kış hazırlığı

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Kars'ın köylerinde tezek hazırlıkları da tamamlandı. Köylüler kış mevsimi boyunca tezeklerle sobalarını yakıyor, yemeklerini pişiriyor ve ısınma problemlerini ortadan kaldırıyorlar.

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars'ta köylerdeki hazırlıklar tamamlandı. Beyaz çileye hazırlıkların tamamlandığı yerleşim birimlerinden biri de, merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Aydınalan Köyü'nde yaşayanlar. Hayvan gübresinden yapılan tezekler, odun ve araziden toplanan geven bitkisiyle kışı geçirecek olan köylüler, artık zorlu günlere hazır olduklarını söylüyor.

Eşi Selda Darboğaz (53) ili birlikte yaz boyunca kışa hazırlandıklarını belirten Zeki Darboğaz (58), 20 tona yakın tezek yaptıklarını belirtti. Köylerde yıllardan beri tezek kullanıldığını belirten Darboğaz çifti, havaların soğumasıyla birlikte tezek sobasını da yakmaya başladı. Tezeklerin sobada kolay tutuşması için de, yazın dağlardan topladıkları gevenleri kullanan çift, sobanın üzerinde çay demliyor ve yemeklerini pişiriyorlar.

Evlerde ve tandırlarda kullanılan tezek sobaları, kışın sağlıklı geçmesine de sebep oluyor. Dumanının rahatsızlık vermemesi nedeniyle ev sakinleri geceleri korkmadan uyuyabiliyorlar.

KAZ KANADI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Her şeyin doğal ve organik olduğu Aydınalan Köyü'nün sakinlerinden Selda Darboğaz, sobanın üzerindeki tozların kaz kanadı ile temizlendiğini söyledi. Köylerde bu tür temizliklerin kaz kanadıyla yapıldığını belirten Darboğaz, hemen hemen her evde de kaz kanadının bulundurulduğunu ekledi.

KÖY KUMPİRİ

Tezek sobasında pişirilen organik patateslerle hazırlanan köy kumpiri de lezzetiyle damaklara hitap ediyor. Patatesin içine kaz yağı, sarıyağ ve baharat konularak hazırlanan köy kumpiri büyük bir iştahla yeniliyor.

Zeki Darboğaz, "Köyde hayatımız böyle geçiyor. Çocukları evlendirdik, biz de eşimle baş başa kaldık. Yaz boyunca çalışıp kış hazırlıklarımızı tamamladık. Tezeklerimizi de kuruttuk. Tezeklerden çok istifade ediyoruz. Masraf etmeden kışlık yakacağımızı böylelikle temin etmiş oluyoruz. Tezek sobası dumanı rahatsız etmediği için çok da sağlıklı. Hayatımızdan memnunuzö dedi.

Selda Darboğaz ise köyde yaşamanın zorluklarının yanında güzelliklerinin de olduğunu, en güzelinin ise doğal yaşamak ve organik beslenmek olduğunu belirtti. Köyde bol bol temiz hava soluduklarını da ifade eden Darbogaz, tüm çabalarının çocukları ve torunlarının geleceği için olduğunu belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Tezeklerden detaylar

-Zeki Darboğaz'ın konuşması

-Selda Darboğaz'ın konuşması

-Tezeğin gevenin el arabasıyla taşınması

-Tezek sobasının yakılması

-Tuluk peynirlerinden detaylar

-Hayvanların suya götürülmesi

-Genel ve detaylar

-Tezek sobasında pişen patatesle kumpir hazırlığı

-Kaz yağı, sarıyağ katılması

-Yenilmesi

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

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