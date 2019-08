DHA YURT BÜLTENİ - 2

Selin vurduğu Salıpazarı'nda yaralar sarılıyor

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde dün etkili olan sağanak yağışın sele neden olmasının ardından bölgedeki yaralar sarılmaya çalışıyor. İlçede gece de süren yağmur, bazı bölgelerde yeni taşkınlara neden olurken, fındık bahçeleri de büyük hasar gördü.

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde dün etkili olan sağanak yağmur sele neden oldu. İki kişinin hayatını kaybettiği selde bölgede metrekareye 140 kilogram yağış düştü. İlçe merkezinde binaların zemin ve giriş katlarında su baskınları yaşandı. Ayrıca Salıpazarı İlçe Devlet Hastanesi’nin zemin katı da sel sularından zarar gördü. Sel anında ilçede mahsur kalan 6 vatandaş, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı helikopteri ile kurtarıldı. Yeşil Dere'nin taşması sonucu ilçede birçok yol ve köprü hasar gördü, bazı bölgelerde küçük çaplı heyelanlar da oluştu.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Meteorolojinin uyarısı doğrultusunda bu gece boyunca vatandaşlar hoparlörlerden yapılan anonslarla olası sel ve taşkın riskine karşı uyarılarak dere kenarından uzak durmaları istendi. Selin vurduğu ilçede, sağanak yağmur gece saatlerinde de etkili oldu. Etkili sağanak nedeniyle bazı bölgelerde yeni taşkınlar meydana geldi. Sel suları köprüleri aşıp ormandan getirdikleri ağaç parçalarını taşıdı. İlçede bazı vatandaşlar, kışlık yakacakları için dere kenarında biriken ağaç parçalarını topladı. Sel suları ve çamurla kaplanan yolların açılması için bölgede iş makineleriyle çalışmalar başlatıldı.

FINDIK BAHÇELERİ HASAR GÖRDÜ

Öte yandan bölgede yoğun olarak bulunan fındık bahçeleri de oluşan heyelanlar nedeniyle zarar gördü. Bahçelerde hasat edilip kurutulma sürücinde olan fındıklar, sel sularıyla birlikte derelere aktı. Fındık bahçesinde heyelan meydana geldiğini söyleyen Hatice Keskin, “Fındık bahçelerimiz zarar gördü. 6-7 tonluk bahçem fındığıyla beraber gitti. Heyelan oldu ve bahçem yerinde yok. Senede bir fındığımızı bekliyoruz. Başka bir kazancımız yok. Devletimizin bize yardım etmesini istiyorum. Zararımız çok büyük. Hasat için fındık daldan yere düşmüştü. Yerden fındığı toplayacaktık. Sel sularıyla birlikte yerden toplanacak bütün fındık da gittiö dedi.

'FINDIĞI TOPLAYAMADAN SELE GİTTİ'

Yağmurun gece boyu sürdüğünü ve gece yarısı yeni taşkınların oluştuğunu dile getiren ilçe sakini Fikret Gül de, “Sel sularıyla vatandaşlarımızın fındıkları gitti. Bizde tarlamıza giremedik motorlarımız rehin kaldı. Yapılan setler yıkıldı. Fındık bahçelerinde çok büyük zarar var. Fındığı toplayamadan sele gittiö diye konuştu.

(ÖZEL) - Hafif ticari aracın çarptığı 4 yaşındaki Efrahim öldü

Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Efrahim Tamir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam Nükhet Coşkun Caddesi'nde meydana geldi. Uğur D. idaresindeki 61 JA 958 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Efrahim Tamir'e çarptı. Aracın altında kalan küçük çocuk, çevredekiler tarafından ağır yaralı olarak çıkartıldıktan sonra sürücü Uğur D. tarafından yakındaki özel hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Efrahim, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Uğur D. polise teslim olurken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir grup çocuğun yolun karşısına koşarak geçtiği, arkadan gelen Efrahim'e ise aracın çarptığı görülüyor.

İncir üretiminde yeni yöntemle daha fazla ürün alınabilecek

AYDIN'ın İncirliova ilçesindeki İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün projesiyle ilk kez denenen yöntemle, dönümde 166 incir ağacı yetiştirilebildiği belirtildi. Ziraat mühendisi Aytekin Belge, "Bu sistemde incir hasadı kolaylaşıyor. İş gücünden tasarruf ediliyor. Hastalıklara karşı çok daha kolay bakım yapılıyor. Her aşaması daha kolay. Bu da bize büyük avantaj sağlıyor" dedi.

İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ziraat mühendisi Aytekin Belge, 5 yıl önce incir yetiştiriciliğinde ilk kez denenen bir projeye imza attı. Geliştirdiği, üzüm bağına benzer yöntemle incir dikimi yapıp, 5 yılda gelişmesini sağlayarak ürün elde etti. Klasik sistemde dönümde 16, yine kendilerinin geliştirip uyguladığı destekli sistemde dönümde 83, bu projeyle ise dönümde 166 incir ağacı yetiştirilebildiği ifade edildi. Tamamlanan projenin, yıl sonunda diğer incir üreticileriyle paylaşılacağı kaydedildi. Bir sonraki hedefin, inciri sera altına alarak mevsim dışında daha erken veya daha geç incir üretiminin yapılmasını sağlamak olacağı kaydedildi. Yeni yöntemle yetiştirilen incirin bakımı ve hasadının da daha kolay olduğu, dönümde daha fazla ürün elde edileceği vurgulandı.

PROJEDE SONA GELİNDİ

Projeyi hayata geçiren ziraat mühendisi Aytekin Belge, "Projemiz, bazı incir çeşitlerinin sık dikimi ve terbiye sistemiyle bitki geliştirme etkilerini araştırmaktı. Bu amaçla Müdürlüğümüz bünyesinde 2015'te projeye başladık. Damlama sulama sistemiyle suluyoruz. Şu an incir ağaçları 5 yaşında. Gelişimleri gayet sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Ürünlerimizi almaya başladık. Kaliteleri sağlıklı ve verimleri gayet güzel. İnşallah bu yılının sonunda sonuç raporunu hazırlayıp, üreticilere daha sağlıklı bilgiler vereceğiz" dedi. Aynı alanda incir ağacı sayısını ikiye katladıklarına değinen Belge, "3 parselimiz var. Her bir parselde 72 ağaç bulunuyor. Bu sistemde biz başarılı olabilirsek, ileride sera altına alarak daha kolay ve istediğimiz zamanda ürün yetiştirebilme amacındayız. Bu şekilde birim alanda daha fazla ağaç dikebiliyoruz. Demir direk ve tellerin kullanıldığı destekli sistemde dönüme 83 ağaç dikilmekteyken, desteksiz olan yeni sistemde, bu sayı dönümde 166 ağaca çıkıyor. Aynı yerde dikilen ağaç sayısı ikiye katlanıyor. Klasik sistemde ise dönüme 16 ağaç dikilebiliyor. En büyük avantaj birim alanda çok daha fazla ağaç dikimi yapabiliyoruz. Bununla da daha fazla ürün elde etme imkanımız var. Bu sistemde incir hasadı kolaylaşıyor. İş gücünden tasarruf ediliyor. Hastalıklara karşı çok daha kolay bakım yapılıyor. Her aşaması daha kolay. Bu da bize büyük avantaj sağlamakta" dedi.

Şadiye ninenin 60 yıllık hayali gerçek oldu

ERZURUMLU Şadiye Tortumluoğlu, (83) ata toprağına ev yaptırma hayalini 60 yıl sonra gerçekleştirdi. Babasından kalma tarlanın kenarına ev yaptıran bedensel engelli Şadiye ninenin 3 yıl süren yol mücadelesi de sona erdi. Şadiye ninenin talebini duyan Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, yol yapım çalışmalarını başlattı.

Merkez Yakutiye İlçesine bağlı Akdağ Mahallesi'nde yaşayan Şadiye Tortumluoğlu, 2006 yılında eşi Fuat Tortumluoğlu'nu kaybettikten sonra İzmir'deki kızı Filiz Eroğlu'nun yanına taşındı. İzmir'de Erzurum hasreti çeken Şadiye nine, çocuklarından Akdağ mahallesinde bir ev yaptırmalarını istedi. Şadiye Tortumluoğlu, Akdağ Mahallesi'nde ata toprağında yaşamanın 60 yıllık hayali olduğunu belirtti. Annelerinin bu isteği üzerine bir oğlu ile 3 kızı, yaklaşık 3 yıl önce, Şadiye ninenin babasına ait tarlanın kenarına ev yaptırdı. Akdağ Mahallesi'ne yaklaşık 1 kilometre mesafedeki evin yolu olmayınca geçirdiği rahatsızlık sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olan Şadiye nine ulaşımda sıkıntı yaşamaya başladı. Çocuklarının sırtında evinden çıkabilen Şadiye ninenin çocukları yol yapılması için çalışma başlattı. Şadiye nine ve çocuklarının sesini Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar duydu. Geçtiğimiz günlerde Şadiye nineyi evinde ziyaret eden Başkan Uçar, yol geçeceği alanın belirlenerek çalışma başlatılması talimatını verdi. Bir iş makinesi Şadiye ninenin evini mahalleye bağlamak için 1 kilometrelik yolu temizledi.

ŞADİYE NİNEYİ ZİYARET ETTİ

Yol çalışmasını inceleyen Başkan Uçar, Şadiye Tortumluoğlu'nu evinde ziyaret etti. Şadiye nine duyduğu mutluluğu sürekli gülerek gösterdi. İş makinesinin açtığı yolda gerekli düzenlemelerin yapılmasından sonra asfalt kaplanacağını belirten Başkan Uçar, Şadiye ninenin artık evine rahatlıkla ulaşabileceğini söyledi. Şadiye ninenin kızı Filiz Eroğlu, 3 yıllık yol taleplerinin mutlulukla sona erdiğini belirterek, "Annem bugun adeta ikinci düğününü yaşıyor. Yıllar süren hayali nihayet gerçek oldu. Annem konuşamıyor ama sürekli başkana dua ediyor" dedi.

Yaylalardaki vatandaşlara mobil sağlık hizmeti

Muş Sağlık Müdürlüğü ağız ve diş sağlığı tarama ekibi, yaz aylarında dağ köylerinde ki yaylalara çıkan vatandaşları sağlık taramasından geçirdi.

Muş İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Korkut İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi tarama ekipleri, Korkut İlçesi’ne bağlı Karakale Köyü yaylalarında kalan vatandaşlar için mobil sağlık ekibi oluşturdu. Yaylaları ezen ekipler, çocuk, kadın ve erkekleri sağlık taramasından geçirdi. Yaylada kurulan çadırlar içerinde ateş, tansiyon ve kan şekeri ölçümü de yapan sağlık çalışanları diş taraması yaptıkları çocuklara fırça ve macun dağıttı.

Yaylada gerçekleştirilen sağlık taraması ile ilgili bilgi veren Korkut İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Mustafa Mesut Topdemir, “Yaz aylarında yaylalar yaşam süren vatandaşlarımıza hizmet verebilmek için dağ köylerinde bulunan yaylalara çıktık. Yaylalardaki vatandaşlarımıza hizmet verebilmek için ücretsiz kan, şeker, tansiyon ölçümü yapmaktayız. Ayrıca, ağız ve diş sağlığı hizmeti konusunda da mobil aracımızla yaylalarda hizmet veriyoruz" dedi.

Korkut İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Hekimi Merve Özdemir ise, “Mobil hizmet aracımızla yaylalara geliyoruz. Burada ailelerin şeker, tansiyon takiplerini yapıyoruz. Gerekli bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Ayrıca, çocukların rutin muayenelerini, izlemlerini yapıyoruz. Hizmetin her yerde olabileceğine inanıyorum. Yaylalarda gayet güzel bir şekilde hizmet verebiliyoruz" diye konuştu.

Yaylada kalanlara ağız diş sağlığını anlatarak macun ve fırça verdiklerini belirten diş hekimi Merve Tülüce, şunları söyledi:

"Rutin bir şekilde yayla, belde ve köylere giderek taramalar yapmaktayız. Muş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz, Türkiye'de taramalarda ikinci olmuş durumda. Yayladaki genç ve çocuklara diş fırçası ile macunu dağıtarak, ağız ve diş fırçalama alışkanlığı kazandırmaya çalışıyoruz. Genel olarak gördüğümüz kadarıyla ağız hijyenleri çok kötü durumda, biz gerekli merkezlere yönlendiriyoruz."

İlk defa bir doktoran dişlerine baktığını belirten Narin Tunç, çürük belirlendiğini ifade ederek bundan sora ağız-diş sağlığına dikkat edeceğini söyledi. Hülya Çelik ise yaylaya kadar sağlık kontrolüne gelen görevlilere teşekkür etti.

