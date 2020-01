DHA YURT BÜLTENİ - 2

Hacizli ve çalıntı otomobilleri 'change' çetesine operasyon: 16 gözaltı

BURSA Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 400 polis ile yaklaşık 2 bin saat güvenlik kamerasını izleyerek, çalıntı ve yurda kaçak yollardan sokulan üzerinde yakalama ve haciz kararı bulunan araçları, hurdaya çıkan araçların plaka ve tescil bilgileriyle değiştirip, satan 16 kişilik çeteyi çökertti.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çalıntı, yurda kaçak sokulan ve üzerinde yakalama ile haciz kararları bulunan araçlar ile satın aldıkları ağır hasarlı ucuz fiyatlı otomobillerin plaka ve tescil bilgilerini değiştiren çeteye yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda teknik ve fizik başlatan ekipler, 2 bin saatlik güvenlik kamerası kaydı izledi. 5 bin aracın görüntülerini inceledi. Yapılan tüm incelemeler sonunda Türkiye genelinde, 189 aracın bu şekilde 'change' edildiğini tespit etti. Şüphelileri de belirleyen polis, sabah saatlerinde Bursa ve İstanbul'da operasyon başlattı. 80 ekipteki 400 polisle eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 16 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda plaka, araç tescil belgesi, noter satış senedi ile araçlara sahte şasi ve motor numarası yazmakta kullanılan elektronik cihaz ele geçirildi. 29 araç incelenmek üzere otoparka çekildi.

Emniyete getirilen şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber: Mehmet İNAN/BURSA, ()

Sahte 1 milyon 750 bin doları düşük kur iddiasıyla satmaya çalışan çete çökertildi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, sahte 1 milyon 750 bin dolar ve 300 bin Türk lirasını piyasaya düşük kur vaadiyle iş insanlarına satmaya çalışan 13 kişi, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düşük kur üzerinden sahte ABD dolarlarını piyasaya sürmek isteyen bir çeteyi takibe aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere yapılan eş baskınlarda, 3'ü kadın 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 1 milyon 750 bin sahte dolar, sahte 300 bin Türk lirası ile gerçek olduğu saptanan 50 bin Euro, 2 para sayma makinası, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ile bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Sahte dolarları düşük kur üzerinden iş insanlarına satmaya çalışan çete üyeleri, ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin 10'u tutuklanırken 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

-Zanlıların hastanede doktor kontrolünden çıkışı

-İskenderun Adliyesi'ne getirilmeleri

-Ele geçen paralar ve silahlar ile para sayma makinesi

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),()

Hastanede doktorun burnunun kırıldığı saldırının görüntüsü çıktı



OSMANİYE'de, M.B.'nin, kanaması olan hamile eşini getirdiği hastanede tartıştığı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Gökhan Gönen'e saldırıp, burnunu kırdığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Olay sırasında yaşanan panik, görüntülere yansıdı.

Olay, 13 Ocak'ta saat 20.30 sıralarında, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. M.B.,

kanaması olan hamile eşini doğum servisine götürdü. Opr. Dr. Gökhan Gönen'den eşini muayene etmesini istedi. Bu sırada durumu acil olan bir hastanın sezaryen ameliyatına girecek olan Dr. Gönen, M.B.'ye kayıt yaptırmalarının ardından eşini muayene edebileceğini söyledi. Kayıt yaptırmayı reddeden M.B., muayene sırasında da eşinin yanında olmak istedi. Diğer hastaların mahremiyeti açısından talebi uygun görülmeyen M.B., çıkan tartışmada Gönen'e saldırdı. Masa üzerindeki bilgisayar monitörü ile zımba ve delgeç gibi malzemeleri yere fırlattı.

KIRIK BURUNLA MUAYENE ETTİ

Tüm yaşananlara rağmen, doktor, M.B.'nin eşini muayene edip, önerilerde bulundu. Durumu acil olan kadının da sezaryen ameliyatıyla doğumunu gerçekleştirdi.

Ardından acil polikliniğine giderek, muayene oldu. Burnunda kırık tespit edilen Gönen, KBB doktoru tarafından hastaneye yatırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan M.B. ise sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırı anı, hastanedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, M.B., eşi ve bir erkek yakınıyla birlikte doğumhaneye giriyor. Adı öğrenilemeyen erkek, doğumhaneden çıkarak, kapı önündeki tekerlekli sandalyeye oturuyor. Bir süre sonra da doğumhaneden M.B.'nin sesi geliyor. Sesi duyan bu kişi doğumhane kapısını açıp, içeri giriyor. Görüntülerde, olay anında diğer hasta yakınları ve sağlık personelinin yaşadığı korku dolu anlar da yer alıyor.

- Doktora saldırı güvenlik kamerası kayıtları

-Doktorunm fotoğrafları

Haber:İbrahim EMUL-Kamera:OSMANİYE,()

Ege Denizi'nde 22 göçmen son anda kurtarıldı

EGE Denizi'ne kıyısı olan Edirne'nin Enez ilçesinde acil çağrı alan Sahil Güvenlik ekipleri aralarında 14'ü kadın 22 düzensiz göçmeni denizden ve havadan yaptığı kurtarma çalışmaları sonrası, dalgaların arasında botları batmak üzereyken son anda kuratrdı.

Edirne'nin Enez ilçesinde Sahil Güvenlik Ekipleri acil çağrı merkezine gelen ihbarın ardından harekete geçti. Gelen çağrı fırtına nedeniyle yer tespitinin tam olarak yapılmaması nedeniyle Gökçeada ve Enez Sahil Güvenlik ekipleri tüm olumsuz hava şartlarına rağmen, göçmenleri kurtarmak için denizde arama çalışmalarını genişletti.

İZMİR'DEN UÇAK KALKTI

Sahil Güvenlik denizden aramaları devam ederken yer tespiti için İzmir Sahil Güvenlik'ten yardım istendi. Bunun üzerine İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı uçak havalanarak yukardan arama çalışmasına katıldı. Ekiplerin havadan ve denizden yaptığı arama sonucunda bot içinde 14'ü kadın 22 düzensiz göçmen yakalandı. Ölümden Sahil Güvenlik Ekiplerinin kurtardığı 22 göçmen Sahil Güvenlik botlarına alınarak battaniye ve sıcak yiyecek ikram edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler daha sonra Edirne Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

Sahil Güvenlik ekipleri araması

Bottaki göçmenlerin kurtarılması

Sahil Güvenlik ekipleri

Havadan kamerayla tespit edilmesi

Kurtarılma anları

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

ADANA merkezli 4 ilde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı, 14 şüpheli aranıyor.

Polis ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında Adana'nın Ceyhan ilçesi ile Şanlıurfa, Gaziantep ve Karaman'da belirlenen 32 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Bir polis helikopterinin de katıldığı baskında, 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda da 311 gram esrar, sakız kutusu içerisinde 4.73 gram metamfetamin, uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 63 adet şeffaf kilitli poşet, 4 adet uçaksavar mermisi, 5 adet G3 mermisi, 2 adet AK47 mermisi ve 1 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, sorguya alınırken hakkında yakalama kararı bulunan 14 şüpheli ise aranıyor.

- Operasyonun helikopter görüntüleri

- Operasyona katılyan ekipler

- Evlerden görüntü

- Arama yapılması

- Narkotik köpeğinin arama yapması

- Küçük dolaptan çıkan esrar maddesi

- Ele geçirilen malzemelerin görüntüleri

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

Hastalığı nedeniyle çalışamayan baba yardım istiyor



DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, inşaatlarda ağır işlerde çalışırken 2 yıl önce belinde fıtık ortaya çıkan 2 çocuk sahibi Tahsin Ezgin (37), 2 yıldır çalışamadığını söyledi. Ezgin, daha kötü olmaktan korktuğu için ameliyat olamadığını belirten Ezgin, ailesinin geçimi için yardım istediğini belirtti.

Bağlar ilçesinde eşi ve 2 çocuğuyla oturan, uzun yıllar inşaatlarda ağır işlerde çalışan Tahsin Ezgin'e 2 yıl önce bel fıtığı teşhisi konuldu. Hastalığı nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalan Ezgin'e doktorlar ameliyat olması gerektiğini söyledi. Daha da kötü olmaktan korktuğu için ameliyat olmayan Ezgin, elindeki para da bitince hastaneye bile yürüyerek gitmeye başladı. İş için birçok yere başvurduğunu ama sonuç alamadığını, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan 3 ayda bir 150 TL, her ay elektrik faturası için de 88 TL yardım aldığını kaydeden Ezgin, ailesinin geçimini sağlamak için iş istiyor.

'İŞ BULAMADIĞIM İÇİN EŞİMLE DE SORUN YAŞIYORUM'

İş bulamadığı için eşiyle de sorun yaşadığını ifade eden Ezgin, "İnşaatlarda çalıştım. Asgari ücretle çalıştım. Hem inşaat sektöründe iş yok, hem de hastayım iş bulamıyorum. Bel fıtığı hastasıyım. 2 yıldır hastaneye gidip geliyorum. Ağır işlerde çalıştığım için böyle oldum. 2 yıldır bu acıyı çekiyorum. Doktorlar ameliyat önerdi. Ameliyat olmak zorunda olduğumu söylediler. Yol param olmadığı için hastaneye yürüyerek gidip geliyorum. İŞKUR'a da başvurdum. Her seferinde bir şey çıkmadı. İş bulamadığım için eşimle de sorun yaşıyorum. Eşim, 'sen ne yapıyorsun burada, git çalış' diyor. İş arıyorum ama bulamıyorum. Organize sanayi sitesinden tutun birçok yerde aradım bulamadım. Bir de hasta olduğum için kimse bana iş vermiyor. 3 ayda bir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından 150 TL yardım alıyorum. Elektrikten de 88 TL yardım yapıyorlar. 340 TL elektrik faturası geldi. 88 TL'sini çıkardılar, gerisini borç alıp yatırdım" dedi.

'ANNEMLE BABAMA DESTEK OLMAK İSTİYORUM'

Anne babasının da hasta olduğunu belirten Ezgin, "Babam da bize yardım ediyor ama diğer 4 kardeşim de işsiz. Çok şükür ev bizim yoksa şimdi sokaktaydım. Ben iş istiyorum. Asgari ücretle bir iş olsa en azından çocuklarıma bakabilirim. Annem de babam da hastadır. Onları doktora götürebilsem, yardımcı olabilsem dünyanın en mutlu insanı ben olurum. Onların da durumu yok. Ben onlara destek olamıyorum. Daha da üzülüyorum. Daha da hasta oluyorum. Babam Hazro'ya bağlı Bağyurdu'ndaki arazimizi Çanakkale gazisi olan dedem adına devlete bağışlamıştı. Bir kuruş da para almadı, ama biz şimdi yardım alamıyoruz. Ben valiyle görüşmek istiyorum. Bu mağduriyetimi dile getirmek istiyorum. Çünkü çok zor durumdayım. Çocuğumu sabah okula götüremiyorum. Çünkü meyve suyu istiyor ben de alamıyorum" diye konuştu.

'BİZE BAKABİLECEK BİR MAAŞI OLSUN'

Tahsin Ezgin'in eşi Zeynep Ezgin (28) ise, "Eşim önceden inşaat sektöründe çalışıyordu. Çok şükür evimiz var. Geçimimizi az çok sağlıyorduk. 2 yıldan beridir eşim işsiz. Bel fıtığı var. Ameliyat olması gerekiyor. Korkudan da ameliyat olamıyor. Çocuklarımıza bakamıyoruz. Oğlum 7,5 yaşında, kızım da 3 yaşında. Oğlum 2'nci sınıfa gidiyor. İstekleri var. Hep geçiştiriyorum. 'Baban çalışırsa sana çok güzel hediyeler alırım' diyorum. Bir kalem alacak paramız bile yok. Eşim çalışamıyor. Her kapıya başvurduk. Benim tek istediğim eşime düzgün bir iş. Bize bakacak şekilde bir maaşı olsun. Çocuklarıma baksın" dedi.

Tahsin Ezgin'in beline korse takması

Kanepede uzanması

Kızıyla ilgilenmesi

Ayağa kalkması

Raporları göstermesi

Tahsin Ezgin'in konuşması

Eşinin çay getirmesi

Eşi Zeynep Ezgin'in konuşması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ /DİYARBAKIR,()

Mormiksli ürünlere yoğun ilgi

İSTANBUL Üniversitesi Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nin on yıllık araştırmaları sonucu Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibince geliştirilen mor ekmek ve ürünler, ilgi görüyor. Sağlığa zararlı hiçbir kimyasal ve renklendirici içermeyen ürünlerin fırından çıktığı saatte uzun kuyruklar oluşuyor.

Türkiye'de mormiks özü üzerine uzun süredir çalışma yapan Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibinin 12 yıllık emeğinin karşılığı olan mor ekmek, İzmir'de de üretiliyor. Japonya'da zorunlu olarak tüketilen mor ekmeği İzmir'de üreten iş insanı Murat Ünsal, şunları söyledi:

"Mormiks özü İstanbul Üniversitesi'nden hazırlanarak bize ulaştırıldı. Biz de tatlı, pasta ve simitlere uyguladık. Kaşar peyniri, yoğurt ve mantıda da kullanılabilen mormiksli ürünler özellikle diyabet ve onunla ilgili tüm fonksiyonel rahatsızlıkları kesinlikle giderebilecek konumda. Ürünlerimiz tamamen mormiksten yapılmakta. Mormiks fonksiyonel bir gıdadır. Fonksiyonel gıda demek, vücutta onarım işlemlerini başlatmaya çalışan gıdadır. Şeker hastalarının sayısı ülkemizde çok arttı. Avrupa'nın 3 katı, dünyanın 2 katı düzeyinde. Özellikle bu hastalarımıza ulaşabilmek adına ekmeğimizi ve diğer ürünlerimizi tercih eden halkımız sağlığına bir an önce kavuşmuş olacak. Bu mor renk, devrim niteliğinde bir gelişimdir. Kullananlar memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Biz 10 günlük bir süreç içinde bu noktaya geldik. Mormiks, una katılan bir sıvı ya da likit değil diğer bir un çeşidi. Ayran da sadece normal oranlarda büyük bir bardağa bir çay kaşığı yeterli. Özellikle kefirde çok faydalı."

MORMİKSİN FAYDALARI

Mormiksin faydalarını da anlatan Ünsal, "Şeker hastalarımızın şekerini baskılamakta ve şeker hastalıklarının yan etkileriyle de mücadele etmekte. Mormiks kalp damar hastalıkları, yüksek tansiyon, kalp, beyin damarları tıkanmalarında, böbrek yetmezliklerinde, kol- bacak ağrıları ve uyuşmalarında, diz ve kalça eklem ağrıları, unutkanlık ve Alzheimer hastalıklarında çok başarılı sonuçlar elde edildiği hocalarımız tarafından kanıtlanmıştır" dedi.

- Mormiksli ürünlerden genel detaylar

- Ürünleri satın alan müşterilerden detaylar

- Murat Ünsal ile röp.

- Mormiksli ürünlerin fırından çıkması

Haber: Mehmet KURT, Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR ()

75 yaşında ilk trafik cezası yazıldı, çerçeveletip evinin duvarına astı



ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, otomobiliyle kırmızı ışıkta geçtiği için 286 TL trafik cezası kesilen Ramazan Koç (75), Trafik Kural İhlali Tespit Formu’nu ilk cezası olması nedeniyle hatıra kalsın diye çerçeveletip, evinin odasına astı. Koç, "1974 yılında ehliyet aldım ve ilk kez ceza yedim" dedi.

Biga ilçesinde oturan evli ve 4 çocuk ile 5 torun sahibi Ramazan Koç'a, 17 LK 354 plakalı otomobiliyle, 8 Aralık 2019 tarihinde, Lapseki ilçesi girişinde Çanakkale’ye seyir halindeyken, kırmızı ışıkta geçtiği için 286 TL trafik cezası kesildi. Ramazan Koç’un kırmızı ışıkta geçtiği kameralara yansıdı. Trafik Kural İhlali Tespit Formu ile ceza makbuzu, Ramazan Koç’a tebliğ edildi. 1974 yılında ehliyet alan ve 46 yıl sonra ilk kez trafik cezası kesilen Ramazan Koç, "Lapseki ilçe girişinde ışıklarda sarı yanarken geçtiğim anda kırmızı ışığa yakalandım. Ardından bu trafik cezası geldi. Bu yüzden suç bende, 1974 yılında ehliyet aldım. 75 yaşındayım ve ilk cezamı yedim. Gelen trafik cezasını ödedim. Ardından bu cezayı hatıra kalsın diye çerçeveletip, evin odasına astım. Ara sıra yediğim trafik cezasına bakıyorum. Kulağıma küpe olmuş oluyor" dedi.

-Ramazan Koç ile ceza yediği arabası önünde genel ve detay görüntü

-Ramazan Koç'u çerçevelettiği Trafik Kural İhlali Tespit Formu ile görüntüsü

-Ramazan Koç'un evinde duvarın astığı Trafik Kural İhlali Tespit Formu görüntüsü

-Ramazan Koç ile röp.

HABER: Ayhan AKKAYA/BİGA(Çanakkale), ()