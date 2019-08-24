DHA YURT BÜLTENİ - 2

Otomobil TIR'a çarptı: Anne ve oğlu öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı



Aksaray'da otomobilin TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada, anne ve oğlu öldü, eşi ve 2 çocuğu da yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Ihlara yolu üzerinde Kireçlik mevkiinde meydana geldi. Ümit Kestek (38) yönetimindeki 68 HC 071 plakalı otomobil, aynı yöne giden Orhan Sertkaya'nın (38) kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile eşi Hafize (37), çocukları Hatice (11), Alper (9) ve Mustafa Kestel (3) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonrası anne Hafize ve oğlu Mustafa Kestel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Baba ve iki çocuğu da ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ailenin kent merkezinden ziyaret için köylerine gittikleri öğrenildi. Kaza sonrası olay yerine gelen ailenin yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

Görüntü dökümü:

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- Kaza yerinden detaylar

- Cenazelerin araçtan çıkartılması

- Aile yakınlarının gözyaşı dökmesi

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY ))

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İki aydır parkta yatan 8 kişilik aile, yerleştirildikleri evde yeni bir yaşama başladı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki aydır parkta yaşayan 8 kişilik Arslan ailesi, yeni yuvalarına ve yeni eşyalarına kavuştu. Karabağlar Belediyesi'nin yanı sıra hayırseverlerin de desteğiyle zor günleri geride bırakan aile, evlerinde yeni bir yaşama başladı.

Yaklaşık 4 ay önce, 16 ve 17 yaşındaki iki oğulları kötü arkadaşlıklar edindiği için Ankara'dan İzmir'e taşınan 8 kişilik Arslan ailesi, burada zor günler yaşamaya başladı. İzmir'de bir evde kaldıktan sonra kirayı ödeyemeyince kendilerini sokakta kalan bulan aile, 2 ay boyunca Karabağlar'daki Adnan Süvari Parkı'nda yaşam mücadelesi verdi. Şeref Arslan (58) ve Fatma Arslan (42) çifti, ikisi kız ikisi erkek 4 çocuğu ve biri 2 diğeri 5 yaşındaki kız ve erkek torunlarıyla zor koşullarda, her türlü tehlikeye açık bir hayat sürdü. Arslan ailesinin fertlerinin bu durumdan kurtulmak için yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalmadı. Yetkililer ve hayırseverler aile için harekete geçti. Karabağlar Belediyesi, Karabağlar Kaymakamlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aracılığıyla yeni evlerine yerleştirilen ailenin yüzü gülmeye başladı.

Karabağlar Belediyesi aileye her türlü desteğin sağlanacağını bildirirken, aile dün Karabağlar Kent Konseyi tarafından yapılan tespitlerin ardından, yeni eşyalarına da kavuştu. Buzdolabı, bebek beşiği, yatak gibi birçok eşya Arslan ailesinin evine hayırseverlerin de desteğiyle yerleştirildi.

Baba Şeref Arslan, başlarını sokacakları bir eve kavuştuklarını söyleyerek, "Sonunda dört duvarımız oldu, çok mutluyuz. Bizlere yardım eden herkesten Allah razı olsun" dedi. Yeni evlerine yerleştikleri için çok mutlu olduklarını söyleyen ane Fatma Arslan da "Bize yardım eden herkesten Allah razı olsun. Bir evimiz olacağını hiç düşünmüyorduk. Bütün umutlarımız tükenmişti. Evimizi çok beğendik, dün bize boyalar getirdiler, kendimiz badanamızı yaptık. Artık çok mutluyuz. Çocuklarım ve torunlarımla birlikte bu evde yeni hayatımıza başlayacağız" diye konuştu.

Arslan ailesine eşya temin edilmesiyle ilgili çalışmaları yürüten Karabağlar Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Başkanı Feride Yıldırım, "Biz bu tarz aileler için sosyal yardımlaşma projelerinde yer alıyoruz. Bu ailemiz için de Karabağlar Belediyesi ailemiz için yardım elini uzattı. Evdeki eksik eşyaları tespit edip, bunları temin ettik. Buzdolapları olmadığı için yemeklerin koktuğunu söylediler, buzdolabı getirdik. Bundan sonraki süreçte de ailenin mutlu olması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Fatma Arslan ile röp.

-Şeref Arslan ile röp.

-Evden genel detay görüntüler

Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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Tarlasını talan eden domuzlar için hukuk mücadelesi başlattı

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde çiftçilikle uğraşan emekli öğretmen 66 yaşındaki Cavit Turgut, mısır ekili tarlasını talan eden yaban domuzlarının oluşturduğu zararın giderilmesi için mahkemeye başvurdu. Turgut, domuzlardan şikayetçi olup, devletin ilgili konumlarını sorumlu tutarak zararının karşılanmasını istedi.

Evli ve 2 çocuk babası emekli öğretmen Cavit Turgut, 2017 yılında ilçeye bağlı Yatağan'ın Nebiköy Mahallesi'nin Taşaltı Mevkii'nde kiraladığı 17 dönümlük tarlada, tarımsal faaliyete başladı. 6 yıllığına kiraladığı tarlaya bu yıl silajlık mısır eken Turgut, yaban domuzlarının ürünlerine zarar vermemesi için arazinin çevresini elektrikli tellerle çevirdi. Arazisini her gün kontrol eden Turgut, Kurban Bayramı tatilinin bitiminden sonraki gün tarlasına geldiğinde şok yaşadı. Turgut, mısırların çoğunun domuzlarca talan edildiğini gördü. Konuyu yargıya taşıyan Turgut, bir dilekçeyle Yatağan Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Yaban domuzlarının ürünlerine verdiği zararın tespit edilmesini talep eden Turgut, sürecin takipçisi olacağını vurguladı.

Türkiye'nin giderek tüketen toplum haline gelmesi nedeniyle üretime katkı sağlamak için, emekli olduktan sonra çiftçilikle uğraşmaya başladığını belirten Cavit Turgut, ilk olarak 2007'de zeytincilikle işe başladığını ifade etti. O yıllarda da yaban domuzlarının ürününe zarar verdiğini yine yargı yoluna gittiğini, ancak süreci takip edemediğini belirten Turgut, şimdi ise sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağını vurguladı. Büyük emekle mısır yetiştirdiğini belirten Turgut, "17 dönümlük yere, yaklaşık 11 bin liralık masraf ettim. Bunun yanı sıra yaklaşık 800 liralık mazot kullandım. Devlete vergi ödedim. Ama benim canımı ve malımı korumakla mükellef olan devlet, hayvan hakları gerekçesiyle domuzların sürülerle dolaşıp çoğalmasını önlemedi. Biz üreticiler bu hale geldik" dedi.

Kendisi gibi birçok çiftçinin yaban domuzlarının saldırısı nedeniyle mağduriyet yaşadığını, ekonomik olarak zarara uğradığını belirten Turgut, "Yatağan'da üretici olup da çoluğuyla çocuğuyla şu yaz gününde evinde yatan yok. Herkes tarlasında yatıyor. Bize bayram zehir oldu. Yaklaşık 10 gündür tarlada yatıp kalktığım halde işte halimiz budur. Hayvan hakları diyenlere sesleniyorum. Benim hakkım nerede? Yasal süreci başlattım. Ben hakkımı istiyorum. Sadece emeğimin karşılığını istiyorum. Bana yazık değil mi" diye konuştu.

Konuyla ilgili dilekçesini Yatağan Asliye Hukuk Mahkemesi'ne teslim ettiğini belirten Turgut, domuzlardan şikayetçi olup devletin ilgili kurumlarını sorumlu tuttuğunu belirterek, "Mahkemenin görevlendirdiği bilirkişiler, arazide inceleme yaptı. Rapor hazırlanacak. Mahkeme bundan sonra değerlendirecek. Sonrasında dava sürecinin başlamasını bekleyeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Mısır ekili tarlanın görüntü

- Yaban domuzları tarafından talan edilen mısırlarının görüntü

- Cavit Turgut'un açıklamaları ve yaşanan olaya isyan etmesi

- Asliye Hukuk Mahkemesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tapu Kadastro Müdürlüğü personellerinden oluşan ekibin hasar tespit çalışmaları

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burak Alper KUŞ / YATAĞAN (Muğla), ()

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Çocukların dikkati kirpiyi kurtardı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir parkı çevreleyen demir çitin altında sıkışan kirpi, burada oynayan çocukların görüp, itfaiyeye haber vermesiyle kurtarıldı.

Subaşı Mahallesi Irlamaz Rekreasyon Alanı'ndaki parkta oynayan çocuklar, parkı çevreleyen demir çitin altından geçmek isterken sıkışan bir kirpiyi gördü. Çocukların durumu itfaiyeye bildirmesiyle, olay yerine ekip sevk edildi. İtfaiye ekibi, demir makasıyla kestikleri demir çitten kurtardıkları ve sağlık durumu iyi olan kirpiyi, doğaya bıraktı. Olay yerinde bulunan çocuklar, kirpinin kurtarılmasıyla büyük sevinç yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiye ekiplerinin kirpiyi kurtarma çalışması

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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Tüylerin altından küçük bir terrier çıktı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde geçici olarak tutulduğu bir hayvan barınağında hayvanseverler tarafından bakımsızlıktan tüyleri uzamış ve keçeleşmiş halde bulunan köpek, İzmir'deki Hayvanlar İçin Projeler Derneği'nin (HipDer) de desteği ile veterinere görtürülerek tıraş ettirildi. Tıraşın ardından 10 kilodan 6.5 kiloya düşen köpeğin, 3 yaşında erkek bir terrier olduğu ortaya çıktı.

Akhisar'da bir barınakta geçici olarak kalmakta olan ve tüylerinin keçeleşmesi nedeniyle tanınmaz ve önünü göremez hale gelen, sokağa atıldığı düşünülen bir köpek, hayvanseverler tarafından bu halde bulundu. Köpeğin bu halini görünce bakımını üstlenen hayvanseverler, Hayvanlar İçin Projeler Derneği'ne haber verdi. HipDer, köpeği İzmir'in Bornova ilçesindeki bir veterinere götürerek hayvanın tüylerinin tıraş edilmesini sağladı. Kat kat tüyler tıraş edilince, altından 3 yaşında bir erkek terrier çıktı. 'Süpürge' adı verilen köpek, tüyleri tıraş edildikten sonra 10 kilodan 6.5 kiloya düştü. Temizlenip bakımı yapılan ve kan değerleri normal çıkan, geçici olarak gönüllü bir hayvanseverin evinde bakılan köpek, şimdi sahiplendirilmeyi bekliyor.

Köpeğin kan değerlerinin normal ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen HipDer Başkan Yardımcısı İksir Altıok, köpeği ilk gördüklerinde görüntüsü nedeniyle, ünlü şarkıcı Bob Marley'in saçlarından esinlenerek 'Dog Marley' dediklerini belirterek, "Büyük ihtimalle sokağa atıldı ve sokakta 6-7 ay yaşadıktan sonra o hale geldi. Normalde uzun tüylü cins köpeklerde tüyleri taramak, temizlemek, bakımını yapmak gerekiyor. Bu köpek sokakta olduğu için tüyler koptukça birleşmiş ve uzun saçaklar haline gelmiş. Bu şekilde barınakta yaşamaya devam etseydi enfeksiyon kapıp ölebilirdi. Biz bakımını geçici olarak üstlendik, veterinerdeki kontrollerde bizi şaşırtarak çok sağlıklı çıktı. Sadece vitamin iğnesi yaptırdık. Şu an geçici yuvada, orada huyunu suyunu anladıktan sonra sahiplendireceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Köpek ilk bulunduğundaki görüntüleri

-Köpek tıraş edilirken görüntüleri

-Köpek tıraş edildikten sonraki görüntüleri

Haber-Kamera: Melis KARAKUZULU/İZMİR, ()