DHA YURT BÜLTENİ - 2

Mahkum taşıyan nakil aracı devrildi: 9 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi yakınlarında cezaevi nakil aracının devrildi. Kazada, aracın içinde bulunan 5'i asker, 4'ü mahkum olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Sivas-Tokat karayolu üzerinde Çamlıbel mevkisi yakınlarında yaşandı. Tokat'tan Mardin'e mahkum taşıyan Murat Kaynar yönetimindeki 60 HU 328 plakalı cezaevi nakil aracı yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünden çıkarak devrildi.

Araç, yol kenarındaki tümseğe çarptıktan sonra peş peşe takla attı. Kazada araç içinde bulunan 5 asker ile 4 mahkum yaralandı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görnütüler

-Aracın görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS, ()

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Konya'daki FETÖ operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Konya merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 10'u tutuklandı, 12 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün yeniden yapılanma içinde olduğu belirlendi. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 9 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu 5'i avukat, 9'u kadın 26 kişinin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edilen ya da eşleri tutuklanan aileler için himmet toplayıp, maddi ve gıda ile hukuki yardım yaptığı saptandı. Şüphelilerin yakalanması için 2 Ekim'de Konya merkezli Ankara, Antalya, Aksaray, Kastamonu, Şanlıurfa ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 12 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmeleri

- Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA-

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Ani'de kazı ve çevre düzenlemesi çalışmaları

Ortaçağ'ın önemli şehirlerinden olan Kars'taki Ani Şehri'nde 23 Eylül'de başlayan 2019 dönemi kazı çalışmalarında, seramik parçaları bulundu. Kazı çalışmalarını izleyen Vali Türker Öksüz, bir asrı aşkın zamandır bölgede devam eden kazı çalışmalarının devam ettiğinin bilgisini verdi. Vali Öksöz, "Amacımız buranın hem tarihi hem de kültürel önemini bir kez daha ortaya koymak ve buradaki kazı çalışmaları sonucunda muhteşem zenginlikleri gelecek nesillerde aktarmak" dedi.

Türkiye-Ermenistan sınırındaki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'nde 2019 dönemi kazı çalışmaları 23 Eylül'de başladı. Kars Müze Müdürlüğü'nün başkanlık ettiği Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Arslan'ın bilimsel danışmanlık yaptığı kazıda, sanat tarihçileri başta olmak üzere çok sayıda arkeolog, mimar, antropolog görev alıyor. Kazı, çevre düzenlemesi ve temizlik olarak çalışmaları 3 etaba ayırdıklarını belirten Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Arslan, özellikle kentin temizliği ve çevre düzeni için çaba sarf ettiklerini söyledi. Arslan, Aslanlı Kapı'nın doğusundaki burçlarda yapılacak yeni kazılarla, tarihe ve mimarlık dünyasına önemli bilimsel katkılar sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

ANİ ÖREN YERİ KAZILARI 120 YILDIR SÜRÜYOR

Orta Çağ döneminde bölgede yaşamış bazı medeniyetler ile Selçuklu dönemine ait seramik parçalarının bulunduğu Ani'deki kazı çalışmalarını izleyen Vali Türker Öksüz, bölgedeki kazıların yaklaşık 120 yıldır devam ettiğini bildirdi. Vali Türker Öksüz, "Buranın, 120 yılı aşkın süredir devam bir restorasyon kazı ve yüzey araştırmaları tarihi var. Bizim çalışmalarımız ise 23 Eylül itibariyle başladı. Amacımız buranın hem tarihi hem de kültürel önemini bir kez daha ortaya koymak ve buradaki kazı çalışmaları sonucunda muhteşem zenginlikleri gelecek nesillerde aktarmak. Hacettepe, Pamukkale, Ankara ve Mimar Sinan Üniversitesi'nden öğretim üyelerimiz başkanlığında zaman zaman bu çalışmalar yapılmış. Burası, her yıl ziyaretçisi artan çok önemli bir ören yeri. 2017'de 60 bin civarında, 2018'de ise 90-95 bin kişi ziyaret etti. Umuyoruz, 2019'u daha yüksek rakamlarla kapatacağız. Kazı, yüzey ve restorasyon çalışmalarımız nihayete erdiğinde inanıyorum buraların ziyaretçi sayıları bir kaç kat daha artacak. Ayrıca, bölgede bir ziyaretçi merkezi ve hizmet üniteleri inşa edildi. Bunlar da bu ören yerimizin önemini daha da artıracak. Tesisler tamamlanınca, gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin burada konaklamaları sağlanacak ve gezilerini daha da kolay imkanlarda yapmaları mümkün olacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Ani Ören Yeri kazı çalışmaları

-Vali Türker Öksüz'ün kazı çalışmalarını incelemesi ve bilgi alması

-Vali Türker Öksüz'ün konuşması

-Kazıda çıkan seramikleri incelemesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

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Eylem yapan annelere destek için Kars'tan yola çıktılar

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunması için HDP önünde oturma eylemini sürdüren annelere destek vermek için Kars'tan bir grup gönüllü otobüsle yola çıktı.

Kafkas Üniversitesi kampüs girişinde bir araya gelen gönüllüler, yola çıkmadan önce dua edip basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan İsmail Şan, annelere destek için yola çıktıklarını, onuna kadar annelerin yanında olacaklarını söyledi. Açıklamanın ardından gruptakiler otobüsle Diyarbakır'a doğru yola çıktı.

Görüntü Dökümü

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-Detaylar

-Otobüse binmeleri

-İsmail Şan'ın konuşması

-Otobüsün hareket etmesi

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS,()

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Tarihçi profesör, mezun olduğu okulda derse girdi

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, 1973 yılında mezun olduğu Erzurum Lisesi'nde tarih derslerine girmeye başladı. Kürkçüoğlu, mezun olduğu okulda ders vermekten mutlu olduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın akademisyenleri liselerle buluşturan projesinin önemli olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un liselerde coğrafya, tarih, kimya, biyoloji, teknik resim gibi derslere akademisyenlerin girebileceğini açıklaması üzerine Erzurum'da bazı liselerde uygulama başlatıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü ile işbirliğine giderek akademisyenlerin ders vereceği okulları belirledi. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu çalışması üzerine Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, okuduğu Erzurum Lisesi'nde tarih derslerine girmek için gönüllü oldu.

46 YIL SONRA AYNI SIRALARDA

Milli Eğitim Müdürlüğü'nün onayıyla tarihçi Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, 1973 yılında mezun olduğu Erzurum Lisesi'nde 12'nci sınıflara tarih dersine girmeye başladı. Okul müfredatına göre Birinci Dünya Savaşı'nı anlattığı ilk dersinde liseli gençlere nasihatlerde de bulunan Kürkçüoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın projesinin önemli olduğunu bildirdi. Pırıl pırıl liseli gençlerle derste buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Kürkçüoğlu, "Benim de 1973 yılında mezun olduğum okul Erzurum Lisesi. Eğitim hayatında önemli bir yerdir. Önemli bilim adamları vardır. Öğretmenlerim bilim dünyasında önemli isimlerdi. 130 yıla yakın eğitim yuvasında kıymetli bilgileri bizimle paylaşan hocalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Onların verdiği derslerle üniversiteyi kazandık, bugünlere geldi. Bugün de bu önemli projede varız" diye konuştu.

Eğitimde okul öncesi ile üniversite bitene kadar bir bütünlük sağlanması gerektiğini ifade eden Kürkçüoğlu, "Eğitimin bir bütün olarak ele alınması gerekiyor. Okul öncesinden başlayıp üniversite bitene kadar bir bütünlük arz etmesi lazım. Eğitimin birbirini takviye etmesi gerekir. Hayata geçirilen akademisyenlerin okullarda ders vermesi projesi takdire değerdir" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Erol hocanın sınıfta ders işlemesi

-Öğrencilerden genel ve detaylar

-Erol hocanın öğrencilerle sıraya oturması

-Erol hoca ile röp

-Dersten genel ve detaylar

-Zil çalması sonrası dersten çıkılması

-Hocanın okul içerisinde gezmesi

Haber-Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM, ()

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