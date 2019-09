DHA YURT BÜLTENİ - 2

Konya'ya şehit ateşi düştü

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Spingin Tepesi üs bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın acı haberi memleketi Konya'ya ulaştı.

Spingin Tepe üs bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı, yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Şehit Sarı'nın acı haberi Konya'nın merkez Selçuklu ilçesindeki ailesine haber verildi. Sarı'nın bugün ikindi namazının ardından düzenlenecek törenle Konya Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA,()-

==================

Özbek kardeşler, birincilik için güreşti

Hatay’da düzenlenen Devlet Bahçeli Yayladağı Aba Güreşleri Festivali'nde 80 kiloda finale kalan Özbek kardeşler Yar Mehmet Kılıç ile Mecit Kılıç, şampiyonluk için güreşti. İki kardeşin zorlu mücadelesinde kazanan ağabey Yar Mehmet Kılıç oldu.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, 'Devlet Bahçeli Yayladağı Aba Güreşleri Festivali' düzenlendi. MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın girişimleri ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Hatay İl Temsilciliği tarafından Devrent Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen festivalde 10 sıklette 6 ilden 480 sporcu mücadele etti. Festival kapsamında gerçekleştirilen müsabakalarda başpehlivanlığı Enes Kargı kazanırken, turnuva çekişmeli geçti.

"HATAY’IN HER İLÇESİNDE YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, etkinlikte yaptığı konuşmada MHPartisi olarak, 5 bin yıllık ata sporunu gelecek nesillere taşımak için bu tür etkinlikleri Hatay'ın her ilçesinde yapacaklarını söyledi. Kaşıkçı, bu yılki güreşlerin onur konuğu olarak, Türk futbolunun efsane isimlerinden ve aynı zamanda MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'yı Yayladağı'nda ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti. MHP Kocaeli Milletvekili Sancaklı da, 5 bin yıllık tarihi olan aba güreşi sporunu, Yayladağı'nda izlemekten ve burada bulunmaktan onur duyduğunu, spora ve sporcuya her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Festivalde 80 kilo kategorisinde rakiplerini bir bir deviren Özbek kardeşler Yar Mehmet Kılıç ile Mecit Kılıç finale kaldı. Birbirini çok iyi tanıyan iki kardeşin mücadelesinde kazanan ağabey Yar Mehmet oldu. Çekişmeli mücadelelere sahne olan müsabakalar sonunda, ağır sıklette Tarsuslu rakibi İsa Göçen'i yenen Enes Kargı, başpehlivanlık unvanını kazandı.

Programa, AK Parti ve MHP'li millet vekilleri, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılınç, Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, diğer ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri katıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- İki kardeşin müsabakasından görüntüler

- Güreş alanından genel ve detay görüntüler

- Güreş müsabakalarından genel ve detay görüntüler

- MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı röp.

- MHP Kocaeli Milletvekili Saaffet Sancaklı röp.

- Başpehlivanlık final müsabakasından görüntüler

- Ödül töreninden genel ve detay görüntüler

SÜRE: 03'30" BOYUT: 390 MB

Haber - Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY, ()

===================

İtfaiyeciler mesaiye pilatesle başlıyor

Edirne'nin Keşan ilçe Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiyeciler, kadın spor koordinatörü eşliğinde her sabah 1 saat pilates yaparak mesaiye başlıyor.

Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiyeciler, Spor Koordinatörü Mürüvvet Buruk eşliğinde her sabah 1 saat plates yaptıktan sonra mesaiye başlıyor. İtfaiye müdürlüğü bünyesinde kurulan spor salonundaki aletleri de kullanarak ısınma hareketleri ile sabah sporuna başlayan itfaiyeciler ardından pilates yapıyor. Daha sonra ise her ekip kendi aracının eksikliklerini kontrol ederek, bakımlarını gerçekleştiriyor. Ekipler yangın alarmı verildiğinde ise kısa sürede hazırlanarak, olay yerine çıkış yapıyor.

'SPOR, PERSONELİMİZE DAHA DA PERFORMANS KAZANDIRDI'

Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürü Savaş Yiğit, her gün spor yaparak itfaiyecilerin güne daha dinamik başladığını belirterek, "Hafta içi göreve gelen personelimiz, 09.30-10.30 saatleri arasında sabah sporu yapıyor. Spor, personelimize daha da performans kazandırdı. Aynı zamanda itfaiye yönetmeliği de bizden bunu istemektedir. Personelimiz de spor yapmaktan çok memnun. Tüm personelimiz severek spor yapmaktadır. İtfaiyemizde 32 personelimiz günün 24 saati halkımızın hizmetine hazırdır" dedi.

'HER DERS FARKLI EGZERSİZLER YAPIYORUZ'

Spor Koordinatörü Mürüvvet Buruk da, itfaiyecilere 2 aydır düzenli pilates ve spor yaptırdığını ifade ederek, "Arkadaşlarımız bu konuya çok ilgililer. Planlı ve programlı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oldukça zevkli geçiyor. İtfaiyecilerimize spor yaptırmaya devam edeceğiz. Her ders farklı egzersizler yapıyoruz. Arkadaşlarımızın işi oldukça zor. Öncelikle iyi bir psikoloji gerekiyor. Sporla, zihinsel ve psikolojik olarak güçleniyorlar. Böylece güne de olumlu yansıyor" diye konuştu.

PERSONEL MEMNUN

İtfaiye eri Savaş Canpolat ise düzenli sporla birlikte kondisyonlarının da arttığını dile getirerek, bir olaya müdahale için gittiklerinde daha atik ve hızlı oluklarını söyledi.

İtfaiye çavuş vekili Ahmet Karınca da, fiziki olarak daha dinç hissettiğini belirterek, daha önce yorgunluk nedeniyle yaşadığı ağrıların sporla birlikte artık oluşmadığını kaydetti.

Görüntü Dökümü

--------------

-İtfaiye binası girişi

-İtfaiyeci araç-gereçleri

-Salonda spor aletleriyle çalışan itfaiyeciler

-İtfaiyecilerin ısınma hareketleri

-Pilates yapmaları

-Bekleme odasındaki itfaiyeciler

-Yangın ihbarı gelmesi

-İtfaiyecilerin harekete geçmesi

-İtfaiyecilerin tulumlarını giymesi

-İtfaiye aracına binişleri

-İtfaiye aracının sirenlerle çıkış yapması

-İtfaiye Müdürü Savaş Yiğit röp.

-Spor Koordinatörü Mürüvvet Buruk röp.

-İtfaiye eri Savaş Canpolat röp.

-İtfaiye çavuş vekili Ahmet Karınca röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-

=================

Dağların kızı Sıla

Erzurum'da 2011 yılında 25'incisi düzenlenen Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nın yapıldığı tarihte Kayak Milli Takımı'na giren Erzurum Kayak Kulubü sporcularından Sıla Kara (19), 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na Palandöken'de hazırlanıyor.

Türkan-Mürsel Kara çiftinin 4 çocuğundan tek kızları olan Sıla Kara, henüz 6 yaşındayken mahallede arkadaşları ile birilikte ayakkabılarının altına bağladığı kornişle kayarken, kayak öğretmenleri tarafından keşfedildi. Erzurum Kayak Kulübü'ne götürülen Kara, kendisine güvenenleri mahcup etmedi. Spor hayatında başarı hikâyeleri yazan Sıla Kara, 2011 yılında Çocuk Kayak Milli Takımı'na girdi. 7 yıllık Milli Takım geçmişinde 100'ün üzerinde madalyaya sahip olan Atatürk Ünivresitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi Kara, her yıl katıldığı Alp disiplini dalında 10 ila 15 arasında madalya kazanıyor. Kara en büyük hayalinin Çin'in başkenti Pekin'de yapılacak 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılarak bu başarısını taçlandırmak olduğunu söyledi.

Kışın kayarak indiği deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'e yazın da koşarak tırmanan Sıla Kara, enerji depoluyor. Palandöken dağında Kayak Federasoyununa ait otelde kampa giren Kara, daha iyi zirveler için çalışmalarını Palandöken'in zirvelerinde sürdürüyor. Günde 5-6 saat zorlu bir antrenman yapan Sıla Kara, "Gerek fiziksel gerek mental güçlendirmelerimi tamamlayıp, çok güzel bir motivasyonla beraber kendime olan bu inancımla birlikte olimpiyatlarda ülkemi temsil edip, bügüne kadar alınmamış en iyi dereceleri almak en büyük ve öncelikli hedefimdir. Her platformda ülkemi ve sancağımı en güzel yerlere taşımak için elimden gelenin en iyisini yaparak sporcu ahlak ve ilkelerine uyarak çalışmalarımı sürdürmekteyim" diye konuştu.

Alp disiplini branşı olimpiyat kadrosunda bulunan tek kadın sporcu olan Sıla Kara, Türkiye Olimpiyat Hazılık Merkezi (TOHM) antrenörü Serhat Aktaş ile birlikte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

----------

-Sıla'nın otelmden çıkışı

-Palandöken'de koşması

-Koşarak dağa tırmanması

-Sıla'nın Palandöken koşusundan genel ve detaylar

-Sıla'nın Palandöken koşusunun drone kamerası görüntüleri

-Sıla'nın dağa tırmanması

-Drone kamera görüntüleri

-Sıla'nın dağda spor yapması

-Sıla'nın spor çalışmasından detaylar

-Sıla ile röp

-Sıla'nın kayak kulübü önünde görüntüsü

(Süre: 5 dak 11 sn, Boyut: 587 MB)

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM, ()