DHA YURT BÜLTENİ - 2

Ömür boyu hapsi istenen sanık tutuklanmayınca avukat ağladı

Antalya'da, birlikte olmaya zorladığı eski sevgilisi Zehra Demir'in (19), ailesiyle yaşadığı evin kapısına bıçakla dayanarak intihar etmesine neden olduğu iddiasıyla ömür boyu hapsi istenen Süleyman T.'nin (18) tutuklanma talebi reddedilince, avukat Hadi Cin duruşmada ağladı. Cin, "İsyan ediyorum. Kadına şiddetin katliam düzeyine geldiği bir atmosferde mahkemenin bu tutumunu anlayamıyorum" dedi.

Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'nde oturan Zehra Demir, aynı mahallede oturan Süleyman T. ile bir süre arkadaşlık etti. Zehra Demir ilişkiyi bitirmesine rağmen Süleyman T., genç kızın peşini bırakmadı. Sürekli telefonla arayarak, onu taciz etti. Demir, 10 kez cep telefonu numarasını değiştirmek zorunda kaldı. Süleyman T., en son 28 Eylül günü Zehra Demir'i telefonla aradı. İddiaya göre genç kızı, yeniden birlikte olmadıkları takdirde, yaşadıklarını ailesine anlatmakla tehdit etti. Akşam saatlerinde de Demir ailesinin kapısına geldi. Süleyman T., kapıyı açan aile üyelerine Zehra Demir ile konuşmak istediğini söyledi. Olay çıkmasından korkan aile üyeleri, baba Hakim Demir'in "Kim geldi?" sorusuna, tanımadıkları birinin yanlışlıkla zile bastığı yönünde yanıt verdi. Kapı zili tekrar çalınca Zehra Demir'in 2 kardeşi, apartman kapısının önüne indi. 2 kardeş, elinde bıçakla kapıda bekleyen Süleyman T.'yi gitmesi yönünde uyardı. Taraflar arasında tartışma sürerken Zehra Demir, 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden atladı. Zehra Demir, olay yerinde yaşamını yitirdi.

6 GÜN TUTUKLU KALDI

Aynı gece gözaltına alınan Süleyman T., 'intihara yönlendirme' suçundan tutuklandı. Süleyman T., hakkında Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Ekim günü, 'intihara yönlendirme' suçunun 4 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü bu nedenle de davanın Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerektiğini bildirerek, görevsizlik kararı verdi. Süleyman T. ise tutukluluğunu 6'ncı gününde 'suçun mahiyetinin değişme ihtimali, delil durumu ve tutuklamanın tedbir oluşu' dikkate alınarak, tahliye edildi.

UYUŞMAZLIĞI BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ÇÖZDÜ

Antalya 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayan yargılamanın ilk duruşmasında Demir Ailesi'nin avukatı Hadi Cin, davanın ağır cezada görülmesi talebinde bulundu. Talebi yerinde bulan mahkeme dosyada görevsizlik kararı verdi. Uyuşmazlık üzerine dosya, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Daire, sanığın, 'Telefonu aç yoksa sizin evin orada kıyamet kopacak' dediğini, cebir kullanarak eve girmeye çalışması nedeniyle ölenin dördüncü kattan atladığını' anlattığı kararında, TCK'nın 84/4'üncü maddesinde yer alan 'Kişileri cebir veya tehdit kullanarak, intihara mecbur edenler kasten öldürmeden sorumlu tutulur' hükmünü dikkate alarak, davanın ağır cezada görülmesine hükmetti.

YARGILAMA AĞIR CEZADA

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, ömür boyu hapis istemiyle yargılanan tutuksuz sanık Süleyman T. SEGBİS'le katılırken, Zehra Demir'in babası Hakim Demir, annesi Gülten Demir ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Süleyman T., Zehra Demir ile 2018 yılında bir düğünde tanıştıklarını belirterek, "Zehra ile birbirimizi sevdik. Ailesi ilişkimizi onaylamıyordu. Annesi Zehra'ya baskı yapıyordu. Zehra bana 'benim ablam var. O evlenmeden beni vermezler' diyordu. Zehra'nın ölümüyle ilgili yapılan suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Katılanlar vekili Hadi Cin ise olayın bir cinayet olduğunu belirterek, "Ölümlü trafik kazalarında dahi insanlar tutuklanıyor. Bu katalog suçtur. Gencecik kız bu belalı kişiden kurtulmak için çırpınmıştır. Çareyi de intihar etmekte bulmuştur. Zehra apaçık ölüme mahkum edildi ve öldürüldü. Bu nedenle sanığın tutuklanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Anne Gülten Demir, sanığın kızının ölümüne sebep olduğunu iddia ederken, baba Hakim Demir, "Sanık baştan beri yalan söylüyor. Kızımı istemeye geldiğini söylüyor. Yalan. Kızıma mesaj atmadığını söylüyor. O da yalan. Kızım onun yüzünden intihar etti. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

AVUKATIN İSYANI

Savcı ise mütalaasında, mevcut delil durumu ile dosyanın geldiği aşamayı dikkate alarak tutukluluk talebinin reddini istedi. Savcının mütalaasını kabul etmediklerini söyleyen avukat Hadi Cin,, "Bu konuda daha yüksek hassasiyet gerekiyor. Önceki delillere daha fazlası eklendi ve daha da ağırlaştı. Mevcut delil durumu suçu göstermiştir. Kamu vicdanını tatmin etmek için dahi tutuklamaya ihtiyaç vardır. Burada bir cinayet söz konusudur" dedi.

Mahkeme heyeti, tutukluluk talebinin reddine karar vererek, duruşmayı erteledi.

ARKADAŞI DURUŞMA SONRASI BAYILDI

Zehra Demir'in arkadaşı Berivan Oktay, mahkeme kapısından çıkarken bayıldı. Bir süre yerde hareketsiz kalan Oktay, çağrılan sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kendisine geldi. Duruşma sonunda ise Zehra Demir'in ailesi ve avukat Hadi Cin, açıklamada bulundu. Savcının mütalaası ile mahkemenin kararına isyan ettiğini belirten avukat Hadi Cin, "Bu aşamaya karar toplanan deliller, tanık ifadelerinin ayrıntıları, zaten çok öncesinde tutuklama gerçekleşmesi gerekiyordu. Fakat, özellikle sanığın gösterdiği cüret, hepimizi çok zorladı. Aileyi inciten ifadeler kullandı. Bu cüreti göstermesinin sebebi, bugüne kadar tutuklanmamış olmasıdır. Bir kimseyi tehdit, şantaj ve baskı ile intihar etmek zorunda bırakmak, kanunlarda TCK'nın 84'ncü maddesinin yollaması ile 81'nci maddeden 'kasten insan öldürmek' gibi cezalandırılır diyor. Dolayısıyla katalog suçtur. Zaten bundan dolayı doğrudan tutuklama yapılması gerekir. Şu ana kadar binbir zahmetle dosyayı ağır cezaya kadar getirdik. Kadına şiddetin neredeyse katliam düzeyine geldiği bir atmosferde mahkemenin bu tutumunu anlayamıyorum" diye konuştu.

'HAKİKATEN İSYAN EDİYORUM'

Davayı takip edip etmemekte vicdanen zorlanmaya başladığını sözlerine ekleyen Hadi Cin, şöyle dedi:

"Çünkü biz anlatamıyoruz galiba. Ortada o kadar net bir tablo var ki, bırakın yargı mensubu bir kişiyi, akıl sağlığı yerinde ortalama bir insan bu dosyayı incelediğinde apaçık cinayeti görecektir. Bu olmasına rağmen nasıl oluyor da bu kadar kayıtsız duruldu? Zaten uyuşturucu müptelası bir kişi. Kişilik bozukluğu, saldırganlığı, duruşma sırasındaki ifadeleri, tanıkları tehdit etmesi, aileye hakaret etmesi. O duruşma salonundan çıkan hiçbir insan 'evet, tutuklanmaması normaldir' diyemez. Bu tabloya rağmen adam nasıl tutuklanmaz. Hakikaten isyan ediyorum. Duruşma savcısını da yakinen tanıyorum. Gerçekten tecrübeli iyi bir hukukçudur. Kendisinden bunu beklemiyordum. Ben o yüzden infiale kapıldım. Reaksiyon gösterdim. Sesim yükseldi. Ben mahkeme heyetinden de özür diledim ama bu vicdanen bizi çok zorlayan bir dava."

Anne Leyla Demir ise sanığın kızının ölümüne sebep olduğunu söylerken, baba Hakim Demir, "Benim yüreğim yandı. Başkalarının yanmasın" dedi.

Kaldırımın üzerinde yaşayan anne-oğul eve kavuştu

İzmir'de uzun süredir sokakta yaşayan anne Seval Taşkın (64) ve şizofreni hastası oğlu Batuhan Sezgin'in (37), kaldırımın üzerindeki çaresizliği sona erdi. Türk Kızılayı İzmir Şubesi'nin desteğiyle bir eve yerleşen anne-oğul, sıcak ve huzurlu bir ortamda gece uykusu uyumanın mutluluğunu yaşadı.

Hiçbir gelirleri olmadığı için sokakta yaşamak zorunda kalan Seval Taşkın ve oğlu Batuhan Sezgin'in yardım çığlığı duyuldu. Bornova ilçesindeki bir sokakta kaldırımın üzerinde oturan anne-oğul, 'da yayınlanan haberin ardından Kızılay'ın yardımıyla sıcak bir yuvaya kavuştu.

Eşiyle, oğlu 40 günlük bebekken ayrılan Seval Taşkın, ailesinin ardından işini ve evini de kaybetti. Hiçbir gelirleri olmadığı için yaklaşık 2 yıldır sokakta yaşayan Taşkın ve oğlu Batuhan Sezgin, bir süre Karabağlar Kaymakamlığı tarafından bir eve yerleştirilse de ev sahibi ile yaşanan anlaşmazlık üzerine sokaklara geri döndü. Bir süre anne ve oğula gıda ile giyim yardımı yapan Türk Kızılayı İzmir Şubesi, kısa sürede bir ev temin etmek için de arayışa girdi. Gaziemir ilçesinde bulunan ev sayesinde bir yuvaya kavuşan anne Seval Taşkın, yaşadığı sevinci şöyle ifade etti:

"Kızılay bize ev buldu. Eşyalar getirdiler ve evimize yerleştik. Ev bulunduğu haberine önce inanamadım. Çünkü herşeyden ümidimi kesmiş bir haldeydim. Hala gerçekten evim olduğuna inanamıyorum. Bu eve yerleştik ve uzun bir süreden sonra ilk kez huzurlu bir uyku uyuduk. Allah razı olsun. Namazımı kılıyor, ibadetimi yapıyorum. Yemek de yiyemiyorduk. Sayelerinde ocakta sıcak bir yemek pişireceğim."

BİR YILLIK KİRAYI KIZILAY KARŞILAYACAK

Aileyi yeni evlerinde ziyaret eden Türk Kızılayı İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış da bağışçıların destek ve imkanlarını ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Seval hanımların durumu yürek parçalıyordu. Duyarlı vatandaşların paylaşımları sonrasında, sizlerin de desteğiyle İzmir Kızılay Şube Başkanlığı olarak bu sıkıntıyı gidermek için harekete geçtik. Ailenin barınma ihtiyaçları için kiralık ev arayışına girdik. Yaz olması ve havaların sıcak olmasına karşın sokakta yaşamak ciddi sıkıntıydı" dedi. Kızılay'ın kuruluş amacının 'alan el ile veren el arasında köprü olmak' olduğunu ifade eden Baykalmış, bağışçıların destek ve imkanlarını ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırdıklarını anlattı. Aylık kira bedeli 450 lira olan evin 1 yıllık kirasının Kızılay bağışçıları tarafından karşılanacağını belirten Baykalmış, "Evi tuttuktan sonra şube personelimiz boya-badana, elektrik ve su işlemleriyle ilgili gerekli desteği sağladı. Daha sonra giyim ve erzak yardımında bulunduk. Şimdi onların mutluluğunu paylaşıyoruz. Bu tarz insani yardımları vermek için milletimizden en büyük beklentimiz Kızılay'a yardımlarını esirgememeleri. Kızılay kuruluş amacı doğrultusunda 1868 yılından bu yana sel, doğal afet ve savaş yaralarını sarmak adına yaklaşık 151 yıldır hem yurt içinde hem de yurt dışında mazlumların yanında oluyor. Devletten destek almıyoruz, tamamen bağışçılarımızın destekleriyle bu imkanlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. İzmir şube olarak şimdiye kadar yaklaşık 150 bin insana yardım elimizi uzattık, uzatmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

SoloTürk'ten, Edremit'in 'kurtuluş günü' için nefes kesen gösteri

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 9 Eylül Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında Akçay'da SoloTürk ve sivil uçaklar nefes kesen gösteri gerçekleştirdi.

Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen Edremit’in kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören ile başladı. Kortej yürüyüşünün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan kurtuluş günü mesajında, "Hürriyetimizi borçlu olduğumuz başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; bütün Türk büyüklerimizi, vatanımız ve istikbalimiz için kanlarını, canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygıyla ve şükranla anıyorum. Kuvayi Milliye şehri Balıkesir’imizin ve Edremit’imizin kurtuluşu kutlu olsun! Edremit’imize yakışır şekilde 4 gün sürecek olan kurtuluş programımızı bugün coşkuyla başlattık" dedi.

Edremit'in Akçay Mahallesi'nde saat 18.00'de sivil uçaklar ve SoloTürk ekibi tarafından gösteri uçuşu gerçekleştirildi. 35 sivil uçağın katılımıyla başlayan gösteri, Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 uçağı SoloTürk'ün nefes kesen uçuşuyla devam etti. Akçay kordonunda toplanan kalabalığın alkışları arasında SoloTürk, çeşitli uçuş tekniklerini sundu.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Soykan burada yaptığı açıklamada, sivil havacılığın önemini vurguladı ve ailelerin çocuklarını sivil havacılık bölümlerine göndermeleri önerisinde bulundu. Soykan, "Okulumuzda 129 öğrencimiz mevcut. Mesleğin önü ve iş olanakları oldukça açık. Ailelere, çocuklarını havacılık sektörüne yönlendirmeleri tavsiyesinde bulunuyorum" diye konuştu.

Edremit'in kurtuluş etkinlikleri panel, Hüseyin Turan konseri, Kaz Dağları'nda çöp toplama etkinliği, toplu sünnet töreni ve Yılmaz Akpınar Kültür Evi açılış programlarıyla 4 gün boyunca devam edecek.

10 yaşındaki Naz ödev için deprem tatbikat yaptı, AFAD'la enkaza girdi

Erzurum'da 10 yaşındaki Naz Alaftargil, sosyal bilgiler dersinin ödevi için AFAD ekibiyle birlikte enkazdan yaralı kurtardı. Naz, tatbikat sonunda 'Afetlere hazır ol, nerede hayat orada AFAD' sloganını söyledi.

Erzurum'da özel bir okulda 5'inci sınıfta okuyan Naz Alaftargil, sosyal bilgiler dersinde gördükleri 'sosyal sorumluluk projesi' kapsamında ödevini 2019'u 'afetlere hazırlık yılı' olarak ilan eden Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nde yaptı. AFAD bahçesindeki enkaz alanında deprem tatbikatına katılan Naz, senaryo gereği deprem sonrası yaşananları canlandırdı, deprem tatbikatına katıldı. Senaryo gereği meydana gelen deprem sonrası AFAD ekipleriyle enkaz alanına gelen Naz, bölgeyi gezdikten sonra yaralı olup olmadığını araştırdı. Alanda bir yaralı olduğunu belirleyen Naz, AFAD ekiplerini bölgeye çağırdı. Yıkılan binadan çıkarılan yaralı sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra tatbikat sona erdi. Sosyal sorumluluk projesinde başarılı bir tatbikata imza atan Naz, enkaz önünde 'Afetlere hazır ol' çağrısında bulundu. Tatbikatta yardımcı olan AFAD ekibine teşekür eden Naz, 'Nerede hayat orada AFAD' diyerek kurumun 2019 yılı sloganını seslendirdi.

Eğitim gördüğü okulda sosyal bilgiler dersinde yaz ödevi olarak deprem tatbikatını belirlediğini belirten Naz Alaftargil, afetlere sürekli hazır olabilmek için tatbikatların önemli olduğunu söyledi.

Turistler at üstünde plaj turu yapıp, gün doğumunu izliyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir at çiftliğinin düzenlediği turlarda, tatilciler at sırtında gün doğumunu izliyor ve atlarla yüzüyor.

Kemer'e bağlı Kuzdere Mahallesi'ndeki bir at çiftliğinde tatilcilere yönelik gün doğumu turları düzenleniyor. Saat 03.30'da atlarla çiftlikten ayrılan yerli ve yabancı tatilciler, 45 dakikalık orman gezisinin ardından Çamyuva Mahallesi'ndeki halk plajına geliyor. Burada kahvaltı yapan tatilciler, ardından gün doğumunu beklemeye başlıyor. Güneş ufuk çizgisinden yükselmeye başladığında atlara binen tatilciler, gün doğumunu izleyip atlarla denize giriyor. Gün doğumu sırasında tura katılan profesyonel binicilerin atlarını şaha kaldırması ise ortaya özel görüntüler çıkartıyor.

'HER ŞEY ÇOK GÜZELDİ'

11 yıldır profesyonel olarak at binen Rus Yulia Pudchenko (29), "4 yıl önce Türkiye'ye geldim. Sonrasında da çok sık olarak ziyaret ettim. İlk defa Antalya, Kemer'in Çamyuva Mahallesi'ndeki at çiftliğiyle tanıştım ve buna mutlu oldum. Bugün atlarla gün doğumuna geldik. Atlarla denizde yüzdük. Fotoğraf çektik. Piknik yaptık. Romantik bir yemek yedik. Her şey çok güzeldi. Kemer'e gelen herkesin kesinlikle buraya gelmesi lazım. Bu tatili unutmayacaklar, atları, dağları ve denizi" dedi.

'TURİSTLER ÇOK ZEVK ALIYORLAR'

At çiftliğinin sahibi Ayberk Bozkurt da "Sabah erkenden güzel bir gün doğumu turu yaşadık. Saat 03.30 gibi tesisten ayrıldık atlarla. Daha sonra birlikte Çamyuva sahiline geldik. Atlarla yüzdük. Sahilde ata bindik. Kumsalda atlarla galop (At yarışında veya hazırlık çalışmasında atın yaptığı derece) yaptık. Bu sene artan bir ilgi var gün doğumu turuna. Ukraynalı ve Rus turistlerin fazlalaşmasıyla bu sene bizim gün doğumu turuna da çok fazla talep arttı. Memnuniyet çok yüksek. Turistler çok zevk alıyorlar. Daha sonra çektikleri fotoğrafları, videoları sosyal medyada paylaşıyorlar. Bu da bölge turizmine, ülke turizmine büyük katkıda bulunuyor. Biz memnunuz, turistler de memnun. Umarım artarak devam edecek" diye konuştu.

Haluk Levent, Kuşadalıları coşturdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması organizasyonunda, Haluk Levent sahne aldı. Haluk Levent, sevilen şarkılarıyla eğlenceli bir gece yaşattı.

Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, 5'nci gününde ünlü rock şarkıcısı Haluk Levent'i ağırladı. İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'ndaki konseri, binlerce kişi izledi. Sahne öncesi konuşan ve kadına yönelik şiddete tepki gösteren Haluk Levent, "Artık yasalar caydırıcı olsun. Cinayeti işleyen kişiye sakal tıraşı olup takım elbise giydi diye indirim verilmesin. Kadın cinayetleri kurguludur, en ağır şekilde ceza verilmelidir. Hakimler ve savcılarımıza sesleniyorum. Sizlerin eşlerine, kızlarınıza, yakınlarınıza bu şiddet uygulansa ne yapardınız? Artık gereğini yapın" dedi.

Haluk Levent, ardından sahneye çıkarak performansını sergiledi. Türküler eşliğinde zeybek oynayan, horon vuran Haluk Levent, coşturdu. Haluk Levent hayranlarıyla selfie çektirdi, ayrıca yaşlı bir seveniyle dans da etti. Coşkunun zirve yaptığı anlarda bir ara hoparlörlerin üstüne çıkan Haluk Levent, şarkılarını burada söyledi. Haluk Levent, konser alanını dolduranlara keyifli saatler yaşattı. Levent, konserin finalinde İzmir Marşı'nı alanı dolduranlarla hep bir ağızdan söyledi.

Öte yandan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Tibet Özer de sahneye gelerek, İzmir'de 9 Eylül'de, yanan orman alanlarının yeniden yeşillendirilmesi için konser verecek olan Haluk Levent'e fidan hediye etti.

