DHA YURT BÜLTENİ - 2

Adıyaman'daki cinayetten etkilenip, aynı yöntemle keserle öldürmüş

Konya'da 3 çocuk annesi Fadik Sağdıç'ın (46), 28 yıllık eşi Veysel Sağdıç'ı (53), başına keserle defalarca vurarak öldürmesi olayının ayrıntıları ortaya çıktı. Fadik Sağdıç, eşinin kendisini kıskanmasından dolayı çıkan tartışmanın ardından yatağında uyarken keserle başına vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Sağdıç'ın, nisan ayında Adıyaman'da bir kadının 40 yıllık eşini keserle başına vurarak öldürmesinden esinlenerek, aynı yöntemle eşini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Karabük Sokak'ta meydana geldi. Fadik Sağdıç, yatakta uyuyan eşi Veysel Sağdıç'ın başına keserle defalarca vurarak öldürdükten sonra polise arayıp, eşine keserle saldırdığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yatağında kanlar içinde olan Veysel Sağdıç'ın öldüğünü belirledi. Sağdıç'ın cansız bedeni otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Fadik Sağdıç da eve gelen polise teslim oldu.

KISKANÇLIK TARTIŞMASINDAN DOLAYI EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Gözaltına alınan Fadik Sağdıç, eşini kendisini kıskanmasından dolayı çıkan tartışmanın ardından yatağında uyurken keserle başına vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Sağdıç, 28 yıllık evli olduğunu ve evliliğinin ilk gününden itibaren eşinin kendisini kıskandığını, bu nedenle sürekli tartışıp, kendisine hakaret ettiğini öne sürdü. Sağdıç'ın ilk ifadesinde "28 yıllık evliyim. 1'i kız 3 çocuğum var. Eşim aşırı kıskanç ve bu kıskançlık nedeniyle sürekli tartışıyoruz. Kızımı bile başka erkeklerden kıskanıyor. Sürkeli bana hakaret ediyordu ve sürekli geçimsizlik vardı. Bugün binaya yeni taşınanlar olmuştu. Bende merak edip pencereden bakmıştım. 'Neden baktım. Eşya taşıyanları mı tanıyorsun.' deyip kıskançlık yapıp tartıştık. Bana hakaret etti. Tartışmadan sonra yatak odasına gidip uyudu."dedi.

KOCASINI ÖLDÜREN KADININ ETKİLENİP, AYNI YÖNTEMİ UYGULAMIŞ

Fadik Sağdıç'ın, eşi Veysel Sağdıç'ı, nisan ayında Adıyaman'ın Besni ilçesinde 4 çocuk annesi Dursun Yalçın'ın (66), 40 yıllık eşi Şaban Yalçın'ı (73) başına keserle defalarca vurarak öldürmesinden esinlendiği ortaya çıktı. Sağdıç ifadesinde, " Daha önce nisan ayında haberlerde bir kadının, kocasını başına keserle vurarak öldürdüğünü öğrenmiştim. O olaydan esinlenerek aynı yöntemle eşime keserle başına defalarca vurdum."dedi.

Sağdıç çiftinin birlikte yaşadıkları 2 oğlundan birinin cinayet sırasında işte çalıştığı, diğerinin de Ankara'da olduğu belirtildi.

Soruşturma sürüyor

Görüntü Dökümü

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-Evin dışından detay

-Cenazenin çıkartılması

-Şüphelinin sağlık kontrolüne götürülmesi

Haber: İSmail AKKAYA KONYA )

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Eşini öldürmeye giderken yakalanıp serbest bırakılan koca, yeniden gözaltında

Aksaray'da tartıştığı eşi Kezban Ç. ve kayınbiraderi Hasan Hüseyin S.'yi öldürmek için giderken annesinin ihbarıyla yakalanan, ifadesinin ardından serbest bırakılan Koray Ç. (29), Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

Konya'da oturan 6 ve 8 yaşlarında iki çocukları bulunan, bir ecza deposunda çalışan Koray ve eşi Kezban Ç. çifti, bir süre önce tartıştı. Kezban Ç. de tartışmanın ardından 2 çocuğunu yanına alıp, evi terk edip, Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Hacıahmetli köyüne giderek ailesinin evine yerleşti.

Koray Ç., 3 Eylül Salı günü akşam saatlerinde eşi Kezban Ç. ve kayınbiraderi Hasan Hüseyin S. ile telefonda tartıştı. "Bekleyin geliyorum" diyerek telefonu kapatan Koray Ç., iddiaya göre annesi Zehra Ç.'ye, "Anne hakkınızı helal edin. İkisini de temizleyip geleceğim" diyerek, yanına tüfek ve bıçak alıp, eşinin üzerine kayıtlı 42 AAT 550 plakalı otomobiliyle Aksaray'a gitmek üzere yola çıktı.

Zehra Ç., Köprübaşı Polis Merkezi'ne giderek oğlunun eşi ve kayınbiraderini öldürmek amacıyla Aksaray'a gitmek için yola çıktığını söyledi. Bunun üzerine Aksaray polisine haber verildi. Önlem alan ekipler, saat 23.30 sıralarında kent merkezi girişinde Koray Ç.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada otomatik av tüfeği, 29 fişek ve 1 bıçak ele geçirildi.

Koray Ç., 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet' ile 'tehdit' suçundan gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Koray Ç.'nin ifadesinde, eşinin aralarında çıkan tartışmanın ardından Aksaray'daki kayınpederinin evine gittiğini belirterek, "Eşim ve kayınbiraderimle telefonda tartıştım. Sinirlenip, yola çıktım. Öldürme gibi niyetim yoktu. Çocuklarımı ve eşimi alıp, geri dönecektim. Tüfek ve bıçağı da yolda tedbir için yanıma almıştım" dediği öğrenildi.

SAVCILIĞIN İTİRAZI ÜZERİNE YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Polisteki ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla serbest bırakılan Koray Ç. hakkında Başsavcılığın itirazı üzerine dün yakalama kararı çıkartıldı. Koray Ç. dün akşam saatlerinde Konya'daki evinde polis tarafından gözaltına alındı. Ardından da Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Koray Ç. bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Yakışıklı çıksın" demesi dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkartılması

-Araca alınması

-Bulunun tüfek ve aracının fotoğrafı

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY )

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Alapınar, Amazonlar gibi

Erzurum'un Karadeniz bölgesine sınır ilçesi Tortum'a bağlı Alapınar Mahallesi, ormanı, şelalesi ve dereleriyle adeta Afrika'daki amazonları andırıyor. Göğe uzanan ağaçları, insan boyunu geçen bitki örtüsüyle dikkat çeken mahalle, doğal güzelliği ve barındırdığı tarihi kaya mağaralarıyla yerli ve yabancı turistlere adeta davetiye çıkarıyor.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı kentlerinden biri olan Erzurum'un deniz seviyesinden 1450 metre yükseklikteki Tortum İlçesine 13 kilometre uzaklıktaki Alapınar Mahallesi, yeşil örtüsü ve doğal güzellikleriyle adeta saklı bir cennete benziyor. Yaklaşık 100 evin bulunduğu kış aylarında 50 kişinin yaşadığı mahallenin nüfusu yaz aylarında 450-500'e çıkıyor. Başta ceviz olmak üzere elma, dut, vişne gibi çeşitli meyvenin yetiştiği mahalle doğal güzelliğiyle görenleri şaşırtıyor. Yüksek dağların arasında kurulu bulunan mahalle, göğe uzanan ağaçları, metrelerce uzunluğundaki bitki örtüsü, şelalesi ve deresiyle yörenin el değmemiş yerleşim birimlerinden birisi. Bölgeyi gezen araştırmacı Ömer Faruk Kızılkaya, mahallenin adeta doğa harikası bir yer olduğunu söyledi. Bölgenin doğasıyla Amazonlar ya da yağmur ormanlarına benzediğini ifade eden Kızılkaya, doğayla başbaşa kalmak isteyenleri mahalleye davet etti. Kuş cıvıltılarının sessizliği bozduğu mahallenin muhtarı Mahmut Kuş, mahallenin tarihi ve doğal güzellikleri zengin bir yer olduğunu belirterek, yerli ve yabancı doğaseverleri beklediklerini söyledi.

İKİ KATLI MAĞARALAR BULUNUYOR

Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Alapınar Mahallesi'nin bir diğer özelliği de tarihi mağaralara sahip olması. Mahalleyi çevreleyen dağlarda 1500-2000 yıllık oldukları tahmin edilen mağaralar keşfedilmeyi bekliyor. Oda halindeki mağaraların bir bölümüne ulaşmak çok zor. Mahallenin hemen yakınındaki iki katlı mağaralar definecilerin saldırısından kurtulamamış. İkinci kattaki odaya ulaşmak için merdiven gereken mağaraya çıkan defineciler, dev kayaları kazarak altın aramış. Gördüklerine şaşıran Muhtar Mahmut Kuş, mağaraların bir an evvel koruma altına alınması gerektiğini söyledi. Mahallede iki ayrı noktada mağara bulunduğunu belirten Muhtar Mahmut Kuş, köyün biraz dışındaki mağaraya ulaşımın kolay olduğunu ancak dağdaki mağaralara ulaşım için patika yollar açmayı planladıklarını söyledi.

Alapınar Mahallesi'nin bölgenin en eski yerleşim birimlerinden biri olduğunu belirten araştırmacı Ömer Faruk Kızılkaya, iki ayrı mağaranın tescillenmesi için Kültür Turizm Müdürlüğü'ne müracaat edildiğini bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Alapınar Köyü'nen genel görüntüsü

-Ağaçlar arasındakı evler

-Köyün şelalesinin görüntüsü

-Şelaleden genel ve detaylar

-Muhtar Mahmut Kuş'un konuşması

-Şelalede fotoğraf çekenler

-Muhtar Mahmut Kuş'un konuşması

-Arazide yürüyen köylüler

-Ağaçla kaplı alandan genel ve detaylar

-Derelerden görüntü

-Muhtar Mahmut Kuş'un mağaraları anlatması

-Dağlardakı mağaraların görüntüsü

-Köylülerin iki odalı mağaraya çıkmaları

-Mağaraya merdiven getirilmesi

-Üst kattaki mağaranın görüntüsü

-Definecilerin kazdığı alanlar

-Köylülerin duruma tepki göstermesi

-Merdivenle üst kattaki mağaraya çıkılması

-Araştırmacı Ömer Faruk Kızılkaya ile röp

-Mağaradan genel ve detay görüntüler

-Muhtar Mahmut Kuş'la röp

-Köylülerin mağara önünde yürümeleri

Haber-Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM, ()

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Şahika Ercümen, Kadın Azmağı için dalacak

Serbest dalış dünya ve Türkiye rekortmeni, milli sporcu Şahika Ercümen, çevre kirliliğine dikkat çekmek için Muğla'nın Ula ilçesinde dalış yapacak.

Muğla Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği ile Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi, Muğla'nın sakin şehir unvanlı Akyaka Mahallesi'nde önemli bir çevre etkinliği düzenliyor. Su altı bitki örtüsü zenginliğiyle dikkat çeken, elle tutulabilecek hissi veren balık ve kaplumbağalarıyla doğal akvaryum görüntüsü oluşturan Kadın Azmağı için etkinliğin yapılacağı belirtildi. Kadın Azmağı'nın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi için milli sporcu Şahika Ercümen'in, 9 Eylül'de dalış gerçekleştirileceği kaydedildi

DALIŞ FOTOĞRAFLARI SERGİLENECEK

Etkinlik hakkında bilgi veren Muğla Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Murat Günay, ilin bütün yönleriyle bir cennet olduğunu belirterek, "Özellikle doğal koruma alanı olan Akyaka Kadın Azmağı çok büyük özen gösterilmesi gereken bir yer. Son yıllarda bu yöreye artan ilgi ne yazık ki kirlilik oranını çok fazla arttırdı. Böyle sürerse, bu muhteşem güzellikleri kaybedeceğiz. Dünyada birçok rekora imza atmış olan milli sporcumuz Şahika Ercümen ile burasıyla ilgili görüşlerimizi paylaştık. Kadın Azmağı'nın sadece keyifli bir manzara değil, hem su üstü hem de su altı ile muhteşem bir ekolojik denge olduğunu göstermek için kendisi Azmak'ta bir dalış gerçekleştirecek. Biz de hem su altında hem de su üstünde fotoğraflarını çekip, bir sergi hazırlayacağız. Bu vesileyle bu muhteşem doğanın korunması için farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bu projeye maddi ve manevi destek veren duyarlı tüm Muğlalılara çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Haber: Cavit AKGÜN/MUĞLA, () -